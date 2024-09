Le réseau multichaîne fédéré « Apex Fusion » lance un réseau de test public

ZUG, Suisse/13 août 2024/--Apex Fusion, une solution L1 multichaîne fédérée prometteuse, est ravie d'annoncer le lancement de son très attendu réseau de test public. Il s'agit d'une étape importante dans la feuille de route du projet et d'un grand pas en avant dans l'élimination de la fragmentation, l'un des obstacles les plus importants à l'adoption, à l'efficacité et à la sécurité du Web3.





Fusion Apex interconnecte les réseaux UTXO isolés et basés sur des comptes via des ponts transparents pour libérer tout le potentiel des blockchains en permettant un transfert, un développement et une croissance d'actifs sans effort à travers des protocoles divers mais unifiés.





« Nous pensons que la coordination de plusieurs couches ayant des objectifs différents est la bonne façon de construire et de déployer des réseaux plus conformes, plus interopérables et plus conviviaux. C'est plus qu'une simple étape importante pour nous, c'est une avancée vers un avenir plus décentralisé », a déclaré Ivan Bjelajac, PDG d'Apex Fusion Foundation.



« Notre plan stratégique consiste à nous concentrer sur les constructeurs, à supprimer les obstacles dans l'écosystème blockchain actuel et à aider les futurs constructeurs en fournissant le meilleur des mondes EVM et UTXO dans une seule solution. »





La publication du testnet public est une étape cruciale dans le parcours d'Apex Fusion et une petite victoire pour l'équipe et les principaux contributeurs, y compris des partenaires reconnus par l'industrie comme Tenderly, Eternl, Charlie3, TxPipe et d'autres.



À mesure que le projet progresse, Apex Fusion continuera de s'efforcer de maintenir la transparence et de favoriser des relations solides avec sa communauté de constructeurs, de supporters et de parties prenantes.

À propos d'Apex Fusion

Apex Fusion est un réseau multi-chaînes fédéré qui vise à offrir une expérience transparente aux futurs créateurs et développeurs de blockchain en combinant la puissance des réseaux UTXO isolés et basés sur des comptes et en offrant le meilleur des deux mondes.

Coordonnées

Fondation Apex Fusion

Site web: [https://apexfusion.org>

Gazouillement: @apexfusion

Cet article a été diffusé par Btcwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici .