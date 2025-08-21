Comment le crowdfunding de SocialFi remplace les VC en crypto: Entretien avec le co-fondateur de SeedList

Le capital-risque est depuis longtemps le porte-parole de l'innovation, mais dans le cryptage, les fissures commencent à se montrer. Les allocations traditionnelles arrivent souvent avec des réductions abruptes, des lockups et de l'exclusivité qui gardent les contributeurs quotidiens à l'écart. Pendant ce temps, une nouvelle vague de crowdfunding crypto à grande échelle repousse cette dynamique, combinant la conformité avec la communauté. Plateformes comme CoinList, République, Kaito et Pump.fun ont prouvé la puissance du crowdfunding social et institutionnel à la fois. Pour comprendre ce qui pousse ce changement - et où il va - je me suis assis avec un développeur vétéran de Solana , qui est également le co-fondateur de SeedList, une nouvelle plate-forme de lancement de crowdfunding crypto à grande échelle. CryptoSheldon Hello, CryptoSheldon! Can you briefly tell us about yourself and your professional background? Bonjour, CryptoSheldon! Pouvez-vous nous parler brièvement de vous et de votre expérience professionnelle? J'ai commencé à travailler en crypto en 2017 en tant que programmeur et trader, mais j'ai rapidement commencé à développer dans l'écosystème de Solana. En 2018, j'ai rencontré les gars de CoinList à ma première conférence de crypto et depuis, j'ai été très intéressé par la collecte de fonds décentralisée par le biais de crypto. J'ai écrit sur le sujet, en analysant de nombreuses pièces dans le secteur des services financiers de crypto sur le trading mondial de Binance et Binance Square et dans diverses publications de Solana. J'ai également conseillé une poignée de projets de crypto dans l'écosystème de Solana, prenant certains de zéro développement à de grandes capitalisations de marché sur les échanges de tier 1 derrière les scènes. Venture capital has dominated tech funding for decades. Why is crypto crowdfunding gaining traction now? Le capital-risque a dominé le financement technologique depuis des décennies.Pourquoi le crowdfunding cryptographique gagne-t-il en traction maintenant? La réponse courte est que les crypto-monnaies n’attendent pas les réunions de conseil. Dans les VC traditionnelles, les fondateurs passent des mois à lancer, à négocier des termes et à renoncer au capital. Dans Web3, nous avons vu des projets comme Solana, Filecoin et Flow récolter des centaines de millions directement de la communauté via des plates-formes comme CoinList ou Republic. Les ventes communautaires se produisent plus rapidement et à bord des utilisateurs réels immédiatement. Les contributeurs ne sont pas bloqués dans les sorties de cinq ans, ils participent à l’écosystème dès le premier jour. Les lancements de jetons peuvent s’étendre à l’échelle mondiale pendant la nuit, au lieu de rester confinés à Sand Hill Road. We’ve seen some massive token sales lately. Which ones stand out to you as proof that crowdfunding can rival VC rounds? Nous avons vu des ventes massives de jetons ces derniers temps.Quelles se distinguent pour vous comme preuve que le crowdfunding peut rivaliser avec les tours de VC? La levée de 10 millions de dollars de WalletConnect cette année était un parfait exemple et quelque chose que je voulais voir depuis près de 10 ans. Ce n'était pas seulement sur une plate-forme, elle s'est répandue sur CoinList, Bitget's Launch X et Cobie's Echo. Echo lui-même est intéressant, il a vendu 500 000 $ de jetons WalletConnect en seulement 11 secondes en combinant la correspondance basée sur l'IA avec des incitations communautaires et Kaito a lancé Espresso avec des allocations basées sur la réputation. Beyond scale, what makes SocialFi crowdfunding so different? Au-delà de l’échelle, qu’est-ce qui rend le crowdfunding SocialFi si différent ? Il s’agit de qui vous êtes, pas seulement de combien vous investissez. Prenez Kaito – ils allocent en fonction de la réputation sociale et de l’analyse, pas seulement de la taille du portefeuille. Pump.fun a montré l’extrémité opposée du spectre: les jetons meme deviennent viraux sur les médias sociaux avant que les échanges ne s’en aperçoivent. Ensemble, ces expériences ont prouvé deux choses: l’influence est capital. L’attention elle-même peut être un moteur de financement. SocialFi rend les lancements de jetons plus organiques, plus participatifs et, dans certains cas, plus viraux que tout ce qu’un syndicat de VC pourrait coordonner. That leads us to your project, SeedList. What gap are you trying to fill in this new landscape? Cela nous amène à votre projet, SeedList. Quelle lacune essayez-vous de combler dans ce nouveau paysage? Si des plates-formes comme Kaito et Pump.fun ont prouvé que la réputation et la viralité sont importantes, SeedList demande: pourquoi avons-nous besoin de VCs du tout? Nous construisons un modèle où ces allocations passives sont redirigées vers les KOL, les échanges centralisés, les fondations écosystémiques et même les micro-influenceurs de détail. Notre modèle d'allocation utilise l'IA pour mesurer des choses telles que: les contributions techniques, la portée sociale et l'influence, l'engagement des régions non américaines qui sont souvent exclues. Some people argue VCs provide more than just money, mentorship, connections, governance. Can crowdfunding really replace that? Certaines personnes soutiennent que les VC fournissent plus que de l'argent, du mentorat, des connexions, de la gouvernance. J’ai passé des années à regarder les fondateurs dépenser des semaines dans les salles de jeu et les mises à jour du tableau.En crypto, c’est une friction inutile.Platforms comme SeedList peuvent donner aux projets les mêmes connexions de l’industrie, des échanges comme Bybit ou Binance, des partenaires écosystémiques comme Solana ou Avalanche, des influenceurs comme M. Beast qui atteignent des dizaines de millions – mais sans que les fondateurs renoncent au contrôle. Comme je l'ai dit plus tôt: l'entreprise VC de la vieille école n'est plus la seule option.Nous pouvons livrer la capitale, la communauté et la marque mondiale dans une fraction du temps. How does this affect retail investors? Aren’t they still at a disadvantage compared to insiders? Comment cela affecte-t-il les investisseurs de détail ? n’ont-ils pas encore un désavantage par rapport aux insiders ? C’est exactement ce que nous essayons de résoudre.Le crowdfunding, quand il est fait correctement, signifie que le commerce de détail accède plus tôt et à des conditions plus équitables.Par exemple, Echo et Kaito ont déjà prouvé que vous pouvez construire des modèles d’allocation transparents qui récompensent les contributeurs, pas les insiders. Chez SeedList, les participants au détail – même les micro-influenceurs – obtiennent des tâches structurées, des allocations directes et une meilleure interaction avec les projets. What’s your long-term vision for SeedList and the broader crowdfunding movement? Quelle est votre vision à long terme pour SeedList et le mouvement de crowdfunding plus large? D’ici 2026, je crois que le crowdfunding sera le paramètre par défaut pour les 100 meilleurs projets de CoinMarketCap. les VC ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais leur monopole sur le capital à un stade précoce prend fin. Nous verrons des Launchpads qui combinent la conformité, l’analyse et la liquidité, des modèles SocialFi qui amplifient les communautés réelles et une base de contributeurs plus globale et inclusive, pas seulement une poignée de fonds de la Silicon Valley. Final thought: Is this the death of venture capital in crypto? Pensée finale: Est-ce la mort du capital-risque en crypto? Peut-être pas la mort, mais certainement le détronement. les VCs existeront toujours, mais ils ne contrôleront plus qui est financé et qui ne le fait pas. Thanks Sheldon or sorry, CryptoSheldon. Any last words? Merci Sheldon ou désolé, CryptoSheldon. Bien, vous pouvez m'appeler Shels, comme Machine Gun Kelly, ils l'appellent Kells. Merci de m'avoir aujourd'hui. Les 12 prochains mois seront très intéressants.