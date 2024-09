DeFi + GameFi : comment la finance décentralisée aide les jeux de blockchain à devenir plus rentables pour les utilisateurs

Les jeux de blockchain poursuivent leur croissance et leur développement passionnants, malgré le marché baissier qui plonge les passionnés de crypto dans la morosité. Les investisseurs continuent de voir le potentiel des jeux play-to-earn. Selon Dappradar, l'investissement dans GameFi au premier semestre 2022 a battu un autre record de 4,5 milliards de dollars et a dépassé le volume annuel total de l'année précédente.





L'humeur des investisseurs est compréhensible, de plus en plus de joueurs entrent dans les jeux. Même au cours d'un mois de mai difficile pour la sphère crypto, 1,23 million de portefeuilles d'utilisateurs actifs ont été enregistrés, soit 4 123 % de plus que l'année dernière. Cette croissance peut être attribuée à la sortie de nouveaux projets avec un bon gameplay, à la popularité croissante des concepts SocialFi et à l'expansion des outils de gain. Cet article examinera ce que les développeurs de services DeFi appliquent pour créer des jeux rentables pour les utilisateurs avec une économie durable.





Quels outils DeFi sont nécessaires pour les jeux Blockchain

GameFi a changé l'économie traditionnelle du jeu, passant du pay-and-play au play-to-earn, ce qui a été une grande réussite pour l'industrie. La possibilité non seulement de jouer et d'acheter des attributs dans le jeu, mais aussi de les posséder et de gagner de l'argent est devenue une percée, en particulier pendant les années de pandémie. Cela était perceptible dans les pays asiatiques, où les joueurs du projet super populaire Axie Infinity ont pu gagner leur salaire mensuel habituel simplement en jouant au jeu.





Cependant, la nouvelle mécanique, en plus des avantages, a également révélé des problèmes qui ont empêché le développement à long terme de certains projets. Si nous laissons de côté les problèmes de gameplay lorsque le projet n'a pas pu retenir longtemps l'attention des utilisateurs et prenons des problèmes économiques, l'un des plus globaux était le coût d'entrée élevé, ainsi que la dépendance des projets vis-à-vis des nouveaux joueurs. .





Une intégration plus poussée des services DeFi dans l'économie du jeu blockchain peut aider à rectifier la situation. Dans un récent rapport sur le secteur des jeux, les experts de Cointelegraph mentionnent les éléments suivants qui devraient être présents dans les jeux : les NFT, le fractionnement, le jalonnement et l'extraction de liquidités. Considérons cela plus en détail.

Utilisation plus approfondie des NFT

Peut-être le point le plus compréhensible, sur lequel de nombreux excellents articles ont été écrits. Les jetons non fongibles sont la principale base sur laquelle reposent les jeux de blockchain. Les NFT peuvent transformer tous les attributs d'un jeu en atout. Et la valeur d'un actif réside dans le fait qu'il peut être vendu, loué, multiplié ou conservé jusqu'à des temps meilleurs.





Chaque jeu a ses mécaniques, et au sein d'un article, il est impossible de décrire toutes les opportunités existantes pour gagner de l'argent sur des jetons non fongibles. L'utilisateur peut non seulement profiter du jeu, mais également développer une stratégie pour gagner un revenu supplémentaire grâce à ses NFT. Par exemple, vendez des jetons sur la croissance de leur valeur, la mise pour une récompense, créez de nouveaux NFT à vendre sur le marché du jeu, etc. Tout cela est possible grâce à l'intégration des jeux avec DeFi.





Par exemple, dans des métaverses comme Decentraland ou The Sandbox, l'une des stratégies populaires de rentabilité est la propriété foncière. Le jeu permet à l'utilisateur de devenir propriétaire et de gagner de l'argent sur le loyer, les visiteurs ou la publicité de la marque. Et certains protocoles DeFi, tels que MetaLend, permettent aux utilisateurs de recevoir des prêts garantis par des terres et d'autres objets NFT.





J'ai écrit sur d'autres services de prêt garantis par NFT dans cet article









Staking de jetons en jeu et de NFT

En crypto, le staking consiste à détenir des pièces pour recevoir une récompense. Un analogue de l'exploitation minière mais sans équipement coûteux et plus écologique. Dans GameFi, le jalonnement devient un élément important qui soutient l'économie du jeu et travaille pour la rétention et la fidélité des joueurs. J'ai écrit plus haut que malgré la popularité des projets p2e, ils ne sont pas sans problèmes. L'un des principaux est la rétention des utilisateurs.





De nombreux joueurs qui entrent dans des jeux sur la blockchain les considèrent principalement en termes de gain financier, plutôt que de plaisir de jeu. De ce fait, certains jeux et applications ont un cycle de vie assez court : avec l'arrivée des utilisateurs, le taux de jetons en jeu augmente, et dès que l'afflux ralentit, le taux de pièces baisse, du coup, la plupart les joueurs drainent des actifs et quittent le jeu.





C'est un casse-tête fréquent, même pour les projets les plus prometteurs - par exemple, le projet super populaire Axie Infinity a également connu des moments difficiles. Au début, le jeu apportait un bon profit aux utilisateurs, ce qui attirait de nouveaux joueurs. Mais plus il y avait de joueurs, plus ils échangeaient activement la monnaie du jeu contre d'autres crypto-actifs, ce qui à son tour réduisait le taux. La baisse des bénéfices a naturellement réduit l'activité des anciens joueurs et l'afflux de nouveaux, ce qui a pour le moment un effet néfaste sur l'économie de l'ensemble du jeu.





Le jalonnement de jetons dans le jeu est une opportunité qui peut résoudre ce problème. Les actifs du jeu circuleront et maintiendront la liquidité, apportant ainsi des avantages supplémentaires aux joueurs fidèles et restant utiles aux nouveaux venus. Bien sûr, le jalonnement ne résoudra pas à lui seul tous les problèmes de rétention des utilisateurs - mais il est bon de soutenir l'économie du jeu. Des exemples de projets où vous pouvez obtenir une rentabilité ou une récompense pour avoir misé des jetons dans le jeu sont Aavegochi, The Sandbox et Alien Worlds.





Le fractionnement des jetons rendra les jeux plus accessibles pour les joueurs qui n'ont pas les moyens d'acheter leur NFT

Le partage de la propriété des actifs de jeu est déjà connu avec d'autres formes de NFT, tels que les objets d'art numérique comme CryptoPunks ou BAYC. Certaines collections sont devenues si chères que peu d'investisseurs peuvent se permettre d'acheter un seul jeton valant des millions de dollars. Par conséquent, les services qui partagent la propriété des jetons entre plusieurs utilisateurs sont devenus populaires.





Avec la popularité croissante des jeux blockchain, il existe un besoin pour un service similaire dans le segment GameFi. Tous les jeux ne sont pas gratuits et vous devez acheter un NFT pour commencer à jouer. Parfois, le prix d'entrée est élevé et hors de portée pour la plupart des utilisateurs –– des applications sont donc apparues qui partagent le coût du NFT et rendent le jeu plus accessible.





L'un des services de fractionnement NFT populaires dans les projets de jeu pour gagner est le service Yield Guild. Il s'agit d'une organisation décentralisée (DAO) qui finance l'achat d'actifs de jeu et permet à ses utilisateurs de rejoindre des jeux établis, des métaverses et d'autres applications Web 3.0. Le joueur loue NFT et peut utiliser toutes les fonctionnalités du jeu et gagner de l'argent.





Le fractionnement est une bonne opportunité pour l'industrie GameFi d'attirer un nouveau public avec un petit niveau de revenu. Certains développeurs de jeux ont commencé à inclure des outils de fractionnement dans leurs projets, mais les implémentent de différentes manières. Par exemple, move-to-earn Stepn, un projet populaire en Asie et en Australie, ouvrira la possibilité de louer des baskets NFT dans les prochaines mises à jour de l'application, afin que tous les utilisateurs aient une chance de rejoindre le jeu gratuitement.









Liquidité minière dans les pools de négociation sur le DEX

L'extraction de liquidités est très similaire au jalonnement pour un utilisateur - une certaine quantité de pièces est bloquée, pour laquelle il reçoit une récompense. La différence est que l'utilisateur bloque dans le pool de liquidités sur le DEX non seulement le jeton en jeu, mais également un autre actif cryptographique. En termes simples, cela aide l'équipe de jeu à fournir des liquidités sur l'échange afin que d'autres joueurs puissent échanger leurs jetons. Pour cela, il reçoit une récompense sous forme de pièces supplémentaires ou de NFT.





Bien sûr, cela peut être une stratégie risquée, car si la majorité des joueurs commencent à vendre leurs jetons de jeu, ce sont les fournisseurs de liquidité qui en pâtissent. Après tout, la valeur de leurs actifs diminuera peut-être. Les fondateurs du jeu tentent d'atténuer ces risques en proposant un bon pourcentage de rentabilité, ou des NFT rares et chers. Cela s'est produit par exemple dans The Sandbox, où les utilisateurs pouvaient obtenir des personnages ou des voitures en édition limitée pour fournir des liquidités dans le pool SAND-ETH sur Uniswap.









En perspective: les jeux Blockchain attireront de nouveaux utilisateurs vers DeFi

L'intégration de DeFi avec GameFi continue d'être très prometteuse et mutuellement bénéfique pour les deux domaines. D'une part, les jeux reçoivent des outils prêts à l'emploi pour développer leur économie et leur communication avec l'utilisateur. D'autre part, les projets play-to-earn deviennent une sorte de plate-forme publicitaire pour les services DeFi, qui, avec un exemple de jeu, enseigne aux débutants comment les utiliser.





Nous l'avons vu dans l'exemple de Stepn, qui a attiré un nombre record d'utilisateurs parmi un public jusque-là le plus éloigné possible non seulement de la DeFi mais aussi des crypto-monnaies en général. L'application dans sa forme native a appris aux joueurs du projet move-to-earn comment utiliser les portefeuilles cryptographiques et travailler avec DEX et le web 3.0.





Une autre chose que GameFi enseigne aux utilisateurs est la prudence. Il faut se rappeler que le concept play-to-earn ne garantit pas de gains, mais parfois il peut promettre des pertes. Certains projets arrivent sur le marché inachevés et s'estompent trop rapidement, les utilisateurs ne doivent donc pas y investir leur dernier argent. Les jeux sont créés pour le plaisir du processus, et la possibilité de gagner est un bel ajout. Lorsque la majorité des utilisateurs comprendront cela, ce sera une véritable aube pour l'ensemble de l'industrie.