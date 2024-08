Des scénaristes professionnels partagent les avantages et les inconvénients de la co-écriture avec l'IA

Auteurs: (1) PIOTR MIROWSKI et KORY W. MATHEWSON, DeepMind, Royaume-Uni et les deux auteurs ont contribué à parts égales à cette recherche ; (2) JAYLEN PITTMAN, Université de Stanford, États-Unis et travaux effectués à DeepMind ; (3) RICHARD EVANS, DeepMind, Royaume-Uni.

Tableau des liens

Résumé et introduction

La narration, la forme des histoires et les lignes de connexion

L'utilisation de grands modèles de langage pour la génération de texte créatif

Évaluation du texte généré par de grands modèles linguistiques

Entretiens avec les participants

Enquêtes auprès des participants

Discussion et travaux futurs

Conclusions, remerciements et références

A. TRAVAUX CONNEXES SUR LA GÉNÉRATION AUTOMATISÉE D'HISTOIRES ET LA GÉNÉRATION D'HISTOIRES CONTRÔLABLES

B. DISCUSSION SUPPLÉMENTAIRE SUR LES PIÈCES DE L'ÉQUIPE CRÉATIVE DE BOTS

C. DÉTAILS DES OBSERVATIONS QUANTITATIVES

D. CHIFFRES COMPLÉMENTAIRES

E. PRÉFIXES D'INVITE COMPLÈTES POUR DRAMATRON

F. SORTIE BRUTE GÉNÉRÉE PAR DRAMATRON

G. SCRIPTS CO-ÉCRITS

5 INTERVIEWS DE PARTICIPANTS

Tout au long de nos entretiens avec les 15 participants (anonymisés comme p1, p2, etc.), nous avons recueilli des retours qualitatifs sur la co-écriture avec Dramatron. Dans cette section, nous résumons ces commentaires en sept thèmes. Chacun est présenté accompagné de citations à l’appui tirées des entretiens avec les participants.





(1) Commentaires positifs sur Dramatron axés sur : la génération hiérarchique qui permet à l'écrivain de travailler sur l'arc narratif, la possibilité soit de co-écrire de manière interactive, soit de simplement laisser le système générer, et le potentiel du script de sortie à servir de matériel source. pour l’écrivain humain (Section 5.1).





(2) Les participants ont identifié l'inspiration, la construction du monde et la génération de contenu comme des applications d'écriture potentielles pour Dramatron et l'ont considéré comme un outil possible d'analyse littéraire (Section 5.2).





(3) Les participants ont remarqué divers biais intégrés dans le modèle linguistique (section 5.3).





(4) Certains écrivains ont été intéressés par les défauts esthétiques involontaires et les modes d'échec de Dramatron, tels que la répétition et les boucles de dialogue (Section 5.4).





(5) Sans surprise, les participants ont remarqué des lacunes logiques dans la narration, un manque de bon sens, de nuances et de sous-textes, qui se sont manifestés par le manque de motivation des personnages (Section 5.5).





(6) Les critiques structurelles se sont concentrées sur la nécessité de proposer une ligne de log, ainsi que sur les incohérences entre scènes consécutives dues à la génération de dialogues parallèles (Section 5.6).





(7) Les participants étaient engagés avec l'outil et désireux de fournir des suggestions d'amélioration (section 5.7).

5.1 Commentaires positifs sur Dramatron

5.1.1 Éloge de la génération hiérarchique interactive dans Dramatron. Tous les participants, à l'exception des p4 et p5 (qui préféraient un flux de travail d'écriture non linéaire), étaient enthousiasmés par la génération hiérarchique interactive. « Une fois que je vois ça, je connais la forme de la série. Je sais comment se déroule l'histoire. Je peux voir le récit plus clairement [...] J'aime cette approche consistant à en faire une ligne de journal et à y emballer ensuite les détails. Vous plantez la graine d’une idée et cela met de la viande sur les os » (p13). « Tout cela est assez cohérent, symboliquement cohérent et cohérent et se rapporte à l'état des lieux de la pièce [...] Il y a beaucoup d'émotion et de contenu sur les relations dans certaines générations » (p8). « En termes de processus de co-auteur interactif, je pense que c'est génial [...] » (p9). « Ce que j’aime dans la hiérarchie, c’est qu’on peut faire autant d’humanité que l’on veut à n’importe quel niveau » (p2). « En travaillant avec la machine, je peux voir le contenu un peu plus clairement. Comme il y a des spécificités, des arcs de personnages, alors je peux voir comment l'histoire se déroule [...] Cette [génération hiérarchique] me semblait vraiment tellement plus propre que le processus [GPT-2 ou GPT-3 avec invite plate] que j'utilisais » (p15). « Essayons davantage ! Mon Dieu, tu pourrais juste perdre ton temps à faire ça »(p3). Les participants p1, p6 et p3 ont en outre noté comment une telle génération hiérarchique aidait au dialogue : « il y a du bon contenu de n'importe quelle génération » (p1) et (se référant à l'une des générations) « Vous avez eu de grandes discussions profondes. Je suis impressionné par celui-là »(p3).





5.1.2 Facilité d'utilisation de l'interface utilisateur de Dramatron et de la génération basée sur les semences. Le participant p13 a apprécié l'expérience utilisateur de génération interactive et étape par étape du titre, des personnages et de l'intrigue, tandis que le p10 pensait que « l'interaction semblait plus simple lorsque l'ensemble du script était généré à l'avance plutôt que de l'éditer ». Le participant p1 a essayé et discuté de trois modes différents de génération de scripts : 1) co-auteur interactif, 2) modification de la sortie d'une génération entièrement automatisée, et 3) conservation et modification des sorties de 3 à 4 générations. Les avantages de gérer plusieurs générations incluaient le fait de disposer de « beaucoup de matériel », permettant de « tirer de bonnes idées », de « sélectionner des éléments », « plus d'interprétations et de liberté artistique » mais « nécessite plus de massages de ma part » et « de création de mots pour créer ça coule »(p1). Le participant p1 a développé un flux de travail pour co-générer un script qui comprenait l'édition des listes de personnages et l'édition de la ligne de journal pour ajouter plus de « personnages que nous connaissons », en donnant le statut et les noms des personnages, en les ajoutant aux rythmes de l'intrigue. Lors de l’élaboration de la ligne de connexion, p1 voulait impliquer des enjeux élevés et « rester avec des personnages humanoïdes : les personnages non humains nous emmènent au théâtre de l’absurde, au surréaliste, au réalisme magique », et ils voulaient des lignes de connexion qui situent le histoire dans le réalisme « pour répondre aux attentes du public » et « placer les choses à un endroit spécifique ».





5.1.3 À propos de la possibilité que le script soit mis en scène après le montage. Plusieurs participants (p6, p9, p11, p13, p15) ont souligné la possibilité que le scénario soit mis en scène après le montage : « un brouillon nécessiterait beaucoup de travail avec [mais] il pourrait être utile et mis en scène, certainement » (p6), « Cela me fait réfléchir à la façon dont on peut faire une série complète avec une seule idée » (p11) et « Vous savez, avec un peu de montage, je pourrais amener ça sur Netflix : il suffit de le peaufiner un peu. peu »(p9). Le participant p1 a mis en scène plusieurs scripts générés avec Dramatron (voir section 5.9).

5.2 Utilisations potentielles du système

5.2.1 Inspiration pour l'écrivain. Tous les participants ont trouvé Dramatron utile pour s'inspirer : « c'est parfait pour le blocage des écrivains » (p13), « Je vois que cela peut être très utile si vous êtes coincé » (p4, p5), « plus en profondeur que le programme des écrivains ». déblocage des invites du site Web »(p3). Dramatron a été décrit comme un outil qui stimule indirectement la créativité du dramaturge : « J'aime ce qui se passe dans mon cerveau lorsque je lis certaines sorties du modèle. J'ai une idée pour la suite de l'histoire » (p6), « Il s'agit pour moi de découvrir ce qui va se traduire à partir de ce que cela me donne » (p10), ou qui donne directement des suggestions exploitables : « Voici un concept ; ça met de la viande sur les os, et ensuite on coupe le gras en faisant des allers-retours » (p13). Les problèmes et les limitations du modèle de langage peuvent être détournés pour servir d'inspiration, en particulier lors de l'exécution du scénario : « les erreurs sont des cadeaux que nous pouvons laisser aux improvisateurs » (p1).





5.2.2 Génération de choix alternatifs et construction du monde. Plus que simplement fournir une étincelle créative pour l'histoire principale, le modèle peut être utilisé pour peupler l'univers de l'histoire : « Si je devais l'utiliser pour écrire un script, je l'utiliserais pour générer des personnages et voir si cela fonctionne. généré des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Ou des relations auxquelles je n'avais pas pensé » (p15). Dramatron pour l'exploration : « J'opterais pour une suggestion plus éloignée de ce que j'aurais proposé parce que je sais déjà ce que j'ai en tête et je veux savoir ce que ferait la machine » (p12).





5.2.3 Utilisation du système pour l'apprentissage et l'analyse. En incitant le système, les écrivains pourraient indirectement rechercher dans le modèle linguistique des styles et des éléments littéraires : « Même si je n'écrivais pas, il fait un travail merveilleux en collectant ce qu'il y a dans la littérature » (p10) ou même effectuer une recherche hypothétique dans leur propre production. : «Je serais très intéressé à nourrir tout ce que j'ai jamais écrit et à le faire ensuite générer un script avec ma voix et mon style» (p4, p5). L'apprentissage pourrait également se faire en analysant comment améliorer les résultats de Dramatron : « Pour moi, en tant que dramaturge, ce qui est intéressant dans le fait de travailler avec cette technologie, c'est de réfléchir à la manière dont je la monterais. Par exemple : à quoi cela ressemblerait-il sur scène ? » (p8).





5.2.4 Génération de contenu. Au-delà de l'inspiration, plusieurs participants ont été intéressés par le potentiel de co-écriture de Dramatron, et ont pensé qu'il pourrait leur apporter de la matière. « L’un des principaux problèmes de l’écriture dramatique est de mettre les mots sur la page. Cela aide à cette étape »(p8). «J'utiliserais cet outil pour réparer des projets (de scénarisation) qui pourraient être morts» (p14). « Il s’agit d’un outil riche pour pratiquement tout. J'ai réalisé une création imaginée. Il existe des méthodes que vous pouvez utiliser pour générer du texte, dans lesquelles vous extrayez des chansons, des scripts ou des articles d'actualité, puis les coupez et les collez. Cela me rappelle la génération de texte dadaïste » (p11). « En pratique, cela pourrait avoir un impact sur l’économie de l’écriture si de tels systèmes d’écriture pouvaient augmenter les séries plus longues. Cela pourrait être utile sur les séries de longue durée, où vous disposez d’une salle de scénaristes » (p4, p5).





5.2.5 Potentiel de l'IA comme outil d'écriture de scénarios télévisés. Certains participants ont suggéré que cet outil pourrait être utilisé dans une salle de scénaristes télévisés, pour aider à l'écriture de scénarios stéréotypés. « Si vous pouviez créer une IA capable de synthétiser efficacement les scripts, vous seriez précieux pour le studio » (p14). « C'est comme avoir un très bon dramaturge » (p10). « L'IA peut créer 5 scripts en 5 minutes » (p9). « Pour quelle partie du processus cet outil est-il pertinent ? Série télévisée formulée »(p4, p5). «Je ne l'utiliserais pas pour écrire une pièce simple» (p11).

5.3 Stéréotypes

5.3.1 Les résultats du système sont trop littéraux et prévisibles. Certains participants ont trouvé le personnage « des relations si étroites et prescriptives » (p4, p5) ; si un personnage a « une noble entreprise, cela sera indiqué dans le dialogue » (p4, p5), et que les personnages ont reçu des noms « idiots » et « sur le nez, des jeux de mots » (p2). De même, la génération du titre « fait ce qu’elle dit sur la boîte » (p15) et « peut parfois être trop descriptive : le réalisateur pourrait prendre des décisions » (p8). L’un d’eux a commenté : « c’est une chose que mes étudiants feraient » (p8). Il y avait quelques aspects positifs à un tel système prévisible : « les relations interpersonnelles créées ici sont des tropes classiques qui maintiennent l'intérêt du public » (p3) et « il y a un intérêt à générer des résultats à partir du système pour un contenu qui existe déjà : les titres réels sont amusants à regarder ». comparer avec »(p14).





5.3.2 Les résultats du système peuvent être problématiques, stéréotypés et biaisés. Le participant p9 s'est demandé « De quelles cultures et langues proviennent les livres ? » alors que de nombreux participants ont remarqué des préjugés sexistes et de l'âgisme dans les résultats du système. « Je suis moins sexiste que l'ordinateur » (p3). « Les protagonistes sont tous deux des personnages masculins et tous les personnages secondaires sont des femmes » (p4, p5). « Le rôle principal féminin est défini par sa relation avec les autres personnages : c'est une chose typique dans les pièces de théâtre que les personnages féminins n'aient pas beaucoup d'informations sur eux » (p11). « Elle est toujours bouleversée et n'a aucun désir (comme les personnages masculins) [...] En fait, une grande partie du contenu [...] est misogyne et patriarcale » (p8). Ce problème a soulevé la question des stratégies d'adaptation ou de l'appropriation culturelle : « si nous donnions à GPT-2 des noms de personnages, il pourrait en résulter des personnages sectaires : [nous] avons opté pour des noms plus inventés, non spécifiques à un sexe ou à une ethnie. » (p13) et « il y a une question éthique concernant l'utilisation de l'IA pour un groupe de créateurs de théâtre : l'IA nous propose un sujet, ou une relation qui n'a aucun rapport avec notre expérience vécue et nous sommes obligés de répondre oui et les offres » (p4, p5). Nous discutons plus en détail des questions éthiques soulevées lors des discussions par les participants à la section 7.3.

5.4 Problèmes

5.4.1 Les participants acceptent les résultats inattendus du système. Le participant p6 a ri des suggestions « poétiques et absurdes ». « C'est vraiment intéressant de voir ce que ça donne » (p8), « des niveaux d'absurdité qui me chatouillent » (p10), « je n'y aurais pas pensé mais c'est assez drôle » (p11). « C'est quelque chose qu'un auteur humain ne défendrait probablement pas, c'est une création unique [...] Je veux des idées qu'un humain ne pourrait pas avoir » (p12).





5.4.2 Le système entre souvent dans des boucles de génération . Tous les participants ont remarqué comment le système pouvait entrer dans des boucles de génération : « J'en couperais probablement beaucoup » (p6) ou « toute une scène de chaudière en panne : ouais » (p8). Ils trouvent parfois des aspects positifs à de telles boucles : « C’est une conversation idiote. C'est un peu répétitif. J'aime ça." (p6), « la répétition laisse place au sous-texte » (p12) et apprécie les pépins (p4, p5) ou encore fait des parallèles avec des œuvres existantes (p3).

5.5 Limites fondamentales du modèle linguistique et de Dramatron

5.5.1 Manque de cohérence et de cohérence à long terme. « Il est très important de maintenir le caractère cohérent et basé sur le caractère du dialogue [...] Il reste encore quelques difficultés à le faire rester en phase avec le contexte. » (p15). « Je veux que les personnages soient plus cohérents en eux-mêmes » (p12). « Il y a un peu de confusion dans la logique, des lacunes dans la logique [...] Cela ressemble à du théâtre postmoderne [...] Mais en termes de [pièce avec un genre donné], qui a une intrigue à suivre, cela ça devient déroutant » (p11). Le participant 7 « veut ajouter quelques coutures entre les rythmes pour leur donner un sens narratif ».





5.5.2 Manque de bon sens et d'incarnation. Le participant 8 a observé : « Il y a des choses qu'il est difficile de montrer sur scène – comme un chat. Le système n'a pas conscience de ce qui est scénique et non scénique » et p9 a noté que lors de « l'interfaçage avec une IA racontant une histoire, l'espace d'entrée est contraint ».





5.5.3 Manque de nuances et de sous-textes. Le participant 3 a observé : « c'est un bon exemple de la façon dont les ordinateurs ne comprennent pas les nuances, de la façon dont nous voyons le langage et pouvons le comprendre même s'il n'est pas très spécifique ». « Beaucoup d'informations, un peu trop verbalisées, il faudrait plus de sous-texte » (p6). « Avec le dialogue dans les pièces de théâtre, il faut se poser deux questions : 1) Est-ce que les gens parlent vraiment comme ça ? 2) Les acteurs sont-ils attirés par ces répliques et ces répliques sont-elles attrayantes à jouer ? » (p7) « L'écriture dramatique est une question de dialogue réaliste… tout ce qui concerne le sous-texte. [...] Montrer, pas dire : ici, nous ne faisons que raconter. Comme dans l'improvisation : « ne mentionne pas la chose ». L’élément de la ligne de journal est devenu le bit central de la génération, et c’était répétitif » (p8). Le participant 14 a conclu que « IA n’écrira jamais Casablanca, ni Une vie merveilleuse. Il pourrait être capable d’écrire une narration en boîte de genre ».





5.5.4 Manque de motivation des personnages. « Les histoires ne finissent pas. Les voyages des personnages ne sont pas terminés. Il manque peut-être quelque chose dans l’arrière-plan du personnage [...] Où est la motivation émotionnelle, des éléments qui pourraient exister dans l’histoire et n’exister pas dans le scénario ? (p14). « Lors du premier passage, vous recherchez l'objectif du protagoniste et l'obstacle à cette poussée. Que fait mon personnage et que veut-il ? Si cela a été confié à un acteur, il aura du mal avec la première chose à faire, qui est de trouver les besoins et les désirs du personnage, puis de le personnaliser » (p9). «Mes élèves font ceci : un personnage entre en jeu et dit exactement ce qu'il veut.» (p8). « Le conflit doit être quelque chose à l'intérieur du personnage » (p6). « Pourquoi les gens ne disent-ils pas ce qu’ils pensent ? C’est parce que nous avons une compréhension sociétale, mais que nous nous perdons parfois dans la traduction » (p3).

5.6 Problèmes structurels du Dramatron

5.6.1 Difficulté causée par la nécessité de trouver la ligne log pour conditionner toute la génération. Pour le participant 12, il était difficile de trouver une ligne de log et le processus semblait précieux. « Trouver la première invite demande un peu de va-et-vient » (p11). « Emballer l'action dans la ligne du journal : c'est un moment de panique pour l'écrivain, car il veut ajouter tout ce qui a du sens dans le script. [...] Tout est question de prémisse pleine d'esprit. Le système que vous avez actuellement est en quelque sorte une question d’esprit. Il est nécessaire que la ligne de journal contienne une certaine sorte d’esprit » (p13). « Est-ce que [la ligne de journal] doit avoir un nom de personnage ? (p4, p5). « La ligne du journal n’est pas un synopsis fermé. C’est moins descriptif et plus prescriptif. L’art des lignes de journalisation consiste à déterminer jusqu’à quel point vous pouvez les rendre courtes pour que [les producteurs] lisent le reste de votre matériel » (p14).





5.6.2 Critique structurelle du conditionnement basé sur les lignes logarithmiques de toute la génération. « De manière générale, dans ma façon de travailler, je sais clairement ce que je veux dire sur le monde – ce que je pense du monde. Les véhicules, ou les personnages, ou l'arc ne sont pas clairs. Cela ressemble à un ensemble de scènes qui se succèdent logiquement. Mais l’idée centrale de la chose à dire [manque] » (p4, p5). « Si je pouvais programmer quelque chose pour écrire un script, je ne commencerais pas par une ligne de journal. Vous pouvez également envisager de commencer avec un personnage et un obstacle sur le chemin de ce personnage » (p9).





5.6.3 Conséquence négative du choix de conception de Dramatron : génération de dialogues parallèles. « D'après le rythme de la scène, il n'a aucune idée de ce que contenait le dialogue précédent. Alors voir le dialogue ne pas être cohérent est choquant » (p1). «Je me demande s'il y a un problème pour importer le rythme précédent dans la scène [...] Faire attention à la cohérence des rythmes aide à la cohérence du dialogue généré» (p12). En apprenant que le dialogue de scène était généré en parallèle pour chaque scène, le Participant 2 a commenté : « S'il n'a pas lu sa dernière scène, comment pouvez-vous transmettre la dernière scène à la génération suivante ? La génération de ces scripts pourrait bénéficier de manière significative en prêtant attention aux dialogues de la scène précédente ».

5.7 Améliorations suggérées pour Dramatron

La modélisation des personnages et de leurs relations était un thème récurrent : « pouvons-nous rendre le système axé sur les relations ? (p12), « quelle est la place du statut dans la construction du caractère ? (p12), « pourrait-on générer la racine d'un personnage puis le compléter ? (p15). Le participant 12 a suggéré : « en tant qu'auteur, je construirais un graphe social des relations entre les personnages ». Répondre à la question « Comment faire en sorte que le système sache où la scène doit commencer et se terminer ? » (p15), trois participants (p8, p13, p15) ont suggéré d'insérer un arc narratif dans chaque scène.





Plusieurs participants souhaitaient pouvoir interroger et dialoguer avec le modèle d’écriture : « Avez-vous engagé [le système d’IA] en essayant de lui donner des notes ? (p2) pour lui permettre de connaître le monde : « Comment se fait la construction du monde ? Peut-être que le modèle a besoin de connaître les W de Stella Adler [(Qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ? etc.)] Pouvez-vous demander au système de répondre à ces questions ? (p9), ou pour permettre la réécriture et la reformulation : « peut-on demander au système de réécrire avec un style ou un contexte ? (p8). Comme le rappelle la p. 10, la réécriture itérative était un flux de travail souhaité : « Je suis moins intéressé à façonner [le récit], plutôt que de voir ce qu'il dit, et de l'affiner pour voir ce qu'il dit, puis de l'affiner à nouveau. Un dramaturge doit voir la pièce parlée avant de faire des montages.





le dramaturge doit voir la pièce parlée avant de faire des montages. Enfin, p4 et p5 ont judicieusement observé qu’« il y a eu un éloignement des systèmes de dramaturgie occidentale, donc pour rendre cela plus utile pour l’avenir, il pourrait être utile de considérer comment il pourrait être utilisé dans le contexte d’autres dramaturgies contemporaines ». l’écriture » – suggérant des structures et des éléments narratifs alternatifs – « car l’IA n’est pas liée par les mêmes règles que nous. Donc, lui dire de se soumettre à ces règles humaines semble limiter ses capacités ».

5.8 Amélioration incrémentielle des outils

Comme détaillé à la section 5.7, les participants ont été engagés et ont fourni des commentaires constructifs sur Dramatron. Comme l'a fait remarquer l'un des participants à l'étude : « le système est tellement adaptable qu'il peut changer avec nos commentaires et nos ajustements ». Ce type de compréhension de la modifiabilité du système a permis à ceux qui interagissaient avec lui de suggérer plus librement des changements, sachant qu'ils pouvaient être incorporés. De cette manière, le système a bénéficié et a évolué positivement au cours de l’étude des participants.





Au cours des entretiens, nous intégrons les commentaires que nous pourrions obtenir en apportant de petites modifications progressives aux ensembles de préfixes d'invite de Dramatron. Le tableau 1 résume les changements apportés en conséquence directe des commentaires des participants. Ce type de conception et de développement participatifs est essentiel pour la génération d'outils créatifs, car les commentaires des utilisateurs peuvent être directement intégrés pour améliorer le système en vue de la prochaine interaction. Ceci est rendu possible grâce à la conception modulaire du système, aux interactions légères basées sur des invites et à la flexibilité offerte par Dramatron. Cette participation incite également les participants à explorer des idées connexes, connectées et créatives. Par exemple, la figure 4 (à gauche) montre l'art conceptuel d'un test narratif d'acteurs virtuels interprétant un scénario co-écrit.

5.9 Mise en scène et évaluation de productions de scénarios co-écrits par Dramatron

L’écriture créative pour le théâtre est fondamentalement interactive : pas seulement entre les conteurs collaborateurs, mais entre les conteurs et le public. C’est pour cette raison que nous avons évalué comment des scénarios co-écrits avec Dramatron pourraient être produits sur scène. Dans cette section, nous décrivons les détails de la mise en scène et rapportons les réflexions évaluatives de l'équipe créative et de deux critiques de théâtre professionnels.





Cinq scénarios co-écrits avec Dramatron ont été présentés lors de représentations publiques en août 2022 dans le cadre du plus grand festival de théâtre d'Amérique du Nord : le festival international de théâtre Fringe d'Edmonton 2022. Le spectacle s'intitulait Plays By Bots et comportait 7 représentations sur deux semaines (voir une image de la production sur la figure 4). Dans chaque spectacle, différents acteurs joueraient l'une des pièces issues des expériences de co-écriture. Les pièces couvrent différents genres, styles, personnages et scénarios. Les scénarios ont été concrétisés par un casting de 4 à 6 improvisateurs et acteurs expérimentés. La première moitié de chaque scénario a été remise à chacun des acteurs dans une enveloppe scellée. Ce n'est qu'au début du spectacle qu'ils ont été autorisés à ouvrir le scénario, puis à commencer la représentation en le lisant en direct devant le public. Une fois le scénario terminé, les acteurs ont improvisé la fin, en fonction du contexte et de l'histoire définie par le scénario[5]. Lors de la représentation de chaque spectacle, le réalisateur et le co-scénariste (participant p1 ci-dessus) ont présenté le projet au public et expliqué qu'ils avaient co-écrit et monté le scénario à l'aide de Dramatron.









Deux critiques ont été écrites sur la production de Plays By Bots au festival. L’une des critiques a noté que la performance « prouve que l’intelligence artificielle peut en fait écrire une pièce à succès Fringe ». Le critique a également noté que le succès du spectacle était dû à la fois au système Dramatron et aux acteurs humains, en particulier à un interprète qui « maîtrisait la voix de Dramatron et la retirait parfaitement du scénario pour le reste du spectacle, pour le plus grand plaisir du public ». public hurlant ». La deuxième critique était également positive. Avec une pointe d'incrédulité, le critique a complimenté les capacités de Dramatron. Le critique a souligné le style de Dramatron et comment cela a servi le spectacle en disant: «S'il y a une certaine platitude dans le dialogue, qui va jusqu'aux déclarations, cela en soi est amusant car il s'est avéré parfaitement adapté aux talents comiques pince-sans-rire de [ les] improvisateurs » et « les acteurs humains continuent de capturer le ton du robot dramaturge ». Le critique s'est également dit surpris de la capacité du système à créer une pièce qui s'articule et crée un monde. Ils ont en outre noté que certaines lignes de Dramatron sont si drôles qu'elles ont été reprises plus tard dans la série une fois que les acteurs humains improvisaient.





Les discussions au sein de l'équipe créative complètent les critiques et donnent un aperçu de la façon dont les acteurs et improvisateurs professionnels ont découvert le travail avec des scénarios co-écrits par Dramatron. Les discussions d'après-spectacle ont été facilitées et nous ont été relayées par le réalisateur (p1 ci-dessus). Quatre thèmes clés ont émergé de ces discussions qui font écho aux thèmes présentés plus tôt dans la section 5. Plus précisément, le système a un style de pépin distinctif, le texte généré peut être répétitif et amusant à travailler. De plus, l'équipe attribuait une certaine autorité au système et avait des attentes quant aux capacités du système. En tant qu’interprètes de théâtre d’improvisation formés, les acteurs ont pu ajouter une couche d’interprétation au scénario co-écrit. Cela a contribué à ajouter du sens au texte. Finalement, les retours dominants de l’équipe créative étaient que participer à la production était amusant ! L'enthousiasme et les réflexions de l'équipe créative font écho à l'utilité des scénarios co-écrits pour la production théâtrale et la collaboration ; d’autres réflexions et citations à l’appui sont incluses à l’annexe B.









[5] Vidéo de la performance partagée lors de l'acceptation.