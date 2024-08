Chef de l'histoire

Les opinions exprimées ci-dessous sont les opinions personnelles de l'auteur et ne doivent pas constituer la base d'une prise de décisions d'investissement, ni être interprétées comme une recommandation ou un conseil pour s'engager dans des transactions d'investissement.





Nous sommes tous des spéculateurs. Chaque instant où nous existons dans cet univers est rempli d'incertitude. Dans notre tentative de traverser une existence imprévisible, notre cerveau construit constamment une carte probabiliste de notre environnement. Nos actions ne sont pas basées sur des faits mais sur des probabilités perçues pour divers résultats.





Un exemple simple qui s'applique à mon existence est le risque de déclencher une avalanche en skiant. Les pistes de poudreuse les plus agréables du backcountry se situent sur des emplacements de 35° à 40°. C'est aussi la pente parfaite pour une avalanche. Avant d'arriver, mon guide évalue la probabilité d'une avalanche, compte tenu des conditions neigeuses et météorologiques observées. Mon guide s'appuie également sur les observations récentes d'autres guides ayant skié dans le même domaine. Si le risque est trop élevé, on ne skie pas.





Un exemple plus quotidien est de savoir s’il faut prendre l’ascenseur ou les escaliers. Le premier est plus rapide que le second. Cependant, les ascenseurs sont des dispositifs mécaniques qui tombent parfois en panne, et une panne peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Vous évaluez la valeur attendue (probabilité * résultat), que vous en soyez conscient ou non, du temps et des efforts économisés en prenant l'ascenseur jusqu'à 30 étages, compte tenu de votre conviction quant au risque de blessure ou de décès, par rapport à la montée des escaliers. qui est un mode de déplacement moins risqué mais qui prend beaucoup plus de temps et est plus fatiguant.





Vous jouez avec votre vie à chaque seconde de chaque jour. Ce n'est pas une mauvaise chose ; c’est simplement l’essence de l’incapacité de l’humanité à prévoir parfaitement l’avenir. Et quelle horrible existence ce serait si nous savions précisément comment l’avenir se jouerait. Je préfère notre imperfection.





L’histoire que vous vous racontez à propos de certaines actions éclaire votre perception de leur risque. J'appellerai cela le récit. Pour les êtres sociaux comme les humains, le récit est principalement créé grâce à la « sagesse » de la foule. Pour le meilleur ou pour le pire, les histoires les plus puissantes sont celles auxquelles tout le monde croit.





Le récit est également créé par des faits objectifs. Les faits, dans la plupart des cas, sont des événements discrets qui soulignent le caractère risqué de certains comportements. C'est un fait que les avalanches sont plus fréquentes à une pente de 40°. C’est un fait que des personnes ont été blessées ou tuées alors qu’elles prenaient un ascenseur.





Des bavardages communs et des faits objectifs se combinent pour créer le récit. Même si les faits sont excellents, il est difficile, en tant qu'individu, de connaître le nombre exact de décès dans un ascenseur sur le nombre total de trajets jamais effectués. Il est également difficile de connaître le nombre de skieurs morts dans des avalanches sur une pente de 40° sur le nombre total de descentes effectuées sur une pente similaire. En l’absence de notre capacité à connaître les données actuarielles exactes, nous nous en remettons à d’autres.





Ca fait plutot comme ca.





Avalanches :





Je sais que les avalanches dans ce type d'aspect sont plus fréquentes. Mais mon guide, qui possède une vaste expérience et une formation approfondie sur la façon de déterminer quelles pentes sont sujettes aux avalanches, estime que cette ligne particulière est sûre. Sûr ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'avalanche ; sûr implique que la probabilité d’une avalanche est suffisamment faible pour être acceptable. C'est pourquoi, grâce à ma confiance dans son système de formation, qui a évolué à partir de l'expérience de milliers de guides d'alpinisme au fil du temps, je le suivrai sur cette pente.





Ascenseurs :





Je sais que prendre l'ascenseur est plus dangereux que prendre les escaliers. Mais tout le monde prend l’ascenseur. Si tout le monde prend l’ascenseur, alors il doit être sécuritaire. Tout le monde ne peut pas se tromper en même temps. De plus, certains codes du bâtiment ont été créés en utilisant l’expérience d’ingénieurs qualifiés, et cet ascenseur est certifié sûr. Par conséquent, en faisant confiance à l'expertise d'ingénieurs que je ne rencontrerai jamais et à la sagesse du public, je me sens en sécurité dans l'ascenseur.





La façon dont nous attribuons les probabilités ne dépend pas des faits ou de la technologie, mais de notre perception des faits et de la qualité de la technologie. Ces perceptions sont basées sur ce que d'autres humains, dont nous supposons qu'ils en savent plus que nous en raison de leur formation et de leur expérience, disent que ce sont des faits ou que la technologie est bonne.





Cryptographie :





Pour lier cela à la cryptographie, considérez ce qui suit. Supposons qu'un nouveau projet prétend résoudre un problème en utilisant une nouvelle technologie. Le problème qu’ils prétendent résoudre est bien connu et les témoignages d’autres projets tentant de résoudre ce problème sont très appréciés. Vous pensez que les ingénieurs du projet sont suffisamment intelligents et talentueux pour résoudre ce problème. Vous croyez cela parce que d’autres ingénieurs qui ont lancé des projets de cryptographie réussis les conseillent. Vous avez également confiance en l'équipe, car ils sont diplômés d'universités technologiques réputées et ont une expérience professionnelle préalable dans des entreprises technologiques prospères. Parce que le récit est fort (histoire + technologie), vous investissez. Mais en approfondissant votre processus de réflexion, qu’est-ce qui est le plus important : l’histoire ou la technologie ?





L'histoire. L'histoire est plus importante que la technologie. Votre probabilité de réussite perçue est basée sur ce que d'autres personnes disent du problème et sur ce que d'autres personnes disent de la compétence technique de l'équipe. Dans très peu de cas, vous avez la possibilité d’évaluer la technologie uniquement à un niveau fondamental. C'est pourquoi vous faites confiance à d'autres personnes que vous pensez mieux informées que vous pour vous indiquer si la technologie est très susceptible de résoudre le problème.





Même si vos compétences techniques sont généralement insuffisantes pour évaluer correctement le projet, vous pouvez facilement comprendre si une histoire est bonne ou non. Une bonne histoire est celle que de plus en plus de gens se racontent. Bien sûr, c'est génial si l'histoire est racontée de manière positive. Par exemple, « Tous les commerçants de détail vont passer des CEX aux DEX au cours de ce cycle. » Mais même si l’on parle négativement de l’histoire : « Il n’est pas possible que les commerçants de détail quittent les CEX pour les DEX. », l’histoire de la migration du volume des transactions du CEX vers le DEX se répand toujours. Je m'en fiche si les gens croient à l'histoire ; Je veux juste qu’ils en disent une variante positive ou négative. Parce que vous gagnez plus d’argent en étant long qu’à court, l’optimisme l’emportera sur le pessimisme au cours du cycle. C'est juste la façon dont le cerveau humain est câblé.

Quel est mon travail ?

Bien que mon titre officiel soit Chief Investment Officer chez Maelstrom, je devrais le modifier en Chief Story Officer. Je raconte des histoires. Plus l’histoire est bonne et concise, plus elle se propagera rapidement. Plus la viralité de l’histoire est grande, plus les jetons adjacents à cette histoire prendront de la valeur.





La technologie n'a pas d'importance !





Les professionnels de la finance de Maelstrom sont tous diplômés en finance de la Wharton School of Business de l'Université de Pennsylvanie. Je ne l'avais pas prévu de cette façon ; Ça vient d'arriver. Bien que nous comprenions les applications potentielles de la technologie cryptographique et blockchain, nous ne sommes pas des cryptographes, ni des spécialistes des réseaux distribués, ni des connaissances techniques approfondies en informatique. Lorsque nous concluons des transactions, nous sous-traitons la diligence raisonnable en matière de technologie à des tiers possédant ces compétences.





Les autres pourraient être la principale société de capital-risque ou des investisseurs providentiels qualifiés lors d'un cycle de jetons de prévente. Certains pourraient être les conseillers techniques très respectés du projet. En l’absence de ce type de validateurs, nous pourrions être à l’aise avec la technologie car les fondateurs ont lancé des projets réussis, et par succès, j’entends des applications qui ont été utilisées par de nombreux projets de cryptographie dans le passé.





Notre travail consiste à déterminer quel projet a la meilleure probabilité de succès compte tenu de la verticale de l'histoire. Le succès dépend d’une histoire macro et micro qui se propage largement et loin. Vous gagnez le plus d’argent sur un jeton attaché à une histoire pour passer du statut de « jamais » à celui de « peut-être ».





Je préfère investir dans un jeton avec une probabilité perçue de succès de 0,01 % qui a une histoire en phase de croissance de la viralité plutôt qu'un jeton avec une probabilité perçue de succès de 50 % mais dont l'histoire a atteint la phase de connaissance commune. Si la probabilité de succès passe de 0,01 % à seulement 1 % parce que l’histoire infecte rapidement l’esprit de beaucoup, je multiplie par 100 mon argent. Mais la seule façon de multiplier par 100 mon argent avec un jeton ayant une probabilité de succès perçue de 50 % est que les résultats réels, quel que soit le format pertinent pour ce projet, soient si étonnants que la croissance vient des résultats observés plutôt que d'une perception croissante. de réussite future.





L’histoire macro témoigne d’une tendance observée et de la manière dont ce projet en tirera parti. C'est une histoire plus qu'une tendance, car nous prenons un petit mouvement et extrapolons son impact bien plus loin dans un avenir incertain. Histoire macro : « Le volume des échanges de produits dérivés de détail passe des CEX aux DEX. » BitPerp construit un DEX d'échange perpétuel (perp). Le jeton de BitPerp va pomper car son histoire macro n'est actuellement pas bien connue mais a le potentiel viral d'infecter de nombreux esprits.





La micro-histoire explique pourquoi ce projet particulier sera le meilleur de sa catégorie parmi tous ceux en compétition dans une macro-histoire particulière. Micro Story : « BitPerp est conseillé par Arthur Hayes, qui a contribué à inventer le swap perpétuel. » Lorsque d'autres apprennent qu'Arthur est impliqué, ils supposent que le projet recevra des conseils judicieux pour les aider à surpasser tous les autres projets concurrents.





Ce blog est généralement consacré à des histoires macro. La plupart du temps, je raconte des histoires de banquiers centraux et de politiciens voleurs qui détruisent la valeur du temps et du travail humain en imprimant de la monnaie fiduciaire. Je raconte comment Bitcoin et l'écosystème crypto sont un antidote à ce vol organisé de la dignité humaine. Mais étant donné que je gère un livre de trading, je raconte également des micro-histoires sur les tendances de la cryptographie et sur la façon dont le prix des pièces et jetons que j'ai choisis augmentera à mesure que de plus en plus de gens croiront et entendront parler de l'histoire en question.





Je n’écris pas souvent de micro-histoires approfondies sur des jetons spécifiques en dehors de Bitcoin et Ethereum. Mais c'est l'heure du marché haussier, les salopes. J'ai jeté les bases des forces importantes qui piloteront l'utilisation et l'adoption de la cryptographie ; il est temps de poser mes valises.

Résultats

Les résultats, et par là, j'entends la croissance du volume des transactions, la valeur totale bloquée, le nombre de portefeuilles uniques, etc., sont-ils vraiment importants ? Oui, ils sont importants, mais leur importance pour le prix d’un jeton diffère selon la partie du cycle de vie du battage médiatique dans laquelle vous investissez.





Lorsque vous investissez dans une histoire/une tendance qui, selon vous, passera de « jamais » à « peut-être », l'importance de l'attraction d'un projet est faible. Le marché n’attend pas grand-chose car il estime que ce jeton est lié à une tendance qui a peu de chances de se développer à l’avenir. Par conséquent, même les résultats médiocres sont considérés comme révolutionnaires parce que les attentes sont si faibles.





Lorsque vous investissez dans une histoire/une tendance qui, selon vous, passera de « peut-être » à « définitivement », l'importance de la traction d'un projet est élevée. Les attentes du marché sont élevées car ils croient en un avenir radieux. Ce qui aurait été considéré comme des résultats époustouflants lors de la phase précédente est considéré comme médiocre dans cette phase. Des résultats étonnants ne suffisent pas ; dans cette phase, un projet doit être véritablement révolutionnaire pour répondre aux attentes.

L’heure du conte Shitcoin

Le but de cet essai et exercice de réflexion est de fournir aux lecteurs un aperçu du cadre conceptuel qui guide Maelström. Au cours des prochains mois, la plupart des essais que j’écrirai se concentreront sur les jetons spécifiques que nous détenons et sur leurs macro et micro-histoires. Ces jetons ont été lancés ou seront prochainement lancés au public, et j'essaie donc de diffuser l'histoire largement et loin. Je m'en fiche si vous achetez ou vendez les jetons dont on parle. Je tiens à présenter une histoire si provocante et des arguments à l'appui que vous en discutiez de manière positive ou négative avec les autres.





Je sais que j'ai réussi lorsque je lis ce qui suit sur les réseaux sociaux :\

« Avez-vous lu le dernier essai d'Arthur ? Mec, ce type est un putain d'idiot. Il est impossible que Pendle soit la plus grande plateforme de trading de produits dérivés en crypto, surpassant Binance. Je ne sais même pas ce qu’est un swap de taux d’intérêt, ni aucun autre élément degens en crypto.





Ou





« Avez-vous lu le dernier essai d'Arthur ? Putain, aucun de nous ne possède assez d'Ethena. Tether est en baisse et Ethena sera certainement le premier stablecoin indexé sur l'USD.





Vous trouverez ci-dessous une idée générale des macro et micro-histoires que j'ai l'intention de raconter au cours des prochains mois.





Le volume des échanges de produits dérivés de détail passera des CEX aux DEX.

Projets en question : dYdX, GMX, et éventuellement un autre challenger



Le lancement du jalonnement ETH déclenchera une augmentation des volumes de transactions de swaps de taux d'intérêt dans DeFi

Projet en question : Pendle



Il existe un moyen d’utiliser des dizaines de milliards de dollars de shitcoins à faible capitalisation boursière pour alimenter les volumes de négociation de dérivés quanto DEX.

Projet en question : Krav



La liquidité en chaîne DEX sera fournie par un middleware qui désintermède la récolte actuelle d'entreprises de tenue de marché.

Projet en question : Elixir



À mesure que les DEX deviennent le principal lieu de découverte des prix, les oracles en chaîne qui fournissent les prix de règlement et de liquidation gagneront en importance.

Projet en question : Flare



La raison pour laquelle Tether et tout stablecoin utilisent une banque TradFi pour la garde des monnaies fiduciaires sera soumise à des pressions et nous pouvons créer des pièces stables indexées sur les monnaies fiduciaires sans compter sur TradFi.

Projet en question : Ethena



Comment résoudre le pontage entre chaînes d’actifs sans construire de pont.

Projet en question : Axelar

Récolte

À l’heure actuelle, l’énergie et l’attention se portent sur la quantité étonnante de Bitcoin que les ETF au comptant cotés aux États-Unis accumulent. Ceci, associé à une orgie mondiale de dévalorisation de la monnaie fiduciaire, propulsera Bitcoin à des sommets insondables en termes de monnaie fiduciaire. Et le prochain ETF Ether coté aux États-Unis fera également grimper les prix de l’Ether. J'ai mon Bitcoin et mon Ether. Je pourrais en acheter un peu plus, mais dans l’ensemble, je me concentre sur les shitcoins.





Existe-t-il des jetons que je peux acheter qui surpasseront le Bitcoin et, accessoirement, l’Ether ? Il s'agit du taux minimal de Maelström. Nous y parvenons en devenant aussi informés que possible sur certains projets et en racontant des histoires étonnantes.