J'ai appris à mes dépens que les cadres dirigeants des startups font des bénéfices tandis que les employés luttent

Si vous travaillez dans une startup, voici quelque chose que vous devez savoir.





L'écart salarial entre les cadres et les employés n'est pas seulement réel, il est énorme. Et la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point il est grave jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à lutter pour joindre les deux bouts pendant que les dirigeants encaissent.





J’ai appris cette leçon à mes dépens.

La promesse contre la réalité

En janvier 2022, j'ai commencé ce que je croyais être l'emploi de mes rêves en tant que responsable des services aux talents dans une startup bien financée du secteur forestier.





La mission de l’entreprise, qui consistait à aider les agriculteurs locaux à planter et à vendre des arbres tout en réinvestissant les bénéfices dans la communauté, était inspirante.





La structure organisationnelle claire a également attiré des talents de haut niveau, ce qui en a fait un endroit passionnant.





Mon rôle était axé sur l’engagement des employés et l’intégration des nouveaux employés, et tout semblait se dérouler sans problème, jusqu’à ce que les employés commencent à soulever la même préoccupation :.





Pourquoi les cadres gagnaient-ils des salaires substantiels alors que les travailleurs de première ligne étaient en difficulté ?





Au début, j’ai écarté la question, en supposant que les salaires étaient compétitifs et alignés sur le marché.





Cependant, comme le moral et la productivité ont commencé à décliner, je me suis senti obligé d’enquêter davantage.





Pour recueillir des commentaires honnêtes, j’ai envoyé une enquête anonyme de satisfaction aux employés.





Les résultats ont été révélateurs et ont confirmé mes inquiétudes croissantes : la disparité salariale était bien plus importante que ce que j’avais anticipé.





Il est devenu évident que résoudre ce problème n’était pas seulement important pour le bien-être des employés, mais aussi pour le succès à long terme de l’entreprise.

Le réveil

Lorsque j’ai présenté mes conclusions à mon responsable, elle ne les a pas contestées.





Les cadres gagnaient nettement plus que les employés qui maintenaient l’entreprise à flot.





Malgré cela, l’entreprise est restée financièrement stable.





Cependant, tout a changé en 2023.





L’économie a connu un ralentissement, les investisseurs ont retiré leur soutien et, en novembre, l’entreprise a fermé ses portes, laissant tous les employés, y compris moi-même, au chômage.





Avant la fermeture, on m’avait confié la responsabilité de gérer les indemnités de licenciement.





C'est à ce moment-là que j'ai vu les chiffres définitifs des paiements.





Les cadres ont reçu de somptueux parachutes dorés, tandis que les employés se sont retrouvés avec de maigres miettes.





Il est devenu douloureusement clair pourquoi le moral était si bas.





La disparité était stupéfiante et il n’était pas surprenant que les employés aient eu des difficultés.

Le problème de la rémunération des startups et ce que les PDG doivent résoudre

Ce problème n’est pas propre à mon expérience : c’est un problème systémique dans le monde des startups.





De nombreux PDG et cadres défendent leurs salaires exorbitants alors que leurs employés sont en difficulté financière.





Une analyse approfondie menée par Hackernoon révèle comment la rémunération des dirigeants se fait souvent au détriment de la main-d'œuvre, exposant ainsi les inégalités cachées au sein de la culture des startups.





Les disparités salariales n’ont pas seulement un impact sur les comptes bancaires : elles créent des environnements de travail toxiques où les employés se sentent sous-estimés et surchargés.





Ce déséquilibre est une cause majeure d’insatisfaction, d’épuisement professionnel et, en fin de compte, de taux de rotation du personnel. Lorsque les dirigeants privilégient leurs propres revenus au détriment d’une structure salariale équitable, cela favorise le ressentiment et affaiblit la culture d’entreprise.





De mauvaises stratégies de rémunération et des décisions de direction douteuses engendrent souvent de l’hostilité, laissant les employés avec un sentiment d’impuissance et de désengagement.





En revanche, une étude de McKinsey montre que les entreprises qui investissent dans une rémunération équitable voient leurs employés s’engager davantage, augmenter leur productivité et leurs performances financières. Lorsque les gens se sentent valorisés, ils travaillent plus dur, restent plus longtemps et contribuent davantage à la réussite à long terme.





Une rémunération équitable n'est pas seulement une décision éthique, c'est aussi une décision stratégique. Les startups qui en tiennent compte créeront des environnements de travail plus sains, attireront les meilleurs talents et favoriseront une croissance durable.

Mes conseils aux PDG de startups

En tant que PDG d'une startup, assurez-vous que les salaires correspondent aux taux du marché et à l'expérience des employés.





La rémunération n’est pas seulement une question de chiffres : elle reflète le respect, favorise la rétention et améliore les performances.





Inspirez-vous de dirigeants comme le PDG de Thumbtack, qui accordent la priorité à la confiance des employés, au renforcement de la culture d'entreprise et aux résultats commerciaux.





Et si vous êtes salarié ?





Restez informé sur la structure financière de votre entreprise.





Poser des questions.





Exigez la transparence.





Une entreprise qui néglige ses employés se prépare à l’échec.





Qu'en pensez-vous ?





Avez-vous remarqué des écarts salariaux dans les startups ?





Partagez vos réflexions dans les commentaires !