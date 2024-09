Financement participatif dans DeSci. Vers une économie mondiale basée sur les ressources

«Ce qu'il faut, c'est un changement dans notre sens de l'orientation et du but» Roxanne Meadows





Le financement participatif concerne l'allocation des ressources. Au lieu d'utiliser l'argent comme interface à cette fin, les partisans d'une économie basée sur les ressources reconnaissent les ressources de la Terre comme patrimoine commun de tous les habitants et visent à allouer les ressources directement de manière décentralisée et collaborative.









Cet article est étroitement lié à l'article suivant : 31 projets DeSci pour transformer votre prochaine idée scientifique en réalité













Évaluation du potentiel d'investissement





"La nation se comporte bien si elle traite les ressources naturelles comme des actifs qu'elle doit remettre à la génération suivante augmentée ; et non dépréciées" Théodore Roosevelt





Bientôt, le hérisson rencontra un autre hérisson tenant une corne avec de l'eau. Il l'a salué et a eu une petite conversation.



"Vous voyez, nous avons des projets qui nous aident à évaluer le potentiel d'investissement de nos innovations comme ScientificCoin et Molecule . Par exemple, le projet ScientificCoin, qui est en cours de construction, fournit des outils pour évaluer les innovations en deux phases. Le premier est réalisé par un algorithme mathématique qui évalue les projets en fonction de près de 70 paramètres différents de 5 catégories. Et le second est fait par la foule d'individus d'horizons différents. Cela permet d'évaluer le projet sous différents angles de la manière la plus rationnelle. Ensuite, les projets sont répertoriés sur la plateforme de financement participatif ScientificCoin en fonction de la note globale. Et le protocole Molecule fournit un cadre d'évaluation des actifs et d'autres outils.





«Mais alors que nous avons ces projets de cryptographie, vous savez déjà que nous sommes les partisans d'une économie basée sur les ressources. Les projets nous aident à passer d'une société axée sur l'argent à celle-ci. Dans son contexte, lorsqu'il s'agit d'investissement, nous ne cherchons pas à extraire le maximum de profits monétaires potentiels. Ce qui nous importe, c'est de savoir si nos actions contribuent ou non à notre prospérité et à celle de notre environnement. Ce type d'évaluation du potentiel d'investissement nous permet de fixer des priorités et d'allouer les ressources de la Terre de la manière la plus rationnelle et la plus bénéfique pour tous.





"Ouais," répondit le hérisson, "cela semble raisonnable. Maintenant, je pense qu'il est temps pour moi de comprendre comment fonctionne le financement participatif dans DeSciLand.





Dès que le Hérisson y a pensé, le pointeur du « navigateur DeSciLand » s'est déplacé vers le signe « Leo ». Alors il a dit au revoir et s'est avancé dans une direction donnée.









Une version interactive de l'appareil peut être trouvée ici ( https://desci-global-overview.netlify.app/ ). L'application est en cours de développement









Financement participatif. Vers une économie basée sur les ressources





"Ce dont nous parlons, c'est de gérer intelligemment les ressources de la Terre en utilisant les méthodes de la science pour organiser et gérer la société. Nous ne faisons pas référence aux scientifiques qui dirigent les choses, mais aux méthodes de la science appliquées à notre façon de vivre pour parvenir à une société plus humaine. pour tous." Le projet Vénus





Au bout d'un moment, le Hérisson a rencontré le Lion, l'a salué et a parlé pendant un moment.





"D'accord", a déclaré le Lion, "laissez-moi vous montrer quelques projets qui nous aident avec le financement participatif dans DeSciLand. Nous avons des projets de cryptographie qui nous aident alors que nous sommes dans une phase de transition vers une économie basée sur les ressources. Les projets qui fournissent des plateformes de financement participatif sont Experiment , Crowd.Sicence , ScientificCoin, DeSci Collective , The Science DAO et Impact Finance . ResearchHub prévoit également d'ajouter la capacité de soutenir financièrement des projets de recherche et peut-être même de développer une organisation subventionnaire à l'avenir. La Fondation DeSci et le Science Fund soutiennent également la mission. La plupart d'entre eux sont encore en cours de développement. Ces projets offrent des opportunités de financement participatif pour tous les domaines scientifiques.





« Et il y a des projets qui se concentrent sur des domaines spécifiques. Par exemple, VitaDAO se spécialise dans le financement de la recherche sur la longévité, PsyDAO traite des psychédéliques, Crowd Funded Cures se concentre sur le financement de médicaments de bien public, BioDAO sur le financement de thérapies vitales et Gitcoin peut aider au financement des projets DeSci eux-mêmes.





« Les NFT peuvent également être utilisés pour le financement participatif. Les projets qui exploitent la puissance des NFT à cette fin incluent SciFi (développé par l'équipe SCINET ), Molecule, VitaDAO, PsyDAO. RMDS Lab travaille sur un marché pour les NFT scientifiques qui pourraient également aider à financer la recherche.





« Je suppose que vous avez déjà entendu parler à l'occasion d'une économie basée sur les ressources. Regardons de plus près ce qu'il en est. Ce sont les ressources, et non l'argent, qui sont le fondement dans ce cas. Votre monde 3D est centralisé et fonctionne sur la base d'un système monétaire. La recherche montre que notre comportement peut être modifié en changeant notre environnement. Ce que nous essayons de faire avec l'aide d'une économie basée sur les ressources, c'est de repenser la culture. Ce dernier nous permet de modifier notre comportement de manière à atteindre le plus haut potentiel tout en protégeant et en préservant notre environnement.





« L'économie basée sur les ressources est un système socio-économique mondial qui permet à ses habitants de vivre en harmonie avec les ressources de la Terre grâce à l'application intelligente de la science et de la technologie. Notre vision repose sur l'idée que toutes les ressources de la Terre doivent être reconnues comme le patrimoine commun de tous les habitants du monde.



« Et des mouvements comme DeSci sont ce qui peut nous aider à gérer intelligemment les ressources de la Terre.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de financement participatif d'innovations scientifiques dans le contexte d'une économie basée sur les ressources, nous parlons de l'allocation la plus intelligente des ressources de la Terre pour développer des innovations qui profitent à nous et à notre environnement. Notez que toutes les innovations, produits, connaissances ou services dans le contexte d'une économie basée sur les ressources sont disponibles gratuitement pour tous.





« Ce que nous avons déjà ici, à DeSciLand, c'est une ville de recherche expérimentale composée de plusieurs centres. Le plus important est le Centre de gestion des ressources. C'est là que toutes les décisions sont prises concernant l'allocation des ressources. Il existe également des centres de recherche et développement, des centres éducatifs et quelques autres.



"Pour résumer, votre monde consiste à maximiser les profits. Notre monde consiste à maximiser la qualité de vie pour nous et notre environnement à l'aide d'innovations développées grâce à une allocation intelligente des ressources.





"Étonnante. Maintenant, je pense qu'il serait intéressant de voir ce qui se passe avec le secteur de la propriété intellectuelle dans DeSciLand, en particulier dans le contexte d'une économie basée sur les ressources », a répondu le hérisson et a remarqué que le pointeur de «DeSciLand navigator» s'est déplacé vers le signe "Vierge". Il a donc remercié le Lion et s'est déplacé dans une direction donnée.





Propriété intellectuelle





"L'open source est un destructeur de propriété intellectuelle. Je ne peux pas imaginer quelque chose qui pourrait être pire que cela pour le secteur des logiciels et le secteur de la propriété intellectuelle." Jim Allchin





Finalement, le Hérisson a rencontré la Vierge. Il l'a saluée et a eu une petite conversation.





« Eh bien, laissez-moi vous montrer quelques projets que nous avons dans ma région. Molecule est essentiellement une place de marché pour la propriété intellectuelle alimentée par la technologie Web3. En utilisant la puissance d'Ethereum, des NFT et de DeFi, ils ont été les pionniers de ce que l'on appelle les IP-NFT (propriété intellectuelle transformée en NFT) qui ont contribué à réduire la bureaucratie et à accroître la transparence dans le secteur de la propriété intellectuelle. Ces NFT peuvent être facilement financés, échangés et collaborés. SciFi est un autre projet qui utilise un concept similaire et travaille sur un marché pour les IP-NFT scientifiques.





"Mais, pour autant que je sache", a répondu le hérisson, "DeSciLand a été créé avec une idée d'économie basée sur les ressources à l'esprit. Alors, vous souciez-vous vraiment de la propriété intellectuelle ? »





«Bien, une fois que nous y serons, nous n'allons pas nous soucier de la propriété intellectuelle, car toutes les ressources de la Terre, toutes les idées et innovations scientifiques seront reconnues comme patrimoine commun de tous les habitants.





"D'accord. Maintenant, je pense qu'il est temps de résumer les informations sur la collaboration qui se passe ici à différents niveaux », a déclaré le hérisson et a remarqué que le pointeur de «DeSciLand navigator» s'est à nouveau déplacé vers le signe «Poissons». Alors il a dit au revoir et s'est déplacé dans une direction donnée.









Cet article a été inspiré par le film de fiction "Tomorrowland" , le projet Venus , le film "InterReflections" , "Thrive: What on Earth Will It Take?" , le film d'animation "Hedgehog in the Fog" et "Kolobok" .





L'image du titre a été composée par moi avec l'aide de la Vierge , du Capricorne , du Lion , du Taureau , des Gémeaux , des Morceaux , du Sagittaire , du Scorpion , du Bélier , du Cancer , de la Balance , du Verseau , du cercle du Zodiaque , des lumières polaires , du hérisson , du phare , de la plume , du papyrus , casquette d'université , fleur , signe dollar , sac d'argent , perle et fusée )

Toutes les autres images proviennent de Pixabay.

Le diviseur a été créé par moi.









Référence