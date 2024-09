Concours d'écriture de débogage : résultats d'avril 2022 annoncés !

Salut les hackers ! Le premier mois de notre concours d'écriture de débogage organisé avec Sentry s'est terminé, nous apportant nos tout premiers gagnants !





Hum . Comme nos autres concours d'écriture, nous distribuons des prix mensuels pour les meilleures histoires de débogage HackerNoon. Si vous souhaitez participer au concours le mois prochain, soumettez simplement votre histoire avec le #débogage ou #surveillance balises et vous y serez automatiquement ajouté. Une cagnotte de 1 000 $ US est mise en place chaque mois et 500 $ US sont reversés à l'auteur du meilleur article !









Mais assez parlé de ça. Il est maintenant temps pour la question la plus importante; qui sont les gagnants d'avril ?

Concours d'écriture de débogage Avril 2022 Nominations 🔥





Nous avons choisi nos gagnants en prenant les 10 soumissions d'histoires qui ont généré le plus de trafic. L'équipe éditoriale de HackerNoon a ensuite voté, en choisissant les trois meilleures histoires parmi elles et en décidant quelle commande placer les gagnants.





Nous avons eu le plaisir de voter sur ces 10 histoires :









Et les gagnants sont 👀

Pour s'assurer que tout bug dans notre algorithme n'affecte pas le résultat (alerte bot ! 🤖), les éditeurs ont voté pour les meilleures histoires. Voici les gagnants :

Il ne s'agit pas de leadership, mais de prévention des crises. Nous disons : En tant qu'ingénieur, tout développeur ne peut à aucun prix éviter l'extinction du projet. Même les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre de dépenser beaucoup en ressources humaines, pas dans les grandes entreprises comme Google. Ne laissez pas les autres prendre l'initiative d'évaluer les gens, non pas en fonction de leur capacité à résoudre des problèmes, mais en fonction des spécificités de leur découverte d'un problème. Si vous voulez mener votre propre projet technologique, ne laissez pas ceux qui veulent jouer un rôle dans l'évaluation des autres, un pigiste psychopathe !





Félicitations, @wasyne et image principale intéressante ! Vous avez gagné 500 $ !





Souvent, les bogues de votre code peuvent provenir de morceaux de code inutiles. Le désencombrement du code consiste essentiellement à débarrasser votre code de tous les composants de code inutiles tels que les variables, les fonctions et les importations. La première méthode consiste à utiliser la fonction "rechercher" de votre éditeur. La deuxième méthode consiste à rechercher manuellement le code inutile. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher et supprimer des variables et des fonctions qui ne sont référencées nulle part et les remplacer par de nouveaux éléments. La dernière fois que je travaillais sur un projet de science des données en Python, mon code donnait une erreur "index not in range".





Bravo, @codejedi ! Vous avez gagné 300 $ !





L'équipe de recherche et d'évaluation DevOps (DORA) de Google Cloud a publié le rapport State of DevOps 2021. Le rapport définit ce qui fait un véritable développeur d'élite dans le monde post-COVID-19. Il utilise quatre métriques de livraison de logiciels pour classer les équipes interrogées, en équipes performantes faible, élevée, élevée ou élite. 1. Fréquence de déploiement : à quelle fréquence le nouveau code est-il déployé en production ? 2. Délai d'exécution des modifications : quelle est la durée entre le code validé et la production ? 3. Temps de rétablissement des services : en cas d'incidents qui perturbent les utilisateurs (par exemple, des pannes), combien de temps faut-il à votre équipe pour reprendre les services normaux ? 4. Changer le taux d'échec : quel pourcentage de déploiements en production entraîne une dégradation du service nécessitant un correctif, une restauration ou un correctif ? Il n'est pas surprenant que les équipes les plus performantes soient celles qui ont les déploiements les plus fréquents, les délais les plus courts, les délais de restauration des services les plus rapides et les taux d'échec des changements les plus faibles.





Merci, @alexharris ! Vous avez gagné 100 $ !

L'article le plus lu est accompagné de son propre prix en argent de 100 $ ! Et ça va à Désencombrer votre code ! par @codejedi !

Félicitations encore une fois, @codejedi !





Avec cela se termine notre annonce rapide! Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé un article et une autre série de félicitations pour nos gagnants ! Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour plus de détails. Nous contacterons les gagnants sous peu.