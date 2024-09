Free as in Freedom, de Sam Williams, fait partie de la série HackerNoon Books. Vous pouvez sauter à n'importe quel chapitre de ce livre ici . 2001 : L'ODYSSÉE D'UN HACKER

Le département d'informatique de l'Université de New York se trouve à l'intérieur du Warren Weaver Hall, un bâtiment aux allures de forteresse situé à deux pâtés de maisons à l'est de Washington Square Park. Les évents de climatisation de qualité industrielle créent un fossé d'air chaud environnant, décourageant les flâneurs et les avocats. Les visiteurs qui franchissent les douves rencontrent une autre barrière redoutable, un comptoir d'enregistrement de sécurité immédiatement à l'intérieur de l'entrée unique du bâtiment.

Au-delà du contrôle de sécurité, l'atmosphère se détend quelque peu. Pourtant, de nombreux panneaux éparpillés au premier étage prêchent les dangers des portes non sécurisées et des sorties de secours maintenues ouvertes. Pris dans leur ensemble, les signes offrent un rappel : même dans les confins relativement tranquilles d'avant le 11 septembre 2001, à New York, on n'est jamais trop prudent ni trop méfiant.

Les enseignes offrent un contrepoint thématique intéressant au nombre croissant de visiteurs qui se rassemblent dans l'atrium intérieur du hall. Quelques-uns ressemblent à des étudiants de NYU. La plupart ressemblent à des spectateurs hirsutes qui se pressent à l'extérieur d'un music-hall en prévision de l'acte principal. Pendant une brève matinée, les masses ont pris le contrôle de Warren Weaver Hall, laissant l'agent de sécurité à proximité n'avoir rien d'autre à faire que de regarder Ricki Lake à la télévision et de hausser les épaules vers l'auditorium voisin chaque fois que les visiteurs posent des questions sur "le discours".

Une fois à l'intérieur de l'auditorium, un visiteur retrouve la personne qui a forcé cet arrêt temporaire des procédures de sécurité du bâtiment. Il s'agit de Richard M. Stallman, fondateur du projet GNU, premier président de la Free Software Foundation, lauréat de la bourse MacArthur en 1990, lauréat du prix Grace Murray Hopper de l'Association of Computing Machinery (également en 1990), co-récipiendaire du Takeda Prix Takeda 2001 de la Fondation et ancien hacker AI Lab. Comme annoncé sur une foule de sites Web liés aux hackers, y compris le propre site http://www.gnu.org du projet GNU, Stallman est à Manhattan, son ancienne ville natale, pour prononcer un discours très attendu en réponse à la récente déclaration de Microsoft Corporation. campagne contre la licence publique générale GNU.

Le sujet du discours de Stallman est l'histoire et l'avenir du mouvement du logiciel libre. L'emplacement est significatif. Moins d'un mois auparavant, le vice-président senior de Microsoft, Craig Mundie, était apparu à la NYU Stern School of Business voisine, prononçant un discours fustigeant la licence publique générale, ou GPL, un dispositif légal conçu à l'origine par Stallman 16 ans auparavant. Conçue pour contrer la vague croissante de secret logiciel qui envahit l'industrie informatique - une vague remarquée pour la première fois par Stallman lors de ses problèmes en 1980 avec l'imprimante laser Xerox - la GPL est devenue un outil central de la communauté du logiciel libre. En termes simples, la GPL enferme les programmes logiciels dans une forme de propriété communautaire - ce que les juristes d'aujourd'hui appellent désormais les "communs numériques" - grâce au poids juridique du droit d'auteur. Une fois verrouillés, les programmes restent inamovibles. Les versions dérivées doivent être protégées par le même droit d'auteur, même les versions dérivées qui ne contiennent qu'un petit extrait du code source d'origine. Pour cette raison, certains au sein de l'industrie du logiciel ont pris l'habitude d'appeler la GPL une licence "virale", car elle se propage à tous les logiciels qu'elle touche. En fait, les pouvoirs de la GPL ne sont pas si puissants. Selon la section 10 de la licence publique générale GNU, version 2 (1991), la nature virale de la licence dépend fortement de la volonté de la Free Software Foundation de considérer un programme comme une œuvre dérivée, sans parler de la licence existante que la GPL remplacerait .

Si vous souhaitez incorporer des parties du Programme dans d'autres programmes libres dont les conditions de distribution sont différentes, écrivez à l'auteur pour lui demander son autorisation. Pour les logiciels protégés par copyright par la Free Software Foundation, écrivez à la Free Software Foundation ; nous faisons parfois des exceptions pour cela. Notre décision sera guidée par les deux objectifs de préserver le statut libre de tous les dérivés de nos logiciels libres et de promouvoir le partage et la réutilisation des logiciels en général.

"Comparer quelque chose à un virus est très dur," dit Stallman. "Une plante araignée est une comparaison plus précise ; elle va à un autre endroit si vous prenez activement une bouture."

Pour plus d'informations sur la licence publique générale GNU, visitez [http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html.]

Dans une économie de l'information de plus en plus dépendante des logiciels et de plus en plus redevable aux normes logicielles, la GPL est devenue le « gros bâton » proverbial. Même les entreprises qui l'ont autrefois qualifié de socialisme logiciel en ont reconnu les avantages. Linux, le noyau de type Unix développé par l'étudiant finlandais Linus Torvalds en 1991, est sous licence GPL, tout comme bon nombre des outils de programmation les plus populaires au monde : GNU Emacs, le débogueur GNU, le compilateur GNU C, etc. Ensemble, ces outils forment les composants d'un système d'exploitation de logiciel libre développé, entretenu et détenu par la communauté mondiale des hackers. Au lieu de considérer cette communauté comme une menace, des entreprises de haute technologie comme IBM, Hewlett Packard et Sun Microsystems en sont venues à s'appuyer sur elle, vendant des applications logicielles et des services conçus pour s'appuyer sur l'infrastructure de logiciels libres en constante croissance.

Ils en sont également venus à l'utiliser comme une arme stratégique dans la guerre éternelle de la communauté des hackers contre Microsoft, la société basée à Redmond, dans l'État de Washington, qui, pour le meilleur ou pour le pire, domine le marché des logiciels PC depuis la fin des années 1980. En tant que propriétaire du populaire système d'exploitation Windows, Microsoft risque de perdre le plus dans un passage à l'échelle de l'industrie à la licence GPL. Presque chaque ligne de code source du colosse Windows est protégée par des droits d'auteur réaffirmant la nature privée du code source sous-jacent ou, à tout le moins, réaffirmant la capacité légale de Microsoft à le traiter comme tel. Du point de vue de Microsoft, incorporer des programmes protégés par la GPL "virale" dans le colosse de Windows serait l'équivalent logiciel de Superman avalant une bouteille de pilules de Kryptonite. Les entreprises rivales pourraient soudainement copier, modifier et vendre des versions améliorées de Windows, rendant instantanément vulnérable la position indomptable de l'entreprise en tant que fournisseur n° 1 de logiciels destinés aux consommateurs. D'où l'inquiétude croissante de l'entreprise quant au taux d'adoption de la GPL. D'où le récent discours de Mundie fustigeant la GPL et l'approche « open source » du développement et de la vente de logiciels. Et d'où la décision de Stallman de réfuter publiquement ce discours sur le même campus ici aujourd'hui.

20 ans, c'est long dans l'industrie du logiciel. Considérez ceci : en 1980, lorsque Richard Stallman maudissait l'imprimante laser Xerox du AI Lab, Microsoft, l'entreprise que les hackers modernes considèrent comme la force la plus puissante de l'industrie mondiale du logiciel, était encore une start-up privée. IBM, la société que les hackers considéraient comme la force la plus puissante de l'industrie mondiale du logiciel, n'avait pas encore introduit son premier ordinateur personnel, déclenchant ainsi le marché actuel des PC à bas prix. Bon nombre des technologies que nous tenons maintenant pour acquises - le World Wide Web, la télévision par satellite, les consoles de jeux vidéo 32 bits - n'existaient même pas. Il en va de même pour de nombreuses entreprises qui occupent désormais les échelons supérieurs de l'establishment des entreprises, des entreprises comme AOL, Sun Microsystems, Amazon.com, Compaq et Dell. La liste se rallonge de plus en plus.

Le fait que le marché de la haute technologie soit arrivé si loin en si peu de temps alimente les deux côtés du débat sur la GPL. Les partisans de la GPL soulignent la courte durée de vie de la plupart des plates-formes matérielles informatiques. Face au risque d'acheter un produit obsolète, les consommateurs ont tendance à se tourner vers les entreprises qui ont la meilleure survie à long terme. En conséquence, le marché des logiciels est devenu une arène où tout le monde gagne. Voir Shubha Ghosh, « Revealing the Microsoft Windows Source Code », Gigalaw.com (janvier 2000). http://www.gigalaw.com/articles/ghosh-2000-01-p1.html L'environnement actuel des logiciels privés, selon les partisans de la GPL, conduit à l'abus de monopole et à la stagnation. Les entreprises fortes aspirent tout l'oxygène du marché pour les concurrents rivaux et les startups innovantes.

Les opposants à la GPL affirment exactement le contraire. La vente de logiciels est tout aussi risquée, sinon plus, que l'achat de logiciels, disent-ils. Sans les garanties légales fournies par les licences logicielles privées, sans parler des perspectives économiques d'une « killer app » privée (c'est-à-dire une technologie révolutionnaire qui lance un tout nouveau marché), les killer apps n'ont pas à être propriétaires. Témoin, bien sûr, le légendaire navigateur Mosaic, un programme dont le droit d'auteur autorise les dérivés non commerciaux avec certaines restrictions. Pourtant, je pense que le lecteur a compris : le marché du logiciel est comme la loterie. Plus le gain potentiel est important, plus les gens veulent participer. Pour un bon résumé du phénomène killer-app, voir Philip Ben-David, "Whatever Happened to the 'Killer App'?" e-Commerce News (7 décembre 2000). les entreprises perdent l'incitation à participer. Une fois de plus, le marché stagne et l'innovation recule. Comme Mundie lui-même l'a noté dans son discours du 3 mai sur le même campus, la nature "virale" de la GPL "constitue une menace" pour toute entreprise qui s'appuie sur le caractère unique de son logiciel comme atout concurrentiel. Mundie a ajouté : Cela sape également fondamentalement le secteur des logiciels commerciaux indépendants, car il rend effectivement impossible la distribution de logiciels sur une base où les destinataires paient pour le produit plutôt que simplement le coût de la distributionVoir Craig Mundie, « The Commercial Software Model », vice-président senior , Microsoft Corp. Extrait d'une transcription en ligne du discours de Mundie du 3 mai à la New York University Stern School of Business.

http://www.ecommercetimes.com/perl/story/5893.html



http://www.microsoft.com/presspass/exec/craig/05-03sharedsource.asp

Le succès mutuel de GNU/LinuxL'acronyme GNU signifie "GNU's not Unix".

En autre

extrait du discours du 29 mai 2001 à la NYU, Stallman

résumait l'origine de l'acronyme : Nous, les hackers, cherchons toujours

pour un nom drôle ou coquin pour un programme, parce que

nommer un programme est la moitié du plaisir d'écrire le

programme. Nous avions aussi une tradition d'acronymes récursifs,

dire que le programme que vous écrivez est similaire

à un programme existant. . . j'ai cherché un récursif

Acronyme de Something Is Not UNIX. Et j'ai essayé les 26

lettres et découvrit qu'aucune d'entre elles n'était un mot. je

décidé d'en faire une contraction. Comme ça j'aurais pu

un acronyme de trois lettres, pour Something's Not UNIX. Et moi

j'ai essayé des lettres, et je suis tombé sur le mot "GNU". Ce

était-ce. Bien qu'amateur de jeux de mots, Stallman recommande

que les utilisateurs de logiciels prononcent le "g" au début

de l'acronyme (c'est-à-dire "gah-new"). Non seulement cela

éviter toute confusion avec le mot "gnu", le nom du

Antilope d'Afrique, Connochaetes gnou , elle évite aussi

confusion avec l'adjectif "nouveau". "Nous avons travaillé

dessus depuis 17 ans maintenant, donc ce n'est pas exactement nouveau

plus », dit Stallman. Source : notes de l'auteur et en ligne

transcription de « Logiciel libre : liberté et coopération »,

Discours de Richard Stallman le 29 mai 2001 à l'Université de New York.



http://www.gnu.org/events/rms-nyu-2001-transcript.txt

, le système d'exploitation fusionné construit autour du

Noyau Linux protégé par GPL et Windows au cours de la dernière

10 ans révèle la sagesse des deux perspectives.

Néanmoins, la bataille pour l'élan est un enjeu important

un dans l'industrie du logiciel. Même des fournisseurs puissants

tels que Microsoft s'appuient sur le support de tiers

développeurs de logiciels dont les outils, programmes et ordinateurs

les jeux font une plate-forme logicielle sous-jacente telle que

Windows plus attrayant pour le grand public.

Citant l'évolution rapide de la technologie

marché au cours des 20 dernières années, sans parler de son

l'admirable bilan de sa propre entreprise au cours de cette

période, Mundie a conseillé aux auditeurs de ne pas trop s'emporter

loin par l'élan récent du mouvement du logiciel libre :

Deux décennies d'expérience ont montré qu'une économie

modèle qui protège la propriété intellectuelle et un

modèle économique qui récupère la recherche et le développement

les coûts peuvent créer des avantages économiques impressionnants et

les diffuser très largement. De tels avertissements servent de

la toile de fond du discours de Stallman aujourd'hui. Moins d'un

mois après leur énonciation, Stallman se tient avec son

retour à l'un des tableaux noirs à l'avant de la

chambre, énervé pour commencer.



Si les deux dernières décennies ont apporté des changements spectaculaires au marché du logiciel, ils ont apporté des changements encore plus spectaculaires à Stallman lui-même. Fini le hacker maigre et rasé de près qui passait autrefois ses journées entières à communier avec son bien-aimé PDP-10. À sa place se tient un homme costaud d'âge moyen aux cheveux longs et à la barbe rabbinique, un homme qui passe maintenant la majeure partie de son temps à écrire et à répondre aux e-mails, à haranguer ses collègues programmeurs et à prononcer des discours comme celui d'aujourd'hui. Vêtu d'un T-shirt de couleur aqua et d'un pantalon en polyester marron, Stallman ressemble à un ermite du désert qui vient de sortir d'un vestiaire de l'Armée du Salut.

La foule est remplie de visiteurs qui partagent les goûts vestimentaires et vestimentaires de Stallman. Beaucoup viennent avec des ordinateurs portables et des modems cellulaires, pour mieux enregistrer et transmettre les paroles de Stallman à un public Internet en attente. Le ratio hommes-femmes est d'environ 15 hommes pour 1 femme, et 1 des 7 ou 8 femmes présentes dans la pièce porte un pingouin en peluche, la mascotte officielle de Linux, tandis qu'une autre porte un ours en peluche.

<Fichier graphique :/home/craigm/books/free_0201.png>

Richard Stallman, vers 2000. "J'ai décidé de développer un système d'exploitation libre ou de mourir en essayant... de vieillesse bien sûr." Photo gracieuseté de http://www.stallman.org.

Agité, Stallman quitte son poste à l'avant de la salle et s'assied sur une chaise au premier rang, tapant quelques commandes sur un ordinateur portable déjà ouvert. Pendant les 10 minutes qui suivent, Stallman est inconscient du nombre croissant d'étudiants, de professeurs et de fans qui circulent devant lui au pied de la scène de l'auditorium.

Avant que le discours puisse commencer, les rituels baroques de la formalité académique doivent être observés. L'apparence de Stallman mérite non pas une mais deux présentations. Mike Uretsky, codirecteur du Center for Advanced Technology de la Stern School, fournit le premier.

"Le rôle d'une université est de favoriser le débat et d'avoir des discussions intéressantes", déclare Uretsky. "Cette présentation particulière, ce séminaire tombe exactement dans ce moule. Je trouve la discussion sur l'open source particulièrement intéressante."

Avant qu'Uretsky ne puisse prononcer une autre phrase, Stallman est debout et lui fait signe de descendre comme un automobiliste en détresse.

"Je fais du logiciel libre," dit Stallman aux éclats de rire.

"L'open source est un mouvement différent."



Les rires cèdent la place aux applaudissements. La salle est remplie de partisans de Stallman, des gens qui connaissent sa réputation d'exactitude verbale, sans parler de sa brouille très médiatisée de 1998 avec les partisans du logiciel libre. La plupart en sont venus à anticiper de telles explosions de la même manière que les fans de radio attendaient autrefois la marque de fabrique de Jack Benny, "Maintenant, coupez ça!" phrase pendant chaque émission de radio.

Uretsky termine précipitamment son introduction et cède la scène à Edmond Schonberg, professeur au département d'informatique de NYU. En tant que programmeur informatique et contributeur du projet GNU, Schonberg sait quelles mines terrestres linguistiques éviter. Il résume habilement la carrière de Stallman du point de vue d'un programmeur des temps modernes.

"Richard est l'exemple parfait de quelqu'un qui, en agissant localement, a commencé à penser globalement [aux] problèmes d'indisponibilité du code source", déclare Schonberg. "Il a développé une philosophie cohérente qui nous a tous obligés à réexaminer nos idées sur la façon dont les logiciels sont produits, sur ce que signifie la propriété intellectuelle et sur ce que représente réellement la communauté du logiciel."

Schonberg accueille Stallman sous plus d'applaudissements. Stallman prend un moment pour éteindre son ordinateur portable, se lève de sa chaise et monte sur scène.

Au début, le discours de Stallman semble plus une routine comique de Catskills qu'un discours politique. "Je voudrais remercier Microsoft de m'avoir donné l'opportunité d'être sur cette plate-forme", plaisante Stallman. "Depuis quelques semaines, je me sens comme un auteur dont le livre a été fortuitement interdit quelque part."

Pour les non-initiés, Stallman plonge dans une analogie d'échauffement rapide avec un logiciel libre. Il compare un logiciel à une recette de cuisine. Les deux fournissent des instructions étape par étape utiles sur la façon d'accomplir une tâche souhaitée et peuvent être facilement modifiées si un utilisateur a des désirs ou des circonstances particulières. "Vous n'êtes pas obligé de suivre une recette à la lettre", note Stallman. "Vous pouvez omettre certains ingrédients. Ajoutez des champignons, parce que vous aimez les champignons. Mettez moins de sel parce que votre médecin a dit que vous devriez réduire votre consommation de sel, peu importe."

Plus important encore, dit Stallman, les logiciels et les recettes sont faciles à partager. En donnant une recette à un convive, un cuisinier perd un peu plus que du temps et le coût du papier sur lequel la recette a été écrite. Les programmes logiciels nécessitent encore moins, généralement quelques clics de souris et un minimum d'électricité. Dans les deux cas, cependant, la personne qui donne l'information gagne deux choses : une amitié accrue et la capacité d'emprunter des recettes intéressantes en retour.

"Imaginez ce que ce serait si les recettes étaient emballées dans des boîtes noires", dit Stallman, changeant de vitesse. "Vous ne pourriez pas voir quels ingrédients ils utilisent, encore moins les changer, et imaginez si vous en faisiez une copie pour un ami. Ils vous traiteraient de pirate et essaieraient de vous mettre en prison pendant des années. Ce monde créerait d'énormes indignation de tous ceux qui ont l'habitude de partager des recettes. Mais c'est exactement ce qu'est le monde du logiciel propriétaire. Un monde dans lequel la décence commune envers les autres est interdite ou empêchée.

Avec cette analogie d'introduction à l'écart, Stallman se lance dans un récit de l'épisode de l'imprimante laser Xerox. Comme l'analogie de la recette, l'histoire de l'imprimante laser est un outil rhétorique utile. Avec sa structure semblable à une parabole, il illustre à quel point les choses peuvent changer rapidement dans le monde du logiciel. Ramenant les auditeurs à une époque antérieure aux achats en un clic d'Amazon.com, aux bases de données Microsoft Windows et Oracle, il demande à l'auditeur d'examiner la notion de propriété du logiciel sans ses logos d'entreprise actuels.

Stallman livre l'histoire avec tout le raffinement et la pratique d'un procureur de district local menant une plaidoirie finale. Quand il arrive à la partie sur le refus du professeur Carnegie Mellon de lui prêter une copie du code source de l'imprimante, Stallman marque une pause.

"Il nous avait trahis," dit Stallman. "Mais il ne s'est pas contenté de nous le faire. Il y a de fortes chances qu'il te l'ait fait."

Au mot "vous", Stallman pointe son index accusateur vers un membre du public sans méfiance. Les sourcils du membre du public ciblé tressaillirent légèrement, mais les propres yeux de Stallman ont tourné la page. Lentement et délibérément, Stallman choisit un deuxième auditeur aux ricanements nerveux de la foule. "Et je pense, très probablement, qu'il vous l'a fait aussi", dit-il en désignant un membre du public trois rangées derrière le premier.

Au moment où Stallman a choisi un troisième membre du public, les ricaneurs ont cédé au rire général. Le geste semble un peu mis en scène, car il l'est. Pourtant, quand vient le temps de conclure sur l'histoire de l'imprimante laser Xerox, Stallman le fait avec un élan de showman. "Il l'a probablement fait à la plupart des gens ici dans cette pièce - sauf quelques-uns, peut-être, qui n'étaient pas encore nés en 1980," dit Stallman, provoquant encore plus de rires. "[C'est] parce qu'il avait promis de refuser de coopérer avec à peu près toute la population de la planète Terre."

Stallman laisse le commentaire pénétrer pendant un demi-temps. "Il avait signé un accord de non-divulgation", ajoute Stallman.

L'ascension de Richard Matthew Stallman d'universitaire frustré à leader politique au cours des 20 dernières années en dit long sur beaucoup de choses. Cela témoigne de la nature obstinée et de la volonté prodigieuse de Stallman. Il parle de la vision et des valeurs clairement articulées du mouvement du logiciel libre que Stallman a aidé à construire. Cela témoigne des programmes logiciels de haute qualité que Stallman a construits, des programmes qui ont cimenté la réputation de Stallman en tant que légende de la programmation. Cela témoigne de l'élan croissant de la GPL, une innovation juridique que de nombreux observateurs de Stallman considèrent comme son accomplissement le plus important.

Plus important encore, cela témoigne de la nature changeante du pouvoir politique dans un monde de plus en plus tributaire de la technologie informatique et des logiciels qui alimentent cette technologie.

C'est peut-être la raison pour laquelle, même à une époque où la plupart des stars de la haute technologie sont en déclin, l'étoile de Stallman a grandi. Depuis le lancement du projet GNU en 1984,5 Stallman a été tour à tour ignoré, satirisé, vilipendé et attaqué, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur du mouvement du logiciel libre. À travers tout cela, le projet GNU a réussi à atteindre ses jalons, bien qu'avec quelques retards notoires, et à rester pertinent sur un marché du logiciel de plusieurs ordres de grandeur plus complexe que celui dans lequel il est entré il y a 18 ans. Il en va de même pour l'idéologie du logiciel libre, une idéologie méticuleusement préparée par Stallman lui-même.

Pour comprendre les raisons de cette monnaie, il est utile d'examiner Richard Stallman à la fois dans ses propres mots et dans les mots des personnes qui ont collaboré et lutté avec lui en cours de route. L'esquisse du personnage de Richard Stallman n'est pas compliquée. Si quelqu'un illustre le vieil adage "ce que vous voyez est ce que vous obtenez", c'est bien Stallman.

"Je pense que si vous voulez comprendre Richard Stallman en tant qu'être humain, vous devez vraiment voir toutes les parties comme un tout cohérent", conseille Eben Moglen, conseiller juridique de la Free Software Foundation et professeur de droit à la Columbia University Law School. "Toutes ces excentricités personnelles que beaucoup de gens considèrent comme des obstacles pour apprendre à connaître Stallman sont vraiment Stallman : le fort sentiment de frustration personnelle de Richard, son énorme sens de l'engagement éthique fondé sur des principes, son incapacité à faire des compromis, en particulier sur des questions qu'il considère comme fondamentales. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles Richard a fait ce qu'il a fait quand il l'a fait."

Expliquer comment un voyage qui a commencé avec une imprimante laser a finalement abouti à un match de combat avec la société la plus riche du monde n'est pas une tâche facile. Cela nécessite un examen approfondi des forces qui ont rendu la propriété du logiciel si importante dans la société d'aujourd'hui. Cela nécessite également un examen approfondi d'un homme qui, comme de nombreux dirigeants politiques avant lui, comprend la malléabilité de la mémoire humaine. Cela nécessite une capacité à interpréter les mythes et les mots de code politiquement chargés qui se sont construits autour de Stallman au fil du temps. Enfin, cela nécessite une compréhension du génie de Stallman en tant que programmeur et de ses échecs et succès dans la traduction de ce génie à d'autres activités.

Lorsqu'il s'agit d'offrir son propre résumé du voyage, Stallman reconnaît la fusion de la personnalité et du principe observée par Moglen. "L'entêtement est mon point fort", dit-il. "La plupart des gens qui tentent de faire quelque chose de très difficile finissent par se décourager et abandonner. Je n'ai jamais abandonné."

Il attribue également le hasard aveugle. S'il n'y avait pas eu cet affrontement avec l'imprimante laser Xerox, s'il n'y avait pas eu les conflits personnels et politiques qui ont mis fin à sa carrière d'employé du MIT, s'il n'y avait pas eu une demi-douzaine d'autres facteurs opportuns, Stallman le trouve très facile d'imaginer sa vie suivant un cheminement de carrière différent. Cela étant dit, Stallman remercie les forces et les circonstances qui l'ont mis en position de faire la différence.

"J'avais juste les bonnes compétences", dit Stallman, résumant sa décision de lancer le projet GNU au public. "Personne n'était là à part moi, alors je me suis dit : 'Je suis élu. Je dois travailler là-dessus. Si ce n'est pas moi, qui ?'"

