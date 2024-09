Comment pouvez-vous gagner des intérêts avec la crypto-monnaie ?

À bien des égards, la crypto-monnaie commence à remplacer les façons dont les gens augmentent leur richesse, gagnent des intérêts et même gagnent un revenu passif ! Même si les paiements d'intérêts sur les comptes d'épargne peuvent être relativement faibles lorsqu'il s'agit de voies régulières , ils peuvent être assez massifs lorsqu'il s'agit de crypto-monnaies.





Dans cet article, j'examinerai quelques façons de gagner des intérêts ou des revenus passifs grâce à la crypto-monnaie.

Jetons de prêt (DeFi)

L'un des moyens les plus simples de gagner des intérêts sur la crypto-monnaie est similaire à la façon dont vous gagneriez généralement des intérêts sur les monnaies fiduciaires. Avec DeFi, les gens ont désormais également accès au financement dans le monde des crypto-monnaies. Les gens peuvent désormais emprunter de la crypto-monnaie auprès de prêteurs et vice versa.





Tout se fait par le biais de contrats intelligents compliqués, mais je n'entrerai pas trop dans les détails. Le point principal est qu'un prêteur peut gagner des paiements d'intérêts récurrents en prêtant sa crypto-monnaie, ce qui donne à de nombreuses personnes la possibilité de gagner des intérêts sans vraiment rien faire.





Bien sûr, il y a certains risques à cela. Vous ne pouvez pas simplement retirer votre crypto quand vous le souhaitez, donc si le prix de la crypto tombe en panne, vos chances d'en tirer un profit augmentent également. Cependant, si vous avez prêté une crypto dont le prix est stable ou, plus commodément, dont le prix augmente , vous pourriez potentiellement gagner beaucoup de profit.





Les paiements d'intérêts sur la cryptographie sont beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont dans les banques. Vous pourriez gagner un APY entre 10% et 20% en moyenne, et certaines méthodes sont encore plus lucratives. Comme tout autre investissement, il comporte de nombreux risques, alors assurez-vous de faire la bonne quantité de recherches.

Jalonnement

Le jalonnement est un autre moyen simple de gagner un revenu passif grâce à la crypto-monnaie. Le jalonnement est quelque chose que vous ne pouvez faire que sur les crypto-monnaies qui utilisent le système de preuve de participation, à savoir Cardano, Solana, Ethereum et d'autres cryptos comme celles-ci.





Ces cryptos vous permettent de déléguer autant de jetons que vous le souhaitez dans un "staking pool", qui est ensuite automatiquement utilisé pour valider les transactions et régir le jeton. Chaque fois que votre jeton est choisi au hasard pour être utilisé dans ce processus, vous gagnerez de petites récompenses sous forme de crypto-monnaie.





Étant donné que l'ensemble du processus est aléatoire, vous pouvez augmenter vos chances d'avoir votre jeton choisi en déléguant simplement plus de jetons dans le pool de jalonnement. Plus vous avez de jetons, plus vos récompenses seront élevées.





Vous pouvez retirer les jetons que vous avez donnés à tout moment. Il y a un risque minime à jalonner en dehors de la volatilité du prix de la crypto elle-même. Si vous conservez la cryptographie pendant une période prolongée, c'est généralement une bonne idée de la miser afin de pouvoir gagner un revenu passif tout en bénéficiant de l'augmentation de la valeur.

Exploitation minière

L'exploitation minière est très similaire au jalonnement, mais elle est beaucoup plus ancienne et un peu plus compliquée. Vous pouvez extraire des jetons qui utilisent le système de preuve de travail au lieu du système de preuve de participation. L'exploitation minière consiste essentiellement à acheter une configuration d'exploitation minière, composée d'un ordinateur assez puissant qui travaille à la création de nouveaux « nœuds » dans la blockchain.





Chaque fois que votre configuration est utilisée pour créer un nouveau nœud, vous gagnerez une petite récompense sous forme de crypto-monnaie. Pour tirer le meilleur parti de l'exploitation minière, vous devrez probablement acheter une configuration coûteuse et payer des factures d'électricité élevées, mais cela en vaut la peine pour beaucoup de gens.





Cependant, vous n'avez pas nécessairement besoin d' une configuration énorme pour exploiter la crypto-monnaie. En fait, vous pourriez probablement le faire sur votre ordinateur dès maintenant sans même le remarquer. Vous pouvez télécharger des extensions de navigateur et des logiciels spécifiques qui utiliseront la puissance de traitement de votre ordinateur pour extraire la crypto-monnaie en arrière-plan.





Cela peut ralentir un peu votre ordinateur, mais les récompenses en valent peut-être la peine et vous ne le remarquerez même pas. À la fin du mois, vous pourriez être surpris par beaucoup d'argent virtuel !

Comptes portant intérêt

L'ouverture d'un compte d'épargne est l'une des principales façons dont les gens gagnent des intérêts en général, mais saviez-vous qu'il existe également des comptes portant intérêt dans le monde de la cryptographie ? Il existe de nombreux échanges, portefeuilles et fournisseurs de services de cryptage différents qui vous permettent d'y ouvrir un compte, d'acheter des jetons spécifiques et de les verrouiller sur un compte.





C'est presque la même chose qu'un compte d'épargne. Lorsque vous verrouillez vos jetons, vous pouvez en tirer un rendement, et généralement, le rendement est beaucoup plus élevé qu'il ne le serait sur un compte d'épargne traditionnel. Encore une fois, les mêmes risques associés à l'investissement dans la crypto-monnaie persistent ici.





Cependant, il existe également de nombreuses pièces stables dans lesquelles vous pouvez investir et qui n'auront pas le même niveau de volatilité.





Par exemple, le jeton USDC est indexé sur le dollar américain, ce qui signifie que sa valeur ne dépassera ni ne sera inférieure à l'USD. Si vous verrouillez des jetons USDC sur un compte portant intérêt, vous pourriez potentiellement gagner beaucoup d'argent en intérêts. Au moins beaucoup plus que si vous veniez d'ouvrir un compte d'épargne ordinaire auprès d'une banque.

Jetons de dividende

Si vous êtes familier avec le marché boursier, vous savez probablement déjà que les actions versent un dividende à leurs investisseurs mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Pour les actions très rentables, les dividendes peuvent être assez élevés, et pour celles qui ne sont pas rentables, il n'y a pas de dividendes.





Maintenant, il existe même des moyens pour vous de gagner des dividendes sous forme de crypto -monnaie. Cela est possible avec l'aide de "stocks symbolisés". Ce sont essentiellement des crypto-monnaies qui sont adossées à des actifs en bourse.





Chaque fois que ces actions affichent un bénéfice et versent des dividendes, vous gagnerez également cet argent sous forme de crypto-monnaie directement sur votre compte.





Cela peut vous aider à vous en sortir avec la réglementation et la surveillance qui sont généralement présentes chaque fois que vous investissez dans des actions réelles. En plus de cela, vous pouvez bénéficier de la volatilité de la crypto-monnaie.





Vous pouvez le faire sur les échanges cryptographiques qui prennent en charge les actions tokenisées, telles que FTX , Kucoin et Bitmax .

Agriculture de rendement

L'agriculture de rendement est un concept relativement récent dans le monde de la crypto-monnaie, mais il est rapidement devenu l'un des meilleurs moyens de gagner de l'intérêt pour la crypto-monnaie. Vous ne pouvez céder une ferme que sur un échange décentralisé, donc cela ne fonctionnera pas sur un échange centralisé comme Binance ou Coinbase.





L'agriculture de rendement consiste en un investisseur déposant des jetons dans un pool de liquidités à l'aide de contrats intelligents. Chaque fois qu'un jeton est ajouté à un pool de liquidités, il est bloqué pendant un certain temps.





Ces pools de liquidités sont ce qui gère réellement une bourse décentralisée et d'où les utilisateurs de la bourse obtiennent leurs jetons.





Désormais, chaque fois que votre jeton est consulté par des commerçants, vous gagnerez des intérêts sur ce montant. Ces taux d'intérêt sont généralement assez élevés, ce qui en fait un excellent moyen de gagner un revenu passif. Cependant, seuls certains jetons peuvent être utilisés dans des pools de liquidités tels que Ethereum, Uniswap, Tether et Pancake Swap.





Ce n'est pas très difficile ou compliqué à réaliser, et bien qu'il y ait certains risques à "verrouiller" vos jetons, en raison de la volatilité, si vous vous en tenez aux pièces stables, une grande partie de ce risque est supprimée.

Parachutages

Dans la plupart des méthodes que j'ai mentionnées dans la liste, vous devez réellement dépenser de l'argent pour commencer à gagner un revenu passif. Mais il y a aussi un moyen de gagner un revenu passif en ne dépensant pas d'argent du tout : les parachutages.





Tout comme certaines boulangeries vous donneront des échantillons de cupcakes gratuits pour les tester, certaines entreprises de crypto vous donneront des crypto- monnaies gratuites dans le même but. Ce processus s'appelle la cryptographie "airdropping", et il devient de plus en plus populaire avec le temps.





Bien sûr, la plupart des cryptos qui sont réellement largués sont des déchets complets. Dans la plupart des cas, vous ne gagnerez rien du tout. Mais l'important est que vous ne perdez pas d'argent. Si la crypto finit par être un succès - dont il existe de nombreux cas - vous ne ferez qu'un profit.





S'il échoue, ce n'est pas grave. Vous pouvez être sur vos gardes quel que soit le prochain grand airdrop en consultant Google ou tout autre site Web qui suit les airdrops à venir. Inscrivez-vous à autant de parachutages que possible et, éventuellement, la crypto commencera à affluer dans votre portefeuille.

Programmes d'affiliation

Les programmes d'affiliation sont présents dans de nombreux services en ligne, et les services de cryptographie ne sont pas différents. Beaucoup des meilleurs échanges cryptographiques au monde comme Binance , Coinbase ou FTX ont des programmes d'affiliation ou de parrainage.





Fondamentalement, ces échanges vous donneront un lien spécialisé, et chaque fois que quelqu'un s'inscrira à ces services en utilisant votre lien, vous gagnerez une récompense plutôt lucrative. Vous pouvez commercialiser votre lien en ligne sur votre blog, vos comptes de médias sociaux ou votre chaîne YouTube pour commencer.





Si vous avez déjà un grand nombre d'abonnés, cela devrait être assez facile, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours promouvoir vos publications. En plus de cela, vous pouvez également demander à vos amis et à votre famille de s'inscrire à ces services en utilisant votre code ou votre lien.





Quelles sont certaines des façons dont vous gagnez de l'argent avec la crypto ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous! Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'informations comme celle-ci https://bit.ly/3720zFW