IA décentralisée : les plus grandes entreprises perdront leur statut de monopole

Internet n'a que 25 ans. Pour moi, Internet est normal depuis l'apparition de Google en 1998, il y a 26 ans. Depuis sa naissance, il y a eu beaucoup de choses passionnantes qui étaient difficiles à imaginer jusqu'à ce qu'elles décollent et arrivent enfin. Au cours des 10 premières années d'Internet, les gens ont inventé la blockchain et la cryptomonnaie. Ils ont ensuite découvert comment les réseaux neuronaux et l'apprentissage automatique pouvaient être utilisés efficacement pour résoudre des problèmes modernes complexes. Si vous ne le savez pas, le réseau neuronal trouve des modèles dans des tableaux d'informations et s'appuie sur ces modèles pour créer de nouvelles informations dont nous avons besoin.

Développement du modèle d'IA





En général, un réseau neuronal est un modèle, c'est-à-dire un ensemble de fichiers représentant des algorithmes et des tables qui forment ensemble ce que l'on peut appeler, dans un certain sens, l'intelligence artificielle. Le développement se fait dans plusieurs directions, notamment le développement d'algorithmes plus optimaux et l'augmentation de la taille des tables.





Les modèles les plus récents sont d'une taille telle qu'il ne faudrait pas 1000 ans pour les entraîner sur une seule carte vidéo. Cependant, tous les modèles sont aujourd'hui centralisés et il incombe à une personne ou à une organisation spécifique de les entraîner. Ainsi, seuls les acteurs de premier plan comme Amazon, Google, Facebook et Microsoft peuvent se permettre d'entraîner les plus grands modèles de nos jours. Les gens ordinaires doivent se contenter de modèles qui sont en moyenne 100 à 1000 fois plus petits que les meilleurs modèles disponibles pour ces entreprises.

Le concept de décentralisation





En 2008, la première blockchain décentralisée est apparue. L'idée était que tout utilisateur pouvait recevoir des pièces virtuelles pour aider à maintenir le réseau virtuel au détriment des ressources informatiques de son ordinateur. Les propriétés de ce réseau permettaient également le transfert de ces pièces entre elles, ce qui a permis à ce réseau de se développer au fil du temps pour devenir un système financier complet basé sur le minage, la décentralisation et le cryptage.





Les avantages de cette approche représentent principalement la possibilité de paiements transfrontaliers non censurés, effectués avec rien de plus que l'Internet et la puissance de traitement des ordinateurs du réseau.





Pensez-y : il n'y a que deux facteurs : Internet et la puissance de traitement des ordinateurs. C'est tout ce qu'il a fallu pour créer un tout nouveau système financier, et ce, seulement au cours des dix premières années d'Internet.

Décentralisation de l'IA

La décentralisation signifie l'absence d'une personne ou d'une entité principale. L'essentiel de la décentralisation est le consensus entre les plus petites unités du système. Grâce à ce consensus, nous pouvons construire plus qu'un nouveau système financier.





Imaginons un instant que le minage puisse créer quelque chose de plus que le simple gaspillage de ressources pour faire fonctionner le réseau à la recherche d'un nombre aléatoire. Et si chaque mineur calculait une petite partie d'un énorme modèle d'intelligence artificielle sur sa machine de travail sans avoir à entraîner l'ensemble du modèle ? L'essence de cette idée est de répartir efficacement l'entraînement, en utilisant les ressources de calcul de différentes machines - des cartes vidéo aux ASIC, pour obtenir un modèle entièrement complet ou même pour son entraînement supplémentaire constant sur de nouveaux et nouveaux ensembles de données.





Les mineurs recevraient certaines pièces pour entraîner le modèle, qui pourraient être utilisées à l'avenir pour utiliser les ressources informatiques du modèle d'IA. À un moment donné, le modèle serait entièrement formé et il semblerait que n'importe qui pourrait le télécharger gratuitement sur un ordinateur, mais ils n'auraient jamais les ressources pour l'exécuter eux-mêmes. Le même minage est nécessaire pour exécuter le modèle. Une personne demande au réseau et le réseau émet une réponse. Ce sera comme travailler avec l'API ChatGPT-4. Chaque demande coûterait à l'utilisateur quelques jetons, en fonction des tarifs des mineurs. Les mineurs décentralisent collectivement ces demandes et produisent les résultats.





Il pourrait y avoir une multitude de modèles, et ils pourraient tous exister sur une seule blockchain sous la forme de contrats intelligents. En d’autres termes, une personne (ou un groupe de personnes) crée une IA sous la forme d’un contrat intelligent dans le réseau blockchain, attire des personnes pour la former, puis gagne de l’argent ensemble pour faire fonctionner le modèle.

Conséquences de l’IA décentralisée

Si un tel système est créé, les plus grandes entreprises perdront leur statut de monopole sur la possession des plus grands modèles d’IA au monde. Très bientôt, les plus grands modèles d’IA existeront de manière décentralisée et de rien d’autre. L’utilisation conjointe d’énormes quantités de ressources informatiques produira très bientôt plus de travail utile au total que les supercalculateurs séparés des meilleures entreprises informatiques. C’est la prochaine étape dans le développement de la technologie et la prochaine étape vers l’autonomie totale de chacun, plutôt que la dépendance vis-à-vis du plus fort.





Le flux de technologies disponibles aujourd'hui accroît progressivement les capacités de chacun sur la planète. Au fil du temps, l'autonomie de chacun ne fera que s'accroître.





Nous pouvons obtenir une quantité infinie d’informations sur Internet sur n’importe quel sujet. Nous pouvons obtenir de l’énergie dans nos maisons grâce aux panneaux solaires. L’argent décentralisé est arrivé de manière inattendue pour tout le monde et beaucoup de gens n’ont même pas encore compris son essence, mais les conséquences sont énormes.





Peut-être qu'à l'avenir, il y aura même un analogue de l'Internet libre et décentralisé. Et l'intelligence artificielle du futur sera dans la maison de chacun et n'appartiendra à personne, aidant aux tâches ménagères ou travaillant dans votre jardin. Nous sommes désormais entrés dans une époque où nous devons développer ces technologies décentralisées et laisser l'intelligence artificielle croître et croître de manière exponentielle, tout comme la puissance de calcul du réseau Bitcoin augmente.

Que penses-je du protocole Internet Computer Protocol (ICP) ?





ICP repousse les limites de l'IA décentralisée avec des fonctionnalités véritablement uniques qui ne sont pas seulement du battage médiatique : elles résolvent de vrais problèmes.





Le premier point est la confidentialité des données. Dans le monde traditionnel de l’IA, les données transitent généralement par des serveurs centralisés, qui peuvent être une mine d’or en matière de violations. L’ICP change la donne en traitant les données sur un réseau décentralisé de nœuds. L’absence de serveur central signifie que vos données ne se trouvent pas dans une grande cible vulnérable. Cette configuration est particulièrement importante pour les applications sensibles comme l’IA médicale, où la confidentialité n’est pas seulement agréable à avoir, elle est obligatoire.





L’ICP excelle également dans le domaine de la gouvernance. La plupart des plateformes d’IA sont contrôlées par une poignée de grands acteurs, ce qui conduit à des décisions qui privilégient le profit au détriment du progrès. L’ICP renverse la situation grâce à un modèle de gouvernance axé sur la communauté. Les développeurs et les utilisateurs ont réellement leur mot à dire sur le fonctionnement du réseau. Il ne s’agit pas seulement d’un simple hommage à l’idée de décentralisation ; il s’agit de redonner le pouvoir aux personnes qui construisent et utilisent réellement ces outils d’IA.





Ensuite, il y a l'aspect technique : l'architecture d'ICP prend en charge ce que l'on pourrait appeler une « véritable décentralisation ». De nombreuses plateformes d'IA dites décentralisées s'appuient encore à un certain niveau sur l'infrastructure cloud traditionnelle. ICP élimine l'intermédiaire en exécutant les applications d'IA directement sur un Web décentralisé. Il ne s'agit pas seulement d'une amélioration progressive. Il s'agit d'un changement fondamental qui réduit la dépendance à un fournisseur unique et garantit une disponibilité continue.





Et parlons de rapidité et d’efficacité. Les charges de travail de l’IA sont exigeantes, et la capacité d’ICP à faire évoluer les calculs indépendamment du stockage est un enjeu majeur. En substance, ICP ouvre la voie à une nouvelle voie pour l’IA décentralisée en s’attaquant aux problèmes fondamentaux (confidentialité, gouvernance, véritable décentralisation et flexibilité technique) qui ont freiné ce secteur.