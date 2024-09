Est-ce que SEO One Giant Scam of a Job?

J'écris en ligne depuis environ 4 ans maintenant, et j'ai appris un peu sur le "SEO" - ce blog et le blog de mon projet parallèle (mon projet parallèle étant Boot.dev ) ont maintenant un trafic combiné d'environ 100 000 visites chaque mois . Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui en savent beaucoup plus que moi sur la croissance du trafic organique pertinent pour les entreprises, mais je suis devenu convaincu de quelque chose que j'aimerais diriger par vous.





Ceux qui prétendent être un "SEO" fournissent probablement peu de valeur marketing





Tout d'abord, reconnaissons que tout le monde utilise des titres de poste pour signifier différentes choses. Cela dit, presque chaque fois que j'ai entendu quelqu'un prétendre travailler comme "référenceur", il considère que ses responsabilités incluent :





Recommander des mises à jour techniques pour améliorer le classement des moteurs de recherche

Faire une recherche de mots-clés

Distribution de contenu organique à divers canaux médiatiques

Trouver ou créer des backlinks





Plus important encore, ils ne considèrent généralement pas que leurs responsabilités incluent :

Mise en œuvre de mises à jour techniques pour améliorer le classement des moteurs de recherche

Faire des études de produits/marchés pour trouver des mots-clés susceptibles de convertir les utilisateurs

Rédaction de contenu de blog qui se classera pour les mots-clés cibles

Publication d'invités et ajout de valeur à diverses communautés en ligne pour obtenir des backlinks de manière organique





Ainsi, lorsque vous m'entendez attaquer l'idée d'un «SEO», je fais référence à des personnes qui sont prêtes à assumer les responsabilités de la première liste, mais qui évitent celles de la seconde. Parlons de chacun un peu plus en détail.

Recommander des mises à jour techniques vs mettre en œuvre des mises à jour techniques

Soyons clairs, le « référencement technique » n'est pas difficile. La plupart des plateformes Web s'en chargent pour vous, et si vous êtes un peu familiarisé avec le fonctionnement du Web, vous pouvez en découvrir les 80 % les plus importants en quelques minutes seulement.





Votre site doit :





Charger rapidement et efficacement

Fonctionne bien sur mobile et ordinateur de bureau

Avoir un sitemap et un flux RSS

Avoir une structure de menu conviviale

Lien interne vers le contenu connexe, le cas échéant





Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Probablement. Mais la plupart des autres choses ne sont pas non plus très importantes et auraient un impact assez négligeable sur votre classement, en particulier sur un site plus petit.





Ce que je veux dire, c'est que la plupart des "SEO" utilisent la même stupide liste de contrôle de 15 éléments et vous diront quelles règles vous enfreignez. Malheureusement pour vous, cela représente environ 2% du travail.





En fait, la mise en œuvre de tous ces changements est l'endroit où un «SEO» devrait ajouter de la valeur - et certains d'entre eux le font, mais beaucoup d'entre eux ne le font pas.





Souvent, cela signifie savoir coder, mais parfois cela signifie simplement être intimement familiarisé avec les outils Web utilisés par le site.

Faire une recherche de mots-clés vs une étude de produit/marché

Celui-ci est un peu plus délicat - il est probablement préférable que la recherche de produits ne soit pas le rôle d'un SEO. La recherche de produits est un travail énorme, et toute une équipe peut passer la majeure partie de son temps quotidiennement à parler aux clients et à élaborer des plans pour leur vendre.





En d'autres termes, votre responsable (ou votre équipe) de marketing produit doit probablement être celui qui décide quels groupes de mots-clés sont précieux pour votre entreprise. Votre "personne SEO" n'aura tout simplement pas assez d'informations pour prendre ces décisions. Le problème est qu'une fois ces clusters identifiés avec précision, la recherche de mots-clés est l'une des tâches les plus faciles au monde. C'est aussi simple que de lancer SEMrush, Ahrefs ou même simplement Google Keyword Planner et de rechercher des mots-clés associés avec un bon rapport entre le trafic mensuel, la difficulté de classement et la pertinence pour votre entreprise.





Alors, que devrais-tu faire? C'est en fait assez simple, vous devriez prendre votre équipe produit/marketing interne et passer les 15 minutes nécessaires pour leur apprendre à faire de la recherche de mots-clés. Ils créeront rapidement des listes de mots-clés de haute qualité que vos rédacteurs de contenu pourront cibler et qui sont plus pertinentes que tout ce qu'un "SEO" dédié proposerait.

Création de contenu organique

Si un "SEO" accomplit la tâche la plus importante pour augmenter le trafic pertinent, c'est-à-dire écrire (ou décrire) d'excellents articles qui répondent aux questions de vos clients, alors je n'ai rien à redire. Le problème est que trop de référenceurs prétendent se « spécialiser » dans le « référencement », et ils considèrent que la rédaction de contenu n'entre pas dans le cadre de leur travail. Ils veulent mettre en place un plan de haut niveau, puis déposer une liste de mots-clés sur l'équipe marketing. C'est une façon très inefficace de gagner du trafic organique.





À mon avis, les meilleurs spécialistes du marketing SEO écriront et modifieront fréquemment le contenu eux-mêmes, ne serait-ce que pour déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils peuvent ensuite intensifier l'opération en créant un calendrier de contenu pour une équipe de rédacteurs.

Diffuser du contenu

La distribution de contenu en tant que tâche ne nécessite aucune compétence particulière - elle peut souvent être automatisée. Par « en tant que tâche », j'entends le travail réel qui consiste à se rendre dans diverses communautés en ligne, influenceurs ou éditeurs et à les informer de votre nouveau contenu.





D'un autre côté, l'élaboration d'un plan et son exécution efficace via un flux de travail bien documenté nécessitent une certaine expérience. Savoir quelles communautés seront intéressées par votre contenu et mettre en place un plan reproductible pour atteindre efficacement ces personnes n'est pas une promenade dans le parc. Il faut une recherche sérieuse de la clientèle. Encore une fois, nous rencontrons le problème du référencement moyen qui n'est pas un expert des produits ciblés.





Un bon "SEO" n'est qu'un bon spécialiste du marketing en fin de compte, et pour réussir, il doit avoir une compréhension approfondie des personnes qu'il essaie d'atteindre. S'ils le font, ils feront probablement un excellent travail de distribution de contenu.

Développer un profil de backlink

Au tout début des moteurs de recherche, ce qui importait le plus était la densité des mots clés. Vous utiliseriez essentiellement le mot-clé pour lequel vous souhaitez vous classer très généreusement dans vos pages Web et vous vous classeriez bien. Depuis la sortie de l'algorithme révolutionnaire Pagerank de Google, le nombre (et la qualité) des autres sites Web qui pointent vers votre page Web importe beaucoup plus. De nos jours, c'est encore plus compliqué que ça. Heureusement, Google utilise également des mesures d'expérience de page.





Donc, à la fin de la journée, c'est simple, il y a 3 choses principales pour vous assurer d'avoir couvert si vous voulez vous classer.





Votre page répond à l'intention de recherche du mot-clé que vous ciblez (apportez de la valeur, ne bourrez pas les mots-clés) Votre page fait un excellent travail en offrant cette valeur en étant approfondie et en offrant une excellente expérience utilisateur D'autres pages sur Internet renvoient vers vous comme un signal supplémentaire que vous fournissez de la valeur





Si vous vous cachez dans /r/seo comme je le fais parfois, vous verrez la même question fréquemment posée, "comment puis-je obtenir des backlinks vers mon contenu" ? La plupart des gens de l'industrie appellent ce type de création de backlinks "SEO hors site", et la plupart des gens vous diront qu'il existe 2 façons principales de le faire.





Envoyer des e-mails à froid aux propriétaires de sites Web et demander/payer des liens. Invité à publier sur les sites Web d'autres personnes et à se faufiler dans des liens vers votre site.





Je suis convaincu que ces deux approches sont nulles .





En fait, je n'ai jamais envoyé d'e-mail à quelqu'un pour lui demander d'inclure un lien vers mon site Web, mais j'ai ignoré 100 % des demandes que je reçois des autres, et je reçois beaucoup de demandes. J'ai également vu des centaines de personnes dans plusieurs communautés de référencement en ligne se plaindre que la sensibilisation à froid a un taux de réussite incroyablement bas.





En ce qui concerne la publication d'invités, je ne pense pas que ce soit une approche terrible, mais je pense toujours que c'est moins efficace que ce que j'ai fait.

Ce que je fais : ne faire aucun effort particulier pour obtenir des backlinks

J'ai eu beaucoup plus de succès en me concentrant entièrement sur le « SEO sur site » et la distribution de contenu. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de perdre mon temps à envoyer des DM à froid et à envoyer des e-mails aux gens pour créer un lien vers un article merdique, je fais de mon mieux pour écrire de bons articles. Ensuite, si l'article est bon et que je fais un travail décent en le distribuant aux communautés qui s'en foutent réellement du sujet, alors les membres de cette communauté s'y connecteront. S'ils ne l'aiment pas, ils ne le feront pas, et je dois écrire quelque chose de mieux.

Le référencement est un excellent canal de croissance, faites juste attention avec qui vous travaillez

Le référencement a été un excellent canal de croissance pour mon projet parallèle, Boot.dev . Cela me permet de trouver à peu de frais des clients intéressés par ce que je construis de manière constante au fil du temps. Je ne considère pas le référencement comme un canal de croissance, je supprime certaines mauvaises pratiques (ou peut-être simplement obsolètes) de l'industrie qui peuvent nuire aux entreprises si elles ne sont pas familières avec l'espace.





Pour résumer, si votre « personne SEO » pense que tout son rôle consiste simplement à dire aux autres ce qu'ils doivent mettre en œuvre, créer, distribuer ou payer pour se classer, ils ne sont probablement pas une grande personne SEO. D'un autre côté, s'ils optimisent votre site personnellement, écrivent un contenu de qualité et le partagent avec les canaux pertinents, ils pourraient valoir leur sel.

