Avalanche, une plate-forme d’intelligence artificielle pour l’éducation en crypto, l’intelligence et le soutien au trading en temps réel, a recueilli 7,4 millions de dollars américains lors d’une ronde de financement stratégique menée par Avalanche, la blockchain Layer 1 hautes performances basée aux États-Unis connue pour son utilité du monde réel, Sugafam Inc., l’une des entreprises d’innovation Web3 les plus fiables au Japon, et d’autres investisseurs prestigieux. Abu Dhabi, UAE, August 20th, 2025/Chainwire/-- Cointelle Cointelle Ce financement solidifie la position de Cointel à l’intersection de l’IA, de la crypto et de l’éducation, en construisant une plate-forme évolutive à l’échelle mondiale qui répond aux besoins des nouveaux utilisateurs, des traders axés sur les données et de tous les autres. \n \n « Cointel n’est pas seulement un autre outil – c’est la boussole pour la prochaine génération d’investisseurs numériques. Cointel et l'adoption de la cryptographie L'adoption mondiale des crypto-monnaies reste inférieure à 7%, avec moins de 3% des personnes dans le monde détenant un Bitcoin. Depuis 2021, plus de 30 milliards de dollars ont été perdus pour les escroqueries - soulignant un écart critique dans l'éducation des utilisateurs, la sécurité et les outils fiables. Cointel combine cette lacune en fournissant une plate-forme d'abonnement unique qui combine les connaissances basées sur l'IA, l'apprentissage gamifié et l'intelligence vérifiée – conçues pour soutenir les nouveaux utilisateurs et les traders expérimentés. Avalanche-Backed. Amérique du Nord Next. L'investissement d'Avalanche signale plus que l'alignement technique - c'est une déclaration de confiance dans la stratégie d'expansion nord-américaine de Cointel. L’installation localisée, le contenu spécifique à la région et les outils éducatifs améliorés par l’IA seront lancés au cours du quatrième trimestre en Amérique du Nord, avec des activations de KOL et des intégrations de courtage déjà en cours de développement. Des partenariats passionnants à venir Cointel a conclu une collaboration stratégique avec KuCoin se distingue par sa base solide dans l'infrastructure blockchain de pointe, des solutions de liquidité supérieures et une expérience utilisateur exceptionnelle, tout en priorisant la sécurité et la conformité de haut niveau. Cuisinier Cuisinier Avec une base d'utilisateurs mondiale dépassant désormais 41 millions dans plus de 200 pays et régions, KuCoin fournit une gamme complète de services d'actifs numériques. Les détails complets de leur partenariat seront bientôt partagés, mais au cœur, il se concentre sur l'amélioration de l'accessibilité, la promotion de l'éducation et l'expansion mondiale dans l'espace crypto. Ensemble, ils lancent une série de campagnes dirigées par la communauté pour susciter la curiosité, stimuler l'engagement et encourager l'exploration. ly. est une plate-forme cryptographique native à l'IA conçue pour soutenir la prochaine génération d'utilisateurs d'actifs numériques. Cointelle Cointelle Cointelle Grâce à l’apprentissage gamifié, à l’analyse prédictive et à l’intelligence du marché en temps réel, la plateforme offre des informations interactives vérifiées aux utilisateurs de tous les niveaux.De la première transaction à la stratégie avancée, Cointel fournit des outils et des informations visant à aider les utilisateurs à acquérir des connaissances et à naviguer dans le paysage évolutif des actifs numériques avec plus de confiance. Caractéristiques en direct et à venir : Animaux débutants : \n \n \n \n \n \n Cointel Campus: Voyages d'apprentissage gamifiés avec des outils et des badges déverrouillables Daily Briefs: 3x des mises à jour vidéo générées par l'IA par jour Accès vocal : livraison audio pour une faible bande passante et une prise en charge multilingue Apprentissage interactif avec AVA: leçons de crypto multilingue, guidées par l'IA d'un instructeur animé Oracle Chatbot : la possibilité de demander n’importe quoi, d’obtenir des réponses en temps réel basées sur les données du marché Pour les animaux : \n \n \n \n \n \n Analyse prédictive: les mises à jour du marché toutes les 6 heures, y compris l'élan, le sentiment des jetons et les changements de prévisions Alertes intelligentes: mouvements de prix en temps réel, déclencheurs de portefeuille de baleine, listes de jetons et notifications personnalisées AI Reports: couverture axée sur la recherche des narratives clés, des écosystèmes et des tendances de performance Expert 1:1 Q&A: Réponses personnalisées d’analystes vérifiés – pas de chats anonymes Scam Radar: Avertissements et données sur les exploits de portefeuille, les fraudes de jetons et les listes suspectes Développer l’écosystème : le jeton $COLS Construit sur Avalanche, régit l’écosystème Cointel. Il déverrouille l’accès aux fonctionnalités premium, permet les récompenses et soutient le développement de produits. Un mécanisme d’achat-retour soutenu par les revenus et un modèle de combustion contrôlé créent une utilité à long terme sans inflation spéculative. Couleurs Couleurs Les utilisateurs peuvent gagner par des références, des contributions éducatives et un engagement actif de la plateforme. $COLS Couleurs La croissance mondiale avec précision locale Cointel s’étend avec des stratégies spécifiques à la région et un engagement communautaire démontré. \n \n \n \n \n Japon - En collaboration avec Sugafam Inc., plus de 30 000 utilisateurs sont actuellement dans le pipeline d'inscription via l'enregistrement direct, le contenu géré par KOL et l'accès à la plate-forme localisée. Turquie – Avec une utilisation nationale de la crypto-monnaie supérieure à 50%, Cointel favorise l’adoption par le biais de campagnes d’influenceurs, de contenus traduits et d’événements éducatifs en direct. Amérique du Nord – La première phase de déploiement est prévue pour le quatrième trimestre 2025, avec le soutien de partenaires de l’écosystème Avalanche, d’initiatives éducatives et d’offres guidées par les créateurs. Marchés émergents – L’onboarding est en cours en Pologne, en Asie du Sud-Est et dans le MENA, avec des déploiements régionaux complets prévus jusqu’au 1er trimestre 2026. Cointel soutient la prochaine vague d’adoption de Web3 À mesure que l’intérêt mondial pour les actifs numériques augmente, les utilisateurs recherchent de plus en plus des outils fiables, des informations faisables et des résultats vérifiables.Avec des investissements actifs, une traction régionale et un déploiement multi-marchés déjà en cours, Cointel est positionné pour servir de ressource clé dans la prochaine phase de la croissance de Web3. Cela reflète le développement et la mise en œuvre en cours, pas les projections futures. À propos de Cointel est une plateforme d'intelligence et d'éducation cryptographique née de l'IA sur une mission d'accueillir et d'autonomiser les 100 millions d'utilisateurs suivants dans les actifs numériques. Soutenu par Avalanche et Sugafam Inc., Cointel combine l'apprentissage en ligne, l'analyse prédictive et l'intelligence du marché en temps réel dans un écosystème d'abonnement sans faille. Cointelle Cointelle En combinant une éducation engageante avec des outils au niveau institutionnel, Cointel brise le fossé entre les utilisateurs de détail et les investisseurs professionnels – en fournissant des informations fiables, une protection contre les fraudes et des prévisions basées sur les données.Avec une traction précoce au Japon et une expansion stratégique en Turquie, en Amérique du Nord et sur d'autres marchés mondiaux clés, Cointel redéfinit la façon dont le monde apprend, investit et prospère dans les crypto. Les utilisateurs peuvent contacter Cointel pour des demandes de médias, des demandes de partenariat ou des entretiens à : www.cointel.io Le site www.cointel.io Contacts Cointelle Le service@cointel.io 