Holyheld lève des fonds pour lancer un service de réconciliation et de transfert de fonds basé sur la blockchain

ZUG, Suisse, 5 décembre 2024, Chainwire/--Holyheld, une startup suisse leader dans le domaine des paiements cryptographiques, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement pour accélérer le protocole BRRR avec des investissements de Toyota Ventures, TempleDAO, Tomahawk VC, Prismatic Capital, Zee Prime Capital, Polygon, Kosmos Ventures, Moonlanding Ventures, ainsi que d'investisseurs providentiels de projets de premier plan, notamment Lido, Olympus, Dinero, Paragon, Superfluid, vfat, Inverse Finance, Daedalus, DCV, Generative Ventures et Vamient.





Dans le but de remplir l'infrastructure critique nécessaire aux utilisateurs pour effectuer instantanément des transactions à l'échelle mondiale avec les commerçants, le protocole BRRR de Holyheld vise à connecter les réseaux de blockchain publics, les paiements traditionnels et les réseaux de cartes pour créer une couche mondiale de paiements en temps réel.





« Cette opportunité consolide notre avance sur le marché et alimente notre volonté de redéfinir la manière dont la compensation des paiements en temps réel devrait fonctionner », a déclaré Anton Mozgovoy, PDG de Holyheld. « Grâce à notre technologie d'orchestration de stablecoins mondiaux, nous sommes bien placés pour transformer la façon dont les utilisateurs et les entreprises mènent leurs activités aujourd'hui avec les paiements de demain. »





Le protocole BRRR est utilisé pour alimenter l'application Holyheld, leader sur le marché européen dans le segment des applications de paiement Web3, qui propose un compte en espèces avec une carte de débit disponible pour les résidents de 30 pays européens. Les utilisateurs de l'application Holyheld peuvent connecter n'importe quel portefeuille en libre-service et utiliser leur cryptomonnaie pour les achats quotidiens.





Cela permet aux consommateurs de réaliser des comportements traditionnels, comme glisser ou taper une carte de crédit ou un appareil mobile pour payer, tandis que les utilisateurs conservent la garde de leurs fonds.





« Ce financement est une étape essentielle dans notre travail pour concrétiser notre vision qui consiste à permettre aux clients crypto et aux fintechs de créer de nouvelles solutions de règlement et de rapprochement des paiements en utilisant la crypto », a ajouté le Dr Anton Zagorodnikov, cofondateur et directeur technique de Holyheld.





Le nouveau financement permettra à Holyheld de continuer à étendre le protocole à davantage de clients et de réseaux de paiement à l'échelle mondiale. Holyheld a intégré plus d'une centaine de protocoles cryptographiques de premier plan sur 15 réseaux blockchain. Le BRRR de la société a également orchestré un volume de plus de 100 millions de dollars depuis son lancement en avril 2023.





« Holyheld transforme n'importe quel portefeuille d'auto-conservation en un IBAN personnel et une carte de débit, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier d'une expérience de portefeuille numérique sans friction », a déclaré Chris Abshire, directeur de Toyota Ventures.





« Nous sommes ravis de travailler avec l'équipe de Holyheld alors qu'ils construisent la principale chambre de compensation en chaîne. »

