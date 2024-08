BAMboozled : Comment BAM Trading a trompé les utilisateurs de Binance.US

SEC c. Binance Court Filing, récupéré le 5 juin 2023, fait partie de la série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez accéder à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 37 sur 69.

FAITS

VI. BAM TRADING ET BAM MANAGEMENT SE SONT ENGAGÉS DANS DES ACTES ET DES PRATIQUES QUI FONCTIONNENT COMME UNE FRAUDE ET UNE TROMPERIE ET FONT DES DÉCLARATIONS FAUX ET TROMPEUSES AUX INVESTISSEURS.





E. Les déclarations fausses et trompeuses ainsi que les actes et pratiques trompeurs de BAM Trading et de BAM Management étaient importants.





277. Les déclarations de BAM Trading et de BAM Management concernant la surveillance des échanges et les volumes de transactions étaient importantes pour les investisseurs négociant des titres d'actifs cryptographiques sur la plateforme Binance.US et pour les investisseurs en actions. Lorsqu'il décide d'échanger certains actifs cryptographiques sur la plateforme Binance.US ou d'investir dans BAM Management, un investisseur raisonnable considérerait qu'il est important de savoir que BAM Management et BAM Trading ne prenaient pas, en fait, de mesures raisonnables pour surveiller et interdire des transactions manipulatrices sur la plateforme Binance.US, ou la garantie que le volume des transactions de la plateforme reflète la demande réelle du marché sur la base de transactions sans lien de dépendance opérées selon des principes de marché légitimes.





278. Le volume est important pour les investisseurs dans les titres d’actifs cryptographiques dans l’évaluation des prix (y compris l’évolution anticipée des prix), de l’activité du marché (y compris la demande et la liquidité disponible) et de l’efficacité du marché. Comme Zhao l'a reconnu, le succès d'une plateforme de trading d'actifs cryptographiques dépend de la conviction de ses clients que les transactions et la liquidité déclarée ne sont pas entachées de fraude.





279. Ces informations étaient également importantes pour les investisseurs en actions, car le volume des transactions de la plateforme Binance.US et les revenus correspondants provenant des frais de transaction constituaient une mesure importante permettant aux investisseurs en actions d'évaluer la rentabilité et la part de marché de BAM Management, et une indication que les clients étaient réellement engagé avec la plateforme. Et étant donné l’examen réglementaire actif des entreprises impliquant des actifs cryptographiques aux États-Unis, les investisseurs en actions considéreraient et considéraient qu’il était important de savoir qu’ils investissaient dans une plate-forme d’actifs cryptographiques conforme afin de réduire le risque réglementaire pour l’entreprise et sa rentabilité.





280. En outre, les investisseurs négociant sur la plateforme Binance.US et les investisseurs achetant des actions dans BAM Management auraient voulu savoir que le principal teneur de marché de la plateforme – détenu et contrôlé par Zhao – était engagé dans un modèle de trading fictif qui bénéficierait à BAM Trading. , BAM Management, Binance et Zhao, le tout au détriment des investisseurs réguliers négociant sur la plateforme.





281. Grâce à ces transactions, pratiques et activités commerciales qui ont fonctionné comme une fraude ou une tromperie à l'égard des acheteurs de titres, et à leurs nombreuses inexactitudes et omissions importantes, BAM Trading et BAM Management ont obtenu des revenus substantiels provenant des frais de transaction que crypto les investisseurs en actifs ont payé pour les transactions sur la plateforme Binance.US et les quelque 200 millions de dollars investis par Equity Investors dans BAM Management.









