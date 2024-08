AIGOLD est lancé et présente le premier projet de cryptographie soutenu par l'or

**GEORGE TOWN, Îles Caïmans, 8 mai 2024/Chainwire/**AIGOLD, est heureux d'annoncer le lancement de son projet innovant de crypto-monnaie. Cette initiative révolutionnaire intègre l’intelligence artificielle à la valeur durable de l’or, visant à redéfinir le paysage des actifs numériques. La phase de prévente d'AIGOLD est actuellement en cours, avec un accès anticipé disponible sur aigold.io.

AIGOLD : intégration pionnière de l'or dans la crypto-monnaie avec une sécurité et une stabilité du marché améliorées

AIGOLD vise à diriger l’intégration de l’or dans le secteur des crypto-monnaies, améliorant ainsi la sécurité et la stabilité des personnes engagées dans le trading. La conception de la plateforme prévoit de consacrer une partie du produit de la prévente des jetons AIG (AIGOLD) à l'acquisition de jetons PAXG. Les jetons PAXG sont adossés à de l'or physique, chacun représentant une fine once troy stockée dans des coffres-forts certifiés LBMA à Londres.





Au lancement, le pool de liquidités, soutenu par plus d'un million de dollars en PAXG, sera solidement verrouillé et aligné sur l'évolution du prix de l'or.

Le prix de prévente initial d'AIGOLD est fixé à 0,0035 $ par jeton et le projet a été audits complets de Cyberscope et est actuellement audité par CertiK, soulignent l'engagement d'AIGOLD en faveur de la sécurité et de la transparence.





Alors que le marché évolue vers des actifs adossés à l'or, AIGOLD cherche à offrir une plate-forme unique qui non seulement garantit la valeur, mais récompense également les participants avec de l'or, améliorant ainsi leur participation à l'économie numérique en évolution.

AIGOLD : diriger la finance numérique durable avec des Tokenomics stratégiques

La structure tokenomique innovante de l'équipe AIGOLD est conçue pour favoriser la croissance et établir une base solide pour sa prochaine phase de développement. Cette structure, ainsi qu'un modèle fiscal stratégique, visent à améliorer les avantages pour les participants de l'écosystème. En réinvestissant 2 % de chaque transaction dans le pool de liquidités, AIGOLD cherche à garantir un environnement commercial dynamique et bien soutenu.





De plus, une allocation marketing désignée vise à maintenir AIGOLD au premier plan sur le marché, en favorisant une visibilité et un engagement continus. L’équipe considère l’approche autonome comme marquant une évolution notable dans le domaine des crypto-monnaies, positionnant AIGOLD comme un leader en matière de pratiques de finance numérique durable.

AIGOLD : Renforcer les futurs paysages financiers avec des récompenses innovantes et une stabilité

L'écosystème d'AIGOLD propose de multiples méthodes de rémunération à ses participants, notamment des récompenses en or pour chaque transaction. Les détenteurs de jetons AIG bénéficieront potentiellement d'une part de 5 % de l'or à chaque action d'achat et de vente, grâce au mécanisme de récompense intégré d'AIG. Cette récompense est émise en or numérique, qui peut également être réclamée physiquement





AIGOLD offre non seulement des récompenses en or, mais sert également de couverture stratégique contre l'inflation et la dédollarisation. En intégrant l'intelligence artificielle à l'or, AIGOLD n'est pas simplement un outil de profit potentiel, mais une plateforme tournée vers l'avenir conçue pour donner aux participants les moyens de s'adapter aux futurs paysages financiers. AIGOLD propose en bonus une collection inédite de permis miniers NFT adossés à de l'or réel, avec des avantages exclusifs pour les détenteurs de NFT.





AIGOLD est ravi d'annoncer la libération limitée de ses véritables permis miniers NFT adossés à de l'or, avec un total de seulement 4 000 permis jamais délivrés. Ces permis miniers exclusifs offrent des avantages supplémentaires aux détenteurs d'AIG NFT, notamment la réception d'une part annuelle de 25 % des bénéfices de l'or récupéré dans les opérations minières d'AIG. Cette approche innovante permet aux détenteurs d'AIG NFT de bénéficier de l'économie numérique en plein essor.





Pour plus de détails et pour garantir un accès anticipé, les utilisateurs visitent aigold.io pour assurer leur place sur la liste blanche. L'équipe d'AIGOLD marque un tournant décisif dans le développement des monnaies numériques en intégrant l'intelligence artificielle à une véritable extraction d'or. Cette initiative est dirigée par une nouvelle technologie, notamment un navire d'exploration et de récupération (ERV) intégré à l'IA et équipé d'outils et de systèmes LIDAR de pointe.





Ces progrès facilitent l’extraction de l’or des fonds marins de la mer de Béring, où les estimations suggèrent qu’il y aurait plus de 500 millions d’onces d’or. Avec la valeur croissante de l’or, le positionnement stratégique est crucial. Le fondateur et PDG d'AIGOLD, Forest, de l'Université Cornell, a déclaré : « Chez AIGOLD, nous forgeons une combinaison unique d'intelligence artificielle avancée, de technologie de pointe et de fiabilité des actifs adossés à l'or. Pour plus de détails sur AIGOLD, y compris ses tokenomics, ses mesures de jetons et son papier doré, les utilisateurs peuvent visiter aigold.io .





L'équipe AIG s'apprête à introduire une variété d'incitations et d'offres spéciales au profit des détenteurs de jetons AIG. Ceux-ci incluent des permis miniers NFT exclusifs, la participation à des événements caritatifs, des largages aériens et des marchandises officielles disponibles dans la boutique AIG. De plus, les participants auront la possibilité de participer à un concours Tesla Cyber Truck. Pour plus de détails sur ces opportunités passionnantes, les utilisateurs peuvent visiter aigold.io .

Concours Tesla Cybertruck d'AIGOLD

AIGOLD organise actuellement un concours Cybertruck offrant la chance de gagner un Tesla Cybertruck parmi un total de 20 prix. Le Tesla Cybertruck possède des caractéristiques remarquables telles qu'une construction pare-balles, un mode étanche ou pataugeoire qui permet de conduire dans jusqu'à 30 pouces d'eau et un exosquelette durable similaire aux matériaux utilisés dans les fusées Space X.





Ce véhicule entièrement électrique comprend le système de pilote automatique de Tesla, accélère de 0 à 60 mph en seulement 2,6 secondes, peut remorquer jusqu'à 11 000 lb et parcourt jusqu'à 340 miles avec une seule charge, tout en étant équipé d'une technologie intérieure avancée. Ce concours est basé sur les compétences et non sur un tirage au sort.





À une époque où la durabilité et l’utilité réelle sont hautement valorisées, AIGOLD offre une opportunité substantielle. S'éloignant des tendances passagères de la crypto-monnaie, AIGOLD cherche à s'imposer comme une force importante susceptible d'avoir un impact significatif sur le marché de la crypto-monnaie cette année.

À propos d'AIGOLD

AIGOLD est le tout premier projet de crypto-monnaie à soutenir son pool de liquidités en or. Fondés en 2023, ils constituent un écosystème de crypto-monnaie et une monnaie numérique qui offre un mécanisme de récompense qui verse de l'or numérique à tous leurs détenteurs de jetons. Ils sont les premiers du genre, réunissant l’IA et l’exploitation minière réelle de l’or. AIGOLD est un véritable token utilitaire et vise à servir de couverture contre l’inflation.





Ils proposent des actifs adossés à l'or via l'achat/vente de leur jeton AIG et l'accès aux bénéfices de leurs opérations d'extraction d'or aux détenteurs de Gold Mining NFT. AIGOLD s'engage et s'efforce de devenir l'une des 100 principales crypto-monnaies et d'accéder aux échanges de premier niveau. Ils ont pour mission de maintenir un écosystème autonome, bien équilibré et sain où leurs investisseurs et leur écosystème prospèrent. Ils visent à créer une communauté d’investisseurs du monde entier, notamment des passionnés de Bitcoin et d’Ethereum. Les utilisateurs peuvent trouver plus d’informations sur AIGOLD sur les plateformes suivantes :

