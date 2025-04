L'affaire Shetty offre un regard stimulant sur le risque d'investissement par rapport à la fraude

L'affaire de fraude du gouvernement fédéral contre un ancien directeur financier accusé d'avoir secrètement investi 35 millions de dollars de fonds de l'entreprise dans une entreprise soutenue par la crypto-monnaie pose une question juridique importante : les dirigeants devraient-ils être tenus pénalement responsables des décisions d'investissement d'entreprise qui échouent ?





Les procureurs soutiennent que l'investissement de Nevin Shetty dans HighTower Treasury, une entreprise dans laquelle il détenait une participation partielle, constitue une fraude car il aurait défié la politique d'investissement conservatrice de Fabric, mais un débat a émergé selon lequel cette affaire relève davantage du jugement commercial que de la criminalité, avertissant que poursuivre Shetty pourrait créer un précédent troublant pour la prise de décision des dirigeants.





La défense de Shetty se concentre sur l'investissement dans un compte chez HighTower Treasury, qui était lié à une crypto-monnaie stable et, disent-ils, réalisé de bonne foi comme une opportunité à haut rendement pour Fabric.





L'accusation s'appuie sur le fait que Shetty n'a pas (présumé) révélé sa participation dans l'entreprise et sur le risque perçu des investissements en cryptomonnaies, ce qui illustre une tendance croissante à poursuivre les décisions commerciales ratées comme des fraudes. Mais les critiques avertissent que permettre au gouvernement de criminaliser les investissements à haut risque sans preuve claire d'intention criminelle risque d'étouffer l'innovation et de porter atteinte à l'autonomie des dirigeants d'entreprise.

Risque ou fraude ?

Shetty a décidé d'investir les fonds de Fabric dans un compte sur HighTower, une plateforme DeFi offrant des rendements sur les pièces stables. Les pièces stables comme TerraUSD, généralement indexées sur le dollar américain pour maintenir une valeur prévisible, sont généralement commercialisées comme un moyen innovant et sécurisé de participer à l'écosystème cryptographique. Shetty a déclaré qu'il pensait que l'investissement était cohérent avec les objectifs financiers de Fabric et raisonnablement sûr.





Mais ensuite, dans un retournement de situation stupéfiant, la valeur de TerraUSD s'est effondrée, entraînant 60 milliards de dollars de pertes financières.





À la suite de cet effondrement, le gouvernement a fait valoir que la décision de Shetty d'investir dans la cryptomonnaie, une classe d'actifs très volatile, constituait une fraude électronique car elle aurait violé les directives d'investissement de Fabric. Son ancien employeur et les procureurs affirment que Shetty a sciemment exposé Fabric à des risques et a tenté de tirer un profit personnel de l'investissement, transformant ce qui aurait pu être un mauvais jugement en un crime.

La question de la divulgation et de l’intention

L’une des principales raisons pour lesquelles Shetty a attiré la colère des procureurs est qu’il n’a pas divulgué la nature de l’investissement et sa participation dans HighTower, privant ainsi Fabric de la capacité de prendre une décision éclairée. Bien que l’accusation ait soigneusement évité de prononcer ces mots de manière explicite, l’argument du gouvernement est ancré dans la théorie du « droit de contrôle », affirmant que la non-divulgation de Shetty équivaut à priver Fabric de son droit de gérer librement ses actifs. Cependant, la Cour suprême a récemment rejeté cette théorie à l’unanimité (9-0) dans l’affaire Ciminelli v. United States (2023), statuant que les lois sur la fraude s’appliquent aux privations concrètes d’argent ou de biens, et non à la perte du pouvoir de décision. Le recours des procureurs à une théorie juridique discréditée a suscité des critiques de la part de la communauté juridique, les experts se demandant si les actions de Shetty correspondent à la définition juridique de la fraude.





L'équipe de défense de Shetty souligne également ses intentions, affirmant qu'il croyait sincèrement que l'investissement correspondait aux objectifs financiers de Fabric. Ses avocats affirment qu'il considérait TerraUSD comme un investissement sûr sur la base des assurances de Terraform Labs et de son fondateur, Do Kwon, qui l'ont commercialisé comme un actif stable indexé sur le dollar américain. Selon la défense, les décisions d'investissement de Shetty peuvent sembler risquées avec le recul, mais elles n'étaient pas destinées à nuire à Fabric.





Dans leur requête en annulation, les avocats de Shetty soulignent le manque de preuves démontrant qu'il a agi avec une intention criminelle, un élément crucial de la fraude électronique. Ils soutiennent que le fait que Shetty n'ait pas révélé sa participation dans la société était peut-être un manquement à l'éthique, mais pas un acte criminel. En poursuivant Shetty pour ce qui équivaut à un manque de jugement commercial, affirment-ils, le gouvernement risque de confondre les violations de la politique d'entreprise avec des crimes fédéraux, créant ainsi un précédent dangereux pour les chefs d'entreprise.

Les excès potentiels des poursuites judiciaires devraient mettre les fondateurs et les dirigeants des startups sur les nerfs

L'interprétation large des lois sur la fraude par le ministère public a conduit de nombreuses personnes à se demander si le ministère de la Justice n'exagérait pas en criminalisant les mauvaises décisions d'investissement.





Selon ces critiques, le cas de Shetty souligne les risques qu’il y a à permettre au gouvernement de porter des accusations criminelles sur la base de résultats médiocres plutôt que sur une intention criminelle.





La National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), qui a déposé un mémoire d'amicus curiae en faveur de Shetty, soutient que la théorie du gouvernement dépasse les limites des lois fédérales sur la fraude. La NACDL affirme que les transactions personnelles, sans preuve claire de détournement de fonds ou de vol, ne devraient pas constituer une fraude, car elles ne répondent pas à l'exigence légale d'intention de priver.





Les experts juridiques préviennent que poursuivre Shetty pourrait rendre tout investissement infructueux potentiellement criminel, car il n'était manifestement pas aussi sûr que les investisseurs l'attendaient et l'espéraient. Les chefs d'entreprise et les investisseurs sont régulièrement chargés d'évaluer des opportunités qui peuvent impliquer des risques calculés, et traiter ces décisions comme des délits potentiels pourrait entraver ce processus, ce qui finirait par nuire à l'économie et limiterait la capacité des entreprises à s'adapter aux tendances du marché.

Diaboliser la crypto

Cette affaire met également en évidence les risques liés à la criminalisation des investissements dans des classes d’actifs émergentes comme les cryptomonnaies. Malgré la volatilité historique des cryptomonnaies, de nombreuses entreprises les considèrent comme un secteur à fort potentiel de croissance.





Les cryptomonnaies constituent en effet une classe d'actifs à part entière et au sein de cette classe d'actifs, il existe une myriade d'options d'investissement différentes avec des profils risque-rendement différents. En traitant l'investissement en cryptomonnaies de Shetty comme une fraude, le gouvernement pourrait dissuader d'autres dirigeants d'envisager des actifs similaires, ce qui entraverait en fin de compte l'adoption de nouvelles technologies dans le secteur financier.





Les investissements en cryptomonnaie comportent des risques particuliers, comme l’a illustré l’effondrement de TerraUSD. Néanmoins, les avocats de Shetty soutiennent qu’il s’est raisonnablement fié au marketing et aux déclarations publiques de Terraform Labs sur la stabilité de TerraUSD. Selon sa défense, Shetty pensait que TerraUSD offrait un moyen sûr de générer des rendements pour Fabric sans mettre en péril son capital. Les procureurs, cependant, soutiennent que la décision de Shetty d’investir dans une entreprise de cryptomonnaie témoigne d’un mépris téméraire pour la politique d’investissement de Fabric. Mais comme le soulignent les analystes juridiques, investir dans la cryptomonnaie ne criminalise pas en soi les dirigeants qui y investissent. Criminaliser les investissements sur la base de généralisations pourrait limiter les possibilités pour les entreprises d’innover et de diversifier leurs portefeuilles.

Conclusion : Soyez prudents

À mesure que l’affaire Shetty progresse, elle offre au pouvoir judiciaire l’occasion de réaffirmer les limites des lois fédérales sur la fraude et de clarifier les normes de responsabilité pénale dans les contextes d’entreprise.





En poursuivant Shetty en raison de ses choix d’investissement, le gouvernement risque de créer un précédent qui pourrait conduire à une surcriminalisation, brouillant la frontière entre de mauvaises décisions commerciales et une fraude intentionnelle.





Pour les dirigeants, l'issue de cette affaire aura de vastes implications : si le tribunal confirme l'interprétation de la fraude retenue par le ministère public, cela pourrait signifier aux chefs d'entreprise que le moindre faux pas ou la moindre violation des règles pourrait les exposer à des poursuites pénales. Un tel précédent découragerait les dirigeants de poursuivre des opportunités à haut risque et à haut rendement, ce qui finirait par freiner l'innovation.