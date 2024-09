Présentation de LFG ! : votre super application Web3 de divertissement éducatif tout-en-un

Nous sommes ravis d'annoncer la mise à niveau de la marque et la refonte complète de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur de LFG!, la transformant en une super application Web3 de pointe. Cette évolution marque un nouveau chapitre alors que nous devenons la plate-forme ultime pour l'éducation, le divertissement, les jeux et le commerce dans l'espace Web3.





Notre mission ? Embarquer le premier milliard d'utilisateurs dans l'écosystème Web3 en offrant une expérience fluide et multiforme qui rassemble le meilleur du Web3 en un seul endroit. Rejoignez-nous dans ce voyage passionnant vers le futur de la technologie décentralisée !

Super App comme lien avec le trafic :

LFG! a pour objectif d'élargir son écosystème de contenu, de divertissement et d'éducation centré autour de la Super App, en favorisant l'engagement actif des utilisateurs pour une croissance durable à long terme et en créant un cercle vertueux de trafic et de participation. L'écosystème LFG repose sur trois piliers :





Learning Hub : Plongez dans notre riche contenu Web3 soigneusement organisé par l'IA. Nos algorithmes intelligents parcourent le Web pour faire ressortir les ressources de la plus haute qualité, en adaptant les recommandations en fonction de vos intérêts et préférences. Cette approche personnalisée garantit que les utilisateurs disposent non seulement des informations les plus pertinentes et les plus récentes sur le secteur, mais également des parcours d'apprentissage les plus directs, optimisant ainsi l'expérience d'apprentissage et garantissant aux utilisateurs de garder une longueur d'avance dans le paysage Web3 en constante évolution.

Centre de minage : les nouveaux venus sont initiés au monde du Web3 avec un éventail d'options de minage étroitement liées aux futurs largages aériens de jetons LFG. Gagnez des points de minage grâce à l'engagement communautaire et à diverses activités de la plateforme, conçues de manière stratégique pour éduquer, divertir et récompenser les utilisateurs lorsqu'ils explorent le paysage Web3. Nos expériences de minage, rendues possibles grâce à nos partenariats stratégiques avec les principales bourses du secteur et les propriétaires de projets, offrent une expérience du processus de gain pour aider les utilisateurs à comprendre le Web3.

Game Hub : notre plateforme, une destination de choix regorgeant d'une vaste bibliothèque de jeux, s'engage à enrichir l'aspect divertissement du Web3 avec une variété de genres de jeux captivants et éducatifs, conçus pour ravir et informer les joueurs dans un cadre interactif. Nous sommes ravis d'annoncer la sortie prochaine de notre SDK de jeux, offrant aux partenaires du projet des opportunités de collaboration uniques pour lancer des jeux LFG personnalisés sur notre plateforme et attirer un large éventail de jeux de haute qualité dans LFG via notre SDK, élargissant encore davantage notre réserve de jeux déjà solide et consolidant la position de LFG en tant que pôle de divertissement de premier plan dans l'espace Web3.

Principales caractéristiques de la nouvelle expérience LFG! :

Créez, apprenez et gagnez : les utilisateurs peuvent apprendre du contenu exceptionnel généré sur LFG et soutenir leurs créateurs préférés en aimant et en partageant leur travail, ainsi les créateurs peuvent gagner des récompenses par des incitations. Explorez et collectionnez : découvrez une vaste gamme de vidéos Web3 et de blogs d'actualités et gagnez des récompenses tout en restant informé des tendances du secteur. Croissance sociale : invitez des amis à rejoindre LFG! et gagnez des commissions sur leurs activités dans l'application, favorisant ainsi un parcours de croissance collaborative dans l'espace Web3. Points LFG et Airdrops de jetons : gagnez des points LFG qui déterminent votre part des futurs Airdrops de jetons LFG, reflétant votre participation active à l'écosystème.

De nouvelles initiatives intéressantes en matière d'engagement des utilisateurs :

Invitation à la chasse aux trésors : impliquez-vous dans notre communauté et débloquez des opportunités exclusives en invitant de nouveaux membres sur la plateforme LFG. Pour les amis que vous invitez, vous et vos amis gagnerez une chance de participer à notre loterie de boîtes aux trésors, offrant un tour de fortune palpitant en votre faveur.





Wheel of Fortune Frenzy : faites tourner les roues pour gagner des récompenses avec notre événement Wheel of Fortune. Les utilisateurs peuvent gagner des tours en étendant leur réseau ou en utilisant leurs points durement gagnés, en mélangeant la joie de la participation avec l'anticipation de la victoire.





Défi du classement des points : rivalisez pour la suprématie dans notre classement des points et partagez la prime en espèces. Participez à notre événement de sprint quotidien de 20 h à 22 h pour avoir une chance de gravir les échelons et de réclamer votre part de la cagnotte. De plus, exploitez vos prouesses en matière de réseautage pour gagner des points d'invitation et partager un pool de récompenses supplémentaire.





Marathon de maîtrise du jeu : démontrez vos prouesses de jeu et grimpez dans les classements de nos mini-jeux pour avoir une chance de partager des récompenses en espèces et des points LFG. Accomplissez des tâches désignées dans le jeu pour gagner des points bonus, ajoutant ainsi une couche de récompense supplémentaire à vos exploits de jeu.





LFG s'engage à favoriser une communauté dynamique qui prospère grâce à l'interaction, à la compétition et à la récompense. Ces nouvelles initiatives sont conçues non seulement pour enrichir l'expérience utilisateur, mais également pour consolider LFG en tant que plateforme leader dans l'espace Web3.

Intégration transparente pour un avenir connecté :

LFG! est plus qu'une application, c'est une super application avec une super vision du futur connecté, comblant parfaitement le fossé entre le Web2 et le Web3. Conçue comme une plateforme complète de divertissement éducatif, LFG! offre un espace où les utilisateurs peuvent explorer, apprendre, jouer et gagner de l'argent au sein de l'écosystème dynamique du Web3.





Nous nous engageons à favoriser une transition mondiale vers une économie numérique plus inclusive, plus informée et plus gratifiante. À mesure que nous élargissons notre écosystème, LFG! intégrera les réseaux sociaux, les communautés de signaux, les applications utilitaires et d'autres outils de marché fonctionnels, offrant ainsi une expérience utilisateur multidimensionnelle qui améliore.





Devenez membre OG LFG dès aujourd'hui pour accéder à un monde d'avantages exclusifs, de récompenses Airdrop et d'une place au premier rang pour l'avenir de l'interaction numérique. Grâce à notre approche innovante, LFG! n'est pas seulement une plateforme, mais un catalyseur de transformation, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'engagement Web3. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous continuons d'innover, en veillant à ce que LFG! reste à l'avant-garde de la révolution Web3. Votre aventure vous attend : commencez-la chez LFG ! Pour plus d'informations, visitez :

Cet article a été diffusé par Btcwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici .