Comment la crypto est affectée par les taux d'intérêt

Si vous avez récemment jeté un coup d'œil sur le marché de la cryptographie, vous savez probablement déjà que les choses commencent à devenir sombres. Le prix de presque toutes les cryptos majeures est en baisse en ce moment, et beaucoup de gens ne savent toujours pas pourquoi. Eh bien, c'est à cause des taux d'intérêt.





Le taux d'intérêt officiel fixé par la banque centrale d'un pays peut avoir des effets considérables sur l'économie dans son ensemble, y compris sur presque tous les marchés. Certains marchés profitent de la hausse des taux d'intérêt, tandis que d'autres en souffrent.





Alors, pourquoi les taux d'intérêt ont-ils augmenté en premier lieu ? Eh bien, après l'invasion russe de l'Ukraine, les prix mondiaux du pétrole ont commencé à atteindre des niveaux que le monde n'avait pas vus depuis des années. Pour cette raison, la Réserve fédérale américaine a été forcée de prendre des mesures. Le principal moyen de réduire les effets de l'inflation sur une économie est de réduire la consommation globale et d'augmenter l'épargne. C'est pourquoi la seule ligne de conduite à adopter est d'augmenter les taux d'intérêt.





Taux d'intérêt et crypto

Lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, les gens sont moins susceptibles d'investir dans des actifs volatils comme les actions ou la cryptographie. Au lieu de cela, ces personnes sont plus susceptibles de conserver leur argent dans un compte d'épargne, car le rendement des intérêts serait beaucoup plus élevé qu'auparavant. Pour cette raison, toute augmentation des taux d'intérêt entraînera sûrement une baisse globale des prix de la cryptographie. C'est exactement ce qui s'est passé en mai 2022.





La Réserve a relevé les taux d'intérêt aux États-Unis de 0,5 %. Il s'agit de la plus forte augmentation des taux d'intérêt en plus de 20 ans. Il est important de comprendre que tout changement dans l'économie américaine peut également se faire sentir dans le monde entier. Les États-Unis sont de loin le plus grand marché de la cryptographie au monde, même s'il n'y est pas le plus répandu. La puissance des détenteurs de crypto américains suffit à elle seule à maintenir le marché à flot.





C'est pourquoi, lorsque l'annonce a été faite et que les taux d'intérêt ont été augmentés, cela a provoqué un bain de sang sur le marché de la cryptographie. Pratiquement toutes les crypto-monnaies, de Bitcoin à Ethereum, ont commencé à planter. Certaines des crypto-monnaies les plus malchanceuses ont commencé à mourir . Comme Terra (LUNA). LUNA était l'un des 5 plus gros jetons du marché de la cryptographie par capitalisation boursière totale en avril 2022 seulement. Il avait un prix de plus de 80 $ par jeton.





Cependant, peu de temps après l'annonce en mai, un LUNA valait environ une fraction de centime . Aujourd'hui, toute la plateforme Terra (LUNA) est morte. Certaines personnes ont perdu des millions de dollars de LUNA, et il est peu probable qu'il soit jamais relancé.





Cependant, ce n'est peut-être que le début. La Fed a précédemment signalé qu'elle souhaitait augmenter les taux d'intérêt au moins trois fois en 2022, bien que rien ne soit confirmé pour l'instant. La meilleure façon de prédire quand les taux d'intérêt vont augmenter est de vérifier les tendances actuelles de l'inflation.





Si l'inflation augmente de plus en plus chaque mois, il y a de fortes chances que les taux d'intérêt augmentent. Mais si l'inflation se stabilise ou baisse, les taux d'intérêt pourraient ne pas avoir de chance ou ils pourraient être abaissés .

Mais en gardant à l'esprit les taux d'intérêt actuels après l'augmentation, est-il possible que les prix de la cryptographie augmentent à nouveau ? La réponse courte est oui . Il existe une possibilité très réelle que les prix de la cryptographie augmentent à nouveau même si les taux d'intérêt sont plus élevés qu'auparavant. En effet, le facteur de choc initial d'une inflation plus élevée va lentement diminuer.





Sur des marchés volatils comme la crypto, même une petite petite annonce suffit à envoyer les investisseurs dans une frénésie. C'est précisément pourquoi tant d'investisseurs ont vendu tous leurs actifs cryptographiques en quelques jours. Mais une fois que le marché s'habituera à ces taux d'intérêt, les prix de la crypto se stabiliseront et ils commenceront à augmenter.





Mais combien vont-ils augmenter ? Personne ne le sait encore vraiment. Il est peu probable que les crypto-monnaies atteignent bientôt de nouveaux sommets. Du moins pas avec les taux d'intérêt actuels. Mais cela ne signifie pas que personne ne peut gagner de l'argent avec la crypto. Il existe encore de nombreuses façons de gagner de l'argent grâce à la cryptographie, quelle que soit la gravité de la situation.





Parce que croyez-le ou non, les principaux cryptos comme Bitcoin et Ethereum connaissent encore des fluctuations massives de prix presque tous les jours. Ces fluctuations pourraient potentiellement être bénéfiques pour les commerçants.





Tout comme le marché de la cryptographie a été affecté négativement par la hausse des taux d'intérêt, le marché boursier l'a été également. En mai 2022, nous avons même vu des actions comme Tesla baisser et sous-performer. C'est généralement parce que Tesla est une action dans laquelle les gens investissent principalement en raison de son potentiel , et non en raison de ses performances actuelles.





Cela rend l'action Tesla beaucoup plus semblable à la crypto-monnaie que certaines autres sociétés, et la rend également beaucoup plus volatile. Pour cette raison, les investisseurs sont désormais moins susceptibles d'investir dans les actions Tesla en général.

Comment une baisse des taux d'intérêt affecte la crypto

Mais maintenant que j'ai parlé de ce qui se passe lorsqu'il y a une augmentation des taux d'intérêt. Parlons maintenant de ce qui se passe chaque fois qu'il y a une baisse des taux d'intérêt. Je vais m'en tenir aux taux d'intérêt américains puisque j'ai déjà mentionné que c'est tout ce qui compte dans le monde de la cryptographie. Maintenant, l'économie américaine est en quelque sorte conçue de manière à ce que les taux d'intérêt soient maintenus bas à moins qu'il y ait une urgence (comme une inflation sans précédent). Les États-Unis ne sont plus une puissance manufacturière.





L'essentiel de son économie provient de la consommation et du secteur des services. C'est pourquoi il y a de fortes chances que la Fed veuille faire baisser les taux d'inflation le plus rapidement possible . Personne ne peut prédire avec précision la chronologie du moment où cela se produira, mais cela finira par arriver.





Lorsque cela se produira, cependant, nous assisterons probablement à l'un des plus grands rassemblements cryptographiques de l'histoire du marché. Du coup, les gens seront beaucoup plus confiants lorsqu'ils investiront dans des actifs volatils comme la crypto-monnaie. Ils auront plus d' occasions d'investir. Mais simplement, le changement de perception va avoir un effet massif sur les prix de la cryptographie.





Lorsque les investisseurs qualifiés sauront que ce changement de perception se produit, ils commenceront à investir plus d'argent que jamais dans la cryptographie en prévision d'une augmentation des prix à tous les niveaux. Selon toute vraisemblance, cela conduira probablement à certains des prix de la cryptographie les plus élevés que nous ayons jamais vus, et la période de «boom» va durer un certain temps.





Mais bien sûr, tout comme la façon dont le facteur de choc finira par s'estomper sur les prix de la cryptographie lorsque les taux d'intérêt seront augmentés, la même chose se produira chaque fois que les taux d'intérêt seront réduits . Une petite baisse des taux d'intérêt ne signifie pas que les prix de la cryptographie continueront de croître pour toujours.





Finalement, il viendra un moment où les investisseurs voudront un retour sur investissement, et chaque fois que les prix deviennent un peu trop élevés, à peu près tout le monde commencera à vendre. Cette frénésie de vente entraînera, une fois de plus, une baisse des prix.





Ce qui compte également, c'est de combien le taux d'intérêt augmente ou diminue. L'augmentation de 0,5 % des taux d'intérêt était tout à fait sans précédent pour le 21e siècle, au moins. Ces types de chiffres ne sont pas rares dans le monde, mais aux États-Unis, cela crée des problèmes. C'est pourquoi cet accident était pire que tout ce que nous avons vu dans le passé.





Toutefois, lorsqu'il s'agira de réduire à nouveau les taux d'intérêt, ce sera probablement beaucoup plus graduel. Si la diminution est plus lente que l'augmentation, cela signifierait que nous pourrions ne pas voir ce «boom» que beaucoup d'entre nous espèrent. Au lieu de cela, nous verrons de la même manière une augmentation progressive des prix de la cryptographie à tous les niveaux. Combiné au fait que les gens voudront vendre de la crypto après chaque augmentation, cela pourrait même ne pas affecter autant les prix à long terme non plus.





Mais tout cela n'est que spéculation. En réalité, personne ne sait vraiment ce que la Fed prend en compte avant une hausse ou une baisse des taux d'intérêt. Les raisons sont probablement beaucoup plus compliquées que nous ne le pensons tous, et toutes les théories que les gens ont avancées sur les effets de ces taux d'intérêt sur la cryptographie pourraient bien finir par être fausses.





Au lieu de cela, les développeurs de cryptographie pourraient trouver un moyen d'atténuer l'impact des hausses d'intérêt sur les prix de la cryptographie. Le marché de la cryptographie est en constante évolution. Nous sommes loin du lancement de Bitcoin en 2009. Il existe maintenant d'innombrables autres crypto-monnaies, qui ont toutes leurs propres caractéristiques et directives.





Mais en fin de compte, les taux d'intérêt affectent-ils les prix de la cryptographie en ce moment ? Absolument. La preuve est littéralement partout en ce moment. Cependant, il pourrait arriver un moment où les taux d'intérêt ne sont pas la chose la plus importante au monde en ce qui concerne les prix de la cryptographie.





Pour cela, la crypto devra être plus détachée de l'économie mondiale dans son ensemble. C'est en quelque sorte l'objectif de rendre les crypto-monnaies décentralisées, il sera donc intéressant de voir ce qui se passera ensuite.





Quand pensez-vous que les taux d'intérêt seront à nouveau abaissés ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous!





