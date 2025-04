BANANA est le portail Dapp de Live On LINE, pionnier de la souveraineté des données et des récompenses alimentées par l'IA

Santa Clara, Californie, 14 février 2025/Chainwire/--BANANA, le jeu inactif piloté par l'IA et propulsé par CARV, connu pour sa collecte de bananes inspirée des mèmes et sa monétisation innovante des données, est fier d'annoncer son lancement officiel sur le portail Dapp de LINE.





Après avoir rapidement atteint 18 millions d'utilisateurs sur Télégramme depuis juillet 2024, y compris 10 millions au cours de son premier mois, BANANA s'étend désormais pour atteindre encore plus de joueurs, offrant un mélange homogène d'IA préservant la confidentialité et de gameplay amusant.

Disponible maintenant sur Portail Dapp de LINE BANANA n'est pas simplement un autre jeu : il représente un nouveau paradigme dans lequel les données appartenant aux utilisateurs alimentent des expériences engageantes et des récompenses transparentes.





Alors que les plateformes numériques traditionnelles capitalisent sur les données des utilisateurs, BANANA inverse la tendance avec les environnements d'exécution sécurisés (TEE) et les preuves à connaissance nulle (ZKP). Ces technologies de pointe garantissent la confidentialité des données personnelles des utilisateurs tandis que les entreprises obtiennent des informations vérifiées et de haute qualité pour le marketing, la recherche et bien plus encore.





BANANA permet aux utilisateurs de revendiquer la propriété de leurs données d'une manière qui semble simple. Les joueurs collectent quotidiennement des bananes fraîches, chacune conçue autour de mèmes tendance, et les partagent avec leurs amis dans une expérience véritablement virale.





Parallèlement, le système BANANA, basé sur l'IA, facilite la monétisation des données grâce à des interactions approuvées par les utilisateurs, telles que des affichages publicitaires sécurisés et la liaison de comptes. Le résultat est une expérience fluide et ludique qui démontre comment l'autonomie des données pilotée par l'IA peut être à la fois rentable et divertissante.

Voici ce que les utilisateurs peuvent attendre de BANANA :

Informations utilisateur vérifiées et respectueuses de la confidentialité

Données de haute qualité : les environnements d'exécution sécurisés (TEE) et les preuves à connaissance nulle (ZKP) de BANANA garantissent que les données des utilisateurs sont authentiques, sécurisées et pleinement consenties, offrant aux entreprises des informations fiables sans enfreindre les réglementations en matière de confidentialité.

Confiance et conformité des utilisateurs : grâce à la protection de la vie privée dès la conception, les entreprises peuvent interagir en toute confiance avec les utilisateurs tout en respectant le RGPD et d’autres normes de protection des données.

Engagement et automatisation améliorés par l'IA

Quêtes utilisateur hyper-ciblées : l'IA génère dynamiquement des tâches ou des campagnes adaptées aux profils utilisateurs individuels, garantissant des taux d'achèvement plus élevés et une interaction plus approfondie avec la marque.

Flux de travail automatisés : les compagnons IA exécutent certaines actions (par exemple, les enregistrements, les réclamations de récompenses) au nom des utilisateurs, favorisant ainsi un engagement constant avec votre produit ou service.

Des expériences ludiques fluides

Fidélisation accrue à la marque : Mécanique de gamification : les agents d'IA évolutifs en termes d'« animaux de compagnie » et de capacités et récompenses à plusieurs niveaux maintiendront l'engagement des utilisateurs sur le long terme, créant ainsi des habitudes et une promotion de la marque.

Incitations basées sur les performances : les récompenses évoluent en fonction des contributions des utilisateurs et de la qualité des données, alignant les objectifs de la marque sur les motivations des utilisateurs et renforçant le comportement positif.





BANANA invite tout le monde à collecter des bananes, à entretenir des compagnons d'IA et à explorer l'avenir de la propriété des données.





Les utilisateurs peuvent rejoindre le compte officiel LINE de BANANA : https://line.me/R/ti/p/@banana_ai

Les utilisateurs peuvent jouer à BANANA sur le Mini Dapp de LINE : https://liff.line.me/2006868971-7k419bK9?referral=QL57VR3

À propos de BANANA

BANANE est une application basée sur l'IA et dotée d'une expérience de gamification par CARV. BANANA associe la culture des mèmes à la monétisation des données appartenant aux utilisateurs et utilise une technologie de confidentialité avancée pour garantir un partage de données sécurisé et transparent tout en récompensant les utilisateurs pour leurs contributions en matière de données. Après avoir déjà rassemblé plus de 18 millions d'utilisateurs sur Telegram, BANANA se lance désormais sur le portail Dapp de LINE pour inaugurer une nouvelle ère d'engagement et de souveraineté des données pilotés par l'IA.

Contact

CGO

Lion

BANANE

[email protected]

