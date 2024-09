Les DAO et l'avenir de l'entreprise

J'ai déjà écrit sur les DAO (organisations autonomes décentralisées) mais je veux jouer avec l'idée des DAC - Communautés autonomes décentralisées.





Quelle est la différence?





Je considère les DAC comme la véritable raison pour laquelle la construction web3 devrait exister - d'une certaine manière, le DAO agit comme une structure de holding ou de gouvernance, et plusieurs filiales, ou communautés, fonctionnent de manière autonome en dessous avec des mandats communs ou séparés, mais chacune avec ses propres ensembles de code, stratégies de jetons, etc.

C'est l'idée folle de devenir un DAO de DAO

Les problèmes avec les DAO deviennent évidents en dehors des questions réglementaires, comme la juridiction et la fiscalité. L'apathie des électeurs, la fraude ou la manipulation des électeurs, le manque de véritable gouvernance ou de direction, et le fait que « le code est la loi » signifient qu'il y a très peu de fluidité ou de marge de manœuvre.





C'est extrêmement ironique étant donné que l'absence de hiérarchie et de rigidité est constamment présentée comme un avantage.

Mais que se passerait-il si vous aviez un ensemble de communautés autonomes, structurées de la même manière mais responsables en dernier ressort devant le principal DAO lui-même ?





On pourrait dire que c'est déjà le cas dans certains DAO avec d'énormes réserves à distribuer sur les projets votés, formant des groupes autour de chaque initiative. Mais ils sont tous liés par le même code - et donc également sujets aux mêmes problèmes.





En créant davantage de décentralisation et d'autonomie, ou d'imbrication, certains avantages et protections peuvent être accordés, ainsi que des objectifs clairs et les moyens d'exécution.

Comment cela se traduit dans l'entreprise

Il y a plus de dix ans, j'ai écrit une série de blogs qui examinaient la restructuration des organisations vers une hiérarchie moins formelle et plus proche des structures sociales.





Aujourd'hui, nous les appelons DAO, motivés par le besoin du Web3 de décentraliser le pouvoir et la gouvernance à l'aide de contrats intelligents et de la tokenisation.





Mais un DAO reste un problème humain à résoudre. J'ai déjà écrit dans un article précédent sur le concept de DAO au sein des DAO; ce qui m'a fait ressusciter mon ancien blog et revenir sur certaines des idées que j'avais auparavant.





Les DAO peuvent devenir essentiels à la transformation numérique. Les ordres du jour sont normalement fixés au sommet - des personnes dans la salle de réunion sans aucune idée de la vie dans l'atelier. Et si les programmes de transformation numérique devenaient des DAO où les fonds étaient alloués en fonction du vote des personnes qu'ils sont susceptibles d'affecter, c'est-à-dire la communauté de travail ?





Les DAO sont également essentiels pour repenser la manière dont les performances des employés doivent être mesurées. Les KPI ou les OKR ne peuvent plus être le facteur déterminant pour évaluer quelqu'un dans une organisation - les DAO sont pilotés par les communautés, donc la réputation et l'influence comptent plus.





J'ai déjà écrit sur la façon dont les RH pourraient utiliser les structures sociales pour découvrir où se trouvaient les vrais réseaux d'information et les experts en la matière, alors pourquoi pas un DAO ?





Et si les DAO pouvaient redéfinir la façon dont les salaires sont calculés pour devenir plus justes et équitables ? Et si les DAO pouvaient éliminer les inégalités ou les écarts de rémunération entre les sexes ?





Et si les DAO intégraient davantage de composants web3 dans le cadre des structures de rémunération ? Les NFT comme historique de carrière, les NFT comme bonus, les NFT comme alternative aux options de partage, les NFT comme programme de fidélité ?





Un DAO - quelle que soit la structure juridique qu'il adopte éventuellement - peut potentiellement résoudre certains problèmes fondamentaux de nature purement humaine avant que la technologie de la blockchain ne soit prise en compte.





J'ai déjà dit que la chose intelligente est de commencer par l'expérience client et de remonter jusqu'à la technologie - dans ce cas, commencez par la structure organisationnelle et travaillez en arrière.





