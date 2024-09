Est-ce le bon moment pour commencer à utiliser Azure Data Studio ?

La première fois que j'ai essayé Azure Data Studio il y a quelques années, je n'ai pas été impressionné car il s'agissait d'une simple copie de Visual Studio Code. Les fonctionnalités intégrées étaient primitives ; à part les opérations CRUD, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Par conséquent, l'outil ne pouvait pas rivaliser avec le classique SQL Server Management Studio (SSMS). Cependant, j'ai changé d'avis après avoir donné une seconde chance à ce programme.





Aujourd'hui, je souhaite passer en revue les fonctionnalités essentielles que vous utiliseriez au quotidien afin que nous puissions répondre à la question : vaut-il la peine de passer à Azure Data Studio aujourd'hui ?

Profileur

Même si vous n'avez jamais utilisé SQL Server Profiler (inclus dans le package SSMS), vous pouvez vous en faire une idée en regardant simplement la capture d'écran ci-dessous. L'interface, les fonctionnalités et les bugs existants sont restés quelque part entre SQL Server 2005 et SQL Server 2008. C'est SPARTA une légende !

Mais il semble qu’il soit temps de s’éloigner du classique, car Azure Data Studio répond aux besoins suivants :

Profilage des serveurs sur site et des solutions PaaS (SQL Profiler, par exemple, ne fonctionne pas avec Azure SQL). Il dispose d'une interface conviviale. Fonctionne sur Linux et macOS.





Le deuxième argument peut sembler subjectif, mais comparons la manière dont vous configurez le filtre dans les deux applications.





Dans le contrôle classique (voir l'image ci-dessus), vous devez être un gourou du clic simple, double, triple et continu. Je ne plaisante pas : un processus de configuration est essentiellement une combinaison de ces types d'actions de souris. D'un autre côté, Azure Data Studio fournit quelque chose que, en 2023, vous appelleriez une solution géniale. Le bouton « Ajouter une clause » et une petite croix pour supprimer les conditions sont disponibles (voir l'image ci-dessous). Aussi simple que cela !









Il serait erroné de ne pas mentionner mon piège préféré lié aux filtres dans SSMS. Vous devez envelopper le texte du filtre dans des symboles de pourcentage % (comme indiqué dans l'image ci-dessus). L'événement attendu ne sera pas capturé si vous ne le faites pas. Combien de développeurs ont perdu leurs nerfs à cause de cette complexité ? Nous ne pouvons que deviner.





Sous d'autres aspects, le profileur d'Azure Data Studio ne diffère pas de son prédécesseur. Il propose la même liste d'événements avec la possibilité d'arrêter et de démarrer de nouvelles sessions. Il n'a pas introduit de changements significatifs dans les mesures de CPU et de durée, dont la signification est quelque peu obscure. Cependant, l'utilisation du profileur est devenue beaucoup plus simple.





Plan d'exécution

Lorsque vous lisez un plan d'exécution, il est essentiel de comprendre le volume de données transférées entre les opérateurs. Dans SSMS, vous pouvez juger par la largeur de la ligne : plus une ligne est large, plus elle contient de données. Cependant, les développeurs d'Azure Data Studio l'ont rendu légèrement plus intuitif. Ils ont ajouté des nombres indiquant le nombre de lignes et ont utilisé la largeur avec du gras. Ainsi, une ligne contenant plus de données semble plus large et plus grasse. Comparez les images ci-dessous.





La nouvelle version semble plus informative tout en préservant sa simplicité initiale.





Une autre fonctionnalité d’Azure Data Studio que j’apprécie beaucoup est Highlight Expensive Operator . Vous pouvez facilement trouver la partie la plus problématique du plan en seulement deux clics, car le programme la met en surbrillance en rouge (voir l’image ci-dessous). Auparavant, vous deviez parcourir l’intégralité du diagramme pour trouver le goulot d’étranglement. Ainsi, la nouvelle fonctionnalité permet de gagner beaucoup de temps, notamment lors de l’analyse de plusieurs requêtes.









De plus, Azure Data Studio a introduit la possibilité d'afficher le plan d'exécution sous forme de tableau. Je n'ai pas encore exploité la vue tabulaire dans le cas d'utilisation réel, mais l'affichage d'une liste d'opérations triées par coût ou par nombre d'exécutions (voir l'image ci-dessous) peut être utile.

Graphique

La dernière fonctionnalité que je mentionnerai est la visualisation des graphiques . Dans Azure Data Studio, vous pouvez créer des graphiques directement à partir de jeux de données. Ci-dessous, vous pouvez voir un exemple d'instruction SELECT avec un GROUP BY et un COUNT simples (disposition des réponses « Oui », « Non », « Je ne sais pas »).









Ce n'est pas une révolution, mais au moins, cela élimine le besoin de logiciels supplémentaires (tels qu'Excel) que les développeurs utilisent souvent pour créer rapidement des graphiques ou effectuer une analyse de données de base. Je suis sûr que les analystes commerciaux apprécieront également cette fonctionnalité. Il s'agit d'un moyen simple de visualiser les données et d'un ajout précieux à la boîte à outils.

Fonctionnalités manquantes

Magasin de requêtes

Query Store est un ensemble d’outils permettant d’analyser les statistiques de performances. Par exemple, il permet d’identifier les requêtes exécutées le plus fréquemment ou qui consomment beaucoup de ressources. Actuellement, Azure Data Studio ne dispose pas de cette fonctionnalité.

Diagrammes de base de données

Il s’agit d’une autre fonctionnalité qui n’a pas changé depuis des décennies. Cependant, Azure Data Studio n’apporte pas d’alternative. Je suis convaincu que des extensions appropriées apparaîtront probablement bientôt, car l’implémentation d’un diagramme de relations entre tables ne semble pas si complexe.

Fonctionnalités d'administration

Azure Data Studio ne fournit rien de tel que l'assistant de copie de données , la visionneuse de journaux d'erreurs , la requête multi-serveur , etc. Vous pouvez consulter la liste complète des fonctionnalités manquantes ici Cela dit, SSMS restera le seul outil pour les administrateurs SQL Server dans un avenir prévisible.

Conclusion

Azure Data Studio est un programme open source qui offre de nombreuses fonctionnalités pour travailler avec les serveurs SQL. Même la visualisation des requêtes est prête à l'emploi, vous n'avez donc pas besoin d'installer d'extensions. L'outil est beaucoup moins gourmand en ressources que son prédécesseur et fonctionne généralement plus rapidement.





Je vous recommande de passer à Azure Data Studio si vous êtes développeur ou si vous avez simplement besoin d'effectuer des requêtes sur SQL Server de temps en temps. C'est un outil moderne et pratique pour une utilisation quotidienne.





Avez-vous déjà essayé Azure Data Studio ? Je serais ravie de connaître votre avis dans les commentaires.