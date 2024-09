Accélérer le développement d'applications Android avec le plugin ADB Idea

Dans cet article, je veux vous parler d'un plugin utile ADB Idea. Je l'utilise tous les jours, mais j'ai remarqué que d'autres l'utilisent assez rarement dans leur travail.

Travailler avec ADB Idea

Le plugin est désactivé par défaut.

Après l'avoir ajouté, les barres d'outils apparaîtront :









Tout ce plugin ne fait que remplacer les commandes ADB standard. Par exemple, l' application ADB Kill est analogue à la commande ADB shell am kill terminal. L'avantage d'ADB Idea est que les commandes les plus fréquemment utilisées sont placées dans la barre d'outils et vous n'avez pas à vous en souvenir tout le temps.





Démarrez l'application. Cliquez sur la commande ADB Kill App et vérifiez que l'application s'est fermée et a disparu de la pile récemment utilisée.





Vous pouvez optimiser encore plus. Puisque les commandes sont présentes dans le panneau, vous pouvez leur attribuer des raccourcis clavier, comme n'importe quel autre, ce qui accélérera également le développement.





Passons aux paramètres de Keymap :

Dans la zone de recherche, tapez ADB et vous verrez les commandes nécessaires. Recherchez l' application ADB Kill décrite précédemment et attribuez-lui une combinaison de touches, telle que Option + K . Cliquez sur OK. Fermez le menu, lancez l'application et appuyez sur Option+K . Nous nous assurerons que l'application est fermée.

Création d'une liste rapide ADB

Il existe de nombreuses commandes adb utiles. Du coup, on court le risque de bourrer toutes les combinaisons de touches. La solution consiste à créer une liste rapide.





Allons dans Préférences > Apparence et comportement > Listes rapides :



Créez une nouvelle liste rapide (point 1). Donnez-lui un nom (point 2). Remplissez-le avec les commandes dont nous avons besoin (point 3).





Accédez à Keymap, recherchez Quick Lists, puis l'adb que nous avons créé et attribuez-lui une combinaison de touches. Dans mon cas, c'est Option+F2 . Appuyons sur OK :

Lancez à nouveau l'application et appuyez sur Option + F2 et rapide 4. Assurez-vous que l'application est fermée.

Vous pouvez en savoir plus sur le plugin ici : https://plugins.jetbrains.com/plugin/7380-adb-idea https://github.com/pbreault/adb-idea

Conclusion

Comme vous pouvez le voir, un petit plugin ADB Idea peut considérablement accélérer le développement. Vous n'avez pas besoin de taper de longues commandes dans le terminal et de les mémoriser. Vous pouvez définir des raccourcis clavier sur les commandes et les saisir dans la liste rapide . D'après mon expérience, il y a quelques inconvénients à ADB Idea :





Lors de la mise à jour d'Android Studio, le plugin n'a pas toujours le temps de se mettre à jour rapidement et n'est parfois plus compatible. Parfois, le plug-in cesse de s'attacher au processus de candidature. Il n'y a aucune possibilité de créer des commandes personnalisées plus complexes. Cependant, malgré tous ces inconvénients, ADB Idea accélère toujours considérablement le développement d'applications.