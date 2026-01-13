CodeRabbit vs Code Reviews in Kilo: Quel est le meilleur pour vous en 2026

CodeRabbitKiloTypeStandalone outil d'examen de codePlatforme d'ingénierie d'agents de bout en boutSelection du modèleSelection par le vendeurChoisissez librement parmi plus de 500 modèles d'IAPrix$24/seat/mois (Pro)Prix par jeton sans marquage sur les tarifs des fournisseursFonctions de la plateformeCode uniquement d'examenReviews + Coding Agents + Cloud Agents + App Builder + Déploi + MoreIDENoVS Code, JetBrains, CLICodebase indexingYesYesCustom instructionsYesYesDefault Review StylesYesNoes CodeRabbit ProKilo TeamsCost Monthly$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI codage agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click déployerNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI Les outils d'examen du code d'IA promettent des commentaires plus rapides et plus cohérents sur chaque PR. Mais ils ne s'intègrent pas tous de la même manière dans votre flux de travail, et les différences ajoutent plus de friction que vous ne le pensez. est une option autonome populaire qui existe depuis 2023. dans Il prend une approche différente : il fait partie d’une plate-forme d’ingénierie plus large, construite pour combler un fossé qui dérange les développeurs depuis des années. CodeRabbit Code de révision kilos The Problem that AI Code Reviews Solves Le problème que les révisions de code AI résolvent Nous avons tous été des deux côtés de la bouteille de révision du code. En tant qu'ingénieur junior, vous poussez un PR et regardez-le s'asseoir pendant des jours. Votre réviseur est dans des réunions. Ou une production de lutte contre les incendies. Ou juste enterré sous leur propre travail. Au moment où les commentaires reviennent, vous avez déjà changé de contexte deux fois et vous devez lire votre propre code pour vous souvenir de ce que vous pensiez. En tant qu'ingénieur principal, vous voyez l'autre côté. Vous avez 15 PRs attendant votre attention, et vous écrasez les plus petits juste pour passer par la queue. Vous savez que vous manquez des choses. Tout le monde le fait. Étant donné que les critiques peuvent prendre beaucoup de temps pour être traitées, les ingénieurs finissent par ajouter plus de contenu à chaque PR, dans l'espoir d'obtenir plusieurs choses examinées en un seul coup. L'examen du code est censé être un moment d'apprentissage, une porte de qualité, un endroit où les connaissances sont transférées à travers l'équipe. The Agentic Engineering Disconnect L’ingénierie de l’agence déconnecte La plupart des ingénieurs utilisent l’IA à un moment donné dans leur flux de travail. ceux qui ont essayé des outils de codage d'IA les utilisent tous les jours, et environ 41% de tous les engagements sont maintenant assistés par l'IA. 72% des développeurs Mais voici le problème avec le flux de travail traditionnel: vous construisez dans votre IDE avec un agent de codage d'IA, vous poussez, puis soudainement vous êtes dans une plate-forme complètement différente. compte différent. abonnement différent. vous changez de contexte et attendez qu'un humain trouve du temps. Cette fragmentation a des coûts réels. Ils ont découvert que les ingénieurs utilisant des outils d'IA étaient en fait 19% plus lents pour accomplir des tâches, malgré la croyance qu'ils étaient 20% plus rapides. Recherche à partir de 2025 Si vous devez changer de plate-forme et gérer l’administration pour accéder au flux de travail complet, l’IA aide-t-elle vraiment ? C'est la question à laquelle Code Reviews a été construit pour répondre. Il se connecte à votre repo et examine vos relations publiques avec un modèle de tarification d'abonnement. fait partie de la plate-forme d'ingénierie d'agent Kilo. Les évaluations se déroulent au même endroit que le reste de votre flux de travail de développement assisté par l'IA, en utilisant les mêmes modèles, avec le même prix. Commentaires sur Kilo Model Flexibility Modèle de flexibilité CodeRabbit choisit le modèle pour vous. Ils décident ce qui est « assez bon », quand le mettre à niveau, et vous travaillez avec tout ce qu’ils ont configuré. Peut-être que leur modèle par défaut lutte avec votre pile.Peut-être que vous avez besoin de commentaires plus rapides sur les relations publiques de routine, mais de raisonnements plus profonds pour les changements critiques en matière de sécurité.Peut-être qu'un meilleur modèle tombe le mois prochain, et vous êtes coincé en attendant que CodeRabbit l'adopte. Kilo vous permet de choisir parmi plus de 500 modèles et de passer entre eux en fonction du travail : Utilisez un modèle léger comme le MiniMax M2.1. Passez à un raisonnement plus profond avec Claude Opus 4.5 ou Gemini 3. Commentaires conscients des coûts sur le repos de volume élevé? Choisissez un modèle efficace qui convient à votre budget. Le modèle qui est idéal pour l'examen des composants React peut ne pas être idéal pour les systèmes Rust anciens. Avec Kilo, vous n'avez pas à faire semblant d'une taille pour tous. Pricing Le prix CodeRabbit utilise une tarification traditionnelle basée sur le siège SaaS : Niveau libre : limité au repos public, fonctionnalités de base Pro: 24 $ / siège / mois (ou 19 $ / mois facturé annuellement) Étiquette : Custom pricing Vous payez par développeur, peu importe le nombre d'examens qu'ils exécutent réellement. Kilo utilise le prix par jeton aux tarifs fixés par les fournisseurs de modèles. Vous payez pour les critiques que vous exécutez réellement, sans limites de taux invisibles ou détournements. CodeRabbit ProKilo TeamsCost Monthly$24/seat$15/seatCode reviewsYesYesAI codage agentsNoYesCloud AgentsNoYesApp BuilderNoYesOne-click déployerNoYesUsage analyticsBasicAdvanced + AI ROI CodeRabbit Pro CodeRabbit Pro Kilogrammes d'équipes Kilogrammes d'équipes Coût mensuel Coût mensuel 24 € par siège 15 € par siège Révision du code Révision du code Oui Oui Agents de codage Agents de codage Non pas Oui Cloud Agents Cloud Agents Non pas Oui App Constructeur App Constructeur Non pas Oui Déploiement One-Click Déploiement One-Click Non pas Oui Utilisation analytique Utilisation analytique fondamentaux Avancé + ROI Une équipe de 10 personnes paie 240 $ / mois pour CodeRabbit Pro. La même équipe paie 150 $ / mois pour Kilo plus leur utilisation de l'IA au coût du fournisseur de modèle, et obtient beaucoup plus de fonctionnalité. La même équipe paie 150 $ / mois pour Kilo plus leur utilisation de l'IA au coût du fournisseur de modèle, et obtient beaucoup plus de fonctionnalité. Platform Cohesion Plateforme de cohésion CodeRabbit est un outil indépendant. Il fait une chose bien, et tout le reste dans votre flux de travail vit ailleurs. Code Reviews in Kilo vit à l'intérieur de la même plate-forme où vous écrivez déjà du code avec l'IA. Aucun changement d’outil : les révisions, le codage, le débogage et le déploiement se font tous en un seul endroit. Synchronisation des sessions partout : Kilo Sessions persiste sur VS Code, JetBrains, CLI et Cloud Agents. Commencez une tâche sur votre ordinateur portable, vérifiez l'état de l'examen sur mobile, terminez dans un autre IDE. Ship When It Passes : Kilo Déploiement vous permet de passer du PR approuvé au déploiement en direct en un clic. La Plateforme complète : vos critiques se déroulent aux côtés de la codage agent avec des modes spécialisés, Cloud Agents, Parallel Agents, App Builder et Autocomplete. Review Customization Examen de la personnalisation CodeRabbit vous permet de configurer des critiques à travers un fichier ou leur tableau de bord : examiner les instructions et les zones de mise au point, le filtrage basé sur le chemin, les paramètres spécifiques à la langue et les configurations au niveau de l'équipe. .coderabbit.yaml Kilo vous donne le contrôle à travers le tableau de bord et les instructions personnalisées: Styles d'examen: Strict flags tout pour les services de production et le code critique de sécurité. Équilibré est le point sucré pour la plupart des équipes, capturant ce qui compte sans vous noyer dans le bruit. Zones de mise au point : choisissez ce que l’examinateur prioritise : les vulnérabilités de sécurité, les problèmes de performance, la détection de bugs, le style de code, la couverture des tests ou les lacunes de documentation. Instructions personnalisées: Ajoutez vos propres règles. les conventions de votre équipe, les modèles spécifiques au domaine, les cas d'avant-garde que le réviseur devrait saisir. When to Choose CodeRabbit Quand choisir CodeRabbit : CodeRabbit makes sense if Vous voulez un outil indépendant et êtes satisfait de votre configuration actuelle de codage d'IA (ou n'en utilisez pas). Vous préférez garder vos outils séparés. Vous préférez les prix fixes. Vous n’avez pas besoin de flexibilité de modèle. When to Choose Code Reviews in Kilo Quand choisir des révisions de code en Kilo : Kilo's Code Reviews makes sense if Vous utilisez une variété d'outils de codage d'IA et vous voulez les mettre sur une seule plate-forme. Vous voulez la flexibilité du modèle pour choisir le bon modèle pour chaque emploi. Vous préférez les prix basés sur l'utilisation qui correspondent à l'utilisation réelle. Vous appréciez l’open source. (Regardez notre programme de parrainage OSS si vous êtes un gestionnaire open source!) Vous voulez consolider les comptes, la facturation et le regroupement de crédit. The Bigger Picture La plus grande image Le choix entre CodeRabbit et Kilo's Code Reviews n'est pas seulement une question de fonctionnalités d'examen de code. CodeRabbit s’inscrit dans le modèle traditionnel : des outils spécialisés, chacun faisant une chose bien, réunis dans un flux de travail. Kilo représente une réalisation plus récente : que la friction du changement de contexte entre les outils d’IA coûte plus cher que la flexibilité perçue du mélange et de la correspondance. L'examen des codes est désormais disponible dans le Inscrivez-vous avec un compte gratuit pour l'essayer aujourd'hui : Tableau de bord Kilo Tableau de bord Kilo Inscrivez-vous / Connectez-vous à Kilo Connectez votre repo via l'onglet Intégrations Activer la révision de code AI dans l'onglet Révisions de code Choisissez votre modèle, examinez le style et les zones de mise au point Sélectionnez quels dépôts doivent recevoir des évaluations automatiques Inscrivez-vous / Inscrivez Intégration Tab Code de révision Tab C'est le cas, l'agent s'occupe du reste. Kilo est l'application numéro 1 sur OpenRouter avec 1M+ d'utilisateurs actifs et 25,1T de jetons traités. est l'un des derniers ajouts à la plate-forme d'ingénierie d'agents tout-en-un. 