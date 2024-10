Ajoutez ceci à vos favoris : 19 référentiels GitHub essentiels

Dans le monde dynamique actuel du développement de logiciels, il est crucial pour les développeurs de rester à jour avec les derniers outils, bibliothèques et frameworks.





GitHub offre un trésor de référentiels précieux qui peuvent améliorer considérablement vos compétences et votre expertise en développement.





J'ai compilé une liste de 19 référentiels GitHub que tout développeur devrait connaître, fournissant une riche source d'apprentissage, de pratique et d'inspiration.





Chaque référentiel est divisé en sous-catégories pour une navigation plus facile. J'ai également inclus des liens directs et des descriptions pour avoir une impression immédiate.

esProc SPL est un langage de traitement de données de nouvelle génération qui s'intègre aux bases de données SQL et prend en charge l'analyse avancée et le traitement parallèle.





Avec esProc SPL, vous pouvez facilement transformer et analyser des ensembles de données volumineux, découvrir des modèles et des tendances cachés et tirer des informations exploitables de vos données. Certaines des principales fonctionnalités incluent :





⚡ Performances optimales : bénéficiez de vitesses de traitement rapides grâce aux algorithmes optimisés d'esProc SPL et à une gestion efficace de la mémoire.





🚀 Bibliothèque de fonctions riche : accédez à une collection complète de fonctions prédéfinies répondant à un large éventail de tâches de manipulation de données.





✨ Syntaxe intuitive : profitez d'une syntaxe claire et concise qui favorise la lisibilité et la maintenabilité du code.





👨‍💻 Intégration Java : intégrez de manière transparente les scripts esProc SPL dans les programmes Java via JDBC, comblant ainsi le fossé entre l'analyse des données et le développement d'applications.





🧙‍♀️ Exécution indépendante : exécutez les scripts esProc SPL de manière indépendante, étendant ainsi vos capacités de traitement de données au-delà des limitations traditionnelles.









⭐ Soutenez leur dépôt GitHub : https://github.com/SPLWare/esProc

🌱 Apprendre à coder

⭐ GitHub étoiles 3k+

https://github.com/liuchong/awesome-roadmaps

Une collection de feuilles de route pour divers langages de programmation, frameworks et outils.

⭐ GitHub étoiles plus de 50 000

https://github.com/prakhar1989/awesome-courses

Une liste organisée de cours en ligne pour apprendre la programmation, le développement Web et d'autres compétences techniques.

⭐ GitHub étoiles 12k+

https://github.com/cloudcommunity/Free-Certifications

Une liste complète de certifications et de cours de formation pour divers sujets technologiques.

⭐ GitHub étoiles 15k+

https://github.com/tayllan/awesome-algorithms

Une collection de ressources pour apprendre et pratiquer des algorithmes et des structures de données.

⭐ GitHub étoiles 59k+

https://github.com/DopplerHQ/awesome-interview-questions

Une compilation de questions d'entretien courantes pour les rôles de développement de logiciels.

🧑‍💻 Projets de construction

⭐ GitHub étoiles 58k+

https://github.com/MunGell/awesome-for-beginners

Une liste d'idées de projets et de ressources pour les programmeurs débutants.

⭐ GitHub étoiles 69k+

https://github.com/florinpop17/app-ideas

Une vaste collection d'idées d'applications pour diverses plates-formes de programmation et niveaux de compétence.

⭐ GitHub étoiles 115+

https://github.com/lmammino/awesome-learn-by-playing

Une collection de jeux et de projets interactifs pour améliorer les compétences en codage.

⭐ GitHub étoiles 123k+

https://github.com/practical-tutorials/project-based-learning

Une liste de ressources d'apprentissage basées sur des projets pour divers domaines technologiques.

⭐ GitHub étoiles 229k+

https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x

Une collection de guides sur la façon de créer vos propres langages, outils et frameworks de programmation.

🚀 Outils et ressources

⭐ GitHub étoiles 76k+

https://github.com/ripienaar/free-for-dev

Une liste organisée d'outils et de ressources gratuits pour les développeurs.

⭐ GitHub étoiles 157k+

https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted

Une collection d'applications logicielles auto-hébergées à des fins diverses.

⭐ GitHub étoiles plus de 30 000

https://github.com/goabstract/Awesome-Design-Tools

Une liste complète d'outils de conception à diverses fins de conception.

⭐ GitHub étoiles 11k+

https://github.com/neutraltone/awesome-stock-resources

Une collection de photos, d'icônes et d'autres éléments de conception gratuits et payants.

💯 Modèles et meilleures pratiques

⭐ GitHub étoiles 10k+

https://github.com/dastergon/awesome-sre

Une collection de ressources pour apprendre et mettre en œuvre les pratiques d’ingénierie de fiabilité des sites.

⭐ GitHub étoiles 33k+

https://github.com/DovAmir/awesome-design-patterns

Un catalogue de modèles de conception de logiciels et de leurs applications.

⭐ GitHub étoiles 8k+

https://github.com/matheusfelipeog/beautiful-docs

Une collection de ressources et de bonnes pratiques pour créer une documentation belle et efficace.

⭐ GitHub étoiles 49k+

https://github.com/binhnguyennus/awesome-scalability ]

Une liste organisée de ressources sur l'évolutivité, les performances et l'optimisation des systèmes logiciels.

L'écriture a toujours été ma passion et cela me fait plaisir d'aider et d'inspirer les gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !





Assurez-vous de recevoir les meilleures ressources, outils, conseils de productivité et conseils d'évolution de carrière que je découvre en vous abonnant à ma newsletter !





Connectez-vous également avec moi sur Twitter , LinkedIn et GitHub !

Également publié ici .