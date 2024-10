Les membres principaux de Quickswap lancent un effet de levier 50x sur la chaîne Kava

GEORGETOWN, Îles Caïmans, 30 août 2023/Chainwire - Plusieurs contributeurs principaux de Quickswap, célébrés pour leur succès sur Polygon, ont lancé leur prochaine entreprise : Kinetix Finance sur Kava Chain.





Kava Chain est une blockchain d'interopérabilité de couche 1 Cosmos-Ethereum. L'échange perpétuel Kinetix Finance est conçu pour les utilisateurs désireux de tirer parti du commerce sans les limitations des échanges centralisés traditionnels.





Le marché perpétuel innovant de Kinetix permet aux utilisateurs de tirer parti des échanges sur la chaîne Kava.





Le marché perpétuel répond à la demande croissante de solutions de trading décentralisées, offrant aux utilisateurs une exposition optimisée à des actifs cryptographiques tels que KAVA, axlETH, axlWBTC, ATOM et USDT, tout en garantissant une transparence et une sécurité maximales.





« Le marché perpétuel n'est pas une simple plateforme de négociation parmi d'autres : il reflète l'engagement de Kinetix à fournir des solutions décentralisées qui responsabilisent nos utilisateurs.





Avec cette plateforme, nous offrons un moyen unique, sécurisé et efficace de tirer parti du commerce sur la chaîne Kava », a déclaré Alexi Atlas, responsable de l'équipe Kinetix.





Au cœur du marché perpétuel de Kinetix se trouve le système distinctif de pool de liquidités, KLP.





Les LP peuvent proposer l'un des cinq actifs initiaux pris en charge : KAVA, axlETH (ETH), axlBTC (BTC), ATOM et USDT. En échange de ces jetons, les participants reçoivent KLP, un jeton de liquidité spécial représentant l'ensemble du panier.





Cette structure décentralisée, combinée à l'AMM du protocole, facilite le trading avec effet de levier, permettant aux utilisateurs d'emprunter en fonction de la valeur de leur garantie.

« Le marché perpétuel de Kinetix propose une suite de fonctionnalités conçues pour répondre aux utilisateurs DeFi sophistiqués.





Sa nature décentralisée garantit que des positions de toute taille peuvent être prises avec clarté et sécurité », a déclaré Scott Stuart, co-fondateur de Kava Chain. "Et le jeton KLP est un clin d'œil aux systèmes de pool de liquidité traditionnels, garantissant la familiarité et la facilité d'utilisation pour les traders."





Pour plus de mises à jour, suivez Kava Chain et Kinetix Finance sur X (fka Twitter).

À propos de Kava

Kava Chain est une blockchain de couche 1 sécurisée et ultra-rapide qui combine la puissance de développement d'Ethereum avec la vitesse et l'interopérabilité de Cosmos dans un réseau unique et évolutif.





Engagé à favoriser l’innovation et la croissance, Kava Chain est un choix de confiance pour les développeurs et les utilisateurs du monde entier.

À propos de Kinetix

Kinetix Finance construit un DeFi Hub proposant des transactions à terme perpétuelles et les instruments de trading les plus sophistiqués sur Kava, reliant les principaux éléments constitutifs de la finance décentralisée. Votre meilleure transaction, chaque transaction.





