WeFi lanseeraa Wenixin, Telegram-pelin, joka edistää suoraan Token Mining -toimintaa

**CHARLESTOWN, Saint Kitts ja Nevis, 29. tammikuuta 2025/Chainwire/--**WeFi, maailman ensimmäinen Deobank (Decentralized Onchain Bank), on avannut Wenix , minipeli, joka on kehitetty alkuperäisesti Telegramille. Wenix yhdistää kilpailukykyisen taitoon perustuvan pelin WeFi-ekosysteemiin yhdistetyn ansaintamekanismin kanssa yhdistäen viihteen ja hajautetun rahoituksen.

"Wenix on ainutlaatuinen yhdistelmä innovaatiota ja saavutettavuutta, ja sen tavoitteena on kuroa umpeen hajautetun rahoituksen ja yleisen yleisön välinen kuilu", kommentoi WeFi:n tuotejohtaja Roman Rossov. Hän lisäsi: "Hyödyntämällä Telegramin laajaa kattavuutta Wenix osoittaa, kuinka lohkoketjuteknologiasta voidaan tehdä mukaansatempaava, intuitiivinen ja palkitseva laajalle yleisölle riippumatta siitä, tutkivatko he DeFiä ensimmäistä kertaa tai ovat kokeneita osallistujia."