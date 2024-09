Comment les startups latino-américaines peuvent faire de leurs propres données utilisateur leur superpuissance de croissance

Les investisseurs sont de plus en plus prudents, non seulement lorsqu'il s'agit de financement, mais aussi lorsqu'il s'agit de contribuer à la croissance des startups par un accompagnement personnalisé. Alors, que peuvent faire les fondateurs à ce sujet ?

L'investissement mondial a chuté au dernier trimestre, atteignant 81 milliards de dollars , en baisse de 90 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Avec des investissements moins nombreux et moins importants sur la table, certaines régions reçoivent moins de financement que d'autres. Pour les startups latino-américaines, un écosystème déjà sous-représenté, le financement a clôturé à 250 millions de dollars, contre 1,2 milliard de dollars le trimestre précédent.

La baisse actuelle de la disponibilité des capitaux de l'écosystème des startups LatAm signifie que l'économie de la région se numérisera et mûrira à un rythme beaucoup plus lent. Cela rend de plus en plus difficile pour les fondateurs LatAm de rivaliser avec plusieurs marchés dans différentes régions et peut retarder l'impact positif sur le développement technologique et financier de leur pays.

Pourtant, cela ne représente pas nécessairement un revers pour les fondateurs de la région, mais plutôt une opportunité d'analyser la santé de leur produit et de recalibrer leur stratégie de pitch. Une meilleure exploitation des données des utilisateurs peut aider les startups à déterminer la meilleure voie à suivre, en montrant qu'elles adoptent des stratégies de croissance résilientes et bien informées.

Product-led growth to increase revenue—and funding

L'analyse des données d'utilisation des produits est un moyen efficace de mesurer le succès d'une plateforme, en fournissant des informations claires sur la façon dont un produit correspond et répond aux besoins d'un marché. Pour les startups en démarrage, cependant, il peut être plus difficile d'exploiter ces données car la plupart des jeunes startups n'ont pas d'équipe de science des données ni de support professionnel pour tirer le meilleur parti de leurs données. Souvent, les dirigeants sont guidés par des mesures de vanité ou celles qui manquent de profondeur, telles que les revenus et le nombre d'utilisateurs, par opposition à celles qui suivent les interactions, les taux de rétention et l'utilisation globale.

Cependant, des outils tels que Breadcrumbs aider et guider les startups dans le suivi de l'utilisation des produits pour augmenter les revenus par la vente croisée et la vente incitative. Après tout, les clients qui connaissent déjà une plateforme ou une marque sont plus susceptibles de finaliser un achat que ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Breadcrumbs, un outil de notation des contacts, permet aux équipes de déterminer les variables avec un potentiel de vente croisée ou incitative, puis se connecte au CRM d'une entreprise et notifie chaque fois qu'un client répond aux critères définis. Non seulement la plate-forme aide à réduire les conjectures, mais elle fait gagner du temps aux équipes et automatise les processus de vente, aidant les fondateurs à mettre en évidence un plus grand potentiel et une croissance pour les parties intéressées.

TheVentureCity, un fonds de capital-risque mondial qui a réalisé des centaines d'investissements ces dernières années, a lancé un outil d'analyse avec son équipe d'anciens fondateurs devenus investisseurs, pour soutenir les startups mondiales à évoluer de manière durable. Entrer Growth Scanner, une plateforme gratuite qui fournit aux startups une analyse personnalisée de la santé de leurs produits, des comportements des utilisateurs et des mesures clés telles que la fidélisation de la clientèle et le retour sur investissement. Pour cela, l'équipe data de TheVentureCity analyse au moins six mois de données de chaque startup (données non partagées avec des tiers). Ces chiffres sont transformés en rapports détaillés mettant en évidence les forces et les faiblesses, les taux de rétention/retour et les pourcentages de croissance, entre autres.

SimpliRoute, une startup chilienne de livraison du dernier kilomètre dont la série A était gérée par TheVentureCity est l'une des premières startups à tirer parti de Growth Scanner pour comprendre le comportement de leurs utilisateurs. En segmentant leurs données par emplacement, taille et canal d'acquisition, ils ont pu observer comment leur succès commençait à se répliquer sur d'autres marchés tels que la Colombie et le Mexique à des rythmes identiques ou plus rapides. Ces informations ont aidé SimpliRoute à identifier où allouer ses ressources et quels pays ou zones de croissance devaient être réévalués.

Et enfin, AIM, un outil d'analyse qui rassemble des mesures de croissance spécifiques dans différents départements, permet aux équipes de suivre toutes les variables alternatives clés, puis d'établir des prévisions avec une plus grande précision. De cette façon, les fondateurs et les chefs d'équipe peuvent travailler avec plus de précision et améliorer leur processus de prise de décision, avec une plateforme de prévision toujours active guidant leurs prochains mouvements.

Accelerating LatAm's VC Landscape

Le soutien du capital-risque à l'écosystème de startups d'Amérique latine est primordial pour bâtir une économie mondiale forte en raison de l'innovation continue et de la croissance de la productivité de la région. Outre le financement, les investisseurs peuvent conseiller les fondateurs et soutenir leur déploiement sur la base de données clés qui permettent de garantir et de maintenir une croissance durable, visant à faire évoluer leurs solutions dans le monde entier.

La résilience des fondateurs de LatAm est inégalée et l'adoption croissante de solutions technologiques est un indicateur clair d'un plus grand potentiel dans la région et de la volonté des entreprises de s'adapter à l'ère actuelle de la numérisation. Les outils d'analyse de données de démarrage à un stade précoce aident à alimenter les investissements et à attirer de plus grands partenariats qui aident par conséquent la population à améliorer sa qualité de vie. En montrant des stratégies commerciales bien informées et basées sur des données, les fondateurs locaux et les VC intéressés ouvrent la voie à une croissance durable.