État de midi : l'horloge verte sonne midi

Il s'agit d'une version redacted de la newsletter des actionnaires HackerNoon par le PDG David Smooke et le COO Linh Smooke envoyée à 1,3k actionnaires. L'image caractéristique a été générée par Stable Diffusion, invite "L'horloge verte sonne midi sur l'écran d'un terminal d'ordinateur"





TL; DR

Nous avons construit ! HackerNoon a livré des centaines de fonctionnalités de produit destinées à ajouter plus de contexte et de données à notre plateforme de publication , notamment avec les technologies IA et Web3 .





Comme toujours, nous desservons trois principaux groupes d'utilisateurs : des millions de lecteurs (avec une moyenne de 4 millions de pages vues par mois depuis le début de l'année), plus de 35 000 écrivains et plus de 2,5 000 clients. Les revenus depuis le début de l'année 2022 sont de $ redacted et de $ redacted au cours des 365 derniers jours. Cela représente un taux de croissance de 34,5 % en glissement annuel et 97 % du chiffre d'affaires total de 2021, avec ≈3 mois restants dans l'année. Bien que nous restions rentables depuis le début de l'année et optimistes quant à la croissance de nos éditions, de nos logiciels et de nos revenus, nous avons perdu certains clients à cause des conditions du marché.





Concours d'écriture pendant trois quarts d'affilée a dépassé Billboard Top Nav en tant qu'inventaires les plus importants et à la croissance la plus rapide. Voici quelques récents Mises à jour des produits HackerNoon nous sommes enthousiasmés par : la génération d'images de diffusion stables dans notre éditeur de texte, pages de prix des crypto-monnaies , Images de profil NFT , le classement tech beat , bref classement des entreprises technologiques et bulletin , slogging dans l'App Store mou , Noonies sur le thème de Star Trek , le magasin de marketing technologique , classement des jeux blockchain , indicateurs de crédibilité emoji , & sondages technologiques . LFG.





🚀 Développement de produits

La partie la plus enrichissante de nos 4 derniers mois a été les fonctionnalités et les itérations pour améliorer l'expérience de nos lecteurs, rédacteurs et marques.





La plate-forme de publication HackerNoon s'efforce d'ajouter un contexte plus pertinent au contenu, d'intégrer des données plus pertinentes via des API, de se diriger vers l'adoption de Web3 et de simplement doubler les moments de plaisir du produit .





Nous allons approfondir le développement du produit ci-dessous, mais certains des faits saillants récents sont la génération d'images de diffusion stables dans notre éditeur de texte, pages de prix des crypto-monnaies , Images de profil NFT , le classement tech beat , bref classement des entreprises technologiques et bulletin , slogging dans l'App Store mou , Noonies sur le thème de Star Trek , le magasin de marketing technologique , indicateurs de crédibilité emoji , sondages technologiques , et plus :-)





Fonctionnalités de création de contexte





Citation de une vieille histoire , généré via notre nouveau Fonction d'image de partage de devis. Lancée il y a 2 semaines, cette fonctionnalité transforme tout texte surligné en images de devis téléchargeables et partageables. Voir les utiliser dans le sauvage ici .





Les lecteurs et les écrivains font confiance à HackerNoon en tant que destination pour la qualité éditoriale et la transparence. Gagner cette confiance prend du temps et, dans de nombreux cas, l'admission de préjugés inhérents aux perspectives intégrées. Nous avons appris cela dès le début avec notre distinction claire entre une histoire individuelle et une histoire de marque en tant qu'auteur . Les fonctionnalités suivantes sont destinées à fournir plus de contexte aux histoires et aux points de vue des écrivains :





Indicateurs de crédibilité Emoji : Visitez n'importe quelle histoire HackerNoon et survolez les emojis sous la biographie de l'écrivain, vous pourrez voir si le contenu est original ou republié, opportun (comme si l'écrivain était présent sur le terrain), est associé à une pièce ou une entreprise, ou utilise des liens de parrainage. Cette fonctionnalité s'appuie à la fois sur l'auto-déclaration des auteurs et sur la vérification des éditeurs, car chaque article de HackerNoon est soumis à la Deuxième Règle Humaine .

Mentionné dans les histoires : vous pouvez également faire défiler l'histoire jusqu'en bas pour voir les personnes, pièces de monnaie et entreprises mentionné (le cas échéant) dans l'histoire que vous venez de lire. Dans l'éditeur HackerNoon, les écrivains peuvent maintenant facilement lier à n'importe quel humain, entreprise, pièce de monnaie ou autre histoire en tapant quelques mots-clés, une fonctionnalité pratique que les utilisateurs de Google Doc et Notion apprécient certainement.

Intégrations d'URL Rich Media : les liens sont extrêmement importants dans la création de contexte, mais ils sont faciles à manquer. Cette fonctionnalité permet aux rédacteurs d'intégrer n'importe quelle URL dans l'éditeur de démarquage de HackerNoon et fournit aux lecteurs le titre, l'image et les méta-descriptions de base. Il s'agit d'une expansion de notre existant Youtube , Twitter et Gite copier et coller la fonctionnalité d'intégration.









API de données Journalisme

Nous avons appris il y a longtemps que un lecteur HackerNoon typique est plus instruit et plus riche que la moyenne de l'industrie , et nous savons qu'ils apprécieraient davantage d'informations basées sur les données, telles que les fonctionnalités suivantes :













Intégrations Web3

HackerNoon a construit son propre système de gestion de contenu, ce qui signifie que nous avons une flexibilité presque absolue lorsqu'il s'agit de choisir les technologies pour maximiser le lectorat. Nous faisons un effort dédié pour les technologies Web3 dans HackerNoon et sommes en pourparlers avec d'autres agrafes Web3 pour travailler avec HackerNoon. Voici notre progression depuis le début de l'année :













Refonte continue

Nous avons continué à améliorer l'expérience utilisateur dans les trois groupes avec ces fonctionnalités exclusives à la plate-forme suivantes :









Astuce : Abonnez-vous à #HackerNoon-Product pour des mises à jour plus régulières de la plateforme de publication HackerNoon :-)













💰 Revenus

Les revenus depuis le début de l'année 2022 sont de $ redacted . Cela représente un taux de croissance de 34,5 % en glissement annuel et 97 % du chiffre d'affaires total de 2021, avec ≈3 mois restants dans l'année. Bien que nous restions rentables depuis le début de l'année et optimistes quant à la croissance de nos revenus diversifiés, nous avons perdu certains clients à cause des conditions du marché. Les revenus au cours des 365 derniers jours sont de $ redacted , les concours d'écriture faisant $ redacted depuis le début de l'année.





Les publicités sur panneau d'affichage, les newsletters et les publicités de niche constituent nos principaux éléments d'inventaire limité et continuent d'être nos principales sources de revenus.





Les publicités Billboard ont généré $ redacted YTD , ce qui indique la confiance continue que nos annonceurs accordent à notre inventaire limité le plus ancien.

, ce qui indique la confiance continue que nos annonceurs accordent à notre inventaire limité le plus ancien. Les publicités de la newsletter ont généré $ redacted depuis le début de l'année et se vantent désormais d'entreprises telles que Stanford , Linode , et 80 000 heures parmi sa clientèle. L'augmentation du nombre d'abonnés MoM et l'augmentation du taux d'ouverture (de 16 % au dernier trimestre à 21 % ce trimestre) indiquent une valeur plus élevée fournie aux clients au même niveau de prix.

depuis le de l'année et se vantent désormais d'entreprises telles que , , et parmi sa clientèle. L'augmentation du nombre d'abonnés MoM et l'augmentation du taux d'ouverture (de 16 % au dernier trimestre à 21 % ce trimestre) indiquent une valeur plus élevée fournie aux clients au même niveau de prix. Ad by Tags a fait $ redacted depuis le début de l'année et a été le plus touché par l'émergence bienvenue des concours d'écriture. Alors que les principaux tags sont repris par les concours d'écriture, AD by Tags est réinventé sous forme de liens boutonnés sur les pages étiquetées.

depuis le de l'année et a été le plus touché par l'émergence bienvenue des concours d'écriture. Alors que les principaux tags sont repris par les concours d'écriture, AD by Tags est réinventé sous forme de liens boutonnés sur les pages étiquetées. Annonces audio de l'histoire ( produit synthétiquement par IA ) ont fait redacted $ YTD et ont servi de nouvelle alternative moins chère aux publicités Billboard pour aider les entreprises à tirer parti de la publicité sur HackerNoon à moindre coût. Lisk , Algorand , Base de canapé et d'autres ont été les plus gros acheteurs de cet inventaire.









Concours d'écriture - Maintenant notre plus grand inventaire

Concours d'écriture pendant 3 trimestres consécutifs maintenant dépassé Panneau de navigation supérieur comme le plus grand inventaire HackerNoon. Les concours d'écriture ont accumulé plus de 2 000 histoires et plus de 5 millions de lectures dans toutes les histoires. Linode a même parrainé un Concours d'écriture #Linux tout en étant acquis par Akama. Depuis son lancement à la fin de l'année dernière, les sponsors des concours d'écriture, tels que Bac à sable , Sentinelle , et Twingate , se sont engagés à verser un total d'environ 200 000 $ aux gagnants.





Les concours d'écriture créent les bonnes incitations au volant ( illustré ci-dessous ): plus de nouveau contenu de qualité sur Internet crée une victoire pour les lecteurs, une victoire pour les sponsors et une victoire pour les écrivains contributeurs !



En regardant les performances des sponsors, nous pouvons voir que les pages de destination du concours créées apporte des milliers de nouveaux visiteurs à HackerNoon et aux sponsors (certains avec millions d'impressions ), tout en permettant aux grands créateurs de contenu de gagner de leur plume et en encourageant la création de contenu sur des sujets techniques de niche. Commanditaires et écrivains sommes pompé sur ces concours ( voir plus ).









Croissance de l'édition de marque via le programme Brand as Author

Publier en tant que marque en consommant notre crédit gratuit est le premier contact de la plupart des marques avec l'écosystème HackerNoon. Plus de 3000 marques ont profité de cette offre pour élargir leurs efforts de marketing de contenu .





Les services de compte géré de HackerNoon aident à tirer parti de ces efforts. Par exemple, Arthur Hayes , Chaîne BNB , et Amazon IVS , pour n'en nommer que quelques-uns, ont augmenté la portée de leurs blogs d'entreprise existants en choisissant simplement de republier sur HackerNoon. Nous avons également constaté une demande accrue de la part de piliers de l'espace Blockchain comme Coinbase , avalanche et Lisk à acheter sur HackerNoon afin de cibler les développeurs Web3.





Ce trimestre, soutenus par de fortes ventes aux marques et la demande d'une plus grande exposition, nous avons augmenté les prix par article de $ redacted à $ redacted . Cette augmentation de prix nous a permis d'apporter aux marques notre plus grand différenciateur de notre programme de comptes gérés - un garantie de 100 $ par article dépensé en publicité sur les réseaux sociaux . Notre équipe a accumulé suffisamment d'informations sur les publicités sur les réseaux sociaux pour que ces publicités de niche fonctionnent bien. Fondamentalement, nous sommes payés pour générer un trafic plus pertinent vers notre propre site tout en aidant à générer du trafic vers nos clients payants.





Avec littéralement des milliers de marques publiant maintenant avec nous, nous avons rationalisé obligatoire divulgations , transparence éditoriale , et communiqué directives de contenu aux marques, ce qui a permis d'accélérer le temps de publication.









NOUVEAU : La vitrine de la marque All-You-Can-Buy

Ce trimestre, nous avons également lancé le Vitrine du tableau de bord de la marque pour permettre aux clients et aux clientes d'auto-payer Cette nouvelle expérience a généré un peu plus de $ redacted en revenus depuis le début de l'année (principalement sur les crédits de marque en tant qu'auteur). En plus de la possibilité pour les marques de prévisualiser chaque annonce, la vitrine offre également des remises massives sur tous les forfaits :





Pour la V2 du tableau de bord de la marque, nous inclurons un onglet « victoires », où les membres du personnel téléchargent les victoires de la campagne, telles que les tendances des mentions/jalons/données de leurs histoires et placements publicitaires, et la messagerie directe dans l'application, où le personnel peut aider les clients à répondre. toute question ou rapport sur l'avancement des campagnes.





Impact de la récession et des conflits en cours

Il est indéniable que nos clients cibles - les entreprises de l'espace technologique émergent - ont ressenti le poids de la récession. Nous avons eu un certain nombre de clients technologiques importants et bien financés qui ont renié ou modifié radicalement les accords et les plans à venir, invoquant des licenciements et des coupes budgétaires.





MAIS, nous restons rentables et avons plus de temps pour faire le ménage, en resserrant notre processus pour devenir les plateformes de publication incontournables pour chaque entreprise technologique. En termes de revenus, nous sommes rentables depuis le début de l'année et prévoyons toujours d'augmenter considérablement nos revenus totaux en 2022 pour la 7e année consécutive.













📈 Éditorial

Fonctionnalité : Rapport de Nesha Todorovic sur les meilleurs contributeurs de HackerNoon sur un changement sournois dans les T&C d'Upwork que personne ne semblait remarquer .



Notre équipe éditoriale travaille dur pour améliorer notre production et jongler avec plusieurs initiatives pour recruter de nouveaux écrivains et histoires dans la communauté HackerNoon. HackerNoon renforce notre équipe éditoriale humaine d'experts en la matière, en intégrant des automatisations et des outils de productivité dans notre processus éditorial et notre flux de travail.









La deuxième règle humaine









Expériences de publication d'histoires









Croissance des relations avec les lecteurs









Jusqu'à la prochaine fois que nous sommes Slogging (maintenant en direct dans l'App Store Slack ) le long, votez Midis , et traitez vos amis Internet avec respect.