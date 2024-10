Nous sommes à l'ère des créateurs de contenu. Internet nous a permis de partager toutes sortes de sujets originaux, et la forme écrite fait partie des préférées. Bien sûr, si vous souhaitez créer votre propre blog, histoire ou site Web, vous aurez besoin d'outils utiles pour vous aider. Bonne nouvelle : au début, et même au-delà, leur utilisation pourrait être gratuite. Et peut-être pourrez-vous y contribuer plus tard via Kivach.





Comme nous l'avons mentionné dans les épisodes précédents, Kivach est une plateforme basée sur Obyte permettant de faire des dons en cascade à des projets open source GitHub. Par dons en cascade, nous entendons que les bénéficiaires peuvent distribuer automatiquement une partie des fonds reçus entre d'autres référentiels, en tenant compte de leur contribution à leurs propres projets, par exemple une bibliothèque ou un outil intégré créé par une autre équipe. De cette façon, tous ces projets peuvent également bénéficier de dons.





De leur côté, les donateurs peuvent envoyer des actifs basés sur Obyte (GBYTE ou tout autre disponible via Counterstake Bridge ) pour aider des outils logiciels utiles qui fonctionnent principalement sur des bénévoles et de la bonne volonté. Dans cet épisode, nous découvrirons des outils de blog et d'écriture open source dont l'utilisation est gratuite et nous apprécierons peut-être une astuce via Kivach. Allons-y!

Hexo

Créé en 2012 par Tommy Chen, Hexo est un générateur de sites statiques open source écrit en Node.js. Conçu pour la simplicité et l'extensibilité, il permet aux utilisateurs de créer et de déployer rapidement des blogs avec la prise en charge de la génération de contenu dynamique. Il propose une architecture de plugin, offrant une flexibilité de personnalisation et de nombreux thèmes et fonctionnalités prédéfinis.









Il se distingue par l'accent mis sur les performances, en générant des fichiers HTML statiques pour un chargement plus rapide des pages. Son interface de ligne de commande (CLI) rationalise les tâches telles que la post-création et le déploiement, tandis qu'un serveur local permet aux utilisateurs de prévisualiser les modifications avant de les mettre en ligne. Pour l'installer, les seuls éléments requis sont Git et Node.js. Les articles sont rédigés au format Markdown (texte brut avec des options de formatage simples).





Hexo et ses coûts impliqués sont actuellement gérés par une petite équipe. Ils acceptent les dons pour poursuivre leur travail, et pour moins de 100 $, votre nom et votre site Web seront ajoutés à la liste publique des donateurs. Pour plus de 100 $, votre nom, votre icône et votre site Web seront ajoutés à leur page d'accueil pendant un mois. Dans Kivach, ils apparaissent sous la forme hexojs/hexo , et il vous suffit de cliquer sur « Faire un don » pour leur envoyer des fonds, mais n'oubliez pas de leur en parler.

Alighieri

Il existe tout un monde en dehors de Microsoft Office, et Alighieri est une bonne alternative open source. Il s'agit d'un éditeur de texte minimaliste et sans distraction, prêt à être utilisé sans installation par n'importe qui. Il a été publié par Emanuele Bertoldi (alias Zuck) en 2021 et son utilisation est entièrement gratuite sur ordinateur, mobile et navigateurs.









L'éditeur est en plein écran avec une barre d'outils discrète sur le côté gauche et un compteur de caractères, de mots, de phrases et de paragraphes en haut. Il dispose d'un mode sombre et il est possible de sauvegarder votre travail et de l'imprimer ou de l'exporter en texte brut ou PDF avec des options de format de base. Vous pouvez également ajouter des images via URL et profiter de certains raccourcis clavier pour accéder à différentes fonctionnalités.





Zuck est, pour l'instant, le seul responsable de ce référentiel. Il accepte les dons via PayPal, mais vous pouvez éviter leurs frais élevés avec Kivach. Le projet apparaît sous le nom de zuck/Alighieri sur la plateforme.

Joplin

Lancée par Laurent Cozic en 2016, Joplin est une application open source de prise de notes et de tâches. Ses fonctionnalités incluent la prise en charge multimédia, la synchronisation sur plusieurs appareils et le cryptage de bout en bout pour sécuriser les informations sensibles. Il est possible de télécharger de l'audio, de la vidéo, des images, des PDF et même des expressions mathématiques.









La personnalisation est également disponible avec des plugins, des thèmes et plusieurs éditeurs de texte. Tous les fichiers peuvent être synchronisés sur ordinateur, mobile ou cloud. En effet, ils proposent leur propre cloud avec du stockage supplémentaire pour les utilisateurs payants. Cependant, n’importe qui peut télécharger et utiliser l’application gratuitement, sans services cloud. Cela peut être parfait pour organiser le temps, les idées et les recherches avant de publier.





Ils acceptent les dons via PayPal, les sponsors GitHub, Patreon, Liberapay et les virements bancaires. Comme vous le savez peut-être, tous impliquent des frais intermédiaires par transaction, souvent élevés. Kivach pourrait être une meilleure alternative. Vous pouvez les trouver là-bas sous laurent22/Joplin .

Manuscrit

Celui-ci est spécialement destiné à l’écriture de fiction. Il a été publié par Olivier Keshavjee en 2016, mais d'autres contributeurs l'ont rejoint au fil des ans**.** Manuskript permet aux écrivains de développer des prémisses, de créer des personnages, de concevoir des intrigues et de construire les grandes lignes de leurs histoires. Il intègre un éditeur de texte sans distraction, un outil de grammaire et un plan qui permet d'organiser les chapitres, les scènes et les sections dans une hiérarchie ou une chronologie.









L'ensemble du logiciel est conçu pour construire une toute nouvelle histoire en utilisant la méthode Snowflake de Randy Ingermanson. Il s'agit d'une approche d'écriture de roman qui commence par un résumé d'une phrase, se développant progressivement en un aperçu détaillé et évoluant finalement vers un manuscrit complet, favorisant une narration structurée et organisée. Bien qu'il soit axé sur la fiction, Manuskript propose également des modèles pour les textes non fictifs.





Le logiciel prend en charge les importations et les exportations de formats de documents, tels que HTML, ePub, OpenDocument, DocX, etc. Le financement de Manuskript repose sur le soutien de la communauté, encourageant les contributions par le biais de rapports de problèmes, de rédaction de documentation, d'efforts de traduction et de dons pour assurer son développement et son amélioration continus. Vous pouvez les trouver sur Kivach sous le nom olivierkes/manuskript .

Pile de livres

Si vous envisagez une documentation organisée et partageable, BookStack est peut-être ce que vous recherchez. Il s'agit d'un outil open source et gratuit permettant de créer du contenu de style wiki construit avec PHP et Laravel, publié par Dan Brown en 2016. Son objectif principal est d'offrir un système polyvalent et convivial permettant aux individus et aux organisations de créer et de maintenir leur propre documentation.









BookStack est équipé de fonctionnalités telles qu'un éditeur WYSIWYG, une prise en charge multilingue, un contrôle de version et un moteur de recherche puissant, favorisant une expérience de création et de gestion de contenu transparente. Sa flexibilité s'étend aux options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques. Il compte également une authentification multifacteur, un stockage d’images et un mode sombre.





Actuellement, les dons constituent la principale source de revenus de BookStack et de son créateur. Il a quitté son emploi quotidien en 2021 pour se consacrer à plein temps à ce projet. L’équipe propose également des plans d’accompagnement payants personnalisés, notamment pour les professionnels et les entreprises. Cependant, les dons et contributions individuels sont toujours les bienvenus. Ils acceptent les fonds via les sponsors GitHub et Ko-fi, et vous pouvez les trouver sur Kivach sous le nom bookstackapp/bookstack .

Il existe des milliers de projets open source sur GitHub à découvrir, à utiliser et auxquels vous pouvez faire un don. Si vous comptez leur envoyer des crypto-monnaies via Kivach , n'oubliez pas de leur parler du don. Au départ, ils ne sauront peut-être pas qu'ils ont reçu quelque chose, ils auront besoin d'un portefeuille Obyte et passeront par une attestation GitHub gratuite pour vérifier leur compte et réclamer les fonds.





