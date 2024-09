Des scientifiques de Baylor et de Stanford ont-ils trouvé une pilule magique pour maigrir ?

Une pilule magique pour maigrir ? Eh bien, des scientifiques du Baylor College of Medicine et de la Stanford School of Medicine pensent l'avoir trouvé. Les scientifiques ont identifié la molécule qui pourrait réduire efficacement l'apport alimentaire et l'obésité chez la souris. L'idée de la recherche n'est pas de retirer l'exercice de la table, mais de profiter aux personnes physiquement incapables de faire de l'exercice de manière adéquate. Dans ce fil, notre communauté discute de ses réflexions sur les pilules amaigrissantes, de leurs répercussions et de la nouvelle découverte du Baylor College of Medicine et de la Stanford School of Medicine.

Ce fil de discussion de Mónica Freitas, Sara Pinto et Jack Boreham s'est produit sur la chaîne officielle #random de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

LÉGENDES MAIGRE COMMUNES ! Pilule d'exercice : les scientifiques identifient une molécule qui pourrait aider les médicaments à remplacer les séances d'entraînement

https://www.euronews.com/next/2022/06/15/exercise-pill-scientists-identify-molecule-that-could-help-drugs-replace-workouts

" Si vous pouviez prendre une pilule pour profiter des bienfaits de l'exercice, cela mettrait-il fin à votre programme de remise en forme ?



C'est une question à laquelle nous sommes peut-être sur le point de nous attaquer, après que des chercheurs ont déclaré avoir identifié une molécule dans le sang qui est produite pendant l'exercice.



Les scientifiques du Baylor College of Medicine et de la Stanford School of Medicine ont identifié la molécule, qui, selon eux, pourrait réduire efficacement l'apport alimentaire et l'obésité chez la souris.



L'idée de la recherche n'est pas nécessairement de retirer l'exercice du menu - les chercheurs disent que cela pourrait vraiment profiter aux personnes physiquement incapables de faire de l'exercice de manière adéquate."

"Il a été prouvé que l'exercice régulier aide à perdre du poids, à réguler l'appétit et à améliorer le profil métabolique, en particulier pour les personnes en surpoids et obèses", a déclaré l'un des auteurs de l'article, le Dr Yong Xu, professeur de pédiatrie au Baylor College.

"Si nous pouvons comprendre le mécanisme par lequel l'exercice déclenche ces avantages, alors nous sommes plus près d'aider de nombreuses personnes à améliorer leur santé".



L'article, publié mercredi dans la revue Nature, montre comment des souris qui avaient été nourries avec un régime riche en graisses pour les rendre obèses ont supprimé leur consommation alimentaire d'environ 50 % après avoir reçu la molécule. »

"Pour découvrir la molécule pertinente, l'équipe a collecté et analysé des échantillons de sang prélevés sur des souris qui avaient couru sur des tapis roulants.



Ils ont trouvé en faisant de l'exercice chez les souris une quantité accrue d'un acide aminé appelé Lac-Phe - un sous-produit de l'acide lactique produit par l'exercice - et de la phénylalanine, l'un des éléments constitutifs des protéines.



Lorsqu'il est administré aux souris pendant 10 jours, Lac-Phe réduit l'apport alimentaire cumulé, réduit la graisse corporelle et améliore la tolérance au glucose.



L'équipe a également constaté des élévations robustes des taux plasmatiques de Lac-Phe après une activité physique chez les chevaux de course - et les humains.



Les données du test humain ont montré que le sprint induisait la plus forte augmentation de la molécule, suivi de l'entraînement en résistance puis de l'entraînement en endurance. "

Nous sommes peut-être sur le point d'avoir une pilule miracle pour nous transformer tous en légendes maigres sans avoir à transpirer autant. Bien sûr, la prérogative des scientifiques est d'en faire une option pour les personnes qui ne peuvent pas s'entraîner ou le faire efficacement - les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc.

Beaucoup de gens opteraient pour cette solution s'ils en avaient l'occasion et si, après avoir arrêté de prendre les médicaments, ils ne reprenaient pas tout leur poids. Cependant, la partie la plus fascinante de cette nouvelle concerne les souris qui courent dans de petits tapis roulants.

Que penses-tu de cela? Accepteriez-vous la pilule ? Adopteriez-vous une souris athlétique ?

Mónica Freitas, hmm, eh bien, je ne pense pas que ce soit la fin des entraînements tels que nous les connaissons, mais je pense que beaucoup de gens le feront. Cela pourrait être perçu comme l'une de ces pilules magiques pour vous mettre en forme. Il sera toujours bénéfique pour la santé des gens, mais il ne fera pas tout le travail à lui seul.

Mónica Freitas, maintenant, les questions importantes :

Je pourrais l'essayer, mais je l'utiliserais comme solution. Nous ne pouvons pas oublier les avantages de l'exercice réel.

J'adopterais certainement une souris athlétique et je construirais tout un gymnase pour cela.

Sara Pinto, je pense que la principale différence entre cette solution et toutes les autres pilules amaigrissantes que nous connaissons est qu'elle imite un processus naturel que nous subissons pendant l'exercice. Je le vois comme un outil supplémentaire que les gens peuvent utiliser pour gérer leur poids (s'ils le souhaitent). Donc un peu comme des shakes protéinés pour aider à développer les muscles.

Sara Pinto, en réponse à vos réflexions :



Je l'essayerais s'il n'a pas d'effets secondaires (gros?)

On pourrait construire toute une olympiade pour les souris.

Sans aucun doute! Si j'avais une pilule pour arrêter l'exercice, je la prendrais.

Jack Boreham, rejoignez la fête des paresseux.

Monica Freitas, je suis d'accord. J'espère juste que les gens ne le voient pas comme une évasion d'un entraînement réel. En ce qui concerne vos autres réponses, j'espère que cela n'aura pas non plus de gros effets secondaires, et je pense que nous passerions des heures à regarder ces mignonnes petites souris faire leur travail de fitness.

Sara Pinto, de manière réaliste, beaucoup de gens opteront pour la solution de facilité. Combien de pilules amaigrissantes ne voyons-nous pas déjà sur le marché ? C'est juste un autre, un qui pourrait être moins nocif (j'espère) et plus en accord avec ce qui se passe dans notre corps.

Sara Pinto, ce n'est que la prémisse d'un nouveau dessin animé 😂 des souris qui courent.

Mónica Freitas, y a-t-il encore une idée si cela sera commercialisé ?

Sara Pinto, si j'ai bien compris, c'est encore au stade des essais/recherches. Il reste donc encore un long chemin à parcourir avant qu'il puisse être approuvé pour la consommation et le commerce. Mais, si leur marketing n'inclut pas une publicité avec une souris en marche, je n'en veux pas 😂

