L'Internet « balkanisé » est-il le sombre avenir de l'Internet décentralisé ?

Fais attention à ce que tu souhaites!





En théorie, nous savons tous ce qu'est le Grand Firewall de Chine. Droit? Vous n'avez pas besoin d'être une fusée ni un informaticien pour saisir les bases. Je pense que le terme le plus approprié serait la Grande « Porte » Internet de la Chine. Pourquoi?





Eh bien, un mur, même dans le cyberespace, ne laisse pas trop de place aux négociations. Votre contenu ou message devient juste une autre brique dans le Grand Pare-feu, et c'est tout. Avec les "gardiens", vous pouvez au moins négocier ce qui ou qui passe et dans quelle mesure. Demandez simplement à John Cena, "Peacemaker" de HBO, si vous avez suivi le même cours intensif de chinois mandarin que lui.





Mais bon, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que le Grand Pare-feu ou « Porte » de Chine a à voir avec l'Internet décentralisé ? En parlant de gates, il y a une chanson des Doors qui me vient à l'esprit :





Tu sais que ce serait faux

Tu sais que je serais un menteur

Si je te disais

Fille, nous ne pouvions pas aller beaucoup plus haut





La Chine peut-elle "construire" le pare-feu si haut et verrouiller les portails Internet, de sorte qu'il isole complètement son Web ? En d'autres termes, la Chine pourrait-elle gérer sa propre version (limitée) du World Wide Web ?

Entre cybersouveraineté et autorité de l'État





Actuellement, "l'Internet d'aujourd'hui appartient à tout le monde et à personne", si vous pouvez fermer les yeux sur Internet

Apple, Google, Amazon et Facebook. La Chine pousse fortement l'idée de la nouvelle adresse IP , ce qui "pourrait signifier que tout le monde dans ces pays aurait besoin de l'autorisation de son fournisseur d'accès Internet pour faire quoi que ce soit via Internet - qu'il s'agisse de télécharger une application ou d'accéder à un site - et les administrateurs pourraient avoir le pouvoir de refuser l'accès sur un coup de tête. Plutôt qu'un World Wide Web unifié, les citoyens pourraient être contraints de se connecter à un patchwork d'internets nationaux, chacun avec ses propres règles - un concept connu en Chine sous le nom de cybersouveraineté.





Si cette formulation de la soi-disant « cybersouveraineté » vous fait mal à la tête, voici la version simple et directe du président chinois, Xi Jinping lui-même, qui avait déjà établi que l'internet chinois serait un monde à lui tout seul .





Internet indépendant de la Chine . Cela te paraît-il bien?





L'Internet chinois pourrait finalement devenir le premier interréseau séparé, qui, tout en partageant certains gènes avec un parent, le premier Internet, possède également un code génétique séparé et différent conçu par ses administrateurs nationaux.





Oh, je m'en fous. Qu'ils aient leur propre Chinet ou peu importe comment on l'appellera. Grosse affaire. Hein!









Et si votre idée sur les « séparatistes » et les World Wide Web « balkanisés » trouvait un autre « hôte » ?

Pas de coup d'œil derrière le rideau de fer Internet

« Les citoyens russes, contrairement à leurs homologues chinois , ont pu accéder à des plateformes technologiques américaines telles que Facebook, Twitter et Google, bien qu'ils aient été soumis à la censure et à des restrictions – la caractéristique déterminante du modèle Internet chinois. Mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a de plus en plus isolé le pays ces derniers jours, pourrait aussi sonner le glas de sa présence sur la toile mondiale.





Le glas ? Hum, je ne pense pas. C'est plus comme l'excuse parfaite pour suivre les traces Internet auto-isolées des Chinois.





C'est une tempête parfaite qui pourrait conduire la Russie à isoler enfin sa population du reste de l'Internet mondial, tout comme la Chine l'a déjà fait.





La tempête parfaite?! Maintenant, c'est beaucoup mieux.





"Je pense qu'une différence nuancée entre la Russie et la Chine est que la Chine a la capacité technique - leur grand pare-feu est très sophistiqué et la Russie n'en a pas autant", a déclaré Xiaomeng Lu, directeur de la pratique de la géotechnologie pour l'Eurasie. Groupe. "Même s'ils [la Russie] veulent faire un blocage complet et complet, je pense que techniquement, il y a des défis."





Mais, nous le savons tous, là où il y a une volonté, et malheureusement une guerre en Ukraine, il y a un moyen.





Lu admet qu'il est difficile de prédire exactement à quelle vitesse une séparation complète de l'Internet russe du monde aura lieu, mais les développements récents indiquent que cela pourrait se produire dans « des semaines ou peut-être même des jours ».





Le monde n'est pas parfait - Méfiez-vous de l'effet domino !





Il semble que le « mouvement » de débranchement d'Internet ait plus que deux adeptes : la Chine et la Russie.





Deux experts de l'ONU ont appelé l'Iran à "abandonner ses efforts pour promulguer une nouvelle loi qui isolerait effectivement le pays de l'internet mondial". Plus communément appelé le projet de loi sur la protection des utilisateurs, il accorde à Téhéran et à l'armée "un contrôle étendu sur l'infrastructure qui relie l'Iran à l'internet mondial".





"Le projet de loi sur la protection des utilisateurs" a une licence pour tuer - Internet. Ce qui signifie que ce projet de loi "renforcerait encore la capacité de l'Iran à déconnecter sa population du monde extérieur en temps de crise".





Le « Saudi Arabia: Freedom on the Net 2021 Country Report » de Freedom House peut être résumé en une image :





Où décentralisons-nous Internet à partir d'ici ?





Une personne. Un pays. Un chef. Et, Un Internet. Est-ce là l'avenir de notre brave nouveau monde numérique ?





Il y a une scène obsédante du film "Contact" qui devrait parler de nouveaux espoirs et de nouveaux mondes. Cela soulève une question sur la première personne et l'idéologie que les extraterrestres sont les premiers à voir.

https://www.youtube.com/watch?v=w-Ngqhe3y-Y





Maintenant, imaginez la « nouvelle génération » qui est plus axée sur Internet que sur la télévision, comme nous l'avons vu dans le film. Il n'y aura pas un seul World Wide Web, mais une douzaine ou même plus de sites Web nationaux ou régionaux pour représenter des points de vue et des valeurs diamétralement opposés.





La ligne est mince entre la décentralisation et la « balkanisation » d'Internet. Pensez-y.