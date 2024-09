Célébrez l'Open Source avec HackerNoon ! [Invites d'écriture]

Bonne Hacktoberfest, Hacker !





Alors que nous sommes sur le point d'accueillir octobre, voici le Hacktoberfest, qui est une célébration d'un mois de l'Open Source et de l'esprit de collaboration et de contribution dans la communauté technologique. Et chez HackerNoon, nous voulons savoir comment vous redonnez à la communauté open source et vous dire à quel point nous sommes fiers de votre contribution.









Voici quelques idées et modèles d'histoire pour vous aider à démarrer :





Qu'est-ce que la Hacktoberfest ? Comment y participer ? Comment contribuer à l'open-source ? Cliquez ici pour partager votre expérience en contribuant à un projet open-source. Quel est votre projet open source préféré ? Cliquez ici pour partager plus sur votre projet open-source (en tant que propriétaire/mainteneur de projet). Que signifie Hacktoberfest pour l'open source ? Comment tirer le meilleur parti du Hacktoberfest ? Cliquez ici pour partager vos pensées. Pourquoi contribuer à l'open-source ? Que signifie la contribution open source pour votre carrière ? Cliquez ici pour partager vos pensées.





Nous espérons avoir suscité des idées incroyables avec nos suggestions et nous sommes impatients de lire votre contribution open source à ce Hacktoberfest.





Pour en savoir plus sur cette semaine, nos lecteurs se sont penchés sur des informations choquantes mais intéressantes sur l'actualité du Rachat de Figma , le massif Uber Hack , et le Fusion Ethereum . En attendant, nous avons apporté quelque chose de nouveau pour tous nos passionnés de crypto - Wikis Coin par HackerNoon , qui alimente le HackerNoon Coin Pages où vous pouvez trouver des prix, des données et des histoires concernant les crypto-monnaies du monde avec des capitalisations boursières de plus de 1 milliard de dollars. En parlant de cela, avez-vous un investissement cryptographique qui mérite d'être mis en lumière ? Cliquez ici pour participer à notre concours d'écriture Défi !





Nous avons également préparé de nouvelles mises à jour géniales pour vous tous, comme le Indicateurs de crédibilité Emoji que vous pouvez voir en plus de certaines des histoires de HackerNoon, et un générateur d'images AI qui aide l'administrateur et les éditeurs à créer des images de fonctionnalités étonnantes basées sur quelques mots-clés imaginatifs, tels que Ceux-ci (bientôt disponible pour tous les écrivains, comme vous !). En parlant de ces mises à jour, en tant que développeur, y a-t-il un projet ou un concept sur lequel vous travaillez ou sur lequel vous avez travaillé que vous pouvez expliquer en un simple Qu'est-ce que le format et pourquoi ? ?





Et enfin - nous avons amélioré et publié 314 histoires la semaine dernière, sur 544 soumissions ! Si aucune de ces idées ci-dessus ne vous intéresse, il existe toujours un moyen simple de commencer à écrire sur HackerNoon. Prêt pour ça? ⬇️⬇️⬇️









Jusqu'à la prochaine fois, nous vous encourageons, et bonne écriture !