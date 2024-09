Comment l'argent intelligent a influencé le prix du LATIUM

Bonjour les gars, je suis à nouveau Alex !





Aujourd'hui, je vais commencer une série d'analyses de pompage et de vidage des projets et des jetons chauds pendant cette période. Et le début de la série sera Lazio Fan Token. Le monde entier attend avec impatience la Coupe du monde et le Fan Token est la première cible pour la flambée des prix. Donc là nous l'avons - une analyse du LATIUM.





Le but de cet article est d'analyser les performances du cluster Smart Money en utilisant TokFlow AI et le rôle de ce cluster dans le processus de tarification des jetons LAZIO.





Tout d'abord, pour ceux qui débutent dans l'espace cryptographique et l'analyse en chaîne, l'argent intelligent fait référence à des portefeuilles avec des comportements inhabituels qui affectent grandement le prix. Il détaille ce qu'ils détiennent et où ils transfèrent leur capital. En bref, il s'agit de négocier ou d'investir dans des entités cryptographiques considérées comme expérimentées, bien informées ou "au courant".





En accédant au tableau de bord Smart Money, nous pouvons voir :





Ce graphique montre le volume d'achat/vente LAZIO des clusters Smart Money à un moment et une fourchette de prix spécifiques. Vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois que le portefeuille Smart Money achète/vend un gros volume, le prix du jeton augmente assez fortement.





Par exemple: Le 4 décembre 2021, le prix d'achat total de Smart Money était de 1 035 millions USD, le prix de vente total était de 808 000 USD (l'achat est supérieur à la vente), ce qui a fait grimper le prix du jeton à 95,61 % , en partant du prix le plus bas de 3,85 au prix le plus élevé de 7,6 . Et dès le lendemain, Smart Money a continué d' acheter un volume d'une valeur de 827K USD, poussant le prix au plus haut de 8,59 . Cependant, la vente de plus de 1 million d'USD a fait chuter le prix jusqu'à 6,01 .









Actuellement, le volume d'achat/vente de Smart Money est relativement important du début à la fin août, la valeur moyenne des transactions par semaine se situe entre 700K et près de 1M USD. Pendant ce temps, le prix a également augmenté du plus bas de 3,3 au plus haut de 9,1 . Et il y a des signes d'une diminution progressive de la valeur du volume des transactions à partir de fin août jusqu'à maintenant, le prix d'achat/vente hebdomadaire est passé de 300K-400K à seulement environ 60K. En conséquence, le prix du LATIUM également progressivement réduit au niveau le plus bas de 5,4.





Par conséquent, nous pouvons voir le rôle des clusters de portefeuilles Smart Money dans le prix du LATIUM. Les investisseurs peuvent également compter sur les signaux d'achat/vente inhabituels de ce groupe de portefeuilles pour créer une stratégie d'investissement raisonnable.





Pour être plus précis sur les activités de chaque portefeuille Smart Money, j'analyserai les 2 tableaux de bord avec les meilleurs ordres d'achat et de vente de MM dans les captures d'écran ci-dessous.













Selon ce tableau de bord, les portefeuilles avec les plus gros acheteurs sont concentrés dans les portefeuilles 0x53312c0d00adadb6cc217d6b9335a952c3064f4e et 0xa26c6be0770a1c62df74e6195b774c50aa3fdeed , accumulant des portefeuilles ; et le portefeuille avec les transactions les plus vendues 0x64c9768db394c38700b7fa425f91659c60038aae , connu sous le nom de portefeuille de dumping. Vous pouvez vérifier les détails de chaque transaction sur notre tableau de bord de la fonctionnalité Smart Money .









Le bas du tableau de bord Smart Money affiche le pourcentage de la valeur des actifs des portefeuilles Smart Money. À partir de ce graphique, on peut voir que le volume du LATIUM représente une très petite proportion de la valeur totale des actifs de plus de 1,7 M USD du cluster de portefeuilles Smart Money (représentant seulement 1,17 %).









Bien que le prix d'achat moyen du groupe de portefeuilles SM du LATIUM soit de 5,63 et que son prix de vente moyen soit de 5,7, le taux de profit de Smart Money est négatif de 3,49 %. Il est possible d'en déduire que le portefeuille Smart Money pour le moment ne contient pas trop de jetons et au moins les portefeuilles ne se videront pas massivement. Il peut y avoir un ajustement pour Smart Money pour accumuler plus de jetons !





C'est donc le point de vue d'Alex, et vous ? Partageons dans la section des commentaires!