5 prédictions sur la façon dont l'IA va façonner l'industrie de l'apprentissage en ligne et le développement de cours en ligne

L'intelligence artificielle n'est plus un rêve lointain ou une peur lointaine : elle a un impact sur notre façon d'apprendre aujourd'hui. Comment puis-je savoir? Eh bien, je travaille pour CoursesOnline depuis six ans maintenant, aidant à connecter les personnes qui souhaitent apprendre avec des cours en ligne proposés par des prestataires de formation professionnelle.





Au cours de mon expérience dans l'industrie, j'ai été témoin de la manière dont le secteur de l'apprentissage en ligne s'est développé et a été influencé par d'autres secteurs et par des événements sociétaux plus larges.





Du concentration croissante sur les sujets STEM au augmentation de l'apprentissage en ligne post-covid , il ne fait aucun doute que l'IA sera changer le visage de l'apprentissage en ligne plus tôt qu'on pourrait le penser.

1. Les professeurs et assistants d’enseignement en IA deviendront la norme

L’IA est de plus en plus utilisée dans l’enseignement, sur les plateformes d’apprentissage en personne et en ligne. Pour cette raison, les décideurs politiques du Royaume-Uni ont discuté de l’avenir de l’IA dans l’éducation, et en particulier du développement de tuteurs IA.





En matière d'apprentissage en ligne, les tuteurs en IA fourniraient le matériel pédagogique via PowerPoint, des conférences vidéo ou des séminaires en direct, et créeraient des ressources d'apprentissage pour les étudiants.





L'IA serait également en mesure de fournir une assistance par chat 1 à 1 dans un langage clair et naturel, ainsi que de proposer des cours particuliers aux étudiants.



Les tuteurs IA peuvent être un outil très utile pour l'apprentissage en ligne en raison du gain de temps, de la rentabilité et de la cohérence qu'ils peuvent offrir, même si le rôle professionnel des éducateurs humains en ligne suscite des inquiétudes.





Cependant, il est peu probable que les enseignants et les assistants pédagogiques qui dispensent des cours d’apprentissage en ligne se tournent complètement vers l’IA, car des éducateurs humains seront encore nécessaires pour clarifier des questions plus complexes, assurer la pastorale , augmenter la motivation des étudiants et améliorer les relations étudiant-tuteur.

2. Le classement et le marquage seront effectués à l'aide de l'IA

Le marquage automatique est utilisé depuis de nombreuses années pour noter les épreuves, en particulier les épreuves d'examen qui n'ont qu'une seule réponse possible (comme les tests à choix multiples ou les équations mathématiques).





Cependant, grâce au développement de l’intelligence artificielle et à sa capacité à interpréter des réponses nuancées, l’IA sera probablement de plus en plus utilisée dans la notation et la correction des épreuves.





À certains égards, il s’agit d’une utilisation positive de l’IA, car elle donne aux éducateurs plus de temps pour enseigner et fournir des ressources pédagogiques, tout en supprimant tout préjugé personnel qu’un humain pourrait avoir lors de la notation des travaux des élèves.





Il permet également des temps de notation plus rapides, peut fournir des commentaires cohérents et de haute qualité aux étudiants et est plus pratique pour les étudiants et les tuteurs.



Cependant, des erreurs potentielles dans le marquage et une dépendance excessive à l’égard des marqueurs automatisés indiquent que des réglementations sur l’IA devraient être mises en place .





Dans certaines matières, en particulier les sciences humaines telles que la littérature anglaise et la philosophie, un degré de la notation repose sur une utilisation linguistique de haut niveau comme l'utilisation de métaphores ou d'humour qui, bien que l'IA soit de plus en plus capable, ne sera probablement pas aussi compétente qu'un examinateur humain expérimenté.

3. L’IA sera utilisée pour tricher et lutter contre la tricherie

L’une des difficultés de l’IA est que, parmi les aspects de la vie qu’elle peut faciliter, elle a rendu la triche beaucoup plus facile dans les cours et les examens. La montée en puissance de ChatGPT depuis 2022 a laissé la place à plus d'étudiants sont capables de tricher avec succès , en particulier sur les devoirs plus longs tels que les dissertations et les cours ainsi que les examens.





En termes d'e-learning, ChatGPT peut être utilisé encore plus facilement car l'étudiant a un accès constant aux écrans.



Bien que cela puisse constituer un revers pour le secteur de l’apprentissage en ligne, il existe des méthodes pour lutter contre la triche. L'une de ces méthodes consiste à comprendre pourquoi les étudiants trichent et à s'assurer que toute IA est utilisée de manière à bénéficier à l'apprentissage des étudiants plutôt qu'à l'entraver.





L'IA peut également être utilisée pour lutter concrètement contre la tricherie et trouver les domaines dans lesquels les étudiants ont triché, en utilisant d'autres programmes d'IA pour détecter les changements dans l'écriture des étudiants qui pourraient être un indicateur de tricherie.

4. L'IA créera une expérience d'apprentissage en ligne plus immersive

L’IA aura également un impact sur l’e-learning en permettant la création d’une expérience immersive. Grâce à la réalité virtuelle et aux environnements d'apprentissage virtuels (VLE), les apprenants peuvent bénéficier d'une expérience plus méthode d'apprentissage en ligne collaborative, intéressante et engageante .



L'IA peut être utilisée pour créer des environnements d'apprentissage virtuels réalistes qui aideront les étudiants à s'engager dans un monde virtuel réel. Cela peut contribuer à fournir un espace exempt de distractions et à faciliter le travail collaboratif des étudiants, tout en faisant de l'apprentissage en ligne une option plus excitante et plus attrayante.

5. L’IA permettra un apprentissage personnalisé et adaptatif

Dans les environnements d'apprentissage en ligne traditionnels, un tuteur doit généralement gérer plusieurs étudiants et n'est donc pas en mesure de fournir une expérience d'apprentissage personnalisée à chaque étudiant. Cependant, avec l’intégration de l’IA dans l’e-learning, les ressources d'apprentissage et le matériel peuvent être personnalisés pour le style d'apprentissage, les intérêts, les points forts et les connaissances antérieures de chaque élève.





Contrairement à l’apprentissage en personne, où cela peut poser des défis physiques, l’IA peut créer différents environnements d’apprentissage virtuels, une variété de supports d’apprentissage et proposer des parcours d’apprentissage personnalisés à chaque élève.





Cela pourrait aider les étudiants à comprendre plus facilement des sujets complexes et pourrait être particulièrement utile pour ceux qui sont confrontés à des défis tels que la dyslexie ou le TDAH. Cependant, il est essentiel de garantir que le travail collaboratif soit toujours intégré lorsque cela est approprié et que les plans d'apprentissage puissent être modifiés manuellement si nécessaire.



Que vous souhaitiez que l’IA façonne l’apprentissage en ligne ou que vous soyez plus inquiet, il ne fait aucun doute que l’IA aura un impact sur la façon dont nous apprenons en ligne. Je verrai sans aucun doute les effets de l’IA chez Candlefox dans les années à venir, et elle influencera non seulement la manière dont les cours que nous proposons sont dispensés, mais également la manière dont les étudiants interagissent avec eux.





Si nous utilisons l'IA de la bonne manière et considérons les pièges potentiels , alors je suis convaincu que nous pouvons bénéficier des effets positifs de l'IA sur l'apprentissage en ligne et créer une approche d'apprentissage plus immersive et inclusive sans perdre l'humanité.