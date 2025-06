Ce qu'il faut pour exécuter un validateur Solana: matériel, bande passante et budget

Optimisation des paramètres de CPU et de mémoire pour les serveurs de validation Blockchain

Blockchain est un système de stockage de données décentralisé où chaque transaction est enregistrée dans une chaîne de blocs, assurant la transparence et l'immutabilité de l'information.Cela permet la création de systèmes de confiance sans contrôle central, qui est devenu la base pour les cryptomonnaies, les applications décentralisées (dApps), les NFT et d'autres innovations.

Les serveurs de validation pour les réseaux blockchain, en particulier ceux qui prennent en charge des réseaux hautes performances comme Solana, nécessitent une considération minutieuse des spécifications matérielles pour assurer une performance optimale.Parmi les composants les plus critiques figurent le processeur central (CPU) et la mémoire d'accès aléatoire (RAM), qui ont un impact direct sur la vitesse de traitement des transactions, l'efficacité de la synchronisation du registre et la fiabilité globale du système.

Choisir un processeur

Le choix des serveurs de validation de blockchain est largement déterminé par la nécessité de soutenir le multithreading et les hautes vitesses d’horloge. Le multithreading permet au processeur d’exécuter plusieurs fils simultanément, améliorant ainsi sa capacité à gérer des opérations parallèles – ce qui est crucial pour les blockchains qui traitent des milliers de transactions par seconde. Par exemple, les processeurs AMD EPYC ont acquis une reconnaissance généralisée en raison de leur architecture multi-cœur. Les configurations avec un minimum de 24 cœurs ou des CPU à haute fréquence avec 16 cœurs sont souvent considérées comme idéales pour les validateurs dans les réseaux blockchain comme Solana. Le processeur AMD EPYC 9254 dispose de 24 cœurs à une

Mémoire à accès aléatoire (RAM)

Les validateurs de Blockchain ont besoin d’une mémoire importante, allant de 256 à 512 Go, de préférence de type DDR5, pour répondre à leurs besoins de calcul. Cela est dû à l’architecture du réseau qui nécessite un accès rapide aux grands ensembles de données pour la vérification des transactions et le maintien de l’état du registre. La RAM insuffisante peut créer des lacunes pendant les charges de pointe, entraînant une synchronisation du registre plus lente et une performance dégradée. Par exemple, les configurations offertes par des fournisseurs de solutions de blockchain spécialisés tels que Cherry Servers comprennent 384 Go de RAM DDR5, ce qui représente un équilibre entre coût et performance adapté aux réseaux comme Solana.





stockage des données

Les SSD NVMe sont considérés comme l'option préférée par rapport aux SSD SATA traditionnels en raison de leurs vitesses de lecture/écriture supérieures à 7000 MB/s par rapport à la limite SATA de 600 MB/s. Cet avantage de performance réduit le temps de synchronisation du registre, un facteur critique pour maintenir la réactivité dans un environnement en évolution rapide. Pour les nœuds de validation d'hébergement, des modèles d'entreprise de SSD NVMe sont recommandés, avec des configurations typiques comprenant des lecteurs séparés pour l'installation du système d'exploitation et le stockage du registre blockchain.

Avantages de NVMe et SATA SSD pour l'hébergement Blockchain

L'expansion rapide des réseaux blockchain, en particulier des systèmes de haute performance comme Solana, a nécessité une réévaluation des solutions de stockage de données capables de gérer des volumes importants d'informations. À compter d'avril 2025, le réseau Solana génère environ 80–95 TB de données par an dans les conditions de trafic actuelles, avec une croissance potentielle de plusieurs petabytes si l'utilisation approche la capacité totale projetée. Cela souligne l'importance critique de choisir des technologies de stockage de données qui peuvent gérer efficacement de tels ensembles de données massifs tout en maintenant des normes de performance. Dans ce contexte, les SSD NVMe (Non-Volatile Memory Express) sont apparus comme un excellent choix par rapport aux SSD traditionnels SATA en raison de leurs vitesses de lecture/é

Les SSD NVMe fonctionnant sur les interfaces PCIe Gen4 x4 rapportent un débit séquentiel allant jusqu'à 7-8 GB/s, avec des modèles d'entreprise offrant généralement des vitesses de lecture/écriture de 5-7 GB/s. Ces chiffres contrastent nettement avec les SSD SATA III, qui sont limités à un maximum de 550 MB/s. Pour les charges de travail de validation de transactions de blockchain nécessitant un IOPS élevé (jusqu'à 1 million de IOPS aléatoires) et une latence faible (~100 μs), les lecteurs NVMe ont un avantage significatif par rapport aux options SATA et SAS. L'élimination de la couche SATA HBA permet aux lecteurs NVMe d'interagir directement avec le processeur via PCIe

Exigences de bande passante réseau dans les réseaux Blockchain à haute transaction

Dans les réseaux blockchain avec des volumes de transactions élevés, la bande passante du réseau joue un rôle crucial pour assurer le bon fonctionnement des nœuds. La robustesse de l'infrastructure réseau sous-jacente affecte directement la capacité des validateurs et des nœuds RPC à traiter efficacement les transactions et à diffuser les blocs sur le réseau décentralisé. Par exemple, les validateurs Solana sont recommandés d'utiliser des connexions en fibre symétrique à des vitesses supérieures à 1 Gbps, ce qui reflète l'appétit accru de l'échange de données de la plateforme. De telles exigences strictes découlent de la nécessité de maintenir le haut débit intégré dans l'architecture blockchain, qui peut générer environ 80 à 95

Les limites mensuelles de trafic pour les nœuds de blockchain soulignent encore l’importance d’une connexion fiable.Les fournisseurs de services axés sur les charges de réseau de blockchain comme Solana offrent souvent des forfaits allant de 100 TB à un trafic illimité, répondant aux besoins des réseaux où les volumes de transactions peuvent dépasser 100 TB par mois.Lorsque Ethereum nécessite environ 30 à 40 TB de trafic mensuel avec des vitesses de connexion similaires de 1 Gbps.Ces chiffres soulignent l’importance de choisir des solutions d’hébergement capables de répondre aux exigences actuelles et futures.

Les limitations régionales conduisant à la latence compliquent davantage l’optimisation de la bande passante du réseau pour les nœuds de blockchain. Les études montrent que les régions ayant une expérience de latence réseau plus élevée retardent la propagation des blocs, ce qui a un impact négatif sur le débit global du réseau. Par exemple, même quelques millisecondes de retard dans la diffusion des blocs peuvent entraîner des barrières significatives de performance, en particulier dans les réseaux de haute performance comme Solana. Le choix stratégique de la région d’hébergement devient crucial pour atténuer ces effets. Les fournisseurs de services dotés d’un réseau mondial de centres de données permettent aux opérateurs d’héberger leurs nœuds plus près des utilisateurs ou d’autres participants au réseau, réduisant

Serveurs dédiés pour la validation des transactions Blockchain: une analyse complète

La validation des transactions blockchain est un processus informatique intense qui nécessite une infrastructure solide et spécialisée.Les propositions de serveurs dédiés conçus pour soutenir les charges de travail de la blockchain servent de solutions critiques, en particulier pour les réseaux haute performance comme Solana.

Les prix pour les serveurs dédiés qui prennent en charge les charges de travail de la blockchain varient considérablement selon la région et la configuration RAID. Les projets de taille moyenne commencent à environ 1800 $ par mois, tandis que les opérations plus grandes peuvent dépasser 3800 $ par mois avec des ressources supplémentaires. Le coût reflète non seulement le matériel premium, mais également la redondance et l'évolutivité inhérentes aux tâches de validation de la blockchain. Les configurations RAID, telles que les disques NVMe d'entreprise mis en place dans les ensembles RAID 1 ou RAID 10, améliorent la résilience des données et la tolérance aux défauts - aspects critiques en raison du fonctionnement constant requis par les nœuds de la blockchain.





Innovations dans l'hébergement cloud pour les applications Blockchain

L'avancement rapide de la technologie blockchain a nécessité des solutions d'hébergement avancées capables de répondre à ses besoins informatiques. Parmi les innovations les plus transformatrices, il y a l'intégration de l'accélération GPU dans les plates-formes d'hébergement cloud, améliorant considérablement les performances pour des tâches telles que la validation des transactions et l'exécution de contrats intelligents. Par exemple, Amazon Web Services (AWS) propose des solutions blockchain gérées qui utilisent des instances de GPU pour optimiser les charges de travail nécessitant un traitement parallèle élevé. Ces capacités sont particulièrement bénéfiques pour les blockchains comme Solana, qui utilisent un mécanisme de consensus Proof-of-History pour traiter des milliers de trans

Une autre innovation importante dans l'hébergement cloud pour les applications blockchain est la mise en œuvre de l'échelle automatique. Cette fonctionnalité permet une allocation dynamique des ressources en fonction de la demande actuelle, assurant des performances stables même pendant les pics de volume de transaction. Par exemple, les fournisseurs intègrent des solutions d'autoscalage basées sur l'IA qui ajustent en douceur la distribution des ressources, réduisant les coûts d'exploitation tout en maintenant une faible latence de réponse. De tels systèmes sont essentiels pour soutenir les plateformes de trading à haute fréquence (HFT) et les protocoles DeFi en temps réel, où les retards de millisecondes peuvent entraîner des pertes financières importantes. L'autoscalage

Les intégrations avec des API spécifiques à la blockchain améliorent encore la fonctionnalité des plates-formes d'hébergement cloud. Les outils fournis par Solana, tels que les optimisations du protocole Gulf Stream et les plugins personnalisés tels que Jupiter API et client Jito, simplifient les processus de déploiement et de gestion des nœuds. Ces intégrations permettent aux développeurs de configurer avec précision les paramètres des nœuds, en optimisant des éléments tels que la distribution de la mémoire et la sélection des validateurs pour répondre aux besoins uniques de leur projet. En outre, des services tels que SOL Trading API bloXroute facilitent le caching prédictif et le traitement précoce des transactions en accord avec l'architecture de conception sans mél

Malgré ces avancées, il existe des compromis notables entre les serveurs privés virtuels traditionnels (VPS) ou les serveurs dédiés et les solutions cloud modernes optimisées pour des cas d'utilisation spécifiques de la blockchain. Les configurations traditionnelles, telles que les serveurs en métal nu, excellent dans les performances et le contrôle de la configuration, ce qui les rend idéal pour les applications critiques. Cependant, ils sont souvent à un coût plus élevé et manquent de l'évolutivité des alternatives cloud. En revanche, les solutions cloud offrent une plus grande flexibilité et une efficacité économique, mais peuvent avoir du mal à correspondre aux performances brutes du matériel dédié sous des charges extrêmes. Ce dilemme souligne la nécessité d'évaluer attentivement

Bref aperçu des technologies Blockchain et analyse des fournisseurs d'hébergement avec l'exemple de Solana

Solanaest l'un des réseaux blockchain les plus performants, capable de traiter jusqu'à65,000 transactions per secondgrâce à son architecture unique qui combine Proof-of-History (PoH) avec Proof-of-Stake (PoS) traditionnel, ce qui en fait l’une des plateformes les plus populaires pour DeFi, Web3 et les contrats intelligents rapides.

Les principaux composants de Solana :

Validateurs – Participer au consensus, vérifier les transactions, voter sur les blocs, recevoir des récompenses. RPC Servers (Remote Procedure Call Nodes) – Fournir une API pour interagir avec le réseau, utilisé par les développeurs dApp, les échanges et les portefeuilles. Indexers - Collecte des données sur les transactions, les comptes, les événements et les stocke dans un format structuré pour une recherche et une analyse faciles. Nodes de test (Test Validators / DevNet) — Nodes locaux ou distants utilisés par les développeurs pour tester des contrats intelligents, des dApps et de nouvelles fonctionnalités avant le lancement sur le mainnet.

Ressources nécessaires pour les composants Solana

Chaque type de nœud a ses propres exigences de ressources matérielles. Ci-dessous sont les spécifications recommandées:

Type of Node Processor (CPU) RAM Disk Network Note Validator 24+ cores (AMD EPYC/Intel Xeon) 512 GB DDR4+ 2x2TB NVMe RAID0+ 1–10 Gbps Requires a lot of memory and disk speed RPC Node 8–16 cores 64–128 GB 1–2 TB NVMe 1 Gbps Stability and availability are crucial Indexer 8–16 cores 64–256 GB 2–4 TB NVMe 1 Gbps Requires a powerful database Test Node 4–8 cores 16–32 GB 100 GB+ NVMe 100 Mbps Suitable even for mid-level VPS

Validator

Plus de 24 cœurs (AMD EPYC/Intel Xeon)

512 Go DDR4+

2x2TB NVMe RAID0+

1 à 10 Gbps

Il nécessite beaucoup de mémoire et de vitesse de disque

RPC Node

8 à 16 couleurs

64 à 128 GB

1 à 2 TB NVMe

1 Gbps

La stabilité et la disponibilité sont essentielles

Indexer

8 à 16 couleurs

64 à 256 GB

2 à 4 TB NVMe

1 Gbps

Il faut une base de données puissante

Test Node

4 à 8 couleurs

16 à 32 GB

100 Go + NVMe

à 100 Mbps

Convient même aux VPS de niveau moyen

Les GPU sontnot currently mandatorypour la plupart des composants de Solana, comme les calculs se produisent sur la CPU. Cependant, les GPU peuvent être utilisés pour des tâches spécifiques telles que l'analyse de données, l'apprentissage automatique et l'indexation de grands volumes.

Dedicated servers are preferable, en particulier pour les validateurs, car ils fournissent:

Contrôle complet du matériel

Performance et stabilité élevées

Options de scalabilité

Manque de « voisin bruyant » (à la différence de VPS)

VPS is suitable only for:

RPC nœuds

Indicateurs

Test des nœuds

Les solutions cloud (AWS, Google Cloud, Azure) sont possibles mais nécessitent une configuration appropriée sous la charge de Solana pour éviter les retards et les surcharges.

États-Unis, Europe et Royaume-Uni marché des hébergeurs: solutions prêtes et fournisseurs universels

Le marché offre à la fois des hébergeurs spécialisés fournissant des solutions de blockchain prêtes et des fournisseurs universels qui peuvent être adaptés aux besoins de Solana.

Universal Hosters: Hostkey — Powerful servers with AMD EPYC/Ryzen processors featuring many cores, high-throughput network, and locations in various countries. Offers the lowest prices on the market. Cryptocurrency payment possible. Cherry Servers — Bare-metal servers, AMD EPYC, NVMe SSDs, global data center network. Bacloud — Powerful servers for Solana validators, cryptocurrency payments, flexible configuration. AWS / Google Cloud / Azure — Cloud solutions offering flexibility but more complex to optimize for Solana.

Specialized Hosters: Chainstack — Managed nodes, elastic RPC, free plans, cryptocurrency payment options. Blockdaemon — Enterprise level, supports multiple networks, SLA and monitoring. Dysnix — Specializes in blockchain, offers GPU/VPS/dedicated servers, supports Solana, Ethereum, Cosmos, and other networks.



Tableau comparatif des fournisseurs

Hoster Validator RPC Testnet Price Note HOSTKEY ✅ ✅ ✅ from €349/month (validator) Flexible configurations, ready-made and custom-built servers Cherry Servers ✅ ✅ ✅ from $798/month Bare-metal, EPYC Bacloud ✅ ✅ ✅ from $1800/month Custom order Chainstack ❌ ✅ ❌ from $0 Managed nodes Dysnix ✅ ✅ ✅ $500+/month Specialization in blockchain AWS ⚠️ (more complex to configure) ✅ ✅ $ Scalability

HOSTKEY

✅

✅

✅

à partir de 349 €/mois (validateur)

Configurations flexibles, serveurs prêts et personnalisés

Cherry Servers

✅

✅

✅

à partir de 798 $/mois

Barre métallique, EPYC

Bacloud

✅

✅

✅

à partir de 1800 €/mois

Commande de couture

Chainstack

❌

✅

❌

à partir de $0

Gestion des nœuds

Dysnix

✅

✅

✅

500 € + par mois

Spécialisation en blockchain

AWS

⚠️ (plus complexe à configurer)

✅

✅

$

Scalabilité

Choisir des machines pour Solana en utilisant l'exemple du fournisseur HOSTKEY

HOSTKEY propose plusieurs types de serveurs adaptés à diverses tâches au sein du réseau Solana. Explorons quelles options conviennent le mieux aux différents composants de la blockchain:

VPS (Virtual Private Server) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plans: v2, v3, ryzen or higher : vm.v2-heavy , 8 cores, 16 GB RAM, 240 GB NVMe (from €22/month) vm.ryzen-16 , 8 cores, 16 GB RAM, 120 GB NVMe (from €40/month) vm.v3-ultra , 10 cores, 64 GB RAM, 1 TB NVMe (from €85/month) VPS Plans



VDS (Instant Dedicated) Suitable for: RPC Node, Indexers, DeFi Recommended plan: vds.ryzen-64 VDS Instant



Custom Configured Dedicated Server (4th Gen AMD/Intel) Suitable for: Test Validator, DevNet, RPC Node, Indexers, DeFi, Solana Validator Configurations: EPYC 9354 with 32 cores, 384 GB RAM, 2x2 TB NVMe, network 1G (from €349/month) EPYC 9354 with 32 cores, 768 GB RAM, 2x3.84 TB NVMe, network 10G (from €599/month) Advantages: Fully meets Solana's requirements Disadvantages: Requires manual configuration Server Configurator



Comparaison du coût total de la propriété

Hoster Server Type Monthly Cost Annual Cost Comments HOSTKEY Validator (custom-configured) from €349 (~$390) ~$4,680 Economical if European data centers are needed Cherry Servers Validator (EPYC) from $798 from $9,576 SLA 99.97%, good quality Bacloud Validator (custom order) from $1,800 from $21,600 High performance level Dysnix Validator (bare metal) from $500 from $6,000 Budget option, requires coordination AWS Validator (EC2 m6a.16xlarge + EBS) from $1,200 ~$14,400 Challenges with disks and network HOSTKEY RPC Node (ryzen-64) from €119 (~$130) from $1,560 Ideal for small business Cherry Servers RPC Node (i7 BM) from $199 from $2,388 More scalability options HOSTKEY Test Validator (v2, v3, ryzen) from €22 (~$25) from $660 Most economical for development

HOSTKEY

Validateur (configuré sur mesure)

à partir de €349 (~$390)

- 4 680 €

Economique si des centres de données européens sont nécessaires

Cherry Servers

Le Validateur (EPYC)

à partir de 798 €

à partir de 9,576 $

SLA 99,97%, bonne qualité

Bacloud

Validateur (commande personnalisée)

à partir de 1 800

à partir de 21 600 $

Niveau de performance élevé

Dysnix

Validateur de métal (bare metal)

à partir de 500 $

à partir de 6 000

Le projet de loi nécessite une coordination

AWS

Validateur (EC2 m6a.16xlarge + EBS)

à partir de 1 200 $

- 14 400 €

Défis avec les disques et le réseau

HOSTKEY

Nœud RPC (Ryzen 64)

à partir de €119 (~$130)

à partir de 1 560 $

Idéal pour les petites entreprises

Cherry Servers

Nœud RPC (i7 BM)

à partir de 199 €

à partir de 2 388 $

Plus d’options d’escalabilité

HOSTKEY

Validateur de test (v2, v3, ryzen)

à partir de €22 (~$25)

à partir de 660 €

Le plus économique pour le développement

Conclusion

Pour certains types de nœuds Solana, certains types de serveurs sont nécessaires :

VPS – pour le test et le développement

VDS – pour les services RPC et DeFi

GPU – pour les calculs parallèles et l’analyse

Serveurs dédiés personnalisés configurés – pour un Validateur Solana complet

Pour les projets blockchain avec une charge moyenne à élevée,VDS or configurable serverssont suffisantes.





