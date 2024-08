Comment SEABW 2024 façonne l'avenir de la blockchain en Asie du Sud-Est

La première Semaine de la blockchain en Asie du Sud-Est (SEABW) s'est terminée avec succès, marquant une étape importante dans l'adoption et l'exploration des technologies Web3 dans la région. Organisé à Bangkok, en Thaïlande, du 22 au 28 avril, l'événement a attiré plus de 3 000 participants, 40 sponsors et 110 partenaires, mettant en lumière l'évolution du paysage de la blockchain et de ses applications.





La conférence comptait une programmation impressionnante de plus de 200 conférenciers, dont des piliers de l'industrie comme Vitalik Buterin d'Ethereum et Yat Siu d'Animoca Brands. Les discussions ont porté sur un large éventail de sujets, notamment les solutions de mise à l'échelle Ethereum, la scène des investissements dans les startups Web3, la création de la communauté NFT et le rôle des guildes dans les jeux Web3. D'autres sujets notables comprenaient l'adoption de la blockchain par les entreprises, la tokenisation des actifs du monde réel et les stratégies d'intégration de la technologie blockchain pour servir la population non bancarisée en Asie du Sud-Est.





L'un des points forts de l'événement a été les idées partagées par Hojin Kim, PDG de ShardLab, qui a souligné le rôle important que joue l'Asie du Sud-Est sur le marché mondial du Web3. « L'Asie du Sud-Est représente 8 % de la population mondiale et environ 6 % du PIB, mais sur le marché du Web3, elle compte 12 % des utilisateurs mondiaux et 9 % de DeFi TVL (Total Value Locked). une importance de plus de 50 % supérieure à celle du marché Web2", a expliqué Kim. Il a également souligné le taux de pénétration élevé des crypto-monnaies dans la région, qui est trois fois supérieur à la moyenne mondiale, soulignant le potentiel de croissance substantiel des technologies blockchain et Web3 en Asie du Sud-Est.





Le Dr Arak Sutivong, PDG adjoint de SCBX, a donné un point de vue sur l'état actuel de l'industrie de la blockchain, suggérant que le secteur sort d'un « hiver cryptographique » et assiste à une renaissance des technologies blockchain et Web3. "Nous sortons actuellement d'un 'hiver cryptographique', qui représente une renaissance pour la blockchain et le Web3", a-t-il noté. Le Dr Sutivong a également évoqué l'application tendance de la tokenisation des actifs du monde réel, y compris des approches innovantes telles que la tokenisation des copropriétés à des fins d'investissement et de collecte de fonds.





Soulignant davantage le potentiel de la blockchain dans la région, Seojun Kim, PDG de Hashed, a souligné l'avantage démographique que détient l'Asie du Sud-Est. "La proportion élevée de population jeune et non bancarisée en Asie du Sud-Est est un grand moteur de la croissance explosive de la technologie blockchain", a-t-il déclaré. Kim a également détaillé des plans visant à favoriser des partenariats mondiaux : « Grâce à des partenariats avec diverses grandes entreprises et sociétés financières locales formées via SEABW telles que SCBX et Siam Piwat, nous prévoyons de soutenir activement l'entrée des sociétés Web3 mondiales sur le marché local. »





L'événement a également présenté des applications pratiques de la technologie blockchain, comme une application basée sur la blockchain démontrée par zkSync qui a mis en œuvre une identité décentralisée (DID) alimentée par zk et distribué des bons basés sur NFT offrant des réductions dans le premier centre commercial de Thaïlande, ICON SIAM.





Pour l’avenir, SEABW prévoit d’étendre sa portée et son impact, le Dr Arak Sutivong soulignant l’engagement continu à nourrir l’écosystème Web3 dans la région. "À l'heure actuelle, tout le monde veut faire pression pour que SEA devienne l'un des pôles régionaux de la blockchain et du Web3. Ce qui nous manque, ce sont des individus talentueux, des projets et des programmes d'incubation intensifs. Nous continuerons à soutenir le développement de cet écosystème au sein de SEA." a-t-il conclu.





Alors que SEABW se prépare pour sa prochaine édition en 2025, l'événement promet d'approfondir les dernières tendances et opportunités en matière de technologie, de politique et de réglementation de la blockchain, garantissant ainsi une concentration continue sur l'innovation et la collaboration au sein de l'industrie.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs d'entreprise . HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR.