Atténuer les biais de cadrage grâce à la perte de minimisation de la polarité : limites, déclaration éthique et références

Cet article est disponible sur arxiv sous licence CC BY-NC-SA 4.0 DEED. Auteurs: (1) Yejin Bang, Centre de recherche sur l'intelligence artificielle (CAiRE), Université des sciences et technologies de Hong Kong ; (2) Nayeon Lee, Centre de recherche sur l'intelligence artificielle (CAiRE), Université des sciences et technologies de Hong Kong ; (3) Pascale Fung, Centre de recherche sur l'intelligence artificielle (CAiRE), Université des sciences et technologies de Hong Kong.

6.1. Limites

L'étude est limitée par son adhésion à la configuration des tâches de référence basée sur l'anglais. L’analyse se limite aux idéologies politiques aux États-Unis et en langue anglaise. De plus, la limite d'entrée de 1 024 sous-jetons du modèle BART limite le nombre d'articles sources biaisés pouvant être inclus en entrée. Il est important de noter que ces limitations, bien qu’elles puissent avoir un impact sur la portée des résultats de l’étude, ne sont pas rares dans la recherche sur le traitement du langage naturel. Néanmoins, les recherches futures pourraient bénéficier de la résolution de ces limitations en explorant des méthodes alternatives pour un plus large éventail d’idéologies politiques (idéologies politiques non américaines) et de langues, ainsi qu’en incorporant des textes d’entrée plus longs pour capturer une gamme plus complète d’articles sources.

6.2. Déclaration d'éthique

La question des articles biaisés avec cadrage a été largement étudiée, car elle peut conduire à une polarisation en influençant l'opinion des lecteurs à l'égard d'une certaine personne, d'un groupe ou d'un sujet. Pour résoudre ce problème, nos recherches se concentrent sur l'introduction d'une fonction de perte qui peut être incorporée pour permettre au modèle de réduire le biais de cadrage dans le résumé généré.





Cependant, il est important de reconnaître que les technologies automatiques peuvent également avoir des conséquences négatives involontaires si elles ne sont pas développées avec un examen attentif de leurs impacts plus larges. Par exemple, les modèles d’apprentissage automatique peuvent introduire des biais dans leurs résultats, remplaçant ainsi les biais de source connus par une autre forme de biais (Lee et al., 2022). Pour atténuer ce risque, Lee et al. (2022) ont suggéré d’inclure une mention explicite des articles sources aux côtés de résumés neutres générés automatiquement. De plus, bien que nos travaux visent à supprimer les biais de cadrage dans les articles générés par des humains, il existe un risque d'hallucination dans la génération, qui est un problème bien connu des modèles génératifs (Ji et al., 2023). Il est donc important d'équiper un garde-fou (par exemple, une fourniture de référence source) si une telle technologie automatique est mise en œuvre pour des cas d'utilisation réels.





Malgré ces défis, nos recherches peuvent contribuer aux efforts visant à atténuer les biais de cadrage générés par l’homme afin de réduire la polarisation dans la société. L'un des cas d'utilisation peut être d'aider les experts humains à fournir des articles synthétisés à vues multiples sans biais de cadrage. En termes d’impact sociétal plus large, nous espérons que notre travail pourra aider les utilisateurs en ligne à accéder à des informations plus dépolarisées en ligne.

