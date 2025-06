Byte éducatif: les généraux byzantins ont un problème avec la cryptographie - ou il y a un traître parmi nous

C'est ce jeu dans lequel plusieurs astronautes sont dans le même vaisseau spatial, mais un traître les sabote et les tue, et ils doivent découvrir qui c'est et les expulser du navire.





Imaginez que vous jouez Among Us avec un tas d'amis. Vous êtes tous des coéquipiers (et peut-être des imposteurs) sur un vaisseau spatial, et vous devez décider ensemble si vous devez appuyer sur le bouton d'urgence pour expulser un joueur suspect. Vous pouvez seulement envoyer des messages l'un à l'autre - pas de chat vocal, juste dans le jeu. Si trop de joueurs mentent ou se confondent, le groupe entier ne peut jamais être d'accord sur ce qu'il faut faire - ou pire, expulser la mauvaise personne.





This is basically the Problème des généraux byzantins : imagine a bunch of generals (or players) trying to agree on a battle plan (or eject vote), but some of them might be traitors (impostors) sending false messagesLes bons généraux veulent coordonner et gagner la bataille, mais ils ne savent pas en qui ils peuvent faire confiance, et ils ne peuvent pas tous parler directement les uns aux autres.





Dans le monde des systèmes distribués, le même problème se produit lorsque Les ordinateurs (nœuds) Si certains ordinateurs mentent ou mal fonctionnent (ainsi que les imposteurs), nous avons besoin d'un système qui aide tous les nœuds honnêtes à être d'accord, même si quelques-uns agissent de manière suspecte.Ceci est également connu sous le nom de faille byzantine, et donc, les systèmes distribués tels que les réseaux crypto doivent avoir la tolérance de la faille byzantine (BFT) pour fonctionner correctement.

BFT dans les réseaux cryptographiques





BFT est un concept clé qui aide les réseaux cryptographiques à rester fiables, même lorsque certains ordinateurs du réseau agissent de manière malhonnête ou échouent.There’s no single authority making decisions in decentralized systems, so the network has to find ways to agree on the correct version of the transaction history — even if a few participants lie, cheat, or crashBFT est la capacité d’un système à toujours parvenir à cet accord partagé malgré ces problèmes, en veillant à ce que tout le monde finisse par avoir confiance dans le même résultat.





Sans BFT, de mauvaises choses peuvent arriver.L'un des problèmes les plus célèbres est appelé double dépense - quand quelqu'un essaie d'utiliser la même monnaie numérique plus d'une fois.Par exemple, imaginez envoyer le même jeton à deux personnes différentes en même temps.Si le réseau ne peut pas convenir sur le paiement qui est venu en premier, le système se brise.Ce n'est pas seulement une petite erreur - c'est une faiblesse fondamentale qui rendrait les monnaies numériques faciles à exploiter.





En fait, le problème de la double dépense est une des principales raisons pour lesquelles l’argent décentralisé n’a pas commencé plus tôt. Satoshi Nakamoto Il l'a directement appelé dans le whitepaper original de Bitcoin, en le soulignant comme un défi que le système de consensus de Bitcoin a été conçu pour surmonter sans avoir besoin d'une autorité centrale.





Mécanismes de consensus





Dans les réseaux cryptographiques, les mécanismes de consensus sont les outils qui permettent à un groupe de nœuds de s'entendre sur ce qui s'est réellement passé - comme qui a envoyé de l'argent à qui et quand - même lorsque certains nœuds peuvent échouer, agir lentement ou essayer de tricher. Ces mécanismes sont le cœur des systèmes blockchain et DAG parce qu'ils s'assurent que tout le monde voit la même version du livre.





Par exemple, Bitcoin utilise Proof of Work (PoW). Cette méthode demande aux ordinateurs de résoudre des énigmes complexes pour ajouter de nouveaux blocs à la chaîne, et les ordinateurs puissants se battent pour être les premiers à le résoudre.Plus de blocs sont ajoutés au-dessus d'une transaction, moins il est probable que quelqu'un puisse réécrire l'histoire - en raison des grandes ressources nécessaires pour résoudre les énigmes - mais il n'y a jamais de certitude à 100%. La probabilité finale , qui peut se sentir un peu mal à l'aise pour les personnes qui s'attendent à une confirmation rapide et définitive, en particulier pour les grands paiements.









Au contraire, échange , qui est construit sur un DAG (Directed Acyclic Graph), utilise une méthode différente.Every user approves their own transactions just by sending them, and the ordering to avoid potential double-spending relies on transactions posted by Commande des fournisseurs .Ils sont des nœuds de confiance et publics dont les transactions agissent comme des ancres qui apportent de l'ordre à la confusion d'autres transactions.





Leurs actions conduisent à une finalité déterministe – une fois qu’une transaction est stable dans le DAG, elle est définitive et ne peut pas être annulée. Il n’y a pas de mineurs ou de «validateurs» qui contrôlent l’accès ou viennent à un accord entre eux. Cette approche, qui s’oppose à toutes sortes de votes ou à la concurrence du pouvoir, donne beaucoup plus de décentralisation et de résistance à la censure. Grâce à ce design, Obyte parvient à un consensus sans avoir besoin d’une mine d’énergie ou d’un intermédiaire central.





Images vectorielles de Freepik