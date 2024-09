Montrer la voie : Bybit remodèle les normes du secteur en établissant de nouvelles normes de référencement

DUBAI, Émirats arabes unis, 13 août 2024, Chainwire/--Bybit, la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume de transactions, a annoncé aujourd'hui la mise en œuvre d'un cadre complet de cotation et de radiation conçu pour améliorer la protection des utilisateurs, maintenir l'intégrité du marché et promouvoir la santé globale de l'écosystème blockchain.





Avec une part de marché spot de Bybit dépassant les 20 % et consolidant sa position de deuxième plus grande bourse, Bybit est devenue la plateforme de cotation la plus préférée, avec 151 nouveaux jetons cotés sur Spot jusqu'à présent en 2024.





Cette préférence est motivée par le support étendu que nous offrons, depuis le support produit (tel que Pre-Market, ByStarter, Launchpad, Launchpool, Spot Listing, Perp Listing et même Options Listing et l'intégration de produits Earn) jusqu'au support marketing et opérationnel robuste, avec plus de 30 millions de téléspectateurs sur 24 diffusions en direct au premier semestre 2024.





À mesure que Bybit continue de mûrir et de s'imposer comme la plateforme la plus prisée, nous reconnaissons notre obligation croissante envers nos clients et l'industrie. La philosophie de Bybit est de répertorier les projets souhaités par nos clients, en veillant à ce que notre plateforme reste en phase avec les besoins des utilisateurs et les demandes du marché.





Cependant, l’augmentation du nombre de projets listés dans l’ensemble du secteur des cryptomonnaies a suscité des inquiétudes quant à la transparence, à la sécurité et à la manipulation potentielle du marché. Bybit s’engage à relever ces défis grâce à une approche proactive qui donne la priorité aux intérêts de ses utilisateurs.

Voici le cadre pionnier clé dans lequel Bybit s'engage :





Mécanisme de pré-commercialisation : pour atténuer la manipulation du marché, Bybit continuera à utiliser sa fonction de pré-commercialisation, qui comble le fossé entre les marchés primaires et secondaires, offrant ainsi un environnement commercial plus ordonné.

Suivi continu de la conformité : Bybit mettra en place un système de suivi continu des projets répertoriés afin de garantir qu'ils continuent de répondre aux critères de référencement et aux obligations de divulgation. Cela comprend des examens périodiques des performances des projets, des audits financiers et des audits technologiques.

Divulgation transparente des informations : Bybit fournira aux utilisateurs des informations complètes sur les dates clés liées aux projets répertoriés, notamment la mise à niveau du protocole, la destruction des jetons et les échéances gelées. Cette transparence permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d'éviter les développements inattendus.

Protocoles de radiation clairs : la bourse établira des critères de radiation clairs, notamment des mesures de performance, des manquements à la conformité et des activités frauduleuses. Cela garantit que les projets peu performants ou risqués sont supprimés de la plateforme.

Engagement communautaire : Bybit sollicitera activement les commentaires de sa communauté d'utilisateurs pour éclairer les décisions de référencement et améliorer la transparence. Cela se fera par le biais d'enquêtes régulières, de mécanismes de vote ou de panels consultatifs.





Bybit s'engage non seulement à garantir l'équité et la transparence grâce à ce nouveau cadre, mais appelle également les acteurs du secteur à faire de même. « Le secteur ne pourra se comparer à la finance traditionnelle que si nous construisons ensemble un écosystème sain et durable », a déclaré Helen Liu, directrice des opérations de Bybit.





« Notre objectif est de créer un marché plus juste, plus transparent et plus sûr pour tous. Nous pensons que la transparence, la décentralisation et la nature ouverte inhérentes à la blockchain sont des outils puissants qui permettent aux acteurs du marché de prendre des décisions éclairées. En établissant des critères de cotation rigoureux et des protocoles de radiation clairs, nous faisons un pas important vers la protection de nos utilisateurs et la promotion d'une croissance durable à long terme au sein du secteur de la blockchain. »





#Bybit / #TheCryptoArk

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume d'échanges, avec plus de 39 millions d'utilisateurs. Créée en 2018, Bybit propose une plateforme professionnelle où les investisseurs et les traders de crypto-monnaies peuvent trouver un moteur de mise en correspondance ultra-rapide, un service client 24h/24 et 7j/7 et une assistance communautaire multilingue. Bybit est un fier partenaire des champions en titre des constructeurs et des pilotes de Formule 1 : l'équipe Oracle Red Bull Racing.





Pour plus de détails sur Bybit, les utilisateurs peuvent visiter Presse Bybit .

Pour les demandes de renseignements des médias, les utilisateurs peuvent contacter : [email protected]

Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent visiter : https://www.bybit.com

Pour les mises à jour, les utilisateurs peuvent suivre : Communautés et réseaux sociaux de Bybit

Contact

Responsable des relations publiques

Tony Au

Bybit

Cet article a été diffusé par Chainwire dans le cadre du programme de blogs professionnels de HackerNoon. Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici .