Guide communautaire Gas Fee Airdrop de ZKFair : le compte à rebours commence !

Cet article expliquera en détail les détails du largage des frais de gaz et guidera les utilisateurs ordinaires sur la façon de participer et de gagner des récompenses. ZKFair est le premier réseau L2 basé sur Polygon ZK et Celestia DA, avec une puissance de calcul fournie par Lumoz, No Investors, No Reserve, No Pre-mining, garantissant une équité absolue.





Pour sauvegarder les intérêts des utilisateurs de la communauté, nous avons mis en œuvre certaines mesures, encourageant davantage d'utilisateurs à participer et à recevoir leur juste part. Tout le monde peut obtenir des chances égales de recevoir le parachutage.





Le largage des frais de gaz ZKFair sera lancé le 23 décembre à 11h00 (UTC+8) , avec un plafond de 3 millions de dollars USDC , disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi . Désormais, le réseau principal ZKFair prend en charge différents ponts. Afin d'éviter la congestion des transactions pendant l'événement, nous recommandons aux utilisateurs de relier à l'avance l'USDC au réseau principal ZKFair.

Détails:

L'événement commence à 11h00 (UTC+8) le 23 décembre. Une fois le plafond de 3 millions de dollars atteint, l'événement se termine immédiatement. Les utilisateurs peuvent suivre les progrès sur le site Web de ZKFair.

Pour encourager une plus grande participation des utilisateurs réguliers, nous avons mis en place certaines restrictions sur la fréquence des transactions. De plus, il y aura un plafond de frais de transaction par transaction, et le plafond spécifique sera affiché directement sur la page de l'événement du site officiel avant le début de l'événement.

Après l'événement, 7,5 milliards de jetons ZKF seront distribués en fonction de la proportion des frais de gaz consommés par chaque adresse. Les utilisateurs peuvent vérifier la distribution sur le tableau de bord une fois l'événement terminé.

Après l'événement, ZKFair procédera à une analyse des données et environ 24 heures plus tard, toutes les réclamations de largage aérien seront ouvertes, y compris la partie de largage communautaire de 25 %. À ce moment-là, les jetons ZKF circuleront entièrement (à l'exception de la part de 5 %, qui pourra être réclamée une fois que ZKFair aura soutenu l'écosystème BTC).

Préparation suggérée :

Déposez l'USDC dans ZKFair en utilisant le pont inter-chaînes. Le pont Rollup officiel est désormais en ligne, ainsi que des ponts tiers tels que Orbiter Finance, Meson, Owlto finance et autres. Tutoriel inter-chaînes : https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-deposit-your-assets-from-ethereum-to-zkfair

Fixez les frais de transaction. Puisqu'il existe un plafond de frais par transaction, les utilisateurs qui souhaitent maximiser leur consommation de gaz doivent définir manuellement les frais de transaction au maximum. Les utilisateurs peuvent choisir différentes méthodes pour consommer du gaz. Reportez-vous au didacticiel pour plus de détails : https://docs.zkfair.io/users/user-guide/tutorials/how-to-enter-gas-fee-airdrop

Familiarisez-vous avec toutes les opérations et fonctionnalités de ZKFair pour garantir une expérience fluide.

Dormez bien !



Préparez-vous pour un voyage exaltant alors que nous comptons à rebours jusqu'au largage des frais de gaz de ZKFair ! Votre participation est essentielle pour façonner cet événement révolutionnaire. Restez à l’écoute des mises à jour et embarquons ensemble dans cette aventure passionnante. Rendez-vous le 23 décembre !