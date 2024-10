7 idées de projets PNL pour améliorer vos compétences en PNL

Le traitement du langage naturel (NLP) est devenu une force transformatrice qui remodèle la façon dont nous interagissons avec l’information et communiquons avec les machines du monde entier. La PNL est un domaine à l'intersection de l'informatique, de la linguistique et de l'intelligence artificielle, dont l'objectif est de permettre aux ordinateurs de comprendre, d'interpréter et de générer le langage humain d'une manière qui reflète la cognition humaine.





Alors que la PNL continue de progresser dans divers secteurs tels que la santé, la finance, le service client et autres dans le monde, il est important d'acquérir une expérience pratique grâce à des projets PNL pratiques pour devenir un bon scientifique des données ou un bon ingénieur PNL.





La portée des applications NLP est à la fois vaste et diversifiée, couvrant un large éventail d’industries et de cas d’utilisation. De l'analyse des sentiments et des chatbots à la traduction linguistique, à la reconnaissance vocale et à la récupération d'informations. Les applications basées sur le NLP améliorent la précision des moteurs de recherche, automatisent les interactions avec les clients, facilitent la communication multilingue et aident même à l'analyse de documents juridiques. Cette variété met en évidence la flexibilité de la PNL et souligne le besoin urgent d’experts connaissant ses techniques.





La connaissance des manuels scolaires et la compréhension théorique restent des éléments précieux de l’apprentissage de la PNL, mais elles ne peuvent mener un individu que jusqu’à un certain point. La véritable maîtrise de la PNL vient de l'expérience pratique, où les apprenants s'engagent dans des projets du monde réel pour relever des défis, expérimenter divers algorithmes et surmonter des défis pratiques. Cela vous aidera à obtenir des informations inestimables sur le prétraitement des données textuelles, l'ingénierie des fonctionnalités, la sélection des modèles appropriés, le réglage fin des paramètres et l'évaluation efficace des résultats.





Dans cet article, vous découvrirez différentes idées de projets PNL axés sur la mise en œuvre pratique pour vous aider à maîtriser les techniques PNL et à être capable de résoudre différents défis.

Analyse des sentiments

L'analyse des sentiments est une technique de PNL qui consiste à déterminer le sentiment ou le ton émotionnel derrière un morceau de texte, tel qu'un avis, un tweet ou un commentaire client. L'objectif principal de l'analyse des sentiments est de classer le sentiment exprimé dans le texte comme positif, négatif ou neutre. Ce processus est important pour comprendre l’opinion publique, prendre des décisions commerciales éclairées, surveiller la réputation de la marque et évaluer la satisfaction des clients.





À l'ère des médias sociaux et des avis en ligne, l'analyse des sentiments aide les entreprises à comprendre les commentaires des clients à grande échelle, leur permettant ainsi d'identifier les domaines à améliorer et d'améliorer l'expérience client. Il aide à surveiller et à gérer la perception de la marque, ainsi qu'à prédire les tendances du marché en fonction des changements de sentiment.





Plusieurs ensembles de données sont disponibles pour former et évaluer les modèles d'analyse des sentiments. Ces ensembles de données sont souvent étiquetés avec des étiquettes de sentiments (positifs, négatifs, neutres) pour faciliter l'apprentissage automatique supervisé. Certains ensembles de données populaires incluent :





Critiques de films IMDb : un ensemble de données contenant des critiques de films avec des étiquettes de sentiments binaires (positifs/négatifs). Il est largement utilisé pour l’analyse comparative des modèles d’analyse des sentiments.

un ensemble de données contenant des critiques de films avec des étiquettes de sentiments binaires (positifs/négatifs). Il est largement utilisé pour l’analyse comparative des modèles d’analyse des sentiments. Avis sur les produits Amazon : cet ensemble de données contient des avis sur divers produits vendus sur Amazon, et les avis sont annotés avec des étiquettes de sentiment.

cet ensemble de données contient des avis sur divers produits vendus sur Amazon, et les avis sont annotés avec des étiquettes de sentiment. Analyse des sentiments sur Twitter : ensembles de données de tweets étiquetés avec des étiquettes de sentiments, couramment utilisés pour l'analyse des sentiments sur les réseaux sociaux.





La création d'un projet d'analyse des sentiments implique une combinaison de langages de programmation, de bibliothèques et d'outils. La pile technologique comprend Python, un langage populaire en PNL pour ses bibliothèques ; NLTK pour diverses tâches NLP ; Scikit-Learn pour l'apprentissage automatique ; TensorFlow ou PyTorch pour l'apprentissage en profondeur ; Pandas pour la manipulation de données ; SQLite ou MySQL pour un stockage efficace des données ; et GitHub ou GitLab pour le contrôle de version et la collaboration avec d'autres.





Voici une liste de quelques projets PNL sur l'analyse des sentiments avec lesquels vous pouvez commencer :







Classement du texte





La classification de texte en PNL implique le processus de catégorisation ou d'étiquetage automatique de morceaux de texte en catégories ou classes prédéfinies en fonction de leur contenu et de leur signification. Cette tâche vise à apprendre aux ordinateurs à comprendre et à organiser de grandes quantités de données textuelles, telles que des e-mails, des articles ou des publications sur les réseaux sociaux, en les attribuant à des catégories spécifiques comme le spam ou non, des sujets comme le sport ou la technologie, etc.





La classification des textes sert de pierre angulaire dans l'organisation de l'information en permettant la catégorisation systématique du contenu textuel. Cette catégorisation permet aux entreprises, aux chercheurs et aux particuliers d'accéder, de trier et d'analyser rapidement les informations.





Il existe plusieurs ensembles de données accessibles au public qui couvrent un large éventail de tâches de classification de texte, telles que la détection du spam, la classification des sujets, etc. Les exemples incluent l'ensemble de données 20 Newsgroups pour la classification des sujets et l'ensemble de données de messagerie Enron pour la catégorisation des e-mails.





La création d'un projet de classification de texte implique l'assemblage d'une pile technologique appropriée qui exploite la puissance des bibliothèques NLP et des cadres d'apprentissage automatique. Vous pouvez utiliser NLTK pour diverses tâches NLP ; Scikit-Learn pour l'apprentissage automatique ; TensorFlow ou PyTorch pour l'apprentissage en profondeur ; Pandas pour la manipulation de données ; SQLite ou MySQL pour un stockage efficace des données ; et GitHub ou GitLab pour le contrôle de version et la collaboration avec d'autres.





Voici une liste de quelques projets PNL sur la classification de texte avec lesquels vous pouvez commencer :





Modélisation de sujets

La modélisation thématique en PNL est une technique qui consiste à identifier et extraire automatiquement les principaux thèmes ou sujets présents dans une collection de textes. Il vise à découvrir la structure sous-jacente des données textuelles en regroupant des mots qui apparaissent fréquemment ensemble et représentent des sujets cohérents. Cela permet d'avoir un aperçu des principaux sujets abordés dans les documents et permet diverses applications telles que la recommandation de contenu, la récupération d'informations et le résumé.





Les ensembles de données pour la modélisation thématique en PNL comprennent diverses sources de texte telles que des articles de presse, des articles universitaires, des publications sur les réseaux sociaux, des critiques, des blogs, des documents juridiques, etc. Ces ensembles de données sont utilisés pour identifier et extraire automatiquement les principaux sujets des textes. Selon l'application, les ensembles de données peuvent inclure des dossiers de santé, des archives de courrier électronique ou des données spécialisées spécifiques à un domaine.





Pour créer un projet de modélisation de sujets, une pile technologique peut impliquer le langage de programmation Python et des bibliothèques telles que NLTK ou spaCy pour le traitement de texte, Scikit-Learn pour les tâches d'apprentissage automatique et Gensim pour les algorithmes de modélisation de sujets. Les frameworks d'apprentissage profond tels que TensorFlow ou PyTorch peuvent être utilisés pour des approches avancées de modélisation de sujets, avec Pandas pour la manipulation des données et SQLite ou MySQL pour un stockage efficace des données. Le contrôle des versions est géré via des plateformes comme GitHub ou GitLab, combinaison d'outils qui couvrent les différentes étapes du projet, du prétraitement des données à la formation des modèles et aux prédictions.





Voici une liste de quelques projets PNL sur la modélisation thématique avec lesquels vous pouvez commencer :





Reconnaissance d'entité de nom

La reconnaissance d'entités nommées (NER) est une tâche PNL qui implique d'identifier et de classer des entités spécifiques, telles que des noms de personnes, de lieux, d'organisations, de dates, etc., dans le texte. NER vise à catégoriser automatiquement ces entités pour fournir une structure et une signification aux données textuelles non structurées, permettant l'extraction d'informations, l'analyse de contenu et la récupération d'informations.





NER est utilisé dans différents domaines tels que la recherche d'informations, les chatbots, l'analyse financière, les soins de santé et la catégorisation des actualités pour identifier et classer automatiquement des entités spécifiques dans le texte, ce qui contribue à améliorer la recherche et l'analyse de contenu ainsi que la prise de décision dans divers secteurs.





Les ensembles de données adaptés aux tâches NER contiennent du texte avec des instances annotées d'entités nommées et leurs catégories correspondantes, servant de matériel de formation et d'évaluation pour les modèles NER. Les ensembles de données courants incluent CoNLL-2003 pour le NER anglais, Groningen Meaning Bank (GMB) pour les entités anglaises et masakhaNER pour les langues africaines.





La création d'un projet de reconnaissance d'entités nommées (NER) implique l'assemblage d'une pile technologique qui comprend Python, des outils NLP comme spaCy ou NLTK pour la reconnaissance d'entités, des cadres d'apprentissage automatique tels que Scikit-Learn pour l'ingénierie des fonctionnalités et des plateformes d'apprentissage en profondeur comme TensorFlow ou PyTorch pour les neurones. modèles basés sur le réseau. Les bibliothèques spécifiques à NER comme Flair ou AllenNLP améliorent le processus. Ensemble, cette pile facilite le développement complet de modèles NER.





Voici une liste de quelques projets PNL sur NER avec lesquels vous pouvez commencer :





Traduction automatique

La traduction automatique en PNL fait référence au processus automatisé de traduction de texte ou de parole d'une langue à une autre à l'aide de techniques informatiques et d'algorithmes. Ce processus implique d'apprendre aux ordinateurs à comprendre la signification et la structure d'un texte en langue source (par exemple l'anglais) et à générer un texte équivalent dans une langue cible (par exemple le swahili).





Dans le domaine du tourisme et des voyages, la traduction automatique aide les personnes qui visitent différents endroits et parlent différentes langues. Il traduit des éléments tels que des menus, des panneaux et des guides de voyage, ce qui facilite la tâche des voyageurs. Dans la diplomatie gouvernementale, la traduction automatique aide les pays à communiquer entre eux en traduisant des documents et des messages importants. Cela aide les pays à travailler ensemble et à mieux se comprendre.





Les ensembles de données de traduction automatique contiennent des paires de phrases dans différentes langues pour entraîner et tester des modèles de traduction. Ces ensembles de données incluent des corpus parallèles tels que les traductions fournies par les utilisateurs d'Europarl et de MultiUN, et bien plus encore. Des ensembles de données personnalisés peuvent être créés pour des domaines spécifiques.





La pile technologique de traduction automatique comprend des langages de programmation comme Python, des bibliothèques NLP telles que spaCy, des cadres de traduction automatique spécialisés comme OpenNMT, des modèles pré-entraînés comme Transformers, des outils de traitement de données comme Pandas et des outils d'alignement/tokénisation. Des frameworks d'apprentissage profond comme TensorFlow ou PyTorch sont utilisés pour former les modèles. La pile permet le développement de modèles de traduction, couvrant le prétraitement des données, la formation, le déploiement et l'évaluation des modèles.





Voici une liste de quelques projets PNL sur la traduction automatique avec lesquels vous pouvez commencer :





Réponse aux questions

La réponse aux questions (AQ) en PNL fait référence au processus automatisé d'extraction de réponses précises à partir d'un texte ou d'un document donné en réponse aux questions générées par l'utilisateur. Les systèmes d'assurance qualité visent à comprendre le sens des questions et le contexte du texte pour localiser les informations pertinentes et générer des réponses précises. Ces systèmes peuvent être appliqués à divers domaines, tels que les moteurs de recherche, le support client, les plateformes éducatives et la recherche d'informations, permettant aux utilisateurs d'obtenir rapidement des informations spécifiques sans lire manuellement des textes volumineux.





Les ensembles de données utilisés pour les tâches de réponse aux questions contiennent des paires de questions et les réponses correspondantes et se présentent sous différents formats et types pour couvrir différents types de questions et de textes. Certains types courants d’ensembles de données d’assurance qualité incluent :





SQuAD (Stanford Question Answering Dataset) : un ensemble de données largement utilisé avec des questions provenant d'articles Wikipédia et de leurs paragraphes correspondants contenant des réponses.

un ensemble de données largement utilisé avec des questions provenant d'articles Wikipédia et de leurs paragraphes correspondants contenant des réponses. TriviaQA : un ensemble de données contenant des questions issues de concours de quiz, provenant de Wikipédia, et comprenant des documents de preuve.

un ensemble de données contenant des questions issues de concours de quiz, provenant de Wikipédia, et comprenant des documents de preuve. NewsQA : questions créées par des humains sur la base d'articles de presse, avec les phrases correspondantes servant de réponses.



La création d'un projet d'assurance qualité implique une pile technologique spécifique qui inclut l'utilisation de langages de programmation comme Python et de bibliothèques telles que spaCy ou NLTK pour le prétraitement du texte et l'analyse linguistique. Des frameworks d'apprentissage profond tels que TensorFlow ou PyTorch sont utilisés pour créer et former des modèles d'assurance qualité. Les bibliothèques d'assurance qualité spécialisées telles que Transformers de Hugging Face fournissent des modèles et des outils pré-entraînés pour les tâches d'assurance qualité.





Voici une liste de quelques projets PNL sur la réponse aux questions avec lesquels vous pouvez commencer :





Reconnaissance vocale automatique

La reconnaissance automatique de la parole (ASR) en PNL fait référence à la technologie qui convertit le langage parlé en texte écrit. L'ASR implique l'utilisation d'algorithmes et de modèles informatiques pour transcrire les paroles prononcées à partir d'enregistrements audio ou de paroles en temps réel dans un format texte précis et lisible. ASR propose une large gamme d'applications, notamment des services de transcription (Réf), des assistants vocaux (Amazon Alexa, Apple Siri et Google Assistant) et bien plus encore, permettant l'interaction homme-machine via le langage parlé.





Les ensembles de données utilisés pour développer des systèmes de reconnaissance automatique de la parole (ASR) sont constitués d'enregistrements audio appariés et de leurs transcriptions correspondantes au format texte. Ces ensembles de données sont cruciaux pour la formation et l’évaluation des modèles ASR. Certains ensembles de données ASR couramment utilisés incluent :





CommonVoice : un ensemble de données open source avec des enregistrements audio et des transcriptions multilingues fournis par des bénévoles, utilisé pour créer des modèles ASR pour diverses langues à travers le monde.

LibriSpeech : cet ensemble de données contient des livres audio avec des transcriptions alignées, offrant une gamme diversifiée de modèles de parole et d'accents.

Ensembles de données créés sur mesure : les organisations ou les communautés peuvent créer leurs propres ensembles de données en enregistrant des discours liés à des domaines ou des industries spécifiques.



La création d'un projet de reconnaissance automatique de la parole (ASR) implique une pile technologique comprenant des langages de programmation comme Python, des bibliothèques de traitement audio telles que librosa, des bibliothèques ASR spécialisées comme Kaldi ou Mozilla DeepSpeech, Nemo, des frameworks d'apprentissage profond comme TensorFlow ou PyTorch pour le développement de modèles, ASR- des bibliothèques spécifiques comme SpeechRecognition ou vosk pour l'intégration, et des outils d'augmentation de données comme SoX pour améliorer l'ensemble de données.





Voici une liste de quelques projets PNL sur la reconnaissance vocale avec lesquels vous pouvez commencer :





Conclusion

L'apprentissage basé sur des projets en PNL offre une expérience pratique, vous permettant d'appliquer les connaissances théoriques à des situations du monde réel. Cette approche favorise la pensée critique, la résolution de problèmes et la créativité tout en encourageant la collaboration et le travail d'équipe. S'engager dans des projets vous aide à acquérir des compétences pratiques en matière de codage, de manipulation de données, de création de modèles et de déploiement. Cela contribue également à améliorer votre employabilité et votre confiance.





Il est important de sélectionner des projets qui correspondent à vos passions et qui correspondent à votre expertise. Choisir des projets qui vous intéressent réellement maintient une motivation élevée et rend l'expérience d'apprentissage plus agréable. Tirer parti de vos compétences et connaissances existantes garantit une courbe d’apprentissage plus fluide et de plus grandes chances de réussite. En alignant les projets sur vos intérêts et votre expertise, vous maximiserez non seulement votre apprentissage, mais créerez également des résultats précieux qui reflètent vos forces et votre dévouement.