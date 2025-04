BYDFi s'associe à Safeheron pour lancer MoonX, la plateforme ultime pour le trading sécurisé de MemeCoin

**Seychelles, VICTORIA, 12 février 2025/Chainwire/--**BYDFi, une bourse de crypto-monnaies bien connue, a officiellement annoncé le lancement prochain de sa nouvelle plateforme de trading en chaîne Web3, MoonX. Spécialement conçue pour les traders de mèmes, MoonX vise à offrir une expérience de trading en chaîne rapide, sécurisée et intuitive.





La plateforme intègre les principales technologies de sécurité de Safeheron, une plateforme d'auto-conservation pour les actifs numériques, exploitant des technologies de pointe telles que Secure Multi-Party Computation (MPC) et Trusted Execution Environment (TEE) pour créer un système de gestion de clés de pointe qui garantit le plus haut niveau de sécurité pour les actifs des utilisateurs.

La montée en flèche des Meme Coins stimule la croissance du trading en chaîne

Au cours de l’année écoulée, la montée en flèche de Échange de pièces de monnaie a conduit à une augmentation sans précédent du volume des transactions en chaîne. En 2024, les frais de transaction liés au trading de Meme Coin sur le seul écosystème blockchain Solana ont dépassé 3,093 milliards de dollars, contribuant à l'augmentation historique de l'activité de trading en chaîne. Cependant, parallèlement à cette croissance, les problèmes de sécurité sont devenus plus prononcés.





Le 16 novembre 2024, la plateforme d'échange décentralisée (DEX) DEXX a été attaquée par des pirates informatiques, entraînant le vol des clés privées des utilisateurs et une perte de 20 millions de dollars d'actifs. Cette faille a suscité de sérieuses inquiétudes quant aux vulnérabilités de sécurité du trading en chaîne et à l'importance de la protection des clés privées.

BYDFi s'associe à Safeheron pour améliorer entièrement la sécurité du trading en chaîne

Chaque jour, des milliers de nouveaux tokens Meme émergent et les traders doivent relever le défi de sélectionner des projets de qualité tout en naviguant dans une volatilité extrême du marché. Dans le même temps, la menace pour la sécurité des clés privées reste l'un des problèmes les plus urgents dans l'espace Web3.





En tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale, BYDFi accorde une grande importance à la sécurité. Sa collaboration avec Safeheron vise à apporter des fonctionnalités de sécurité avancées à MoonX, basées sur des modèles de confiance décentralisés. L'utilisation par Safeheron des technologies MPC et TEE vise à améliorer la gestion des clés et la protection des signatures de transactions pour MoonX, en s'attaquant aux principales vulnérabilités des environnements Web3. Le partenariat comprend :





Architecture de calcul multipartite MPC : un modèle décentralisé qui élimine les risques d'exposition de clés à un seul point, garantissant une gestion sécurisée des clés et une protection des actifs sans dépendre d'une garde centralisée.

Expérience de sécurité multi-appareils : nœuds MPC intégrés qui prennent en charge de manière transparente les transactions sur les plateformes mobiles et Web, garantissant des transactions sécurisées sur tous les appareils dans un environnement sans confiance.

Protocoles cryptographiques avancés : prend en charge les algorithmes de courbe elliptique tels que ECDSA et EdDSA pour renforcer la défense du système contre les attaques potentielles et atténuer les risques associés à la gestion des clés cryptographiques.

MoonX : l'arène de trading en chaîne ultime pour les traders Degen

La forte volatilité du marché des Meme Coins a attiré une vague de traders Degen, des spéculateurs qui prospèrent grâce à des transactions à haut risque et à forte récompense. Ces traders sont constamment à la recherche des prochains 100x Gems. MoonX est spécialement conçu pour ce public, permettant le trading en chaîne d'actifs sur les principales blockchains, notamment Solana, Ethereum, Base et BNB Chain.





La plateforme prend en charge plus de 500 000 paires de jetons, associées à de puissants outils d'analyse de marché pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. MoonX propose une gamme de fonctionnalités de trading spécialisées et de qualité professionnelle conçues pour optimiser l'expérience utilisateur :





Take Profit & Stop Loss : des outils pour gérer efficacement les risques et sécuriser les bénéfices sur des marchés volatils.

Smart Money & Signal Copy Trading : suivi en temps réel des portefeuilles de baleines et des grands acteurs du marché, permettant aux utilisateurs de copier les transactions des particuliers fortunés et des acteurs institutionnels.

Ordres limités et achat/vente en un clic : une expérience de trading utilisateur de niveau CEX, combinant commodité et fonctionnalités décentralisées pour un contrôle optimal des transactions.

Stratégies d’optimisation des bénéfices : bloquez vos bénéfices grâce à des stratégies intelligentes, récupérez l’investissement initial et conservez les actifs restants sans frais.

Michael, co-fondateur de BYDFi, a déclaré :

« MOONX est plus qu'un simple outil de trading : il représente la vision et l'engagement de BYDFi envers l'avenir du Web3. En intégrant la technologie de sécurité de pointe de Safeheron, nous visons à offrir l'environnement de trading Meme Coin le plus sûr et le plus efficace, en éliminant complètement les risques de sécurité dans le trading Web3. »





MoonX est actuellement en phase finale de développement et sera bientôt lancé. Les mises à jour seront disponibles via les canaux officiels de BYDFi.

À propos de Saferon

Héron garde-corps Safeheron est un leader mondial des solutions d'autoconservation d'actifs numériques open source et transparentes, fondé en 2021 et basé à Singapour. En utilisant les technologies Secure Multi-Party Computation (MPC) et Trusted Execution Environment (TEE), Safeheron offre aux clients institutionnels le plus haut niveau de sécurité dans les services d'autoconservation d'actifs numériques et les solutions de privatisation MPC, améliorant à la fois la sécurité et l'efficacité de la gestion.

Site web: https://safeheron.com/ Gazouillement: https://twitter.com/Safeheron

À propos de BYDFi

BYDFi (BUIDL Your Dream Finance) est une bourse de crypto-monnaies mondiale reconnue par Forbes, fondée en 2020 et à laquelle font confiance plus d'un million d'utilisateurs dans le monde. La plateforme a obtenu des licences Money Services Business (MSB) dans plusieurs pays et régions et est membre de l'alliance Korea CODE VASP, renforçant ainsi son engagement en matière de conformité réglementaire. Tous les actifs de la plateforme sont détenus avec un ratio de réserve d'au moins 1:1, et Rapports de preuve de réserves (POR) sont régulièrement publiés pour respecter les normes de sécurité des actifs les plus élevées.BYDFi s'engage à fournir une expérience de trading crypto de classe mondiale à chaque utilisateur.









Twitter( X ) | LinkedIn | Facebook | Télégramme | YouTube

Contact

Directrice marketing senior

Chloé

BYDFi Fintech LTD

[email protected]

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. En savoir plus sur le programme ici