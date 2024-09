Concours d'écriture #Web3 : résultats de mars 2022 annoncés !

Salut les hackers ! Bienvenue à la première annonce des résultats du concours d'écriture #Web3 !





HackerNoon s'est associé à Octopus Network pour remettre des prix mensuels aux meilleures histoires HackerNoon Web3 ! Juste soumettez votre histoire avec la balise #Web3 et vous serez inscrit pour gagner jusqu'à 2 000 $ de jetons OCT de notre cagnotte de 12 000 $ chaque mois, du 1er mars au 31 août.





Vous pouvez utiliser ce modèle pour participer au concours d'écriture web3 .





Alors qui sont les gagnants du mois de mars ?

Concours d'écriture #Web3 Mars 2022 Nominations 🔥

Voici comment nous avons sélectionné les 10 meilleures nominations pour le mois de mars - Nous avons sélectionné toutes les histoires taguées avec #Web3 sur HackerNoon, publié en mars 2022. Ensuite, nous avons choisi les meilleures histoires en utilisant respectivement la pondération 60:30:10 pour :





Nombre d'heures de lecture

Nombre de personnes atteintes

La fraîcheur du contenu





Et les gagnants sont 👀

Pour s'assurer que notre algorithme n'est en aucun cas abusé (alerte bot ! 🤖), les éditeurs ont voté pour les meilleures histoires. Voici les gagnants :

En premier lieu, nous avons Neighborhoods of The Future de @katzesther

Et s'il existait un moyen pratique d'éliminer complètement les intermédiaires coûteux ? Beaucoup de gens veulent tout faire en quelques clics sur un bouton ou en balayant l'écran. Plusieurs secteurs de la cryptographie sont en plein essor avec un potentiel pour le secteur immobilier alors que le public s'intéresse de plus en plus aux monnaies numériques. Il suffit de regarder l'essor rapide des NFT et du métaverse pour comprendre le potentiel en jeu.





Super histoire, @katzesther ! Vous avez gagné 434 jetons OCT !

Web3 and the Meme Economy par @kurtivy a remporté le deuxième prix !





Il y a beaucoup de composants qui composent le Web 3.0, mais de tous ces composants, trois se démarquent actuellement. Le premier est la blockchain, le second est une crypto-monnaie et le troisième est les NFT. Et deux de ces trois éléments ont des communautés importantes construites autour des mèmes.





Félicitations @kurtivy, vous avez gagné 260 jetons OCT !

La façon la plus simple d'expliquer Play to Earn à un nouveau venu est d'imaginer Yu-Gi-Oh! ou Magic the Gathering (MTG) à l'époque . Ces cartes ont été vendues sur eBay pour des milliers de dollars - les anciens joueurs fatigués de jouer vendaient leurs jeux aux enchères pour permettre aux nouvelles générations de jouer avec les cartes qu'ils possédaient.





Histoire informative, @giorgio ! Vous avez gagné 86 jetons d'octobre !

L'histoire avec le plus de vues et un temps de lecture décent est 6 jeux intéressants à surveiller en 2022 par @Cryptonite

Au fur et à mesure que l'espace Play-to-Earn continue de croître, de plus en plus de nouveaux jeux intéressants entreront dans l'espace. En fin de compte, seuls les projets qui apportent de la valeur aux utilisateurs et à la communauté des jeux cryptographiques auront un avantage sur les jeux.





Oui, @Cryptonite ! Vous avez également gagné 86 Oct Tokens !





C'est tout, hackers ! À la prochaine fois, avec plus de prix et plus de concours à venir ! Gardez un œil sur contests.hackernoon.com pour plus de détails. Nous contacterons les gagnants sous peu.





