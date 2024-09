Comment gagner au jeu d'investissement Crypto

Trop long; Pour lire

Acheter des crypto-monnaies est un jeu. La règle principale est de trouver un équilibre entre opportunisme (gains) et perte d'argent. Les cycles du marché des crypto-monnaies sont influencés par deux facteurs principaux : 1. Les économies traditionnelles et les cycles de profit 2. La psychologie derrière le comportement des investisseurs est principalement la cupidité et la peur Nous pouvons utiliser des matières "premières" provenant de marchés inefficaces pour surpasser les autres acteurs du marché. Cela conduit à une mauvaise tarification, où certains jetons sont soit sous-évalués, soit surévalués. Les inefficacités, les erreurs de tarification, les perceptions erronées et les erreurs commises par d'autres personnes sont des opportunités de performances supérieures. Vous devez être du bon côté de ces erreurs. Pour être meilleur que le marché et les autres investisseurs, vous devez avoir des connaissances, des réactions et des comportements différents et de la chance. En matière d'investissement, en supposant que quelque chose vous semble excessivement bon, vous avez raison. La majorité des investisseurs pensent que la maîtriser est la clé du succès sur le marché des crypto-monnaies. Mais investir n'est pas un jeu de hasard. À long terme, la personne qui peut mieux prédire les prix à court terme pourrait ne pas l'emporter. Les prix représentent toujours les attentes des investisseurs et comprennent : 1.Fondamentaux 2.Psychologie 3. Facteurs non fondamentaux affectant l'offre et la demande