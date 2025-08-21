Yksi kysymys, jota kysyn ennen sijoittamista mihinkään AI-yritykseen

Joka viikko minua pyytää joku, jonka käynnistys mullistaa terveydenhuollon, rahoituksen, koulutuksen tai jopa sen, miten tilaat burriton klo 2. Sijoittajat ostavat mitä tahansa AI: n kanssa nimessä, ja perustajat hyppäävät bandwagonille. Mutta suurin osa niistä ei kestä.Jotkut katoavat hiljaa, ja toiset hajoavat julkisesti.Pariskunta puhaltaa satoja miljoonia ennen kuin joku myöntää, että keisarilla ei ole vaatteita. Siksi, ennen kuin sijoitan yhden dollarin mihin tahansa AI-yritykseen, kysyn yhden kysymyksen. 3 Yhteisiä kysymyksiä, jotka olen huomannut, että leikkaat hypen kautta En kysy "Kuinka hienostunut malli on?" En kysy "Mikä on tavoitettavissa oleva markkinasi?"En edes kysy "Kuka on perustajaryhmässäsi?" Kysymykseni on hyvin yksinkertainen: "Jos AI-osa ei ole enää erottelija, mikä on vielä arvokasta tuotteessasi?" Siitä päivästä lähtien tulee, kun "AI-maaginen", joka on harvinaista tänään, on kaikkialla huomenna. Mallit tulevat kaupallisiksi. APIs for a fortune tänä vuonna ovat edullisia tai jopa ilmaisia ensi vuonna. Kysyt minulta, mitä teet, kun luottamuksesi kuoppa katoaa yön yli? Olen nähnyt sen. 2010in alussa kasvojen tunnistaminen oli asia. Seurasin yhtä startup-yritystä, jonka ohjelmistolla oli kyky tunnistaa henkilö väkijoukosta sekunneissa. Kolme vuotta myöhemmin kaikki suuret pilvipalveluntarjoajat tarjosivat nopeamman ja halvemman API: n, joka teki saman. Startupin asiakkaat lähtivät, ja yhtiö myi vanhan koodin lähes ilmaiseksi. Miksi tämä kysymys on tärkeämpi kuin koskaan AI: ssa kilpailuetu voi kadota kuukausina. Läpimurto, joka voi kestää vuosia kehittyä, voidaan jäljitellä kuukausien kuluessa. Jos ainoa asia, joka on todella ainutlaatuinen yrityksessä, on se, miten sen malli toimii tänään, he ovat syvässä vaivassa. Avoimen lähdekoodin julkaisut voivat poistaa tämän edun lähes yön yli. Laskentakustannukset pienenevät. Haluan tietää, mikä on vielä jotain arvoista, kun tämä alkuperäinen uutuus on kulunut pois. Miten käytän kysymystä Kun kuuntelen pisteitä, haluan kuulla perustajan puhuvan niiden arvosta.Jos he puhuvat jatkuvasti omistamastaan mallista, leikkaan ne pois. "Jos ensi kuussa joku kehittää ilmaisen avoimen lähdekoodin mallin samalla tarkkuudella ja nopeudella kuin sinä, miksi asiakkaat vielä menevät kanssasi?" He puhuvat verkkoefekteistä, ainutlaatuisista dataseteistä, joita on vaikea toistaa, siirtokustannuksista, yhteisön uskollisuudesta, brändin luottamuksesta tai tuotealustasta, joka voi tehdä enemmän kuin yhtä asiaa. Heikommat perustajat törmäävät. He jatkavat mainitsemista ”mallimme on paras.” Kuinka vahvat vastaukset näyttävät Menestyvät perustajat pystyvät yleensä osoittamaan yhden tai useamman seuraavista: \n \n \n \n \n \n Data Moats - Oikeutetut tietokokonaisuudet, joita on vaikea tai mahdotonta kopioida.Ei vain suuria, vaan myös erillisiä ja erittäin sovellettavissa. Integroitu työnkulku - AI on upotettu yleiseen järjestelmään, joka on syvästi juurtunut käyttäjän työnkulkuun. Yhteisö- ja verkkovaikutukset – alustat, jotka tulevat arvokkaammiksi osallistujamäärän kasvaessa, kuten markkinapaikat tai jaetut ekosysteemit. Brändi ja luottamus - Rahoituksessa, oikeudellisissa palveluissa tai terveydenhuollossa vaatimustenmukaisuus ja luottamus voivat olla arvokkaampia kuin raaka tekninen kyky. Jakeluedut - sääntelyhyväksynnät, strategiset liittoutumat tai etuoikeutettuja paikkoja, joita mikään kilpailija ei voi toistaa. Mikään näistä ei ole riippuvainen siitä, että nykyinen tekoäly on parempi. Riski jättää se huomiotta Tämän kysymyksen kyseenalaistaminen voi olla erittäin kallista. Ystäväni investoi AI-pohjaiseen matkan suunnittelusovellukseen. Se oli nopea, tehokas ja voisi tarjota kunnollisia reittejä. Kuusi kuukautta myöhemmin ChatGPT: n plugins ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot kopioivat saman ilmaiseksi. Sovelluksella ei ollut muita tarjouksia, ei sosiaalista verkostoa, ei edes tapaa tallentaa ja kerätä aiempia reittejä merkittävästi. Jos ystäväni olisi kysynyt, Ehkä he ovat lähteneet. "Mikä on vielä arvokasta, kun AI ei ole enää uusi?" AI jatkaa kehittymistä - niin sinun pitäisi standardeja En halveksi AI:ta. Itse asiassa olen sijoittanut yrityksiin, jotka käyttävät sitä kauniisti. Jos kuuntelet tarkasti, huomaat, että harvat, jotka selviytyvät, kohtelevat AI: ta kuin viemäröintiä. Kun sähkö oli kaikkialla, sijoittajat eivät vain sijoittaneet ”sähkölamppuyhtiöihin”. He sijoittavat yrityksiin, jotka soveltavat sähköä saavuttaakseen jotain pysyvää: luoda asioita, jäähdyttää asioita ja kommunikoida. AI on menossa samaan suuntaan. Mahdollisuudet maksavat edelleen vähemmän ja kopioivat helpommin. Todellinen arvo on siinä, mitä rakennat sen päälle. Ota vastaan Ennen kuin aloitat AI-yrityksen tai sijoitat siihen, kuvittele aina hetki, jolloin AI-komponentti on kaikkien saatavilla ilmaiseksi huomenna. Jos ei, niin sinulle on esitetty väliaikainen etu, joka on naamioitu kuiluun. Teollisuudessa, joka juoksee neljännesvuosien sijasta vuosikymmenien nopeudella, että yksi kysymys voi tehdä sinusta miljoonia. Seuraavan kerran, kun joku tulee myymään sinulle "AI: n tulevaisuuden", älä sokeudu. Etsi liiketoiminnan osaa, joka toimii edelleen, kun maaginen temppu on eilisen uutinen.