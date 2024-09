Avantages et inconvénients de l'automatisation de la cybersécurité

Les analystes ont besoin d'aide pour répondre aux besoins en matière de cybersécurité. Cela englobe plus que les entreprises qui embauchent plus de personnel, malgré une demande en constante augmentation. L'automatisation de la cybersécurité pourrait révolutionner l'industrie, offrant plus de protection et de supervision de la gestion des risques.





Cependant, l'automatisation suscite des inquiétudes : dans quelle mesure peut-elle détecter et répondre efficacement aux cybermenaces ? Peut-il s'adapter aux technologies et aux tendances émergentes mieux et plus rapidement que l'intervention humaine ? Il y a des avantages et des inconvénients à avoir des compagnons automatisés en cybersécurité, il est donc essentiel de comprendre les fonctionnalités pour prendre des décisions éclairées en tant qu'entreprise ou individu.

À quoi ressemble l'automatisation de la cybersécurité ?

L'automatisation de la cybersécurité met en œuvre des technologies pour effectuer diverses tâches. Il ne s'agit pas seulement d'effectuer des mises à jour régulières pour le logiciel antiviral - cela comprend tout, depuis l'augmentation de la solidité des infrastructures de prévention pour identifier la source d'une menace active.





Les progrès technologiques ont augmenté les capacités d'automatisation de la cybersécurité pour fournir un complément plus holistique aux programmes de sécurité. Ils pourraient aider à gérer les alertes de menace pour les corriger 24 heures sur 24.





Le marché du travail de la cybersécurité est très concurrentiel, avec des talents insuffisants pour répondre à la demande. Avec une augmentation de la cybercriminalité dans le monde, chacun cherche des moyens de renforcer la sécurité de ses actifs numériques.





Tout le monde doit considérer l'automatisation comme une option viable pour combler le fossé entre les employés humains et les besoins de l'industrie. Cela peut aider surveiller la sécurité avec les chatbots et protéger les données dans les programmes de gestion de la relation client (CRM). Cependant, suffit-il d'agir seul ou viendra-t-il simplement compléter une infrastructure de cybersécurité existante ?

Automatisation de la cybersécurité — Les avantages

L'automatisation de la cybersécurité présente de nombreux avantages dont toutes les équipes devraient tenir compte.

Yeux supplémentaires

Bien qu'une équipe de cybersécurité dotée de personnel favorise un sentiment de calme, l'automatisation de la cybersécurité pourrait fournir encore plus de surveillance lorsqu'elle est combinée à l'apprentissage automatique. Un flux constant de nouvelles données permet à l'automatisation de la cybersécurité de fonctionner analyses de vulnérabilité plus précises et tests de pénétration. Ces programmes pourraient encourager la passivité des analystes à suivre les tendances de l'industrie et les menaces émergentes, mais le big data pourrait les éduquer davantage.





Étant donné que les humains surveillent et exploitent l'automatisation, il est tout aussi facile pour les opérateurs de glaner des informations à partir de ces données que pour l'automatisation de les mettre en pratique. Les analystes auront accès à de nombreuses données historiques, ce qui leur permettra d'être plus en phase avec les priorités de l'industrie. Des yeux supplémentaires équivalent à une plus grande diffusion d'informations potentiellement inaccessibles avant les intégrations intelligentes.

Prix

Les équipes qui délèguent des responsabilités spécifiques à l'automatisation libèrent du temps et des ressources financières, en particulier si les tâches prennent du temps, sont répétitives et constituent un gaspillage de talents potentiels. Ceci comprend automatisation et validation des tests aux mises à jour régulières. L'automatisation est moins chère que d'investir dans un employé, ce qui permet aux entreprises une plus grande flexibilité et liberté dans les budgets.





En fin de compte, le prix payé pour investir dans l'automatisation continuera à avoir de la valeur au fil du temps, de manière tangible et émotionnelle. La main-d'œuvre se sentira moins épuisée, car elle pourra se concentrer sur des initiatives plus percutantes et épanouissantes. Les entreprises qui utilisent l'automatisation pourrait économiser 3,05 millions de dollars en cas de manquement. Avec ce retour sur investissement (ROI) si fructueux, une entreprise peut recentrer des fonds supplémentaires sur tout, qu'il s'agisse d'investir davantage dans son personnel actuel ou d'améliorer encore l'infrastructure de cybersécurité.

Évolutivité

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pourraient fonctionner avec l'automatisation pour fournir l'expérience la plus rationalisée et la mieux informée du secteur. Cette malléabilité à travailler avec d'autres appareils technologiques émergents et Internet des objets (IoT) témoigne directement de l'évolutivité de l'automatisation de la cybersécurité. Plus de données équivaut à plus d'informations et à une meilleure conformité, permettant à n'importe quelle tenue de s'adapter aux besoins définis.





Des technologies plus intelligentes pourraient même s'adapter à l'évolution des tendances ou des habitudes d'utilisation humaine. Les entreprises qui veulent modifier la gestion de l'accès aux identités (IAM) pour un changement de flux de travail peut le faire avec l'automatisation. S'il détecte un afflux de spams - ou remarque que les employés les ouvrent - il peut mettre en œuvre des mesures préventives pour s'adapter à cette menace immédiate.

Automatisation de la cybersécurité - Les inconvénients

Malgré tous les bons points, il y a aussi quelques inconvénients à considérer.

Perte d'influence perçue

L'automatisation a le potentiel de faire en sorte que les analystes se sentent sous-évalués. Cela pourrait soulager et responsabiliser certains acteurs de l'industrie, mais pourrait également être la source de discours plus anxieux. Les analystes savent que la technologie est défectueuse – c'est pourquoi ils sont dans le secteur – donc laisser des affaires importantes aux programmes pourrait en décourager certains. Bien que l'automatisation ne soit pas en mesure aujourd'hui de usurper les capacités des mains humaines , il existe des contraintes à la vitesse et à la précision des analystes que l'automatisation pourrait aider.





L'inconvénient de l'automatisation n'est pas qu'elle remplacerait les analystes humains, c'est qu'elle donnerait aux gens l'impression d'être obsolètes. Ces émotions coïncident avec un sentiment qu'ils ne sont pas aussi adéquats pour accomplir leur travail alors que l'automatisation peut en réaliser des facettes importantes. Cependant, les employeurs peuvent atténuer cette peur en renforçant leur stabilité afin que les performances ne diminuent pas à cause de l'inquiétude.

Prix

Bien que le prix de l'automatisation soit un avantage, cela pourrait aussi être un inconvénient, selon les circonstances. Les équipes de cyberintelligence peuvent avoir besoin de formation pour les systèmes qu'une entreprise souhaite mettre en œuvre. Par conséquent, des ressources doivent être investies dans la création d'une équipe alphabétisée. En attendant, l'adaptation à un nouveau flux de travail peut entraîner des distractions et une baisse de productivité.





Cela pourrait également entraîner des temps d'arrêt excessifs, car la surveillance est minime. Cependant, il est facile d'y remédier avec une planification préalable et en sachant comment allouer les ressources une fois la mise en œuvre terminée.





Investir dans l'automatisation peut générer un retour sur investissement accru à long terme, mais il s'agit d'un coût initial élevé, en particulier pour les petites entreprises. Faire ce saut peut être exigeant, surtout si l'automatisation est un paysage inconnu.

Attentes inexactes

Les gens et la technologie doivent travailler en synergie. Cependant, l'automatisation de la cybersécurité est encore une industrie en plein essor. Par conséquent, s'en remettre à une solution totale présenterait une logique erronée, d'autant plus que les programmeurs les conçoivent. Pourtant l'erreur humaine cause de nombreuses menaces à la sécurité , l'automatisation est tout aussi capable de faire des erreurs - elle peut avoir une apparence différente.





Obtenir un équilibre parfait entre la confiance dans le personnel humain et l'automatisation serait un défi pour quiconque cherche à l'intégrer. Cependant, une prise de conscience accrue des capacités et des oublis est cruciale pour développer des attentes précises des risques.

L'avenir a-t-il besoin de plus d'automatisation de la cybersécurité ?

Quels que soient les avantages ou les inconvénients potentiels, l'automatisation de la cybersécurité est inévitable. Les progrès technologiques signifient que les charges de travail ne deviendront pas plus légères pour les analystes, qui sont constamment dans un cycle de triage. Profiter de l'opportunité de l'automatisation créera un paysage technologique et numérique plus sûr pour tous, car les talents des analystes humains peuvent constamment s'améliorer parallèlement à une automatisation plus innovante.