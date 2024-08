Comment j'ai amélioré mes compétences en anglais grâce à des IA qui devraient également fonctionner pour vous

Comment est ton anglais, hacker ? Selon Similarweb , il y a 78 % de chances que vous résidiez dans un pays non natif, ce qui signifie que l'anglais n'est probablement pas votre langue maternelle. Si vous avez du mal à exprimer vos pensées dans cette langue, à comprendre les autres, à faire passer votre message et à trouver le temps et la motivation pour vous améliorer, vous n'êtes pas seul.





J'y suis allé, je l'ai fait et j'ai réussi à régler le problème ; J'ai quelque chose de précieux à partager avec vous. Ci-dessous, je vais vous expliquer comment j'ai amélioré mes compétences en anglais en utilisant un outil utile mais moins connu. Application d'apprentissage de l'anglais Je travaille maintenant pour, avec d'autres outils et méthodes d'IA comme ma grand-mère qui n'ont rien à voir avec le ML mais qui sont toujours efficaces.









Contenu:

I. La trame de fond : mon parcours pour améliorer mon anglais





II. Explorer l'analyseur de parole AI Prononcer





III. Mon approche : comment j'utilise Pronounce, d'autres outils et réalisations





IV. Déverrouiller l'anglais natif : pourquoi les assistants linguistiques IA changent la donne





Expérience personnelle, conseils, description du produit et bien plus encore vous attendent ci-dessous ⬇️⬇️⬇️

I. La trame de fond : mon parcours pour améliorer mon anglais

1. Pourquoi je devais travailler ma langue

Bonjour les hackers ! Je m'appelle Veronika, professeur de marketing et de produits et de langue maternelle anglaise. Même si j'utilise l'anglais au travail depuis des années, c'était principalement dans des régions non natives comme le Moyen-Orient (bravo aux gens de Dubaï qui lisent ceci !).





Il y a quelques années, j'ai eu l'idée d'explorer le marché américain, mais cela nécessitait d'améliorer mes compétences linguistiques. Le défi s'est aggravé au retour à la maison, ce qui a entraîné moins de pratique et une régression de mon anglais.

2. Le problème de la motivation

À mesure que mes compétences linguistiques diminuaient, la mission semblait impossible. Je n’aurais peut-être jamais trouvé la motivation nécessaire pour m’y attaquer de front, mais ensuite, à l’improviste, j’ai été approché au sujet d’une ouverture de rêve. Même si je possédais toutes les compétences requises, la maîtrise de la langue est devenue la pierre d’achoppement, m’obligeant à décliner l’offre.





Étonnamment, ce rejet m’a donné l’impulsion dont j’avais besoin et j’ai finalement décidé de prendre des mesures pour améliorer mon anglais.









3. Ce que j'ai essayé

Pour améliorer ma maîtrise, américaniser la prononciation et améliorer la compréhension et le vocabulaire, je me suis immergé dans le contenu en anglais américain sur différents canaux, formats et aspects de la vie. Et remplacé la lecture par le visionnage.

4. Pourquoi cela n'a pas amélioré mes compétences orales

Cette approche a amélioré toutes mes compétences linguistiques, à l'exception de l'expression orale, car elle ne parvenait pas à fournir la pratique nécessaire sur des sujets liés au travail et, plus important encore, manquait de retour professionnel sur mon discours. Malheureusement, je n'ai vu aucune option viable pour obtenir cela :





👎 Les clubs de parole proposaient des conversations avec des non-autochtones et aucun retour précieux .





👎 Les tuteurs n'étaient pas familiers avec les sujets commerciaux ou étaient très chers pour mon salaire du tiers-monde à l'époque.





👎 Les amis étaient plus intéressés par les discussions informelles que par l'enseignement (encore une fois, aucun retour ).





Alors que j'étudiais à l'ancienne, les gens de Pronounce sont tombés sur mon profil et m'ont proposé le poste que je souhaitais. Cependant, ce qui m’a encore plus impressionné, c’est qu’ils construisaient exactement le produit adapté à mes besoins.

II. Explorer l'analyseur de parole AI Prononcer





Prononcer est une application d'apprentissage de l'anglais axée sur la communication orale. Il s'agit d'un vérificateur de grammaire, de maîtrise et de prononciation qui aide à maîtriser les compétences nécessaires pour parler, comprendre et être compris.





Ceux qui ont l'habitude de parler peuvent progresser avec un temps d'étude presque nul : il suffit d'enregistrer des appels ou des réunions, de consulter les rapports et de travailler à la correction des erreurs ( aucune motivation ni temps requis !! ). Ceux qui manquent de conversations réelles peuvent s’entraîner à utiliser l’application.





Avec les outils modernes d'apprentissage des langues par l'IA, le problème de motivation n'existe pas car ils peuvent analyser la pratique que vous avez déjà. Non seulement les vérificateurs d'écriture comme Grammarly peuvent le faire, mais les assistants parlants peuvent également facilement s'intégrer dans votre routine .





Je sais que les vidéos valent mille mots – voilà :









1. Cas d'utilisation

Voici les façons d’utiliser l’application :

📞 Enregistrez vos appels ou réunions virtuelles (ou monologues si vous n'avez pas de conversations réelles).





📖 Lire à haute voix les textes suggérés ou tout autre contenu (idéal pour la préparation à la prise de parole en public).





🗣 Discutez des sujets suggérés ou de nos propres sujets avec des robots vocaux IA (18 caractères pour tous les goûts, proposant 4 accents différents 🇺🇸🇬🇧🇦🇺🇮🇳 sont à votre service).





👂 Sélectionnez du texte sur les pages Web et exprimez-le avec notre extension Chrome .





💾 Ajoutez des mots et des phrases nouveaux ou les plus difficiles à votre dictionnaire personnel et pratiquez-les pour apprendre et maîtriser.

2. Comment fonctionne le produit

L'application reconnaît votre discours et fournit des commentaires sur la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, l'intonation, la clarté, le rythme de parole, les pauses, les mots de remplissage, etc. Vous pouvez voir vos erreurs et imperfections et recevoir des explications, des suggestions de paraphrase et des exercices personnalisés.





Au fur et à mesure que vous surmontez vos erreurs les plus cruciales, il met en évidence d’autres domaines dans lesquels maintenir vos progrès. Vous recevez également un plan de pratique, des rapports de progression et des notifications.

3. Commentaires que vous recevez

Voici des exemples de commentaires concernant les compétences linguistiques que nos utilisateurs trouvent généralement essentielles à l'amélioration.





Commentaires sur la grammaire :









Commentaires sur le choix des mots :









Commentaires sur la clarté et la formulation :









Commentaires sur la prononciation :

Lorsqu'il s'agit de répéter des erreurs de prononciation, vous recevez des commentaires compilés.









Pour les signaux non répétitifs, vous obtenez des signaux individuels.









Chaque mot mal prononcé, vous le pratiquez individuellement, dans un premier temps.







Et puis dans les phrases, car c'est crucial pour améliorer la prononciation dans le discours réel.









Les mots et expressions de votre dictionnaire personnel, vous les pratiquez de la même manière.

4. Bots vocaux IA

Avec les robots vocaux, vous pouvez discuter de tout ce que vous voulez aussi longtemps que vous en avez besoin. Le produit propose des sujets par défaut tels que « petite conversation » ou « interview », mais vous pouvez en créer un autre puisqu'il s'agit de LLM.





Ils sont toujours heureux de vous aider 👇😄









Pour être sérieux, les informations les plus précieuses sur les robots sont présentées ci-dessous :





Les robots vocaux n’aident pas seulement à s’entraîner davantage !

Chez Pronounce, vous pouvez ajuster leur rythme de parole, basculer entre les voix et les accents et lire les sous-titres. C'est très utile pour améliorer la compréhension orale .



Avec n’importe quelle IA d’apprentissage des langues, vous pouvez leur demander de reformuler leurs mots et de continuer à discuter du sujet jusqu’à ce que vous vous sentiez en confiance. Cela améliore le vocabulaire et la fluidité .

5. Cas réels

Sachant que les connaissances linguistiques acquises grâce aux études ne sont souvent pas assez pratiques et que les apprenants sont généralement confrontés à des défis dans la vie de tous les jours, nous avons récemment lancé des cas concrets.





Désormais, vous pouvez mettre en pratique une situation réelle avec un robot vocal IA et obtenir des conseils et des commentaires d'un autre. Comme tout au long du produit, nous proposons à la fois des cas par défaut et la possibilité de créer le vôtre.









III. Mon approche : comment j'utilise Pronounce, d'autres outils et réalisations

1. Comment j'utilise Prononcer

📞 Enregistrer mon discours J'enregistre tous mes appels, réunions et messages vocaux à mes amis – tout ce dans lequel je parle anglais.

📖 Lire à haute voix Lorsque j'ai besoin de préparer un discours (par exemple, une démonstration de produit), j'ajoute le texte à l'application et je le lis à haute voix.



Si vous devez préparer un discours, commencez par le lire à haute voix. Si votre prononciation est loin d’être parfaite, les analyseurs de parole, comme les gens, peuvent mal comprendre certains de vos mots ou expressions. En fournissant la copie à l’IA, vous vous donnez un feedback approprié.

Si vous ne savez pas comment prononcer certains mots, exprimez-les d'abord avec l'IA. Par exemple, Pronounce dispose d'une extension Chrome à cet effet.

Je commence toujours par lire mes discours à haute voix et je ne passe à l'enregistrement que lorsque je n'obtiens que des corrections mineures.





🤖 Parlez avec des robots Quand je n'ai personne à qui parler pendant un moment libre, je dis « Hey Siri Blake/Jenny… » et je discute du travail, des livres, des films, de la météo, de tout ce que je veux.





Même 5 (!) minutes de pratique par jour peuvent permettre de progresser.





🏋️‍♂️ Faites des exercices personnalisés Franchement, beaucoup moins que je ne le devrais. Les erreurs de prononciation non répétitives que je saute souvent, par exemple.

2. Que faire d'autre

Continuez à regarder et à lire du contenu en anglais Vous avez toujours voulu arrêter de regarder de façon excessive ? J'ai une solution pour vous ! Commencez simplement à rembobiner chaque instant que vous n'avez pas compris et notez chaque nouveau mot ou phrase - et voilà, vous détestez plus regarder Netflix que consulter un dentiste ! 😄

Eh bien, c’est comme ça que j’ai commencé. Aujourd’hui, je reviens encore sur des moments flous et je prends des captures d’écran, mais pas toujours. Après plusieurs mois d'apprentissage dédié, j'ai réalisé qu'à long terme, j'avais besoin que mes habitudes productives soient agréables. Sinon, je me retrouve à les sauter.



Ne vous forcez pas trop ; sinon, vous pourriez finir par tergiverser à cause d’une pression excessive. Gardez votre apprentissage agréable !





Vérifiez tous mes écrits et discours par Grammarly Principalement pour vérifier la grammaire et le vocabulaire. Sa paraphrase pourrait être meilleure, donc, pour cela, je préfère ChatGPT (voir ci-dessous).



D'après mon expérience, Grammarly excelle dans la recherche d'erreurs, mais peut ne pas capturer efficacement le caractère non natif ou les paraphrases. Je recommanderais de l'utiliser principalement dans le premier but.

❗️ Comme les outils d’IA générative, il peut parfois commettre des erreurs ! D'après mes observations, plus la copie est longue, plus il y a de chances qu'elle manque quelque chose.





Vérifiez mes écrits et mes discours par ChatGPT Je n'ai rien trouvé de mieux que ChatGPT (même la version gratuite convient) pour vérifier le naturel du langage. Il propose également une formulation alternative assez intéressante.





D'après mon expérience, l'invite n'a pas beaucoup d'importance, contrairement au réglage ultérieur (d'ailleurs, l' étude OpenAI a montré le même résultat). J'utilise donc des invites super simples comme celle-ci et je continue à guider le modèle.

Vérifiez si ce qui suit est rédigé dans un anglais américain correct et semble natif. Cela peut être informel, mais ça va. Si cela ne répond à aucune exigence, suggérez quoi corriger et comment .

3. Mes résultats

Après plusieurs mois d'utilisation non régulière des outils mentionnés ci-dessus, j'ai constaté les résultats suivants :





Meilleure grammaire et prononciation, vocabulaire plus étendu

Aujourd’hui, environ 97 % de mon discours est grammaticalement correct, bien prononcé et rempli de mots justes. Sur la ligne de départ, seulement 85 à 90 % l'étaient, et j'ai parlé comme sur la capture d'écran (🙈😂).





Meilleure compréhension orale Je n'ai pas essayé de l'évaluer, mais je constate des progrès significatifs. Je rencontre généralement des difficultés de compréhension uniquement lorsque je tombe sur des mots inconnus. Je capture également beaucoup mieux les erreurs de prononciation.





Plus de discours natifs Je n'en ai pas la preuve, mais mon discours devient sans aucun doute plus natif. Avez-vous remarqué des propos peu naturels en lisant cet article ? Je parle à peu près de la même manière. Pronounce, Grammarly et ChatGPT me guident pour mieux formuler mes pensées.

J'ajoute de nouvelles phrases à mon dictionnaire personnel sur Pronounce, je les revisite de temps en temps et je les intègre dans mon discours.





Ce n’est qu’après plusieurs mois d’utilisation de l’IA que j’ai réalisé à quel point mon langage n’était pas naturel. Et je doute que quiconque puisse comprendre clairement ses compétences linguistiques sans l’IA . Aucun humain n’analysera chaque phrase que vous écrivez et dites et ne proposera le feedback le plus significatif.

IV. Déverrouiller l'anglais natif : pourquoi les assistants linguistiques IA changent la donne

Permettez-moi de résumer :

Presque aucun temps supplémentaire n’est requis si vous avez une certaine pratique de la langue que vous souhaitez apprendre.

Il existe des outils d'IA pour à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin : écrire, parler, exprimer, traduire, etc.

Les robots vocaux sont incroyablement utiles pour améliorer la compréhension auditive et le vocabulaire. L’utilisation de fixateurs d’écriture et de chatbots est déjà devenue la norme. Les analyseurs vocaux et les robots vocaux sont tout aussi utiles, mais moins connus.

OMI, seule l'IA peut vous donner une compréhension claire de votre niveau de langue.





Être en désaccord? Avoir des questions? Ou quelque chose à partager ? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou dans les DM sur les réseaux sociaux . J'ai essayé de rendre cet article utile et j'aimerais entendre vos commentaires ; c'est mon objectif en m'engageant auprès des communautés. Toute réaction sera grandement appréciée !!

Je l'ai fait en premier partagé une histoire sur la façon dont j'ai amélioré mon anglais avec Pronounce in Russian sur une autre communauté technologique il y a quelques mois. Cependant, à cette époque, je n'utilisais pas d'autres outils d'IA, j'avais une expérience plus étroite, j'obtenais des résultats moins favorables et je l'abordais sous un angle différent.





De plus, notre produit avait moins de fonctionnalités. N'hésitez pas à y jeter un œil si vous êtes intéressé, mais gardez à l'esprit l'énorme différence.