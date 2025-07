Comment le réseau Mavryk construit une Blockchain RWA à part entière pour un marché de tokenisation d'actifs de 28 milliards de dollars

La tokenisation des actifs du monde réel (RWA) n’est plus un concept réservé aux whitepapers.Lorsque les institutions financières traditionnelles cherchent à numériser la propriété, les projets blockchain sont en train de fournir l’infrastructure pour les marchés mondiaux et interopérables.Réseau Mavryk, une blockchain de la couche 1 construite à partir de zéro pour intégrer les RWAs tokenisés avec le prêt, la conformité et l'infrastructure de marché.





Dans cette édition de HackerNoon'sDerrière la start-upIshan Pandey s'assoit avecAlex Davis, fondateur et PDG de Mavryk Dynamics, pour débloquer son voyage de Tezos à Mavryk, et explorer la vision, l'infrastructure et la réglementation qui alimentent leur blockchain axée sur la RWA.





Ishan Pandey:Bonjour Alex, c'est un plaisir de vous accueillir dans notre« Derrière la start-up »Parlez-nous de vous-même et de ce qui vous a inspiré à construire Mavryk Network.





Alex Davis:Merci de nous avoir mis sur laDerrière la start-upsérie, Ishan. J'aimerais plonger dans qui nous sommes et ce que nous construisons.





Je suis Alex Davis, ancien directeur de l'innovation de Tezos MENA. Mon expérience et mes intérêts ont toujours été centrés autour de l'intersection des idéaux libertaires, de la géopolitique et de la défense, de la fintech et de la finance.





Au début, j’ai fondé la première application DeFi soutenue par VC, Maven Finance, sur la blockchain de Tezos et co-fondé Blockchain Alpha – un fonds soutenu par un milliardaire immobilier.A travers ce fonds, nous avons construit un portefeuille d’actifs hôteliers que nous visions à tokeniser et soutenir via Maven Finance.





Au fur et à mesure que notre flux de transactions augmentait et que le secteur STO stagnait, nous nous sommes rendus compte que tout le monde dans l’industrie construisait en silos.Il y avait besoin d’une blockchain qui soutient activement DeFi et intégrerait de manière fluide les actifs du monde réel pour fonctionner dans un environnement basé sur la cryptographie qui serait l’avenir des RWA.





Au cours du marché de l’ours 2022-2024, nous avons fait face à une décision cruciale: rester sur notre blockchain existante et risquer l’échec, migrer vers une autre chaîne et reconstruire à partir de zéro, ou élargir pour livrer notre vision d’une économie RWA pleinement intégrée en construisant notre propre Layer 1.





Notre objectif est de créer une économie RWA entièrement intégrée où nous pouvons garantir l’interopérabilité entre les différents marchés secondaires, les plateformes de prêt et de prêt grâce à une intégration sans faille avec les oracles de données – plutôt que de construire en silos.





Ishan Pandey:Votre expérience s'étend au gouvernement et à la défense, ainsi qu'à des rôles importants dans l'espace de la blockchain, y compris le directeur de l'innovation pour Tezos Israel et le conseiller du conseil d'administration pour Blockchain Israel.





Alex Davis:Mon expérience diversifiée donne une perspective stratégique au niveau macro qui manque souvent dans l'espace crypto. Cela m'aide à repérer les tendances à long terme et à comprendre comment déployer les bons outils de micro-niveau pour atteindre ces objectifs plus larges.





Cette perspective stratégique est dramatiquement manquante dans le crypto-monnaie, où tout le monde se concentre sur le lancement de jetons, le cash-out et l'exécution répétitive de schémas Ponzi.Les projets se construisent souvent en silos: ils pourraient tokeniser un actif, mais ils ne considèrent pas comment il s'inscrit dans un écosystème plus large, comme les marchés secondaires ou les protocoles de prêt.





Vous ne pouvez pas construire dans un vide. Vous devez penser plus grand, plus stratégique, et plus à long terme. Chez Mavryk, nous prenons une approche différente. Nous nous concentrons sur l'infrastructure à long terme, les marchés traditionnels embarqués et l'interopérabilité stratégique.





Ishan Pandey:Mavryk Network est décrit comme un réseau de couche 1 de pointe pour les actifs du monde réel interopérables.Pouvez-vous élaborer les principales innovations techniques qui permettent cette interopérabilité et comment ils s'attaquent aux limites existantes de la tokenisation RWA?





Alex Davis:Comme je l’ai mentionné plus tôt, la plupart des projets fonctionnent en silos, en se concentrant sur une seule couche de la chaîne de valeur, comme la numérisation d’un actif ou l’exécution d’une offre primaire, mais ils négligent souvent l’infrastructure critique nécessaire pour soutenir la liquidité, les marchés secondaires, le prêt et l’utilité continue.





Après la tokenisation, vous avez besoin de marchés secondaires solides pour que les investisseurs puissent sortir quand ils le choisissent. Ensuite, il y a le prêt et l'emprunt, particulièrement important pour l'immobilier et le capital privé, où les actifs sont souvent utilisés. Ces actifs sont rentables et peuvent servir la dette, mais sans une infrastructure de prêt intégrée, ils restent sous-utilisés. Puis vient la distribution et l'accessibilité mondiales, et chez Mavryk, cela est soutenu par Multibank.





En substance, nous avons construit un écosystème verticalement intégré inspiré de la philosophie de conception de bout en bout d'Apple. Au cœur de cela se trouve notre norme de jeton MRC-30, conçue pour les RWA. Cette norme de jeton répond aux exigences de conformité et à tout ce qui concerne les RWA, mais s'intègre également aux trois DEX autorisés différents que nous avons construits pour les RWA, ainsi qu'au plateau de lancement.





Tous les actifs tokenisés sur la norme de token MRC-30 peuvent être intégrés dans les coffres de contrats intelligents que nous avons sur Maven, où les utilisateurs peuvent déposer plusieurs RWA en tant que garantie et emprunter contre la valeur combinée de leurs actifs.





Le boîtier de lancement gère la création du jeton et la distribution pour les offres primaires aux nouveaux investisseurs. Ensuite, il y a le livre des ordres en chaîne, qui permet aux investisseurs de passer des ordres limites. Nous avons un fabricant de marché automatisé qui fournit des piscines de liquidité bidirectionnelles pour la liquidité instantanée. Enfin, il y a le bureau OTC, qui permet aux grands ordres de blocs de passer sans perturber le marché ouvert.





En unifiant ces couches, nous avons créé une infrastructure RWA interopérable qui va au-delà de la tokenisation et aborde le cycle de vie complet des RWA en chaîne.





Ishan Pandey:Maven Finance est une plate-forme bancaire coopérative entièrement gérée par DAO, et Equiteez se concentre sur la tokenisation de RWA via un fonds REIT et des marchés secondaires intégrés.Quels sont les principaux modèles d'affaires et les propositions de valeur pour les utilisateurs et les institutions au sein de ces plates-formes, et comment ils interagissent avec le réseau Mavryk plus large?





Alex Davis:Mavryk opère avec un modèle B2B2C. Sur le côté B2B, à travers Equiteez et notre partenariat avec Multibank, nous nous concentrons sur l'installation des développeurs immobiliers, des gestionnaires immobiliers, des gestionnaires de portefeuilles et des courtiers, apportant leurs actifs à rendement sur la plate-forme. Le fonds REIT que nous structurons va acquérir ces actifs, les numériser à l'aide de la technologie de Mavryk et les distribuer en chaîne, créant un pipeline cohérent de RWA de haute qualité.





Du côté B2C, ces actifs tokenisés sont mis à la disposition de tous les investisseurs et utilisateurs mondiaux, qui peuvent les investir via les plateformes Multibank ou Equiteez.Une fois acquis, les utilisateurs peuvent déposer leurs jetons RWA dans des coffres de contrats intelligents sur Maven Finance pour emprunter contre eux, tout comme ils le feraient avec une garantie traditionnelle.





Par exemple, un utilisateur pourrait déposer 100 000 $ de jetons RWA diversifiés et emprunter 80 000 $ contre eux.





Ainsi, nous construisons un écosystème à cycle complet, intégrant des actifs au niveau institutionnel d’une extrémité et donnant aux utilisateurs de détail les outils pour accéder, investir et débloquer la liquidité de ces actifs de l’autre.





Ishan Pandey:Compte tenu de votre expérience, comment Mavryk Network aborde-t-il ces défis, et quels mécanismes ou partenariats spécifiques sont en place pour assurer un écosystème RWA sûr et légalement conforme?





Alex Davis:VARA, l’Autorité de réglementation des actifs virtuels, a récemment introduit un cadre réglementaire pour ce qu’elle appelle les jetons ARVA, Asset Referencing Virtual Assets, qui permettent la tokenisation d’actifs tangibles ou de contrats fiscaux sans les classer comme des titres traditionnels.





C'est un changement de jeu. Il ouvre la porte à une base d'investisseurs mondiale, y compris les participants accrédités et de détail, tout en appliquant des protections solides aux investisseurs. Tant que les émetteurs fournissent un prospectus, conduisent un KYC et obtiennent une licence VARA de catégorie 1, ils peuvent légalement émettre des jetons ARVA. En faisant cela, ils ont essentiellement réimaginé la titrisation, permettant le trading et le transfert d'actifs de classe d'investissement sans se fier à des structures obsolètes.





Ishan Pandey:Du point de vue technique et d'adoption, quelles sont les idées fausses ou les défis les plus courants que vous rencontrez lors de la discussion de la tokenisation RWA avec les institutions financières traditionnelles ou le grand public, et comment Mavryk Network vise-t-il à les démystifier?





Alex Davis:Il y a des lacunes majeures des deux côtés – les entreprises traditionnelles ne comprennent souvent pas la technologie blockchain, et les projets Web3 manquent souvent de la nuance pour naviguer dans les environnements commerciaux et réglementaires du monde réel.





Dans les finances traditionnelles, il y a un fossé de connaissances autour de ce que la technologie permet. Des concepts comme le pari, les portefeuilles ou les frais de gaz semblent étrangers, mais lorsque vous les traduisez en termes familiers, il commence à cliquer. Le pari est comme faire un dépôt. Un portefeuille est un compte. Les frais de gaz ne sont que des frais de transaction. Lorsque nous expliquons qu'un jeton est similaire à une version numérique d'un certificat d'actions papier, c'est généralement le point de tournant. Les gens commencent à comprendre que ce n'est pas une crypto-monnaie abstraite; c'est une représentation numérique de la propriété.





Cette distinction est la clé. L'une des plus grandes idées fausses dans les espaces cryptographiques et traditionnels est que vous pouvez monter un actif en tant que NFT et contourner les lois sur la protection des investisseurs ou les valeurs mobilières. Mais la technologie ne change pas la nature de l'actif. Une maison tokenisée est toujours une maison. Un contrat financier est toujours un contrat financier. L'envelopper dans une NFT ne l'exonère pas de la réglementation. C'est pourquoi de nombreux projets RWA précoces ont échoué; ils ont ignoré cette réalité juridique.





Chez Mavryk, nous avons pris une approche délibérée de la conformité en partenariat avec Multibank, dont l'expertise financière traditionnelle complète notre infrastructure native Web3. Ensemble, nous construisons un écosystème juridiquement solide et technologiquement avancé. Ils sont réglementés dans 17 juridictions et opèrent dans plus de 150 pays, ce qui nous donne une base réglementaire solide.





Ishan Pandey:À l’avenir, quelles sont les prochaines étapes majeures pour Mavryk Network, Maven Finance et Equiteez ?Comment prévoyez-vous l’impact à long terme de l’écosystème de Mavryk sur le paysage financier mondial, en particulier en ce qui concerne la liquidité et l’accessibilité pour les actifs traditionnellement illicides?





Alex Davis:Nous nous concentrons immédiatement sur trois grandes étapes. Premièrement, apporter le réseau Mavryk au mainnet. Deuxièmement, lancer la plate-forme Multibank RWA, construite sur l'infrastructure de Mavryk et alimentée par Equiteez. Cette plate-forme permettra la vente d'actifs du monde réel tokenisés dès le premier jour, en tirant parti des contributions de partenaires comme MAG et d'autres. Et troisièmement, diplômer Maven Finance du beta testnet au mainnet.





En regardant à l’avenir, l’impact potentiel est énorme. Imaginez une base de 10 milliards de dollars d’actifs tokenisés générant un rendement annuel moyen de 8%. C’est 800 millions de dollars par an qui coulent aux utilisateurs de l’écosystème, distribués mensuellement sous forme de dividendes ou d’intérêts. Mais cette valeur ne s’accumule pas seulement; elle se déplace. Elle peut être réinvestie, utilisée comme garantie dans Maven Finance pour accéder à des prêts, ou dépensée sur des biens, des services ou des actifs supplémentaires au sein de l’écosystème.





En ce qui concerne la liquidité et l’accessibilité mondiales, Mavryk permet la propriété illimitée d’actifs traditionnellement illicites.Un investisseur au Belize peut posséder une fraction d’un hôtel géré à Dubaï, ou vice versa.





Alors que les infrastructures financières traditionnelles se heurtent à l’inflation et à l’inefficacité, nous obtenons simultanément les outils nécessaires pour numériser et démocratiser la propriété des actifs réels à travers l’immobilier, le capital privé et au-delà.





Selon Ernst & Young, seul le marché des actions privées devrait atteindre près de 28,7 milliards de dollars d’ici 2030.Cela représente des milliards de dollars de valeur historiquement illicite et auparavant inaccessible pour 99% des actifs du monde, devenant enfin accessible, négociable et empruntable sur la chaîne.

