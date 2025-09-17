ProviderBest for IP poolProxy typesLocationsStart priceFree version /trialOxylabsEnterprise, scraping à grande échelle175M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.10/GB – $4.00/GB7-day trial, 5 free IPsDecodoBest value for money125M+Residential, mobile, datacenter, ISP195+$0.026/IP – $4.50/GB3-day trialWebshareEntrée abordable, personnalisation80M+Residential, mobile, datacenter195+$0.0179/IP – $1.40/GB10 proxy gratuits DCOptionBright DataPremium Enterprise features150M+Residential, datacenter spécialisé, ISP+190$0.12/GB – $5.88/GBData Le scraping Web, l'extraction de données publiques et la recherche automatisée sont de plus en plus nécessaires pour les entreprises, les analystes et les développeurs. les serveurs proxy jouent un rôle crucial dans ces activités en permettant aux utilisateurs de distribuer des demandes sur plusieurs IP, de maintenir l'anonymat et de contourner les restrictions de géolocalisation. Choisir un fournisseur de proxy, cependant, peut être une tâche complexe.Le marché est saturé d'options allant des outils de base à des solutions sophistiquées au niveau de l'entreprise. Cet article est là pour vous fournir une comparaison approfondie des 12 meilleurs fournisseurs de serveurs proxy en 2025.Nous examinerons leurs prix, leurs performances, leurs fonctionnalités et leurs normes éthiques pour vous aider à choisir la bonne solution pour vos besoins spécifiques, que vous construisiez un scraper web personnel à partir de zéro ou gériez un projet de collecte de données à grande échelle. Best Proxy Providers – Quick Look Les meilleurs fournisseurs de proxy – Quick Look Oxylabs – Les meilleurs serveurs proxy pour les entreprises et les projets à grande échelle. Decodo (ex Smartproxy) – Meilleure valeur pour l’argent avec un réseau robuste. Webshare – Un service très abordable avec des serveurs proxy gratuits. Bright Data – Un service proxy premium pour les opérations avancées évolutives. SOAX – Puissant dans les proxies mobiles et ISP avec un filtrage puissant. IPRoyal – Un fournisseur respectueux du budget avec des options de paiement flexibles. NetNut – Proxies résidentielles statiques et hautes vitesses fournies par l’ISP. Rayobyte – Un service de proxy flexible avec un sourcing éthique. ScraperAPI – fournisseur de serveur proxy basé sur API. PacketStream – Un fournisseur ultra-low-cost construit sur un modèle de partage de bande passante. ProxyEmpire – Offre des capacités de filtrage et de ciblage géographique avancées. Infatica – Un service de proxy polyvalent avec un fort accent sur les pratiques éthiques. How We Selected the Best Proxy Server Providers Comment nous avons choisi les meilleurs fournisseurs de serveurs proxy Notre liste combine tous les critères les plus importants et les résultats des tests avec une analyse approfondie des fonctionnalités pour vous assurer d'obtenir l'image la plus complète du marché actuel des serveurs proxy. Types de proxy: Nous avons privilégié les fournisseurs offrant plusieurs types de proxy (résidentiel, datacenter, mobile, ISP) pour couvrir les cas d'utilisation allant de la navigation web de base à des projets d'extraction de données complexes. Taille et diversité de la piscine : les plus grandes piscines IP avec une couverture mondiale offrent une meilleure rotation de proxy et des taux de détection plus faibles. Prix: Nous avons analysé les structures de prix, les frais cachés, les engagements minimaux et les propositions de valeur. Performance : des mesures telles que la vitesse, le temps d’exploitation et le taux de réussite sont essentielles pour l’efficacité et la qualité des données. Essai gratuit et accessibilité: les politiques d'essai et de remboursement gratuits indiquent la confiance du fournisseur et réduisent votre risque d'engagement lors de la testation de différents services. Support client: Nous avons évalué les temps de réponse, l'expertise technique et la disponibilité sur différents canaux de support. Conformité éthique: Nous avons considéré la réputation des fournisseurs, les commentaires des clients sur des plateformes telles que G2 et Trustpilot, et leur engagement à l'approvisionnement éthique des IP. Best Proxy Service Providers in 2025 Les meilleurs fournisseurs de services proxy en 2025 1. Oxygène Oxygène Emplacements : 195+ pays Essai gratuit: essai de 7 jours pour les entreprises vérifiées Support: 24/7 avec des gestionnaires de compte dédiés Extras: Proxies résidentielles / ISP / mobiles / datacenter rotatives, API Web Scraper, accent sur la conformité Oxylabs est l'un des fournisseurs les plus établis avec les meilleurs serveurs proxy sur le marché, confié par les entreprises pour la collecte de données à grande échelle. Son portefeuille couvre les réseaux de proxy datacenter, mobile, ISP et résidentiel, donnant aux utilisateurs une base fiable pour une grande variété de cas d'utilisation. Avec plus de 175 millions d'IP en rotation, le service est conçu pour minimiser les blocs et assurer la cohérence. L'API Web Scraper et les options de ciblage avancées ajoutent de la flexibilité, tandis que l'accent mis sur la conformité de l'entreprise le rend approprié pour les organisations qui ont besoin d'équilibrer la performance avec l'utilisation transparente. Les offres d’oxygène à partir de seulement 4 $ par GB sur un plan pay-as-you-go, avec des forfaits mensuels qui baissent légèrement pour des volumes plus élevés. commencer à 0,10 $ par GB ou 0,80 $ par IP, tandis que À partir de 1,60 $ par IP. sont disponibles à 9 $ par GB, et vous pouvez également obtenir un essai gratuit de 7 jours ou réclamer des proxies gratuits avec 5 IPs pour essayer Oxylabs vous-même. Proxies résidentielles Les serveurs proxy Les proxy ISP Proxies mobiles pour : Une gamme de proxy large (DC, ISP, mobile, proxy résidentiel) Couverture mondiale (175M+ IP, 195+ emplacements) Excellent web scraping API Les cons : Courbe d’apprentissage supérieure 2. Décodeur (anciennement Smartproxy) Décodeur (anciennement Smartproxy) Emplacements: Proxy résidentiels dans plus de 195 pays; ISP et datacenters dans des régions sélectionnées; mobiles dans une couverture croissante Essai gratuit: 3 jours d'essai résidentiel + 14 jours de remboursement Support: 24/7 chat en direct, e-mail, documentation étendue Extras : Extensions de navigateur, API, Sessions collantes, Pré-configurations de rotation Decodo, auparavant connu sous le nom de Smartproxy, est devenu un choix populaire pour les utilisateurs qui souhaitent un équilibre entre l'échelle et l'accessibilité. Son réseau de plus de 125 millions d'IP couvre les proxy résidentiels, les centres de données, les fournisseurs d'accès Internet et mobiles, ce qui le rend adapté pour les projets de différentes tailles et de différents niveaux de complexité. Les performances sont constamment fortes, avec des taux de réussite proches de 99%.Des fonctionnalités telles que la ciblage au niveau de la ville, les sessions collantes et les préréglages de rotation sont excellentes pour un contrôle plus fin, tandis que des intégrations telles que les extensions de navigateur et une API propre la rendent très flexible dans divers scénarios.Combinée avec un tableau de bord simple, c'est une plate-forme qui fonctionne pour les développeurs individuels et les plus grandes équipes professionnelles. Les proxies résidentielles de Decodo commencent à 1,50 $ par GB, avec des plans mensuels allant de 3,00 $ à 2,25 $ par GB en fonction du volume. les proxies ISP commencent à 0,27 $ par IP, les serveurs proxy de datacenter à seulement 0,026 $ par IP ou par GB, et les proxies mobiles commencent à 4,50 $ par GB. pour : Un large éventail de proxy résidentiel, mobile, datacenter ou ISP Tarifs compétitifs par GB et prix très clairs Tableau de bord facile à utiliser et préréglages de rotation Les cons : Quelques caractéristiques d'entreprise avancées derrière des plans plus élevés 3. Webshare Webshare Localisation : Couverture mondiale Essai gratuit : Niveau gratuit – 10 IPs de datacenter Support: Bureau d'aide basé sur le ticket + base de connaissances en self-service Extras : serveurs rotatifs / statiques, accès API Webshare est une option pratique pour ceux qui veulent commencer rapidement et abordablement. son niveau gratuit vous donne 10 proxies de datacenter avec 1GB de trafic par mois, il est donc facile d'expérimenter avant de s'engager à des plans plus grands. La plate-forme offre un vaste pool IP de plus de 80 millions d'adresses, avec des proxies résidentielles et datacenters disponibles.Fonctions telles que des sessions statiques ou rotatives, et une API accessible aident les utilisateurs à intégrer des proxies dans toutes les tâches de scraping ou d'automatisation avec essentiellement un effort minimal. Les plans payants sont attrayants, à partir de 1,40 $ par GB pour les proxies résidentielles, et les options résidentielles statiques sont disponibles de 0,225 $ à 0,30 $ par IP. Les serveurs proxy de Datacenter commencent à partir de 0,0179 $ par IP. Webshare est également l'un des rares services proxy gratuits réputés à offrir un niveau gratuit permanent pour quiconque puisse essayer. pour : Des serveurs proxy de datacenter très abordables pour l'auto-service Plan gratuit : 10 proxy DC + 1GB/mois Modèles de prix clairs Les cons : Une personnalisation limitée par rapport aux concurrents 4. Données lumineuses Données lumineuses Emplacements : 195+ pays Essai gratuit: essai de 7 jours pour les entreprises vérifiées Support: 24/7 support, gestionnaires de succès dédiés Extras: Gestionnaire de proxy, marché des ensembles de données, géo-targeting avancé Si votre objectif est le crawling de classe entreprise, Bright Data fournit à la fois l'échelle et les outils.Leur énorme foule résidentielle - ainsi que les serveurs proxy ISP, mobiles et de centre de données - s'accorde avec des outils tels que Proxy Manager et des ensembles de données pour vous donner un contrôle précis sur les flux de scraping. Les fonctionnalités avancées comprennent la ciblage au niveau de la ville/ASN/ISP, des tableaux de bord en direct et une logique de conformité première qui facilite les cas d'utilisation conscients des risques. Les proxies résidentielles de Bright Data commencent à 5,88 $ par GB et s'étendent à 3,57 $ par GB avec des volumes plus importants. les proxies ISP coûtent à partir de 12,75 $ par GB, les proxies mobiles à partir de 60 $ par GB, et les options de datacenter commencent autour de 0,90 $ par IP ou 0,12 $ par GB. Un essai gratuit de 7 jours est également disponible pour les comptes commerciaux vérifiés. pour : Pool proxy massif (150M+ résidentiel, 72M+ mobile) Outils riches : Gestionnaire de proxy, collecteurs sans code, API Caractéristiques de géo-targeting et de conformité d'entreprise Les cons : Prix du point 5. Soix Soix Emplacements : Mondial (plusieurs pays) Essai gratuit: essai de départ disponible via la page de prix Support : chat en direct et e-mail Extras: crédits multi-niveaux pour les proxies résidentielles, mobiles, ISP et datacenters; filtres géographiques granulaires SOAX excelle lorsque vous avez besoin de ciblage géospécifique ou mobile.Leur pool IP étendu s'étend sur les proxies résidentielles, ISP, mobiles et datacenters - tous accessibles avec un système de crédit unifié et des filtres qui vous permettent de vous connecter facilement au contrôle local. Avec des revendications de temps de fonctionnement et de stabilité de l'itinéraire, SOAX convient aux utilisateurs qui utilisent des écosystèmes de données localisés (tels que le prix au détail ou les tests publicitaires). SOAX propose des proxies résidentielles, mobiles et ISP à partir d'environ 3,60 $ par GB, avec des plans de volume supérieur tombant à environ 2 $ par GB. Les proxies mobiles commencent à environ 7,50 $ par GB, tandis que les options de datacenter sont tarifiées séparément en fonction du package. pour : Couverture mobile et proxy ISP Rotation flexible et séances adhésives Prix transparents par GB Les cons : Des taux plus élevés par GB aux niveaux d'entrée Moins de caractéristiques personnalisées 6. L’IPRoyal L’IPRoyal Emplacements : Global (plus de 30 millions d’IPs annoncés) Essai gratuit: pas de procès formel, mais pay-as-you-go et promo existent Support : Chat en direct et e-mail Extras: plans Pay-as-you-go, transfert d’utilisation infini (« trafic sans expiration ») IPRoyal est le choix modulaire pour les petites équipes ou les freelancers qui veulent de l’agilité sans se verrouiller dans les contrats. Son inventaire proxy – résidentiel, ISP, mobile et datacenter – s’accorde bien avec la facturation flexible et des fonctionnalités telles que des sessions collantes et un trafic qui n’expirent jamais. Bien qu’il ne soit pas de classe d’entreprise, la plate-forme est utilisable et fiable – en particulier pour les environnements de grattage moins hostiles. Les proxies résidentielles d'IPRoyal commencent à 3,50 $ par GB, les proxies ISP à environ 8 $ par GB, les proxies mobiles à 117 $ par mois et les proxies de datacenter à 1,80 $ par IP par mois. pour : Budget-friendly avec des modèles de facturation flexibles Wide proxy mix et longues sessions collantes Option de trafic sans expiration Les cons : Les outils d’entreprise plus légers que les concurrents de haut niveau Les meilleures offres sont souvent liées à des promotions 7. Réseau Réseau Localisation : couverture mondiale (85M+ IPs) Essai gratuit : Demo / essai disponible (via contact) Support 24/7 et SLA pour les entreprises Extras: Proxies résidentielles statiques basées sur l'ISP, technologie de routage personnalisée NetNut se distingue par sa fiabilité – ils offrent des proxies résidentielles statiques provenant de l’ISP, en évitant l’instabilité du P2P. Leur pool massif, distribué à l’échelle mondiale, garantit des sessions longues et ininterrompues – parfaits pour les flux de travail qui ne tolèrent pas le churn IP. Ils le soutiennent avec des revendications de temps d'exécution et des API conviviales, ce qui fait de NetNut un go-to pour les utilisateurs qui aspirent à la cohérence de la session et à la résilience dans les endpoints mondiaux. Les proxies résidentielles statiques de NetNut commencent à 1,59 $ par GB, avec des paquets d'entreprises disponibles via les ventes directes. Les prix du datacenter et de l'ISP varient en fonction du volume, tandis que la couverture mondiale assure une connectivité cohérente. Un essai est disponible sur demande pour tester la performance du service. pour : Proxy résidentiel statique ISP Sessions persistantes idéales pour les tâches de rasage longues Support 24/7 et intégration API Les cons : Prix d'entrée plus élevés que certains concurrents Un réseau plus petit que Bright Data ou Oxylabs 8. rayons rayons Localisation : couverture mondiale (10M+ IPs) Essai gratuit : 2 jours d’essai disponibles Support clientèle 24/7 Extras : Pay-as-you-go, proxy ISP statiques et proxy DC avec des garanties de remplacement IP Rayobyte ressemble à un couteau de l'armée suisse d'utilisation de proxy - il a commencé comme un spécialiste du centre de données, mais s'enveloppe maintenant dans les couches résidentielles, ISP et mobiles. Un avantage: Rayobyte offre des remplacements IP pour les fils proxy problématiques du centre de données. Ajoutez des fils illimités, des filtres géographiques et un modèle de facturation simple, et vous avez un kit d'outils prêt pour les tâches sensibles au rejet. Rayobyte propose des proxies résidentielles à partir d'environ 15 $ par GB, un fournisseur d'accès Internet à partir de 1,82 $ par IP par mois, et des plans mobiles à des prix plus élevés en fonction du volume. Les proxies Datacenter sont inclus dans les plans flexibles pay-as-you-go. pour : Grand centre de données proxy pool avec des plans flexibles Un soutien solide pour l’expansion résidentielle et mobile Documentation claire et onboarding Les cons : Piscine résidentielle plus petite que les concurrents de haut niveau Certaines critiques mentionnent des vitesses variables sur les plans d'entrée 9. scrapé scrapé Emplacements : couverture IP mondiale via API Trial gratuit : 1000 demandes d’essai gratuites Support: forums de messagerie et communautés; documentation et SDK disponibles Extras : rotation IP automatique, gestion de CAPTCHA intégrée, rendu JavaScript facultatif ScraperAPI ne vous transmet pas d'IPs - il vous donne un endpoint simplifié qui fait le proxy, la rotation, l'en-tête et le traitement CAPTCHA pour vous. Les utilisateurs bénéficient d’une intégration presque immédiate, en particulier avec les SDK dans les langues courantes.La plate-forme gère les retries, la ciblage au niveau du pays et même les pages rendues par JS – parfaites pour le scriptage rapide ou le scraping dynamique. ScraperAPI utilise un modèle de tarification basé sur la demande avec 1 000 demandes gratuites par mois. Les plans payés commencent à 49 $ pour 100 000 demandes, et les niveaux plus élevés s'échelonnent en fonction de l'utilisation. pour : Gère automatiquement la rotation IP, les CAPTCHAs et les en-têtes Developer-first with API integration and SDKs Pay-as-you-go et essai gratuit Les cons : Aucun contrôle proxy direct (functionne uniquement via l'API) Limité aux tâches de balayage, pas à l'utilisation générale de proxy 10. Le PacketStream Le PacketStream Emplacements : couverture IP mondiale via API Trial gratuit : 1000 demandes d’essai gratuites Support: forums de messagerie et communautés; documentation et SDK disponibles Extras : rotation IP automatique, gestion de CAPTCHA intégrée, rendu JavaScript facultatif ScraperAPI ne vous transmet pas seulement des IP – il vous donne un endpoint simplifié qui fait le proxy, la rotation, l’en-tête et le traitement CAPTCHA pour vous. Les utilisateurs bénéficient d’une intégration presque immédiate, en particulier avec les SDK dans les langues courantes.La plate-forme gère les retries, la ciblage au niveau du pays et même les pages rendues par JS – parfaites pour le scriptage rapide ou le scraping dynamique. PacketStream facture 1 $ par GB grâce à son modèle de partage de bande passante peer-to-peer. Il n'y a pas de contrats ou d'engagements, ce qui en fait une solution économique pour le scraping léger ou le test. pour : Modèle de partage de bande passante extrêmement bon marché Prix à partir de 1 USD/GB Proxy résidentiel peer-to-peer Les cons : Pôle IP plus petit que les fournisseurs d'entreprises Moins adapté aux industries lourdes 11. Proxyempire Proxyempire Emplacements : Global (170-195 pays couverts) Essai gratuit: Petit essai payant (par exemple, 2 $ pour le trafic d'échantillon) Support: Chat en direct et aide par courriel Extras : filtrage à grains fins (geo/ASN), données de déploiement, accès API ProxyEmpire joue à la précision : si votre flux de travail exige des données provenant de villes spécifiques, d’ASN ou d’ISP, ce fournisseur vous donne ce contrôle. Avec un tableau de bord propre, un accès à l'API et une couverture sur près de deux cents pays, il convient parfaitement aux besoins d'intelligence du marché et d'extraction ciblée où la fidélité de l'emplacement est essentielle. Les plans de ProxyEmpire commencent à environ 15 $ par GB pour les proxies résidentielles, avec des réductions de volume disponibles. Les proxies mobiles sont prix plus élevés, à partir de près de 60 $ par GB, et les options de datacenter sont basées sur l'allocation IP. pour : Targeting avancé avec filtres au niveau de la ville et de l’ASN Mélange de proxy résidentiel, mobile et datacenter Politique de transfert de données transparente Les cons : Des prix plus élevés pour des volumes plus bas La taille du réseau est plus petite que celle de Bright Data ou Oxylabs 12. infatigable infatigable Emplacements : couverture IP mondiale (le fournisseur répertorie des millions d’IP dans différentes régions) Essai gratuit : Options d’essai sur demande Support 24/7 et documentation Extras : passerelles proxy, connectivité de session, intégration API et SDK Infatica équilibre la disponibilité mondiale avec des modèles de trafic flexibles.Leur service comprend des proxies résidentielles, ISP statiques, mobiles et datacenters – toutes déployées de manière accessible via des terminaux de passerelle qui aident à gérer et à filtrer l’utilisation. Un point central est la gestion de la session : les durées d’adhésion variables, les options de liste / passerelle et les API de développeur en font pratique pour les workflows qui ont besoin de cohérence sans sacrifier l’échelle. Infatica residential proxies start at $12 per GB, datacenter proxy servers at around $0.50 per IP per month, and mobile proxies from roughly $30 per GB. Volume discounts are available, and custom enterprise pricing can be arranged. Trial packages are offered to help users evaluate service before full deployment. Pros: Réseau mondial dans plus de 100 pays Fournit des serveurs proxy résidentiels, mobiles et datacenters Chat en direct 24/7 et facturation flexible Les cons : Pôle IP plus petit que les principaux concurrents Les prix d'entrée ne sont pas aussi compétitifs que les concurrents budgétaires Best Proxy Provider Comparison Les meilleurs fournisseurs de proxy

Provider Best for IP pool Proxy types Locations Starting price Free version /trial Oxylabs Enterprise, large-scale scraping 175M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.10/GB – $4.00/GB 7-day trial, 5 free IPs Decodo Best value for money 125M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $0.026/IP – $4.50/GB 3-day trial Webshare Affordable entry, customization 80M+ Residential, mobile, datacenter 195+ $0.0179/IP – $1.40/GB 10 free DC proxies Bright Data Premium enterprise features 150M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $0.12/GB – $5.88/GB 7-day trial SOAX Mobile & ISP proxies 155M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 190+ $2.00/GB – $7.50/GB $1.99 trial IPRoyal Pay-as-you-go & low usage 32M+ Residential, mobile, datacenter, ISP 195+ $1.39/IP – $3.50/GB Limited NetNut Persistent sessions 85M+ Residential, mobile, datacenter 200+ $0.90/IP – $15/GB 7-day trial Rayobyte Datacenter specialist 10M+ Residential, mobile, datacenter 100+ $0.45/GB – $7.50/GB Limited Scraper API Developers, API integration N/A Rotating proxies (via API) N/A $49/100k requests 7-day + 5k credits PacketStream Cheapest bandwidth-based option N/A Residential P2P N/A $1/GB No ProxyEmpire Precise geo-targeting N/A Residential, mobile, datacenter 50+ $0.35/GB – $9/GB No Infatica Balanced all-rounder N/A Residential, mobile, datacenter 100+ $0.30/GB – $8/GB No

Why You Shouldn't Use Free Proxy Services Pourquoi vous ne devriez pas utiliser les services proxy gratuits Bien que l'idée d'utiliser un proxy gratuit puisse être tentante, c'est une pratique qui comporte des risques significatifs. Les proxy gratuits sont souvent provenant de manière non éthique et sont très instables. Des recherches provenant de diverses études, dont une citée dans un article arXiv de 2025, montrent qu'en moyenne, seulement 34,5% des serveurs proxy gratuits restent actifs, avec de nombreuses vulnérabilités de sécurité graves. Instabilité et insécurité : les proxy gratuits sont souvent hors ligne, sont extrêmement lents et sont souvent rapidement détectés et bloqués par les sites Web cibles. Vulnérabilités de sécurité: De nombreux proxy gratuits sont malveillants. Vos données, y compris les identifiants de connexion et les informations sensibles, peuvent être interceptées, ou votre appareil pourrait être infecté par des logiciels malveillants. Taux de blocs élevés: Parce qu'ils sont publics et utilisés par d'innombrables individus, les proxy gratuits sont souvent listés en noir, les rendant inutiles pour toute tâche de collecte de données sérieuse. Un service proxy professionnel payant est un investissement dans la fiabilité, les performances et, surtout, la sécurité. Conclusion Conclusion Le choix du bon fournisseur de proxy dépend de l'échelle du projet, des sites Web cibles et du budget.Les fournisseurs examinés dans ce guide représentent le meilleur que le marché a à offrir en 2025, chacun avec sa propre proposition de valeur. Pour les projets au niveau des entreprises où le budget est une préoccupation secondaire, Oxylabs et Bright Data offrent une échelle et des performances inégalées. Pour les utilisateurs conscients de la valeur, Decodo et IPRoyal offrent un fantastique équilibre de fonctionnalités et d’accessibilité. Pour les développeurs qui recherchent un accès rapide, Webshare est le gagnant évident, offrant un accès facile à l'espace proxy en raison de la barre de prix basse et des serveurs proxy gratuits. En fin de compte, le meilleur choix dépend de vos besoins spécifiques, de votre budget et de l’ampleur du projet. Nous vous recommandons fortement d’utiliser les essais gratuits et les plans gratuits permanents pour tester les services avant de vous engager à un plan. FAQ Quel est le meilleur fournisseur de proxy ? Le meilleur fournisseur de proxy dépend de la tâche, donc nos meilleures recommandations sont pour des projets plus importants ou plus complexes et Pour ceux qui recherchent le meilleur prix. Oxygène Décodeur Quel type de proxy choisir pour le web scraping ? Pour la plupart Les proxies résidentielles sont le meilleur choix car elles proviennent de personnes réelles utilisant des adresses IP réelles, qui sont moins susceptibles d’être bloquées. Le web scraping Les proxies coûteuses en valent-elles la peine ? Les proxies à prix plus élevés de fournisseurs réputés offrent généralement des performances supérieures, des pools IP plus grands et plus propres, un meilleur support client et des fonctionnalités avancées, qui sont toutes essentielles pour des projets à grande échelle ou difficiles. Quelle est la différence entre les proxies résidentielles et datacenters? Les proxies résidentielles itinèrent le trafic à travers de vrais appareils résidentiels, les faisant apparaître comme des utilisateurs légitimes. les proxies de datacenter sont des IP hébergés dans des centres de données; ils sont plus rapides et moins chers, mais ils sont également plus faciles à détecter et à bloquer. Puis-je essayer les services proxy avant d'acheter? Oui, la plupart des fournisseurs de proxy réputés offrent un essai gratuit, un plan gratuit permanent ou une garantie de remboursement, vous permettant de tester leur service et de déterminer s’il convient à votre projet.